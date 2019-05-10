Как использовать черно-белую гамму в интерьере гостиной: 25 модных решений

Черно-белый интерьер может стать лучшим решением для вашей гостиной.
Черно-белый интерьер гостиной — классика, неподвластная времени и моде. Сочетание двух противоположных цветов позволяет одеть комнату в строгий, стильный, модный и респектабельный костюм, отражающий чувство стиля и элегантность хозяев. Но выразительная ахроматическая палитра не только красиво смотрится в интерьере — она способна создавать иллюзию расширения пространства, на ее фоне можно играть цветами и оформлять современные образы комнат, которые легко видоизменять в зависимости от появления новых тенденций в дизайнерском мире. ReRooms рассказывает, как использовать черно-белую гамму в интерьере гостиной, чтобы комната получилась как с обложки глянца.
Черно-белая гостиная: особенности оформления интерьера
Черный и белый — два противоположных цвета, поэтому при включении их в интерьер гостиной нужно учитывать несколько нюансов. Главное правило: эти цвета нужно использовать пропорционально, иначе обилие черного может создать в комнате тяжелую атмосферу, а в белом пространстве черные детали просто растворятся.
Дизайнеры рекомендуют:
не окрашивать в черный цвет потолок — он визуально снизит высоту комнаты и будет психологически подавлять присутствующих;
разбавлять черно-белую гамму акцентами — разноцветные мягкие подушки и ковры, картины и фоторамки, вазы и горшки, часы и статуэтки отлично впишутся в интерьер гостиной;
играйте с формами, текстурами, линиями и объемами — изделия из меха, бархата, льна, шелка, кожи наполнят монохромное пространство глубиной и создадут необходимые тепло и уют в прохладном пространстве;
не переборщите с узорами — черно-белая клетка или чередование полос утомляют зрение, а в маленьких комнатах еще и создают иллюзию уменьшения пространства;
используйте комнатные растения — цветы оживят монохромный интерьер и вытеснят из черно-белой гостиной атмосферу стерильности.
Дизайн черно-белой гостиной: сочетаем противоположное
Хотите, чтобы ваша гостиная в черно-белых тонах была строгая и выразительная? Или желаете создать в ней мягкую и успокаивающую обстановку? Отличный вариант для просторной гостиной — оформление основной отделки в черном цвете. В сочетании с белым потолком, мебелью и декором получится эффектно, и комната не будет выглядеть мрачно и скучно. В маленьких гостиных применяйте обратную схему: белый фон, черные акценты. Благодаря преобладанию светлых тонов помещение будет казаться просторным и воздушным, а черные элементы придадут ему аристократичность.
Если добавить в монохромный интерьер противоположный цвет, комната изменит облик — на черно-белом фоне любой цветной элемент выглядит намного ярче и эффектнее.
Идеальным и логичным посредником между черным и белым считается серый цвет.
Домашний уют черно-белой гостиной придадут бежевые тона — их можно вписать в цветовую гамму с помощью напольного покрытия, отдельных элементов мебели, текстиля и декора.
Симпатично на фоне черно-белой гаммы смотрится желтый цвет. Диванные подушки, картины, шторы, декор добавят тепла в прохладную атмосферу и смягчат некоторую официальность обстановки.
Отлично на фоне черного и белого выглядят насыщенные голубые и бирюзовые оттенки — в таком сочетании ваша гостиная точно не будет скучной.
Если добавить к черно-белой палитре красный цвет, побуждающий людей к активности, гостиная превратится в современную комнату с праздничной атмосферой. Но осторожнее! Независимо от того, какой вы выберете оттенок красного (будь то насыщенный алый, благородный вишневый или припыленный кирпичный), его должно быть немного, иначе интерьер покажется перегруженным.
В каком стиле оформить черно-белую гостиную
Кроме правильных цветовых сочетаний и пропорционального включения черного и белого в интерьер гостиной, нужно выбрать подходящий стиль. В целом черно-белый цветовой дуэт удачно вписывается во многие интерьерные стили, но его нужно правильно обыграть, иначе получится безвкусица.
Эффектно будет смотреться гостиная в черно-белых тонах в стиле минимализм. Черно-белые обои, черная мебель и белый потолок — лучшую цветовую гамму для создания лаконичности, присущей минимализму, и представить сложно.
Подойдет монохром и для скандинавских интерьеров — здесь черным цветом можно выделить акцент на одной стене, элементы мебели и декора, а все остальное оформить в белых тонах. «Согреть» черно-белое сочетание помогут напольные покрытия с рисунком под дерево, живые цветы и освещение.
Элегантной и изысканной получится черно-белая гостиная в классическом стиле. Белые стены, потолок, текстиль и аксессуары с черной мебелью и полом придадут ей облик аристократического зала для приема гостей.
Благодаря некоторой гламурности черно-белые тона шикарно смотрятся в гостиных в стиле ар-деко. Добавьте глянца, смягчите контраст основного фона золотистыми и коньячными оттенками, расставьте цветовые акценты — и вашему роскошному интерьеру будет завидовать каждый гость.
Для черно-белой гостиной в стиле хай-тек в качестве дополнительных оттенков используйте серые и серебристо-металлические. Добавьте контраст глянцевых и матовых поверхностей, поиграйте светом — и добьетесь невероятных эффектов.
Помещение* – 14 990 руб.
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2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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