Проект ReRooms: строгий минимализм с экомотивами в интерьере просторной трешки

Показываем, как дизайнеры ReRooms оформили большую трешку в стиле минимализм с экомотивами, в которой по-настоящему приятно находиться.

Светлая минималистичная квартира в теплых тонах с зелеными растениями — что еще нужно для отдыха после активного дня в мегаполисе? Минимализм хорош тем, что не жалует лишние детали: интерьер получается легким, спокойным, не перегруженным. А если совместить его с экостилем, то в жилище добавится уют и умиротворение — благодаря натуральным оттенкам и живой растительности. Именно такую комбинацию дизайнеры ReRooms применили в трехкомнатной квартире площадью 75 метров на юго-востоке Москвы.

Заглядываем в каждую комнату просторной трешки и оцениваем ее строгое, но в то же время уютное оформление.

Коридор

На входе в квартиру нас встречает светло-бежевый строгий интерьер без излишеств. Для визуального расширения узкого коридора используется много белого цвета, а также зеркала. Присутствует и традиционное для минимализма зонирование: пятачок прихожей у входной двери отделен от остального коридора белым керамогранитом на полу и темным деревом на стене.



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Хранение тоже организовано в лучших традициях стиля. Шкаф-купе встроен в стену, открытые полки компактно размещены в угловой части коридора. Светильники использованы компактные, встроенные в потолок — чтобы не занимать большими лампами ограниченное пространство.

Для оформления коридора использованы следующие материалы и товары:

Краска для стен Tikkurila F503 (жасмин) Цена по запросу Купить Подвесной светильник Paulmann Elia 79739 9 496 руб.* Купить *Цена может измениться Плитка кварц-виниловая Aquafloor Real Wood Glue AF6031 419 руб.* Купить *Цена может измениться

Пуф-обувница, полки и встроенный шкаф изготовлены на заказ на мебельной фабрике Kuznecov .

Гостиная

В гостиной тоже главенствует сдержанный минимализм: с нейтральной бежевой отделкой и компактной безручечной мебелью в строгих геометрических формах. Стиль также проявляется в зонировании пространства: зона отдыха с диваном отделена от компьютерного стола деревянными брусками, на каждом участке гостиной использованы отдельные светильники.



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Однако здесь можно разглядеть и экомотивы. Они видны в естественных зеленых акцентах (шторы, стул и текстиль) и живых растениях. Экологичность интерьера закрепляется обилием натурального дерева.

Для создания такой гостиной дизайнерам ReRooms понадобились:

Обои Grandeco Elenato A36201 4 500 руб.* Купить *Цена может измениться Рабочий стол Romero black американский орех 27 000 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Dublin 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Комплект столов ГРАНБОДА 3 999 руб.* Купить *Цена может измениться Комбинация для хранения БЕСТО 14 650 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесная люстра ST Luce Bastoni SL947.402.10 29 800 руб.* Купить *Цена может измениться

Спальня

В спальне экомотивы более насыщенные и лучше проявляются. Прежде всего нужно отметить большое количество цветов на прикроватных столиках и в углу комнаты. Естественный акцент вносят также зеленые стены перед кроватью и за ней.



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Черты минимализма тоже отлично заметны: встроенный шкаф, присутствие только необходимой мебели и традиционная белая отделка, визуально расширяющая комнату наряду с высоким зеркалом. Как в гостиной и коридоре, здесь тоже использован бежевый цвет — он делает интерьер теплее и красиво гармонирует с зелеными элементами.

Что нужно, чтобы сделать такую же спальню? Обратите внимание на эти товары:

Кровать с подъемным механизмом Charlize 64 999 руб.* Купить *Цена может измениться Тумба прикроватная «Дорна» 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться Ковер безворсовый, сетчатый СТОКГОЛЬМ 2017 14 999 руб.* Купить *Цена может измениться Обои 32263-5 AS Creation 2 800 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесная люстра Freya Abigail FR5038-CL-06-W 11 050 руб.* Купить *Цена может измениться Бра Odeon Light Batto 2149/1W 4 040 руб.* Купить *Цена может измениться

Детская

Пестрая детская комната во многом отходит от чистого минимализма, сохраняя только некоторые его черты: практичную корпусную мебель без ручек и общую светлую отделку. В остальном в комнате преобладают яркие акценты и разнообразные узоры: на текстиле, стульях и на целой стене, оформленной обоями с разноцветными автомобилями.



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Но в детской это оправданно, так как ребенку нужно красочное окружение — в сочетании со спокойными бежевыми и белыми тонами оно положительно воздействует на его психическое состояние. В отделке также сохранен главенствующий по всей квартире зеленый цвет: в виде окрашенной стены и отдельных узоров.

Для оформления такой детской дизайнерам понадобились:

Каркас кушетки с двумя ящиками БРИМНЭС 9 999 руб.* Купить *Цена может измениться Потолочная люстра Eurosvet Austin 70091/6 черный 7 271 руб.* Купить *Цена может измениться Канадские обои Aura, коллекция Forever Young 9 570 руб.* Купить *Цена может измениться Гардероб ПАКС 37 699 руб.* Купить *Цена может измениться Кресло PATCHWORK 5 090 руб.* Купить *Цена может измениться

Столешница и система хранения сделаны на заказ в мебельной фабрике Kuznecov .

Кухня

На кухне преобладает белый цвет, который делает пространство небольшой комнаты визуально шире. За это также отвечает зеркальная стенка-фартук, размещенная по всей длине кухонного гарнитура. Сам гарнитур состоит из закрытых безручечных шкафов и тумб со светлой деревянной столешницей — в лучших традициях минимализма.



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Привычного зеленого цвета в отделке кухне нет. За экологичность интерьера отвечают живые растения, равномерно расставленные по всему пространству. В качестве ярких акцентов используется дизайнерская люстра и стена у обеденного стола, оформленная обоями с геометрическими узорами разных оттенков.

Материалы и мебель, которые понадобились для отделки кухни:

Обои IW 3002 Inspiration Wall 3 570 руб.* Купить *Цена может измениться Стол «Норд» 15 999 руб.* Купить *Цена может измениться Подвесная люстра Freya Richard FR5596PL-16CH 18 550 руб.* Купить *Цена может измениться Стул EAMES DSW 1 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Ванная и туалет

В квартире имеется полноценная ванная комната, а также отдельный маленький санузел — обе комнаты выполнены в одинаковой отделке. Минимализм и экостиль гармонично соседствуют друг с другом, соединяя строгую светлую отделку с деревянными элементами и живыми зелеными цветами.



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В ванной на минимализм указывает много стеклянных поверхностей, нейтральный цикличный узор и современная подвесная сантехника. А в санузле — компактная угловая раковина, которая экономит пространство и одновременно вносит в комнату дополнительный комфорт. Системы хранения в обоих помещениях закрытые и замаскированные под отделку.

Что использовано в оформлении ванной и санузла? Дизайнеры выбрали следующие товары: