Удивительный дизайн кухни площадью 12 метров: как распланировать каждый сантиметр с максимальной пользой

А такие варианты стоит рассмотреть, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом:

Многое при выборе планировки будет зависеть от особенностей вашей кухни. Дизайн кухни 12 метров с диваном лучше всего оформлять так:

Г-образная (угловая кухня). В России такая планировка распространена наравне с п-образной. Опять же это оптимальный вариант, если в кухне необходимо разместить обеденный стол или диван.

Линейная. Самый простой способ оформить кухню — установить гарнитур вдоль одной стены. Этот вариант подойдет, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом или если у стены напротив гарнитура стоит диван.

С-образная. Если вы хотите, чтобы места для кулинарных подвигов было максимально много, выбирайте с-образную планировку. Но учтите, что места для обеденного стола уже не останется, — по этой причине в российских кухнях одну из сторон гарнитура заменяют столешницей, которую можно использовать как барную стойку.

Двухрядная (способ № 2). Гарнитур не обязательно должен размещаться вдоль стены: расположите второй ряд тумб с мойкой рядом с основным, чтобы между ними комфортно было передвигаться. Можно оформить остров.

Двухрядная (способ № 1). Такая планировка встречается на российских кухнях реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Гарнитур в этом случае располагается вдоль двух стен, оставляя пространство внутри свободным для острова или обеденной зоны. Такой вариант подойдет, например, если вы продумываете дизайн вытянутой кухни площадью 12 метров.

П-образная. Гарнитур с плитой и всей бытовой техникой размещается вдоль трех стен. Здесь важно учесть правила эргономики: чтобы гарнитуром было удобно пользоваться, его «крылья» должны быть 1,5—2,5 метра в длину, при этом центральная часть гарнитура должна быть в длину не менее двух метров.

Прежде чем подбирать цветовую гамму или мебель, важно определиться с планировкой. К счастью, даже для просторных кухонь вариантов существует не так много и их достоинства и недостатки уже известны, поэтому ошибиться с выбором на этом этапе будет затруднительно.

А такие варианты стоит рассмотреть, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом:

Многое при выборе планировки будет зависеть от особенностей вашей кухни. Дизайн кухни 12 метров с диваном лучше всего оформлять так:

Г-образная (угловая кухня). В России такая планировка распространена наравне с п-образной. Опять же это оптимальный вариант, если в кухне необходимо разместить обеденный стол или диван.

Линейная. Самый простой способ оформить кухню — установить гарнитур вдоль одной стены. Этот вариант подойдет, если вы продумываете дизайн кухни 12 метров с балконом или если у стены напротив гарнитура стоит диван.

С-образная. Если вы хотите, чтобы места для кулинарных подвигов было максимально много, выбирайте с-образную планировку. Но учтите, что места для обеденного стола уже не останется, — по этой причине в российских кухнях одну из сторон гарнитура заменяют столешницей, которую можно использовать как барную стойку.

Двухрядная (способ № 2). Гарнитур не обязательно должен размещаться вдоль стены: расположите второй ряд тумб с мойкой рядом с основным, чтобы между ними комфортно было передвигаться. Можно оформить остров.

Двухрядная (способ № 1). Такая планировка встречается на российских кухнях реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Гарнитур в этом случае располагается вдоль двух стен, оставляя пространство внутри свободным для острова или обеденной зоны. Такой вариант подойдет, например, если вы продумываете дизайн вытянутой кухни площадью 12 метров.

П-образная. Гарнитур с плитой и всей бытовой техникой размещается вдоль трех стен. Здесь важно учесть правила эргономики: чтобы гарнитуром было удобно пользоваться, его «крылья» должны быть 1,5—2,5 метра в длину, при этом центральная часть гарнитура должна быть в длину не менее двух метров.

Прежде чем подбирать цветовую гамму или мебель, важно определиться с планировкой. К счастью, даже для просторных кухонь вариантов существует не так много и их достоинства и недостатки уже известны, поэтому ошибиться с выбором на этом этапе будет затруднительно.

Многие хотят сделать дома просторную красивую кухню, оборудованную всем необходимым и красиво оформленную, но далеко не всем нам это удается: не в любой кухне можно воплотить все дизайнерские пожелания. Если у вас кухня площадью 12 метров, вам повезло, потому что такая кухня просторнее, чем в большинстве квартир комфорт-класса. И не выжать из кухни с такой площадью максимум — интерьерное преступление!

После принятия решения по схеме планировки кухни начинается самое интересное — интерьерная магия, которая способна наделить характер помещения теми или иными качествами. Иными словами, настало время рассмотреть самые популярные стили для оформления интерьера кухни.

1. Классический

Дизайн кухни 12 метров в классическом стиле — это возможность создать одновременно простую и роскошную атмосферу. Как правило, этот стиль предполагает большое количество свободного пространства, и в нашем случае площадь это позволяет. Для оформления кухни в классическом стиле лучше всего выбирать угловой или линейный гарнитур в бежевых, белых, черных, коричневых оттенках. На классических кухнях преобладает мебель из натурального дерева, а стиль подчеркивают картины, декоративная керамика, плетеная мебель или комнатные растения.

Фото: hgtv.com

1 /3 Фото: bossdesigncenter.com

2 /3 Фото: familyhandyman.com

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2. Прованс

Еще одно из популярных в России направлений — стиль прованс. Такие кухни напоминают нам о беззаботном летнем отпуске за городом и в целом выглядят очень светло и дружелюбно. Мебель и цветовую гамму необходимо подбирать в соответствии с основными правилами стиля:

пастельные, выгоревшие, выцветшие тона;

винтажная мебель с узорами;

легкие, воздушные шторы — однотонные или с незатейливым флористическим принтом;

текстиль с кружевами, рюшами;

фарфоровые декорации.

Фото: bookingsforyou.com

1 /2 Фото: home-designing.com

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3. Хай-тек

Дизайн кухни 12 метров в стиле хай-тек будет выглядеть просторно и дорого. К тому же хозяева жилища могут быть уверены, что стиль их кухни долгое время не выйдет из моды. Кухня в стиле хай-тек — это преимущественно простая геометрия и свободное пространство, доминирование стекла и металла. Зададут правильный тон кухне высокие технологии: при выборе плиты, посудомоечной машины, сантехники и мелкой бытовой техники обратите внимание на новинки.

Фото: home-designing.com

1 /4 Фото: sleekworld.com

2 /4 Фото: home-designing.com

3 /4 Фото: themedium.net

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4. Этнический стиль

Если вам нравится этника — почему бы не оформить кухню в этническом стиле? Конкретных рекомендаций по этническому стилю не существует: необходимо, чтобы в интерьере доминировала стилистика того этноса, который вы выбрали за основу. Для мексиканского, например, это будет камин-печь с отделкой из клини, тогда как древнерусский стиль — это массивная деревянная мебель, шкафы с резными фасадами и типичные русские орнаменты.

Фото: coppercartcafe.com

1 /4 Фото: demo.maxpho.com

2 /4 Фото: suncityvillas.com

3 /4 Фото: franck-laigneau.com

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5. Лофт

Дизайн кухни 12 метров в стиле лофт — отличное решение для молодых семей. Такой стиль предполагает продуманную небрежность и брутальность: удобная обстановка, отделка стен под кирпич, потертые поверхности, отсутствие лишних перегородок, открытые коммуникации. Лофт предполагает более просторные помещения, чем любой другой стиль.

Фото: luxuo.com

1 /4 Фото: regentparklife.com

2 /4 Фото: grandviewriverhouse.com

3 /4 Фото: organized-home.com

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6. Современный стиль

Самое простой, красивый и практичный дизайн кухни 12 метров — современный. Здесь нет четких рамок, достаточно использовать современную бытовую технику и мебель и продумать многоуровневую систему освещения. Обращайте внимание на минималистичные модели гарнитура, спланируйте расстановку мебели не в ущерб функциональности интерьера, скройте коммуникации.

Фото: elledecor.com

1 /4 Фото: architectureartdesigns.com

2 /4 Фото: medium.com

3 /4 Фото: szemelyeskozmetikus.info

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Какую цветовую гамму выбрать

Основной цвет интерьера вашей кухни будет зависеть от выбранного стиля. Так, в классическом доминируют светлые, пастельные оттенки, а в стиле лофт — черные, коричневые. Если не знаете, какой цветовой гаммы придерживаться и при этом вы не следуете определенному стилю, выбирайте светлые тона — не прогадаете.

1. Белая

Дизайн белой кухни 12 метров позволит визуально расширить пространство и будет способствовать тому, чтобы кухня выглядела просторной. Но полностью белая кухня будет выглядеть скучно и безлико: выберите второй контрастный цвет и оформите с его помощью фартук или декорации на стенах.

Фото: southernliving.com



2. Светлая

Не обязательно использовать в интерьере кухни белый цвет, можно обратить внимание на светлые оттенки. Дизайн светлой кухни 12 метров может иметь уклон в бежевую, розовую, зеленую, коричневую цветовую гамму. Эти оттенки смотрятся в кухне весьма уместно.

Фото: themamagazette.com





3. Темная

Если вы хотите оформить кухню в темной цветовой гамме, важно учесть несколько основных дизайнерских правил:

если черный выбран для отделки стен, то гарнитур и остальная мебель должны быть светлыми;

черный гарнитур отлично сочетается со светлыми стенами;

разбавить монотонность темной кухни можно при помощи акцентного фартука или даже стены.

Фото: homedit.com



Форма помещения

Не последнюю роль в дизайне играет форма помещения кухни: она может быть узкой, прямоугольной или квадратной. Предлагаем рассмотреть каждый случай отдельно.

Узкая

Фото: alternativealexandriawaterfrontplan.com



Дизайн узкой кухни 12 квадратных метров требует определенных дизайнерских уловок. В первую очередь они будут направлены на визуальное расширение пространства и грамотную планировку. Можно поступить следующим образом:

выбрать линейную планировку для гарнитура, установив обеденный стол у окна;

использовать г-образный гарнитур, который сольется с подоконником;

отказаться от шкафов на стенах;

для отделки стен или оформления фартука использовать материалы с узорами в виде горизонтальных линий;

оформить стены в светлых тонах, разместив вдоль них длинные полки;

сделать стену напротив гарнитура акцентной.

Фото: homedit.com

1 /4 Фото: homify.com

2 /4 Фото: myhomeus.com

3 /4 Фото: hgtv.com

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Квадратная

Фото: decorpad.com

Для квадратных кухонь лучше выбирать п- или г-образный гарнитур. Последний подойдет, если в кухне планируется разместить обеденную зону. Предлагаем рассмотреть фотопримеры, каким должен быть дизайн квадратной кухни 12 метров:

Фото: n-harrisinteriors.co.uk

1 /4 Фото: secopisalud.org

2 /4 Фото: thesynergists.org

3 /4 Фото: sharingsmiles.info

4 /4

Прямоугольная

Если кухня прямоугольная, но не узкая, обратите внимание на двухрядную систему размещения гарнитура. С такими помещениями работать нужно индивидуально: некоторые кухни даже позволяют между тумбами гарнитура разместить остров. Варианты дизайна прямоугольной кухни 12 квадратных метров — на фото ниже:

Фото: studyintasmania.com

1 /4 Фото: kettouchi.info

2 /4 Фото: kitchendoorworkshop.co.uk

3 /4 Фото: carrofotos.com

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Кухня-столовая

Совмещенные гостиная и столовая встречаются в современных квартирах все чаще. Для таких помещений лучше выбирать однорядный гарнитур, чтобы у стены напротив осталось место для обеденной зоны, а иногда и для размещения телевизора. С точки зрения дизайна здесь есть основополагающее задание: столовая в идеале должна визуально отделяться от кухни, чего можно достичь при помощи отделки стен в разных цветах.

Дизайн кухни-столовой 12 метров (фото):

Фото: home-designing.com

1 /4 Фото: houzz.com

2 /4 Фото: wordpress.com

3 /4 Фото: home-designing.com

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Кухня-гостиная

Дизайн кухни-гостиной 12 метров следует продумывать тщательно, потому что зоны для отдыха и приготовления пищи должны быть оформлены в похожем стиле, не теряя при этом своей функциональности. Популярные решения для интерьера кухни гостиной:

отделение кухонной зоны при помощи барной стойки;

зонирование при помощи гарнитура, когда игнорируется отсутствие стены между кухней и гостиной и второй уровень гарнитура крепится к потолку;

использование кухонного полуострова в качестве связующего элемента;

деление зон при помощи стеллажа.

Предлагаем рассмотреть современные способы дизайна кухни-гостиной на фото:

Фото: dizainall.com

1 /4 Фото: YouTube

2 /4 Фото: desainrumahnya.com

3 /4 Фото: datahomes.ru

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Собственный дизайн-проект кухни 12 метров от ReRooms

Предлагаем рассмотреть собственный дизайн-проект кухни 12 метров от ReRooms. Нашим дизайнерам поступил заказ: оформить прямоугольную кухню с выходом на балкон таким образом, чтобы в ней уместились все необходимые бытовые приборы, обеденная зона на четыре персоны и много живых растений.

Дизайнеры ReRooms сделали выбор в пользу светлой цветовой гаммы. Стены оформлены при помощи белой краски, кухонный фартук отделан белой керамической плиткой. Поскольку помещение прямоугольной формы и имеет выход на балкон, была выбрана линейная планировка гарнитура — эксперты предложили модель с множеством ниш для духовки, микроволновой печи и декоративной посуды. Напротив кухонного гарнитура разместилась обеденная зона и телевизор.



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В интерьере кухни использовались: