Как использовать кладовку: 10 ярких примеров

Компактная кладовка станет отличным помещением для организации кабинета. Туда легко поместится небольшой стол для компьютера и навесные полки для хранения документов или других полезных для работы вещей. Обустройство домашнего офиса в кладовой позволит освободить место для дополнительной зоны отдыха или декора.

Если место для кладовки отведено в спальне или рядом с ней, организуйте там удобный гардероб . Пригодятся полки, рейки для вешалок, компактные шкафчики и прочие системы хранения, которые помогут практично разместить всю вашу одежду. Для удобства можно повесить в такой кладовке зеркало — если не хватает места на стенах, размещайте его на внутренней стороне двери.

Функция кладовки напрямую зависит от ее расположения в квартире. Если кладовое помещение находится на кухне, то из него лучше всего сделать продолжение кухонного пространства. Внутри можно разместить полки, на них поставить часть посуды и продуктов, а также небольшую технику: тостер, хлебопечку, мультиварку и прочие приборы. Это добавит простора кухне и сделает интереснее интерьер.

Как правило, кладовка имеет совсем небольшой метраж — его прекрасно хватает для содержания технического инвентаря и редко используемых вещей. Однако при правильной организации пространства даже самую маленькую кладовую можно превратить в отдельную комнату, которая разгрузит основную площадь квартиры и добавит функциональные квадратные метры.

Фото: homebnc.com

4. Прачечная

Создание прачечной в кладовке — отличный вариант для тех, у кого небольшая ванная и туда не помещается стиральная машина, гладильная доска и бельевые корзины. Все эти предметы можно переместить в кладовую, создав там отдельное пространство для стирки и глажки, не задействуя для этого ванную или кухню. Туда также поместится много вспомогательных инструментов и дополнительная бытовая техника: электрическая сушилка для одежды или вторая стиральная машина.

Фото: archilovers.com

5. Санузел

Можно даже обустроить в кладовой полноценный санузел, с унитазом и компактной угловой раковиной. Такое решение потребует некоторых усилий и согласований для прокладывания труб и водопровода, если они изначально не предусмотрены в планировке. Однако кладовая в этом случае поможет организовать в квартире раздельные ванную и санузел, даже если изначально под эти цели было отведено всего одно помещение.

Фото: homedesigninspired.com

6. Место для спортинвентаря

У вас несколько велосипедов, ролики, скейтборд и много другого спортивного инвентаря? Тогда кладовку лучше обустроить специально для его хранения. Повесьте на стены крючки и рейки, поставьте побольше ящиков и контейнеров, а еще не забудьте добавить удобную банкетку с полками для хранения спортивной обуви.

Фото: gratissite.eu

7. Мини-бар

Кто-то любит спорт, а кто-то дорогие напитки. Если вы относитесь ко второй категории, сделайте из кладовки настоящий бар: с небольшой барной стойкой, специальными полками и подвесами для бутылок, а также с компактным холодильником для их охлаждения. Чтобы украсить такую винную кладовую, добавьте в нее стильные стеклянные графины. И обустройте небольшую раковину, чтобы можно было тут же вымыть бокалы или набрать воды для замораживания.

Фото: rumahdesainminimalis.com

8. Зона отдыха

В кладовке можно сделать комфортное место для расслабления. Просто поставьте туда мягкую мебель с большим количеством подушек и организуйте приглушенный мягкий свет. В таком месте можно уединиться с книгой или подремать.

Фото: adsensr.com

9. Библиотека

Если у вас много книг, а места для отдельной библиотеки в квартире на найти, кладовая комната выручит и здесь. Установите внутри высокие стеллажи до самого потолка и храните книги там. Если позволяет пространство, поставьте в кладовке мягкое кресло и торшер — они станут прекрасным дополнением вашей компактной домашней библиотеки и позволят почитать книгу, не покидая такой мини-комнаты.

Фото: architizer.com

10. Часть прихожей

Нередко кладовая располагается возле входа в квартиру. Тогда сделайте из нее логическое продолжение прихожей: разместите внутри банкетку, крючки для одежды, полки для коробок и обуви. Это позволит освободить коридор и сделать квартиру просторнее.