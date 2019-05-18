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Как использовать кладовку: 10 ярких примеров


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В вашей квартире есть кладовка, но хранить там практически нечего? Мы покажем, как можно оригинально использовать это помещение, расширить и даже украсить свое жилище с его помощью.

Содержание

Как правило, кладовка имеет совсем небольшой метраж — его прекрасно хватает для содержания технического инвентаря и редко используемых вещей. Однако при правильной организации пространства даже самую маленькую кладовую можно превратить в отдельную комнату, которая разгрузит основную площадь квартиры и добавит функциональные квадратные метры. 

Рассказываем, как этого добиться, а также показываем яркие интерьеры самых оригинальных домашних кладовых. Берите на заметку!

1. Продолжение кухни

Функция кладовки напрямую зависит от ее расположения в квартире. Если кладовое помещение находится на кухне, то из него лучше всего сделать продолжение кухонного пространства. Внутри можно разместить полки, на них поставить часть посуды и продуктов, а также небольшую технику: тостер, хлебопечку, мультиварку и прочие приборы. Это добавит простора кухне и сделает интереснее интерьер.

Фото № 1: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: hgtv.com

2. Гардеробная

Если место для кладовки отведено в спальне или рядом с ней, организуйте там удобный гардероб. Пригодятся полки, рейки для вешалок, компактные шкафчики и прочие системы хранения, которые помогут практично разместить всю вашу одежду. Для удобства можно повесить в такой кладовке зеркало — если не хватает места на стенах, размещайте его на внутренней стороне двери.

Фото № 2: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: idahointeriordesigner.com

3. Кабинет

Компактная кладовка станет отличным помещением для организации кабинета. Туда легко поместится небольшой стол для компьютера и навесные полки для хранения документов или других полезных для работы вещей. Обустройство домашнего офиса в кладовой позволит освободить место для дополнительной зоны отдыха или декора.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: homebnc.com

4. Прачечная

Создание прачечной в кладовке — отличный вариант для тех, у кого небольшая ванная и туда не помещается стиральная машина, гладильная доска и бельевые корзины. Все эти предметы можно переместить в кладовую, создав там отдельное пространство для стирки и глажки, не задействуя для этого ванную или кухню. Туда также поместится много вспомогательных инструментов и дополнительная бытовая техника: электрическая сушилка для одежды или вторая стиральная машина.

Фото № 4: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: archilovers.com

5. Санузел

Можно даже обустроить в кладовой полноценный санузел, с унитазом и компактной угловой раковиной. Такое решение потребует некоторых усилий и согласований для прокладывания труб и водопровода, если они изначально не предусмотрены в планировке. Однако кладовая в этом случае поможет организовать в квартире раздельные ванную и санузел, даже если изначально под эти цели было отведено всего одно помещение. 

Фото № 5: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: homedesigninspired.com

6. Место для спортинвентаря

У вас несколько велосипедов, ролики, скейтборд и много другого спортивного инвентаря? Тогда кладовку лучше обустроить специально для его хранения. Повесьте на стены крючки и рейки, поставьте побольше ящиков и контейнеров, а еще не забудьте добавить удобную банкетку с полками для хранения спортивной обуви.

Фото № 6: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: gratissite.eu

7. Мини-бар

Кто-то любит спорт, а кто-то дорогие напитки. Если вы относитесь ко второй категории, сделайте из кладовки настоящий бар: с небольшой барной стойкой, специальными полками и подвесами для бутылок, а также с компактным холодильником для их охлаждения. Чтобы украсить такую винную кладовую, добавьте в нее стильные стеклянные графины. И обустройте небольшую раковину, чтобы можно было тут же вымыть бокалы или набрать воды для замораживания. 

Фото № 7: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: rumahdesainminimalis.com

8. Зона отдыха

В кладовке можно сделать комфортное место для расслабления. Просто поставьте туда мягкую мебель с большим количеством подушек и организуйте приглушенный мягкий свет. В таком месте можно уединиться с книгой или подремать. 

Фото № 8: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: adsensr.com

9. Библиотека

Если у вас много книг, а места для отдельной библиотеки в квартире на найти, кладовая комната выручит и здесь. Установите внутри высокие стеллажи до самого потолка и храните книги там. Если позволяет пространство, поставьте в кладовке мягкое кресло и торшер — они станут прекрасным дополнением вашей компактной домашней библиотеки и позволят почитать книгу, не покидая такой мини-комнаты.

Фото № 9: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: architizer.com

10. Часть прихожей

Нередко кладовая располагается возле входа в квартиру. Тогда сделайте из нее логическое продолжение прихожей: разместите внутри банкетку, крючки для одежды, полки для коробок и обуви. Это позволит освободить коридор и сделать квартиру просторнее.

Фото № 10: Как использовать кладовку: 10 ярких примеровФото: thechicsite.com

#кладовка#интерьер квартиры
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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