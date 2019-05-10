Цветная плитка для санузла: 15 модных идей

Даже маленький по размерам туалет можно сделать стильным и красивым.

Красочный и модный интерьер санузла для многих кажется невозможным. Но тот факт, что туалет в типичных российских квартирах обычно очень маленький, не означает, что эта комната не может быть красиво оформлена. Отличный способ отвлечь внимание от скромной площади — интересная отделка с включением рельефов, узоров и ярких цветов. Они позволяют визуально сформировать нужный объем и наполнить комнату простором независимо от ее архитектурных особенностей.

Проще всего такого эффекта можно добиться с помощью керамической плитки, разнообразие цветов, фактур и форм которой позволяет создать интересный и необычный интерьер маленького туалета. ReRooms подобрал пятнадцать креативных идей по оформлению санузла цветной плиткой — возможно, они помогут вам оживить скучный интерьер туалета яркими красками.

1.Смелый вызов

Черный цвет может показаться слишком мрачным для туалета, но если его грамотно использовать, получится современный интерьер, подчеркивающий тонкий вкус и чувство стиля владельца дома. В контрастной комбинации с белым и красным цвет вороньего крыла создает потрясающий эффект в маленьком санузле.

Фото: archzine.com

2. Акварельная роспись

А как насчет акварельной росписи на плитке? Неожиданно, но тоже эффектно. Размытые узоры на полу и стенах компенсируют небольшие размеры комнаты, создавая иллюзию цельного пространства.

Фото: housebeautiful.com

3. Многоликий печворк

Керамический печворк уже несколько лет занимает почетное место в плиточной моде. С его помощью можно оживить интерьер в маленьких комнатах и внести в них мягкие контрасты. Будет где разгуляться дизайнерской фантазии. В туалете калейдоскопный печворк отлично смотрится в виде бордюра на фоне белых стен — он создает ненавязчивую картинку, внося выразительность в небольшое помещение.

Фото: hgtv.com

4. Яркий глянец

Если вы не можете устоять перед идеей внести яркие краски в интерьер туалета, обратите внимание на желтую глянцевую плитку с интересным рисунком. Она создает в санузле невероятную атмосферу легкости и воздушности, хотя на первый взгляд и кажется весьма смелой для маленькой уборной.

Фото: archzine.com

5. Оптическая иллюзия

Маленький туалет — идеальное место для объемной плиточной геометрии, скрывающей архитектурные недостатки помещения. Цветные грани создают в комнате нереальную иллюзию, из-за которой кажется, что в помещении нет границ, а изображение как будто вытекает за пределы плоскости.

Фото: hgtv.com

6. Вертикальный подъем

В туалете с низкими потолками чем меньше переходов между поверхностями, тем лучше. Посмотрите, как черно-белые геометрические паттерны, плавно переходящие с пола на стену за унитазом, делают маленький санузел выше и просторнее.

Фото: decortip.com

7. За рамками цвета

Мелкая плитка со сложным орнаментом в духе жарких восточных стран отлично смотрится на стенах и потолке туалета. Да-да, вы не ошиблись, в полном монохроме, без дополнительных текстур и цветов. Такая тенденция сейчас в моде, а если использовать ее правильно, выйдет очень креативный и эффектный интерьер.

Фото: cococozy.com

8. Без узоров

Вы хотите создать нестандартный интерьер туалета, но без ярких красок и узоров? Вам на помощь придут шестигранные плитки-«соты». Даже в темной цветовой гамме и без дополнительного декора они будут оригинально смотреться на стенах в санузле.

Фото: retete-usoare.info

9. Дерево в тренде

Дерево — рискованный выбор для туалета, но вы можете имитировать его фактуру с помощью плитки. Отделка стен под дерево визуально воспринимается как нечто теплое и уютное на ощупь — что еще нужно для маленького и темного санузла, похожего на холодную пещеру?

Фото: decortip.com

10. Смелые краски

Не против отделки стен туалета глянцевой плиткой в ярких красках? Не бойтесь экспериментировать. Хаотичная укладка красной, желтой и оранжевой плитки в сочетании с белоснежной керамикой сделает ваш санузел по-настоящему модным и необычным.

Фото: frameweb.com

11. Без фокуса

Точечно используя цвет в небольшом пространстве, можно сгладить углы и расширить границы комнаты. С унифицированной цветовой схемой все элементы интерьера маленького санузла будут действовать как единое целое, не фокусируя внимание на дефиците квадратных метров.

Фото: hgtv.com

12. Зеркальная мозаика

Круглая плитка (пенни) с зеркальной поверхностью — находка для туалетов с неровными стенами. Внесите дополнительный текстурный акцент в интерьер санузла, например в виде вертикальной полосы на стене, сливающейся с полом. Такой дизайнерский прием позволит визуально приподнять низкий потолок, благодаря чему уборная будет казаться просторнее.

Фото: digsdigs.com

13. Модное терраццо

Такая плитка, имитирующая фрагменты колотого мрамора или осколки цветного стекла, выглядит стильно и роскошно даже без декора и аксессуаров. С ней интерьер вашего туалета получится эксклюзивным и неповторимым.

Фото: candana.com

14. Смесь контрастов

Используя микс контрастных материалов и фактур, включая бетон, металл и яркую узорную плитку, можно создать поразительный и роскошный интерьер санузла. Синий фон, черная керамическая графика и бежевый пол с горчичным принтом — оказывается, сделать пространство в маленьком туалете больше могут и темные цвета в сочетании с правильным освещением и декором.

Фото: housebeautiful.com

15. Интересная геометрия

Черно-белые геометрические принты и круглые зеркала — даже с таким минимальным набором интерьерных элементов из туалета можно сделать захватывающий шедевр сюрреализма.

Фото: housebeautiful.com