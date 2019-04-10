Проект ReRooms: строгий минимализм с экомотивами в интерьере просторной трешки

Показываем, как дизайнеры ReRooms оформили большую трешку в стиле минимализм с экомотивами, в которой по-настоящему приятно находиться.
Светлая минималистичная квартира в теплых тонах с зелеными растениями — что еще нужно для отдыха после активного дня в мегаполисе? Минимализм хорош тем, что не жалует лишние детали: интерьер получается легким, спокойным, не перегруженным. А если совместить его с экостилем, то в жилище добавится уют и умиротворение — благодаря натуральным оттенкам и живой растительности. Именно такую комбинацию дизайнеры ReRooms применили в трехкомнатной квартире площадью 75 метров на юго-востоке Москвы.
Заглядываем в каждую комнату просторной трешки и оцениваем ее строгое, но в то же время уютное оформление.
Коридор
На входе в квартиру нас встречает светло-бежевый строгий интерьер без излишеств. Для визуального расширения узкого коридора используется много белого цвета, а также зеркала. Присутствует и традиционное для минимализма зонирование: пятачок прихожей у входной двери отделен от остального коридора белым керамогранитом на полу и темным деревом на стене.
Хранение тоже организовано в лучших традициях стиля. Шкаф-купе встроен в стену, открытые полки компактно размещены в угловой части коридора. Светильники использованы компактные, встроенные в потолок — чтобы не занимать большими лампами ограниченное пространство.
Для оформления коридора использованы следующие материалы и товары:
Пуф-обувница, полки и встроенный шкаф изготовлены на заказ на мебельной фабрике
Гостиная
В гостиной тоже главенствует сдержанный минимализм: с нейтральной бежевой отделкой и компактной безручечной мебелью в строгих геометрических формах. Стиль также проявляется в зонировании пространства: зона отдыха с диваном отделена от компьютерного стола деревянными брусками, на каждом участке гостиной использованы отдельные светильники.
Однако здесь можно разглядеть и экомотивы. Они видны в естественных зеленых акцентах (шторы, стул и текстиль) и живых растениях. Экологичность интерьера закрепляется обилием натурального дерева.
Для создания такой гостиной дизайнерам ReRooms понадобились:
Спальня
В спальне экомотивы более насыщенные и лучше проявляются. Прежде всего нужно отметить большое количество цветов на прикроватных столиках и в углу комнаты. Естественный акцент вносят также зеленые стены перед кроватью и за ней.
Черты минимализма тоже отлично заметны: встроенный шкаф, присутствие только необходимой мебели и традиционная белая отделка, визуально расширяющая комнату наряду с высоким зеркалом. Как в гостиной и коридоре, здесь тоже использован бежевый цвет — он делает интерьер теплее и красиво гармонирует с зелеными элементами.
Что нужно, чтобы сделать такую же спальню? Обратите внимание на эти товары:
Детская
Пестрая детская комната во многом отходит от чистого минимализма, сохраняя только некоторые его черты: практичную корпусную мебель без ручек и общую светлую отделку. В остальном в комнате преобладают яркие акценты и разнообразные узоры: на текстиле, стульях и на целой стене, оформленной обоями с разноцветными автомобилями.
Но в детской это оправданно, так как ребенку нужно красочное окружение — в сочетании со спокойными бежевыми и белыми тонами оно положительно воздействует на его психическое состояние. В отделке также сохранен главенствующий по всей квартире зеленый цвет: в виде окрашенной стены и отдельных узоров.
Для оформления такой детской дизайнерам понадобились:
Столешница и система хранения сделаны на заказ в мебельной фабрике
Кухня
На кухне преобладает белый цвет, который делает пространство небольшой комнаты визуально шире. За это также отвечает зеркальная стенка-фартук, размещенная по всей длине кухонного гарнитура. Сам гарнитур состоит из закрытых безручечных шкафов и тумб со светлой деревянной столешницей — в лучших традициях минимализма.
Привычного зеленого цвета в отделке кухне нет. За экологичность интерьера отвечают живые растения, равномерно расставленные по всему пространству. В качестве ярких акцентов используется дизайнерская люстра и стена у обеденного стола, оформленная обоями с геометрическими узорами разных оттенков.
Материалы и мебель, которые понадобились для отделки кухни:
Ванная и туалет
В квартире имеется полноценная ванная комната, а также отдельный маленький санузел — обе комнаты выполнены в одинаковой отделке. Минимализм и экостиль гармонично соседствуют друг с другом, соединяя строгую светлую отделку с деревянными элементами и живыми зелеными цветами.
В ванной на минимализм указывает много стеклянных поверхностей, нейтральный цикличный узор и современная подвесная сантехника. А в санузле — компактная угловая раковина, которая экономит пространство и одновременно вносит в комнату дополнительный комфорт. Системы хранения в обоих помещениях закрытые и замаскированные под отделку.
Что использовано в оформлении ванной и санузла? Дизайнеры выбрали следующие товары:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники