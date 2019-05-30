Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройства

Сделайте влагостойкую отделку , которую будет легко мыть. Так как в комнате может сушиться белье, важно выбирать материалы, не боящиеся влаги. Например, пол выложите плиткой , а стены окрасьте влагостойкой краской. Если у вас деревянный дом, можно покрыть стены специальным лаком, предохраняющим от сырости.

Прачечная комната — необходимое в каждом доме помещение для ежедневных бытовых нужд. Владельцы больших квартир или частных домов могут выделить для прачечной отдельную комнату. В небольших квартирах найти место для удобного размещения стиральной и сушильной машин сложнее, но тоже возможно.Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Фото: czmcam.org

Мебель для прачечной комнаты тоже лучше выбирать влагостойкую. Проще всего искать ее в отделах обстановки для ванных комнат.

Фото: keepdecor.com

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Расположите технику и мебель удобно. Во-первых, техника должна располагаться рядом с водопроводными и канализационными коммуникациями. Если ее поставить там нельзя, воспользуйтесь удлиненными сливными шлангами. Во-вторых, продумайте расстановку мебели так, чтобы вам было легко перемещать выстиранное белье между стиральной машинкой, сушилкой и гладильной доской.

Фото: rejuvenation.com

Гладильную доску можно встроить в мебель и раскладывать, когда нужно. Рядом разместите вешалку для выглаженных вещей.

Фото: decorisme.co

Оборудуйте места для хранения химии, гладильной доски и предметов для уборки. Чем больше будет полок и стеллажей, тем лучше.

Фото: telladesign.com

Прачечная в частном доме: нюансы обустройства

Обустроить прачечную комнату в частном доме намного проще, чем в квартире, так как в доме пространства больше. Многие размещают ее в подвале или котельной.

Фото: dekor.frauenspezifisch.com

В одноэтажных домах не всегда бывают подвалы, и тогда можно либо выделить отдельную комнату для прачечной, либо объединить ее с ванной или кухней.

Фото: houseupdated.com

Прачечная в квартире: особенности оформления

Дизайн прачечной комнаты в квартире будет отличаться от такой же комнаты в частном доме — в квартире вряд ли получится выделить под прачечную много пространства.

Фото: sortingwithstyle.com

В квартире можно обустроить маленькую прачечную комнату, в которой расположатся стиральная машинка, сушилка и небольшой шкаф.

Фото: homyfeed.com

Если вам повезло и в вашей квартире есть кладовка, обустройте прачечную в ней. Выбирайте модели машинок, которые можно поставить друг на друга. Это сэкономит место.

Фото: homyfeed.com

Можно объединить прачечную с другими комнатами и даже спрятать в шкафу ванной. Получится мини-прачечная, как на фото.

Фото: kristindiondesign.com

Как вы думаете, прачечная комната в доме необходима или просто занимает пространство? Расскажите нам в комментариях!