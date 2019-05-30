Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройства

Думаете, как обустроить прачечную комнату у себя дома? Расскажем, как подобрать отделочные материалы, технику и мебель, а также что делать, если места для такой комнаты совсем мало.
Прачечная комната — необходимое в каждом доме помещение для ежедневных бытовых нужд. Владельцы больших квартир или частных домов могут выделить для прачечной отдельную комнату. В небольших квартирах найти место для удобного размещения стиральной и сушильной машин сложнее, но тоже возможно.Давайте посмотрим, как это можно сделать.
Организация пространства прачечной комнаты
Сделайте влагостойкую отделку, которую будет легко мыть. Так как в комнате может сушиться белье, важно выбирать материалы, не боящиеся влаги. Например, пол выложите плиткой, а стены окрасьте влагостойкой краской. Если у вас деревянный дом, можно покрыть стены специальным лаком, предохраняющим от сырости.
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Мебель для прачечной комнаты тоже лучше выбирать влагостойкую. Проще всего искать ее в отделах обстановки для ванных комнат.
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Расположите технику и мебель удобно. Во-первых, техника должна располагаться рядом с водопроводными и канализационными коммуникациями. Если ее поставить там нельзя, воспользуйтесь удлиненными сливными шлангами. Во-вторых, продумайте расстановку мебели так, чтобы вам было легко перемещать выстиранное белье между стиральной машинкой, сушилкой и гладильной доской.
Гладильную доску можно встроить в мебель и раскладывать, когда нужно. Рядом разместите вешалку для выглаженных вещей.
Оборудуйте места для хранения химии, гладильной доски и предметов для уборки. Чем больше будет полок и стеллажей, тем лучше.
Прачечная в частном доме: нюансы обустройства
Обустроить прачечную комнату в частном доме намного проще, чем в квартире, так как в доме пространства больше. Многие размещают ее в подвале или котельной.
В одноэтажных домах не всегда бывают подвалы, и тогда можно либо выделить отдельную комнату для прачечной, либо объединить ее с ванной или кухней.
Прачечная в квартире: особенности оформления
Дизайн прачечной комнаты в квартире будет отличаться от такой же комнаты в частном доме — в квартире вряд ли получится выделить под прачечную много пространства.
В квартире можно обустроить маленькую прачечную комнату, в которой расположатся стиральная машинка, сушилка и небольшой шкаф.
Если вам повезло и в вашей квартире есть кладовка, обустройте прачечную в ней. Выбирайте модели машинок, которые можно поставить друг на друга. Это сэкономит место.
Можно объединить прачечную с другими комнатами и даже спрятать в шкафу ванной. Получится мини-прачечная, как на фото.
Как вы думаете, прачечная комната в доме необходима или просто занимает пространство? Расскажите нам в комментариях!
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