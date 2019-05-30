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Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройства


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Думаете, как обустроить прачечную комнату у себя дома? Расскажем, как подобрать отделочные материалы, технику и мебель, а также что делать, если места для такой комнаты совсем мало.

Содержание

Прачечная комната — необходимое в каждом доме помещение для ежедневных бытовых нужд. Владельцы больших квартир или частных домов могут выделить для прачечной отдельную комнату. В небольших квартирах найти место для удобного размещения стиральной и сушильной машин сложнее, но тоже возможно.Давайте посмотрим, как это можно сделать.

Организация пространства прачечной комнаты

Сделайте влагостойкую отделку, которую будет легко мыть. Так как в комнате может сушиться белье, важно выбирать материалы, не боящиеся влаги. Например, пол выложите плиткой, а стены окрасьте влагостойкой краской. Если у вас деревянный дом, можно покрыть стены специальным лаком, предохраняющим от сырости.

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
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стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: czmcam.org

Мебель для прачечной комнаты тоже лучше выбирать влагостойкую. Проще всего искать ее в отделах обстановки для ванных комнат.

Фото № 2: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: keepdecor.com

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Расположите технику и мебель удобно. Во-первых, техника должна располагаться рядом с водопроводными и канализационными коммуникациями. Если ее поставить там нельзя, воспользуйтесь удлиненными сливными шлангами. Во-вторых, продумайте расстановку мебели так, чтобы вам было легко перемещать выстиранное белье между стиральной машинкой, сушилкой и гладильной доской.

Фото № 3: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: rejuvenation.com

Гладильную доску можно встроить в мебель и раскладывать, когда нужно. Рядом разместите вешалку для выглаженных вещей.

Фото № 4: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: decorisme.co

Оборудуйте места для хранения химии, гладильной доски и предметов для уборки. Чем больше будет полок и стеллажей, тем лучше.

Фото № 5: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: telladesign.com

Прачечная в частном доме: нюансы обустройства

Обустроить прачечную комнату в частном доме намного проще, чем в квартире, так как в доме пространства больше. Многие размещают ее в подвале или котельной.

Фото № 6: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: dekor.frauenspezifisch.com

В одноэтажных домах не всегда бывают подвалы, и тогда можно либо выделить отдельную комнату для прачечной, либо объединить ее с ванной или кухней.

Фото № 7: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: houseupdated.com

Прачечная в квартире: особенности оформления

Дизайн прачечной комнаты в квартире будет отличаться от такой же комнаты в частном доме — в квартире вряд ли получится выделить под прачечную много пространства.

Фото № 8: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: sortingwithstyle.com

В квартире можно обустроить маленькую прачечную комнату, в которой расположатся стиральная машинка, сушилка и небольшой шкаф.

Фото № 9: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: homyfeed.com

Если вам повезло и в вашей квартире есть кладовка, обустройте прачечную в ней. Выбирайте модели машинок, которые можно поставить друг на друга. Это сэкономит место.

Фото № 10: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: homyfeed.com

Можно объединить прачечную с другими комнатами и даже спрятать в шкафу ванной. Получится мини-прачечная, как на фото.

Фото № 11: Прачечная комната в доме или квартире: секреты обустройстваФото: kristindiondesign.com

Как вы думаете, прачечная комната в доме необходима или просто занимает пространство? Расскажите нам в комментариях!

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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