Как использовать кладовку: 10 ярких примеров

В вашей квартире есть кладовка, но хранить там практически нечего? Мы покажем, как можно оригинально использовать это помещение, расширить и даже украсить свое жилище с его помощью.
Как правило, кладовка имеет совсем небольшой метраж — его прекрасно хватает для содержания технического инвентаря и редко используемых вещей. Однако при правильной организации пространства даже самую маленькую кладовую можно превратить в отдельную комнату, которая разгрузит основную площадь квартиры и добавит функциональные квадратные метры.
Рассказываем, как этого добиться, а также показываем яркие интерьеры самых оригинальных домашних кладовых. Берите на заметку!
1. Продолжение кухни
Функция кладовки напрямую зависит от ее расположения в квартире. Если кладовое помещение находится на кухне, то из него лучше всего сделать продолжение кухонного пространства. Внутри можно разместить полки, на них поставить часть посуды и продуктов, а также небольшую технику: тостер, хлебопечку, мультиварку и прочие приборы. Это добавит простора кухне и сделает интереснее интерьер.
2. Гардеробная
Если место для кладовки отведено в спальне или рядом с ней, организуйте там удобный гардероб. Пригодятся полки, рейки для вешалок, компактные шкафчики и прочие системы хранения, которые помогут практично разместить всю вашу одежду. Для удобства можно повесить в такой кладовке зеркало — если не хватает места на стенах, размещайте его на внутренней стороне двери.
3. Кабинет
Компактная кладовка станет отличным помещением для организации кабинета. Туда легко поместится небольшой стол для компьютера и навесные полки для хранения документов или других полезных для работы вещей. Обустройство домашнего офиса в кладовой позволит освободить место для дополнительной зоны отдыха или декора.
Наше портфолио более 10 000 проектов
4. Прачечная
Создание прачечной в кладовке — отличный вариант для тех, у кого небольшая ванная и туда не помещается стиральная машина, гладильная доска и бельевые корзины. Все эти предметы можно переместить в кладовую, создав там отдельное пространство для стирки и глажки, не задействуя для этого ванную или кухню. Туда также поместится много вспомогательных инструментов и дополнительная бытовая техника: электрическая сушилка для одежды или вторая стиральная машина.
5. Санузел
Можно даже обустроить в кладовой полноценный санузел, с унитазом и компактной угловой раковиной. Такое решение потребует некоторых усилий и согласований для прокладывания труб и водопровода, если они изначально не предусмотрены в планировке. Однако кладовая в этом случае поможет организовать в квартире раздельные ванную и санузел, даже если изначально под эти цели было отведено всего одно помещение.
6. Место для спортинвентаря
У вас несколько велосипедов, ролики, скейтборд и много другого спортивного инвентаря? Тогда кладовку лучше обустроить специально для его хранения. Повесьте на стены крючки и рейки, поставьте побольше ящиков и контейнеров, а еще не забудьте добавить удобную банкетку с полками для хранения спортивной обуви.
7. Мини-бар
Кто-то любит спорт, а кто-то дорогие напитки. Если вы относитесь ко второй категории, сделайте из кладовки настоящий бар: с небольшой барной стойкой, специальными полками и подвесами для бутылок, а также с компактным холодильником для их охлаждения. Чтобы украсить такую винную кладовую, добавьте в нее стильные стеклянные графины. И обустройте небольшую раковину, чтобы можно было тут же вымыть бокалы или набрать воды для замораживания.
8. Зона отдыха
В кладовке можно сделать комфортное место для расслабления. Просто поставьте туда мягкую мебель с большим количеством подушек и организуйте приглушенный мягкий свет. В таком месте можно уединиться с книгой или подремать.
9. Библиотека
Если у вас много книг, а места для отдельной библиотеки в квартире на найти, кладовая комната выручит и здесь. Установите внутри высокие стеллажи до самого потолка и храните книги там. Если позволяет пространство, поставьте в кладовке мягкое кресло и торшер — они станут прекрасным дополнением вашей компактной домашней библиотеки и позволят почитать книгу, не покидая такой мини-комнаты.
10. Часть прихожей
Нередко кладовая располагается возле входа в квартиру. Тогда сделайте из нее логическое продолжение прихожей: разместите внутри банкетку, крючки для одежды, полки для коробок и обуви. Это позволит освободить коридор и сделать квартиру просторнее.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники