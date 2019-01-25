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Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советов


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Если вы последуете хотя бы трем советам из этого списка, вам станет значительно теплее в собственном доме.

Содержание

Зимой в вашей квартире может быть холодно, даже если вы живете в новостройке, а центральное отопление зачастую проблем не решает. Примерно 40 процентов теплого воздуха уходит из квартиры через вентиляцию, еще около 30 процентов — через окна, около 20 процентов — через наружные стены и еще 10 процентов — на лестничную площадку (в среднем за весь день). Сейчас вы узнаете 14 разных способов сохранить тепло в доме, и многие из них довольно просто реализовать.

1. Проведите теплоизоляцию

Правда, об этом нужно думать еще до начала ремонта. Главный плюс: один раз потратившись, вы больше никогда не будете беспокоиться по поводу отопления и сможете существенно на нем экономить, особенно если речь идет об автономном отоплении или о частном доме. в вашей квартире может быть холодно, даже если вы живете в новостройке, а центральное отопление зачастую проблем не решает. Примерно 40 процентов теплого воздуха уходит из квартиры через вентиляцию, еще около 30 процентов — через окна, около 20 процентов — через наружные стены и еще 10 процентов — на лестничную площадку (в среднем за весь день). Сейчас вы узнаете 14 разных способов сохранить тепло в доме, и многие из них довольно просто реализовать.

1. Проведите теплоизоляцию

Правда, об этом нужно думать еще до начала ремонта. Главный плюс: один раз потратившись, вы больше никогда не будете беспокоиться по поводу отопления и сможете существенно на нем экономить, особенно если речь идет об автономном отоплении или о частном доме.

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Фото № 1: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: homify.vn 

2. Установите теплый пол

Если теплоизоляция вам не по карману, теплый пол — прекрасное решение. Сегодня его выбирают многие семьи, особенно те, в которых есть дети. Большой плюс в том, что теплый пол обогревает как раз нижнюю часть помещения, где обычно холоднее всего. Такой пол можно провести в отдельных комнатах, если он не нужен вам по всей квартире.

Фото № 2: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: ekaterinburg.santehnikoff.com 

3. Утеплите балкон

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Почему-то многие забывают, что балкон — это не преграда для холода, а скорее его источник, ведь площадь остекления у него гораздо больше, чем у обычного окна. Самый простой вариант — обить стены и пол деревянными панелями, а рамы выбрать с двойными стеклами и распашными створками. Те, что открываются по принципу шкафа-купе, легко пропускают холод.

Фото № 3: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: krug-masterov.ru 

4. Устраните сквозняки

Обнаружить сквозняки можно с помощью свечи или влажной руки. Устранить их можно разными способами: с помощью герметика, резиновых уплотнителей или простого столярного скотча, если вам сейчас не до ремонтных работ.

Фото № 4: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: construccionsramirez.wordpress.com 

5. Замените входную дверь

Если вы въехали в квартиру от застройщика, наверняка входная дверь у вас самая простая и пропускает воздух. Иногда в квартирах даже слышно завывание ветра у входа, какое уж там тепло! Качественная и правильно установленная входная дверь сделает вашу жизнь гораздо проще, особенно если у вас однушка.

Фото № 5: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: irr.ru 

6. Утеплите оконные стекла

С внутренней стороны окон можно создать барьер, чтобы тепло не уходило. Для этого используйте специальную теплоотражающую пленку или просто наклейте полиэтилен с пупырышками при помощи обычной воды.


Фото № 6: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: ecologia.facilisimo.com 

7. Установите потолочный вентилятор

Теплый воздух скапливается наверху, а значит, его нужно направить вниз. Включайте вентилятор только на самый слабый режим, чтобы прибор аккуратно разгонял воздух.

Фото № 7: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: homedesignersuite.co 

8. Купите одеяло с подогревом

Оно экономичнее обогревателей, и пусть электрическое одеяло — это не самое стильное решение, со своей главной задачей оно справится на все сто. Даже когда в комнате станет холодно, вы будете спать в тепле.

Фото № 8: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: designlike.com 

9. Обзаведитесь теплым текстилем и коврами

Это особенно хорошо работает, если у вас в доме много холодных поверхностей: дерево, плитка, мрамор и так далее. Какой смысл в обогревателе, если вы ходите по ледяному полу или сидите на холодном стуле? Срочно покупайте ковры, пледы и подушки. Кстати, мода вешать ковер на стену тоже возвращается. Только выбирайте современные и оригинальные принты.

Фото № 9: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: amazon.com 

10. Замените шторы на более плотные

В течение дня лучше держать окна не зашторенными, чтобы сквозь стекла проникал солнечный свет, а вместе с ним тепло. Но как только на улице начнет темнеть, лучше сразу закрыть окна плотными шторами, можно даже пристегнуть их друг к другу. Плотный теплый материал сыграет роль термоизолятора.

Фото № 10: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: hydroclean.id 

11. Поместите лист фольги за радиатор

Более удобный материал — вспененный полиэтилен с фольгой-отражателем. Фольга отражает тепло, которое обычно уходит через стену, и радиатор будет работать эффективнее.

Фото № 11: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: otterbox.biz 

12. Разумно используйте обогреватель

Если пытаться справиться с холодом в квартире с помощью одного обогревателя, эффекта вы не почувствуете, а вот в бюджете образуется дыра. Лучше приобретите два компактных обогревателя и включайте их в отдельных комнатах с закрытыми дверьми.

Фото № 12: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: hiveminer.com 

13. Положите в постель грелку

Согреть себя и свою постель можно вообще без затрат. Грелку или бутылку с горячей водой поместите в середину кровати за 15 минут до сна или оберните полотенцем и положите в ноги. Есть еще один способ согреть постель: наполните бутылку не водой, а сухими чистыми вишневыми косточками. Говорят, греет. Интересно было бы проверить!

Фото № 13: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: standard.co.uk 

14. Носите многослойную одежду

И выбирайте искусственные ткани, которые хуже пропускают воздух: так количество слоев можно сократить. Во многих сетевых магазинах одежды в последние годы появляются коллекции термобелья, которое можно носить как отдельно, так и под другой одеждой. Вам будет тепло, удобно, и вы не будете похожи на капусту.

Фото № 14: Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советовФото: rosario3.com

#теплый пол#утепление#дом#Интерьер
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