Цветная плитка для санузла: 15 модных идей

Даже маленький по размерам туалет можно сделать стильным и красивым.
Красочный и модный интерьер санузла для многих кажется невозможным. Но тот факт, что туалет в типичных российских квартирах обычно очень маленький, не означает, что эта комната не может быть красиво оформлена. Отличный способ отвлечь внимание от скромной площади — интересная отделка с включением рельефов, узоров и ярких цветов. Они позволяют визуально сформировать нужный объем и наполнить комнату простором независимо от ее архитектурных особенностей.
Проще всего такого эффекта можно добиться с помощью керамической плитки, разнообразие цветов, фактур и форм которой позволяет создать интересный и необычный интерьер маленького туалета. ReRooms подобрал пятнадцать креативных идей по оформлению санузла цветной плиткой — возможно, они помогут вам оживить скучный интерьер туалета яркими красками.
1.Смелый вызов
Черный цвет может показаться слишком мрачным для туалета, но если его грамотно использовать, получится современный интерьер, подчеркивающий тонкий вкус и чувство стиля владельца дома. В контрастной комбинации с белым и красным цвет вороньего крыла создает потрясающий эффект в маленьком санузле.
2. Акварельная роспись
А как насчет акварельной росписи на плитке? Неожиданно, но тоже эффектно. Размытые узоры на полу и стенах компенсируют небольшие размеры комнаты, создавая иллюзию цельного пространства.
3. Многоликий печворк
Керамический печворк уже несколько лет занимает почетное место в плиточной моде. С его помощью можно оживить интерьер в маленьких комнатах и внести в них мягкие контрасты. Будет где разгуляться дизайнерской фантазии. В туалете калейдоскопный печворк отлично смотрится в виде бордюра на фоне белых стен — он создает ненавязчивую картинку, внося выразительность в небольшое помещение.
4. Яркий глянец
Если вы не можете устоять перед идеей внести яркие краски в интерьер туалета, обратите внимание на желтую глянцевую плитку с интересным рисунком. Она создает в санузле невероятную атмосферу легкости и воздушности, хотя на первый взгляд и кажется весьма смелой для маленькой уборной.
5. Оптическая иллюзия
Маленький туалет — идеальное место для объемной плиточной геометрии, скрывающей архитектурные недостатки помещения. Цветные грани создают в комнате нереальную иллюзию, из-за которой кажется, что в помещении нет границ, а изображение как будто вытекает за пределы плоскости.
6. Вертикальный подъем
В туалете с низкими потолками чем меньше переходов между поверхностями, тем лучше. Посмотрите, как черно-белые геометрические паттерны, плавно переходящие с пола на стену за унитазом, делают маленький санузел выше и просторнее.
7. За рамками цвета
Мелкая плитка со сложным орнаментом в духе жарких восточных стран отлично смотрится на стенах и потолке туалета. Да-да, вы не ошиблись, в полном монохроме, без дополнительных текстур и цветов. Такая тенденция сейчас в моде, а если использовать ее правильно, выйдет очень креативный и эффектный интерьер.
8. Без узоров
Вы хотите создать нестандартный интерьер туалета, но без ярких красок и узоров? Вам на помощь придут шестигранные плитки-«соты». Даже в темной цветовой гамме и без дополнительного декора они будут оригинально смотреться на стенах в санузле.
9. Дерево в тренде
Дерево — рискованный выбор для туалета, но вы можете имитировать его фактуру с помощью плитки. Отделка стен под дерево визуально воспринимается как нечто теплое и уютное на ощупь — что еще нужно для маленького и темного санузла, похожего на холодную пещеру?
10. Смелые краски
Не против отделки стен туалета глянцевой плиткой в ярких красках? Не бойтесь экспериментировать. Хаотичная укладка красной, желтой и оранжевой плитки в сочетании с белоснежной керамикой сделает ваш санузел по-настоящему модным и необычным.
11. Без фокуса
Точечно используя цвет в небольшом пространстве, можно сгладить углы и расширить границы комнаты. С унифицированной цветовой схемой все элементы интерьера маленького санузла будут действовать как единое целое, не фокусируя внимание на дефиците квадратных метров.
12. Зеркальная мозаика
Круглая плитка (пенни) с зеркальной поверхностью — находка для туалетов с неровными стенами. Внесите дополнительный текстурный акцент в интерьер санузла, например в виде вертикальной полосы на стене, сливающейся с полом. Такой дизайнерский прием позволит визуально приподнять низкий потолок, благодаря чему уборная будет казаться просторнее.
13. Модное терраццо
Такая плитка, имитирующая фрагменты колотого мрамора или осколки цветного стекла, выглядит стильно и роскошно даже без декора и аксессуаров. С ней интерьер вашего туалета получится эксклюзивным и неповторимым.
14. Смесь контрастов
Используя микс контрастных материалов и фактур, включая бетон, металл и яркую узорную плитку, можно создать поразительный и роскошный интерьер санузла. Синий фон, черная керамическая графика и бежевый пол с горчичным принтом — оказывается, сделать пространство в маленьком туалете больше могут и темные цвета в сочетании с правильным освещением и декором.
15. Интересная геометрия
Черно-белые геометрические принты и круглые зеркала — даже с таким минимальным набором интерьерных элементов из туалета можно сделать захватывающий шедевр сюрреализма.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники