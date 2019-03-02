Удивительный дизайн кухни площадью 12 метров: как распланировать каждый сантиметр с максимальной пользой

Показываем идеи дизайна кухни площадью 12 квадратных метров и рассказываем, как выжать из нее максимум и при этом сохранить ощущение свободного пространства.
Многие хотят сделать дома просторную красивую кухню, оборудованную всем необходимым и красиво оформленную, но далеко не всем нам это удается: не в любой кухне можно воплотить все дизайнерские пожелания. Если у вас кухня площадью 12 метров, вам повезло, потому что такая кухня просторнее, чем в большинстве квартир комфорт-класса. И не выжать из кухни с такой площадью максимум — интерьерное преступление!
ReRooms рассказывает, каким должен быть дизайн интерьера кухни 12 квадратных метров, и делится примером собственного дизайн-проекта.
Основные способы планировки кухни площадью 12 метров
Прежде чем подбирать цветовую гамму или мебель, важно определиться с планировкой. К счастью, даже для просторных кухонь вариантов существует не так много и их достоинства и недостатки уже известны, поэтому ошибиться с выбором на этом этапе будет затруднительно.
Шесть оптимальных планировок кухни 12 метров
П-образная. Гарнитур с плитой и всей бытовой техникой размещается вдоль трех стен. Здесь важно учесть правила эргономики: чтобы гарнитуром было удобно пользоваться, его «крылья» должны быть 1,5—2,5 метра в длину, при этом центральная часть гарнитура должна быть в длину не менее двух метров.
Двухрядная (способ № 1). Такая планировка встречается на российских кухнях реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Гарнитур в этом случае располагается вдоль двух стен, оставляя пространство внутри свободным для острова или обеденной зоны. Такой вариант подойдет, например, если вы продумываете дизайн вытянутой кухни площадью 12 метров.
Двухрядная (способ № 2). Гарнитур не обязательно должен размещаться вдоль стены: расположите второй ряд тумб с мойкой рядом с основным, чтобы между ними комфортно было передвигаться. Можно оформить остров.
С-образная. Если вы хотите, чтобы места для кулинарных подвигов было максимально много, выбирайте с-образную планировку. Но учтите, что места для обеденного стола уже не останется, — по этой причине в российских кухнях одну из сторон гарнитура заменяют столешницей, которую можно использовать как барную стойку.
Линейная. Самый простой способ оформить кухню — установить гарнитур вдоль одной стены. Этот вариант подойдет, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом или если у стены напротив гарнитура стоит диван.
Г-образная (угловая кухня). В России такая планировка распространена наравне с п-образной. Опять же это оптимальный вариант, если в кухне необходимо разместить обеденный стол или диван.
Многое при выборе планировки будет зависеть от особенностей вашей кухни. Дизайн кухни 12 метров с диваном лучше всего оформлять так:
А такие варианты стоит рассмотреть, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом:
Варианты дизайна кухни 12 метровltr">Многие хотят сделать дома просторную красивую кухню, оборудованную всем необходимым и красиво оформленную, но далеко не всем нам это удается: не в любой кухне можно воплотить все дизайнерские пожелания. Если у вас кухня площадью 12 метров, вам повезло, потому что такая кухня просторнее, чем в большинстве квартир комфорт-класса. И не выжать из кухни с такой площадью максимум — интерьерное преступление!
ReRooms рассказывает, каким должен быть дизайн интерьера кухни 12 квадратных метров, и делится примером собственного дизайн-проекта.
Основные способы планировки кухни площадью 12 метров
Прежде чем подбирать цветовую гамму или мебель, важно определиться с планировкой. К счастью, даже для просторных кухонь вариантов существует не так много и их достоинства и недостатки уже известны, поэтому ошибиться с выбором на этом этапе будет затруднительно.
Шесть оптимальных планировок кухни 12 метров
П-образная. Гарнитур с плитой и всей бытовой техникой размещается вдоль трех стен. Здесь важно учесть правила эргономики: чтобы гарнитуром было удобно пользоваться, его «крылья» должны быть 1,5—2,5 метра в длину, при этом центральная часть гарнитура должна быть в длину не менее двух метров.
Двухрядная (способ № 1). Такая планировка встречается на российских кухнях реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Гарнитур в этом случае располагается вдоль двух стен, оставляя пространство внутри свободным для острова или обеденной зоны. Такой вариант подойдет, например, если вы продумываете дизайн вытянутой кухни площадью 12 метров.
Двухрядная (способ № 2). Гарнитур не обязательно должен размещаться вдоль стены: расположите второй ряд тумб с мойкой рядом с основным, чтобы между ними комфортно было передвигаться. Можно оформить остров.
С-образная. Если вы хотите, чтобы места для кулинарных подвигов было максимально много, выбирайте с-образную планировку. Но учтите, что места для обеденного стола уже не останется, — по этой причине в российских кухнях одну из сторон гарнитура заменяют столешницей, которую можно использовать как барную стойку.
Линейная. Самый простой способ оформить кухню — установить гарнитур вдоль одной стены. Этот вариант подойдет, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом или если у стены напротив гарнитура стоит диван.
Г-образная (угловая кухня). В России такая планировка распространена наравне с п-образной. Опять же это оптимальный вариант, если в кухне необходимо разместить обеденный стол или диван.
Многое при выборе планировки будет зависеть от особенностей вашей кухни. Дизайн кухни 12 метров с диваном лучше всего оформлять так:
А такие варианты стоит рассмотреть, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом:
Варианты дизайна кухни 12 метров
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После принятия решения по схеме планировки кухни начинается самое интересное — интерьерная магия, которая способна наделить характер помещения теми или иными качествами. Иными словами, настало время рассмотреть самые популярные стили для оформления интерьера кухни.
1. Классический
Дизайн кухни 12 метров в классическом стиле — это возможность создать одновременно простую и роскошную атмосферу. Как правило, этот стиль предполагает большое количество свободного пространства, и в нашем случае площадь это позволяет. Для оформления кухни в классическом стиле лучше всего выбирать угловой или линейный гарнитур в бежевых, белых, черных, коричневых оттенках. На классических кухнях преобладает мебель из натурального дерева, а стиль подчеркивают картины, декоративная керамика, плетеная мебель или комнатные растения.
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2. Прованс
Еще одно из популярных в России направлений — стиль прованс. Такие кухни напоминают нам о беззаботном летнем отпуске за городом и в целом выглядят очень светло и дружелюбно. Мебель и цветовую гамму необходимо подбирать в соответствии с основными правилами стиля:
пастельные, выгоревшие, выцветшие тона;
винтажная мебель с узорами;
легкие, воздушные шторы — однотонные или с незатейливым флористическим принтом;
текстиль с кружевами, рюшами;
фарфоровые декорации.
3. Хай-тек
Дизайн кухни 12 метров в стиле хай-тек будет выглядеть просторно и дорого. К тому же хозяева жилища могут быть уверены, что стиль их кухни долгое время не выйдет из моды. Кухня в стиле хай-тек — это преимущественно простая геометрия и свободное пространство, доминирование стекла и металла. Зададут правильный тон кухне высокие технологии: при выборе плиты, посудомоечной машины, сантехники и мелкой бытовой техники обратите внимание на новинки.
4. Этнический стиль
Если вам нравится этника — почему бы не оформить кухню в этническом стиле? Конкретных рекомендаций по этническому стилю не существует: необходимо, чтобы в интерьере доминировала стилистика того этноса, который вы выбрали за основу. Для мексиканского, например, это будет камин-печь с отделкой из клини, тогда как древнерусский стиль — это массивная деревянная мебель, шкафы с резными фасадами и типичные русские орнаменты.
5. Лофт
Дизайн кухни 12 метров в стиле лофт — отличное решение для молодых семей. Такой стиль предполагает продуманную небрежность и брутальность: удобная обстановка, отделка стен под кирпич, потертые поверхности, отсутствие лишних перегородок, открытые коммуникации. Лофт предполагает более просторные помещения, чем любой другой стиль.
6. Современный стиль
Самое простой, красивый и практичный дизайн кухни 12 метров — современный. Здесь нет четких рамок, достаточно использовать современную бытовую технику и мебель и продумать многоуровневую систему освещения. Обращайте внимание на минималистичные модели гарнитура, спланируйте расстановку мебели не в ущерб функциональности интерьера, скройте коммуникации.
Какую цветовую гамму выбрать
Основной цвет интерьера вашей кухни будет зависеть от выбранного стиля. Так, в классическом доминируют светлые, пастельные оттенки, а в стиле лофт — черные, коричневые. Если не знаете, какой цветовой гаммы придерживаться и при этом вы не следуете определенному стилю, выбирайте светлые тона — не прогадаете.
1. Белая
Дизайн белой кухни 12 метров позволит визуально расширить пространство и будет способствовать тому, чтобы кухня выглядела просторной. Но полностью белая кухня будет выглядеть скучно и безлико: выберите второй контрастный цвет и оформите с его помощью фартук или декорации на стенах.
2. Светлая
Не обязательно использовать в интерьере кухни белый цвет, можно обратить внимание на светлые оттенки. Дизайн светлой кухни 12 метров может иметь уклон в бежевую, розовую, зеленую, коричневую цветовую гамму. Эти оттенки смотрятся в кухне весьма уместно.
3. Темная
Если вы хотите оформить кухню в темной цветовой гамме, важно учесть несколько основных дизайнерских правил:
если черный выбран для отделки стен, то гарнитур и остальная мебель должны быть светлыми;
черный гарнитур отлично сочетается со светлыми стенами;
разбавить монотонность темной кухни можно при помощи акцентного фартука или даже стены.
Форма помещения
Не последнюю роль в дизайне играет форма помещения кухни: она может быть узкой, прямоугольной или квадратной. Предлагаем рассмотреть каждый случай отдельно.
Узкая
Дизайн узкой кухни 12 квадратных метров требует определенных дизайнерских уловок. В первую очередь они будут направлены на визуальное расширение пространства и грамотную планировку. Можно поступить следующим образом:
выбрать линейную планировку для гарнитура, установив обеденный стол у окна;
использовать г-образный гарнитур, который сольется с подоконником;
отказаться от шкафов на стенах;
для отделки стен или оформления фартука использовать материалы с узорами в виде горизонтальных линий;
оформить стены в светлых тонах, разместив вдоль них длинные полки;
сделать стену напротив гарнитура акцентной.
Квадратная
Для квадратных кухонь лучше выбирать п- или г-образный гарнитур. Последний подойдет, если в кухне планируется разместить обеденную зону. Предлагаем рассмотреть фотопримеры, каким должен быть дизайн квадратной кухни 12 метров:
Прямоугольная
Если кухня прямоугольная, но не узкая, обратите внимание на двухрядную систему размещения гарнитура. С такими помещениями работать нужно индивидуально: некоторые кухни даже позволяют между тумбами гарнитура разместить остров. Варианты дизайна прямоугольной кухни 12 квадратных метров — на фото ниже:
Кухня-столовая
Совмещенные гостиная и столовая встречаются в современных квартирах все чаще. Для таких помещений лучше выбирать однорядный гарнитур, чтобы у стены напротив осталось место для обеденной зоны, а иногда и для размещения телевизора. С точки зрения дизайна здесь есть основополагающее задание: столовая в идеале должна визуально отделяться от кухни, чего можно достичь при помощи отделки стен в разных цветах.
Дизайн кухни-столовой 12 метров (фото):
Кухня-гостиная
Дизайн кухни-гостиной 12 метров следует продумывать тщательно, потому что зоны для отдыха и приготовления пищи должны быть оформлены в похожем стиле, не теряя при этом своей функциональности. Популярные решения для интерьера кухни гостиной:
отделение кухонной зоны при помощи барной стойки;
зонирование при помощи гарнитура, когда игнорируется отсутствие стены между кухней и гостиной и второй уровень гарнитура крепится к потолку;
использование кухонного полуострова в качестве связующего элемента;
деление зон при помощи стеллажа.
Предлагаем рассмотреть современные способы дизайна кухни-гостиной на фото:
Собственный дизайн-проект кухни 12 метров от ReRooms
Предлагаем рассмотреть собственный дизайн-проект кухни 12 метров от ReRooms. Нашим дизайнерам поступил заказ: оформить прямоугольную кухню с выходом на балкон таким образом, чтобы в ней уместились все необходимые бытовые приборы, обеденная зона на четыре персоны и много живых растений.
Дизайнеры ReRooms сделали выбор в пользу светлой цветовой гаммы. Стены оформлены при помощи белой краски, кухонный фартук отделан белой керамической плиткой. Поскольку помещение прямоугольной формы и имеет выход на балкон, была выбрана линейная планировка гарнитура — эксперты предложили модель с множеством ниш для духовки, микроволновой печи и декоративной посуды. Напротив кухонного гарнитура разместилась обеденная зона и телевизор.
В интерьере кухни использовались:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники