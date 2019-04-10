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Проект ReRooms: строгий минимализм с экомотивами в интерьере просторной трешки


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Показываем, как дизайнеры ReRooms оформили большую трешку в стиле минимализм с экомотивами, в которой по-настоящему приятно находиться.

Содержание

Светлая минималистичная квартира в теплых тонах с зелеными растениями — что еще нужно для отдыха после активного дня в мегаполисе? Минимализм хорош тем, что не жалует лишние детали: интерьер получается легким, спокойным, не перегруженным. А если совместить его с экостилем, то в жилище добавится уют и умиротворение — благодаря натуральным оттенкам и живой растительности. Именно такую комбинацию дизайнеры ReRooms применили в трехкомнатной квартире площадью 75 метров на юго-востоке Москвы.

Заглядываем в каждую комнату просторной трешки и оцениваем ее строгое, но в то же время уютное оформление. 

Коридор

На входе в квартиру нас встречает светло-бежевый строгий интерьер без излишеств. Для визуального расширения узкого коридора используется много белого цвета, а также зеркала. Присутствует и традиционное для минимализма зонирование: пятачок прихожей у входной двери отделен от остального коридора белым керамогранитом на полу и темным деревом на стене.


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Хранение тоже организовано в лучших традициях стиля. Шкаф-купе встроен в стену, открытые полки компактно размещены в угловой части коридора. Светильники использованы компактные, встроенные в потолок — чтобы не занимать большими лампами ограниченное пространство. 

Для оформления коридора использованы следующие материалы и товары: 

Краска для стен Tikkurila F503 (жасмин)
Цена по запросу
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Подвесной светильник Paulmann Elia 79739
9 496 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка кварц-виниловая Aquafloor Real Wood Glue AF6031
419 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Пуф-обувница, полки и встроенный шкаф изготовлены на заказ на мебельной фабрике Kuznecov.

Гостиная

В гостиной тоже главенствует сдержанный минимализм: с нейтральной бежевой отделкой и компактной безручечной мебелью в строгих геометрических формах. Стиль также проявляется в зонировании пространства: зона отдыха с диваном отделена от компьютерного стола деревянными брусками, на каждом участке гостиной использованы отдельные светильники. 


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Однако здесь можно разглядеть и экомотивы. Они видны в естественных зеленых акцентах (шторы, стул и текстиль) и живых растениях. Экологичность интерьера закрепляется обилием натурального дерева.

Для создания такой гостиной дизайнерам ReRooms понадобились:

Обои Grandeco Elenato A36201
4 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Рабочий стол Romero black американский орех
27 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул Dublin
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комплект столов ГРАНБОДА
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Комбинация для хранения БЕСТО
14 650 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра ST Luce Bastoni SL947.402.10
29 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Спальня

В спальне экомотивы более насыщенные и лучше проявляются. Прежде всего нужно отметить большое количество цветов на прикроватных столиках и в углу комнаты. Естественный акцент вносят также зеленые стены перед кроватью и за ней.


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Черты минимализма тоже отлично заметны: встроенный шкаф, присутствие только необходимой мебели и традиционная белая отделка, визуально расширяющая комнату наряду с высоким зеркалом. Как в гостиной и коридоре, здесь тоже использован бежевый цвет — он делает интерьер теплее и красиво гармонирует с зелеными элементами. 

Что нужно, чтобы сделать такую же спальню? Обратите внимание на эти товары:

Кровать с подъемным механизмом Charlize
64 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Тумба прикроватная «Дорна»
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Ковер безворсовый, сетчатый СТОКГОЛЬМ 2017
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Обои 32263-5 AS Creation
2 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра Freya Abigail FR5038-CL-06-W
11 050 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Бра Odeon Light Batto 2149/1W
4 040 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Детская

Пестрая детская комната во многом отходит от чистого минимализма, сохраняя только некоторые его черты: практичную корпусную мебель без ручек и общую светлую отделку. В остальном в комнате преобладают яркие акценты и разнообразные узоры: на текстиле, стульях и на целой стене, оформленной обоями с разноцветными автомобилями. 


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Но в детской это оправданно, так как ребенку нужно красочное окружение — в сочетании со спокойными бежевыми и белыми тонами оно положительно воздействует на его психическое состояние. В отделке также сохранен главенствующий по всей квартире зеленый цвет: в виде окрашенной стены и отдельных узоров. 

Для оформления такой детской дизайнерам понадобились: 

Каркас кушетки с двумя ящиками БРИМНЭС
9 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Потолочная люстра Eurosvet Austin 70091/6 черный
7 271 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Канадские обои Aura, коллекция Forever Young
9 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Гардероб ПАКС
37 699 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Кресло PATCHWORK
5 090 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Столешница и система хранения сделаны на заказ в мебельной фабрике Kuznecov.

Кухня

На кухне преобладает белый цвет, который делает пространство небольшой комнаты визуально шире. За это также отвечает зеркальная стенка-фартук, размещенная по всей длине кухонного гарнитура. Сам гарнитур состоит из закрытых безручечных шкафов и тумб со светлой деревянной столешницей — в лучших традициях минимализма.


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Привычного зеленого цвета в отделке кухне нет. За экологичность интерьера отвечают живые растения, равномерно расставленные по всему пространству. В качестве ярких акцентов используется дизайнерская люстра и стена у обеденного стола, оформленная обоями с геометрическими узорами разных оттенков.

Материалы и мебель, которые понадобились для отделки кухни:

Обои IW 3002 Inspiration Wall
3 570 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стол «Норд»
15 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Подвесная люстра Freya Richard FR5596PL-16CH
18 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Стул EAMES DSW
1 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Ванная и туалет

В квартире имеется полноценная ванная комната, а также отдельный маленький санузел — обе комнаты выполнены в одинаковой отделке. Минимализм и экостиль гармонично соседствуют друг с другом, соединяя строгую светлую отделку с деревянными элементами и живыми зелеными цветами. 


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В ванной на минимализм указывает много стеклянных поверхностей, нейтральный цикличный узор и современная подвесная сантехника. А в санузле — компактная угловая раковина, которая экономит пространство и одновременно вносит в комнату дополнительный комфорт. Системы хранения в обоих помещениях закрытые и замаскированные под отделку.

Что использовано в оформлении ванной и санузла? Дизайнеры выбрали следующие товары:

Керамогранит TIFFANY белый 42 х 42 от CERSANIT (Россия)
601 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Настенная плитка TIFFANY белый 20 х 44 от CERSANIT (Россия)
17 544 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Душевое ограждение AZ-131 S 90 х 90 х 200 хром, 5 мм прозрачное стекло
20 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Зеркало СТОКГОЛЬМ
5 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Низ к подвесному унитазу GAP
8 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина накладная PU3100 (HDA051) 400 х 400 х 145
6 220 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Раковина угловая Sigma 32 см
1 810 руб.*
Купить
*Цена может измениться
Плитка HESTER SILVER 45 х 45 от NAVARTI KERLIFE (Испания)
7 384 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#минимализм#трехкомнатная квартира#экомотивы
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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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