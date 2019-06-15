Как преобразить маленькую квартиру: 20 хитростей

Адрес тот же, а квартира новая… Не узнать! Что вы с ней сделали?
Вы живете в маленькой квартире, и вам хотелось бы сделать ее просторнее и современнее. Но на грандиозный ремонт с перепланировкой нет времени и бюджет ограничен. Есть ли способы преобразить «крохотульку» с минимальными усилиями и затратами? ReRooms отвечает: есть!
У маленькой квартиры есть не только минусы, но и значительные плюсы. Например, ее легче обустроить и сделать уютной, и человек чувствует себя в небольшом, красиво оформленном помещении более защищенным. Вы чаще и теснее общаетесь с членами своей семьи, и гости любят к вам приходить, потому что у вас душевно. Вот для усиления этой душевности и нужны интерьерные обновления. вете в маленькой квартире, и вам хотелось бы сделать ее просторнее и современнее. Но на грандиозный ремонт с перепланировкой нет времени и бюджет ограничен. Есть ли способы преобразить «крохотульку» с минимальными усилиями и затратами? ReRooms отвечает: есть!
У маленькой квартиры есть не только минусы, но и значительные плюсы. Например, ее легче обустроить и сделать уютной, и человек чувствует себя в небольшом, красиво оформленном помещении более защищенным. Вы чаще и теснее общаетесь с членами своей семьи, и гости любят к вам приходить, потому что у вас душевно. Вот для усиления этой душевности и нужны интерьерные обновления.
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1. Выкрасить стены и потолок в один цвет
К популярному дизайнерскому решению — красить стены небольших помещений в светлые пастельные тона — надо добавить и окраску потолка в тот же цвет. Эта маленькая хитрость включает потолок в визуальное восприятие комнаты как единого пространства без резкого, словно обрубленного деления на низ и верх.
2. Выбрать цвет пола близким по тону к цвету стен и потолка
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В отличие от потолка, пол не должен повторять цвет стен. Лучше сделать его ярким и выразительным, но не контрастным. Пол может быть разноцветным, например из декоративной плитки, при этом один из оттенков рисунка повторяет цвет стен. Можно покрыть пол светлым ламинатом или паркетом, по тону близким к стенам и потолку.
3. Покрасить стены в смежных комнатах в один цвет
Еще одна дизайнерская хитрость — объединить все помещения одним цветом стен. Главная задача — не делать резких переходов, не членить небольшое пространство квартиры. Один цвет станет общим фоном для воплощения единой концепции дизайна интерьера.
4. Нарисовать на потолке контрастные канты
Чтобы визуально увеличить пространство не только вширь, но и вверх, надо нарисовать на потолке прямоугольник из контрастного канта. Он располагается по центру и повторяет очертания потолка по меньшему периметру. Такой кант решает две задачи: украшает потолок и визуально увеличивает его высоту.
5. Спрятать шкафы в ниши и выкрасить дверцы в один цвет со стенами
Не надо выставлять шкафы напоказ, если они не антикварные. Лучше выбрать встроенный шкаф, который расположится в нише или простенке. А дверцы можно выкрасить в один цвет со стенами, чтобы они практически сливались. Если гости не замечают ваших шкафов, значит, все сделано правильно.
6. Отказаться от дверей там, где без них можно обойтись
Двери занимают много места, поэтому в маленькой квартире лучше отказаться от кухонной двери. Как правило, ею редко пользуются, она больше мешает, загораживает часть стены, не дает там ничего разместить. Межкомнатные двери можно заменить портьерами, если у вас нет больших секретов от домочадцев, или оставить проемы и вовсе открытыми.
7. Поставить стеклянные двери
Для тех помещений, где без дверей не обойтись, например в туалете или ванной, лучше выбрать двери из дымчатого или цветного стекла. Они пропускают свет и тем самым не создают ощущения глухой, непроходимой стены, не блокируют пространство. И не надо бояться, что снаружи вас увидят, — не увидят, пока вы не прислонитесь к затемненному стеклу.
8. Выбрать некрупную, легкую и мобильную мебель с закругленными углами
Дизайнеры говорят категорическое «нет» крупногабаритной мебели в маленькой квартире. Замените ее на легкую и мобильную, обязательно с закругленными углами, чтобы не наставить себе синяков и увеличить свободное пространство.
9. Отдать предпочтение прозрачной мебели
Хорошо, если часть мебели будет из прозрачного пластика или стекла. Из-за высокой светопроницаемости она выглядит невесомой, воздушной и визуально не загромождает комнату. Это могут быть кресла, стулья или обеденный стол, этажерка или трельяж.
10. Повесить высокие зеркала возле дверных проемов и окон
Еще одна дизайнерская находка в визуальном увеличении пространства — высокие зеркала возле дверных проемов и окон. Такой маневр создаст иллюзию большего количества помещений, чем есть на самом деле.
11. Использовать глянцевые поверхности
Когда свет отражается от поверхностей, а не поглощается ими, то и помещение расширяется, кажется большим. Хорошо отражают свет глянцевые поверхности. Не бойтесь того, что они могут пачкаться, — их можно быстро почистить, зато они наполняют комнату приятными бликами.
12. Установить несколько источников света
Игра со светом — важный элемент преображения маленькой квартиры. Она будет выглядеть больше, если вы не пожалеете электроэнергии и установите несколько светильников в каждой комнате: люстру, потолочные или настольные лампы, торшер, бра. Совсем не обязательно включать все сразу, хотя обилие света желательно для маленьких помещений.
13. Комбинировать разные фактуры и стили в одном помещении
Хотите сделать комнату эмоционально насыщенной и интересной? Тогда смело соединяйте объекты из разных стилей и материалов, играйте цветами и фактурами. Главное правило: в небольшом пространстве может быть только одна крупная вещь, вокруг которой «танцуют» средние и маленькие предметы.
14. Сделать встроенные системы хранения
Если шкафов не хватает, задействуйте пустоты под крупногабаритной мебелью: диваном, кроватью. И не просто хаотично задвигайте под них коробки с вещами, а оборудуйте полноценные системы хранения с удобным механизмом подъема каркаса и нишами для разноразмерных предметов.
15. Использовать подоконники
В маленьких квартирах подоконники нередко превращаются в склад предметов, чтобы те были «под рукой». Подоконники прикрываются шторами, чтобы гости не видели царящего там бардака. А ведь подоконник — очень ценное пространство. Там можно обустроить рабочий стол или часть столешницы, барную стойку, полку для игрушек, мини-сад или место для отдыха, если подоконник низкий и широкий. А под подоконником хорошо бы встроить полки и выдвижные шкафчики.
16. Задействовать балкон
Прекрасное решение — оборудовать балкон и присоединить его к жилому помещению. Его можно застеклить, утеплить и оформить как отдельную дополнительную комнату. А можно и объединить с кухней или комнатой, увеличив площадь квартиры.
17. Перетянуть мягкую мебель
Вам нравится ваша мягкая мебель, но обивка выгорела, потерлась и выглядит замызганной? Просто выберите цвет и фактуру обивочной ткани и отдайте диван и кресла на перетяжку. Вопросы от друзей о приобретении вами новой мебели не заставят себя ждать, а интерьер комнаты ощутимо освежится.
18. Перекрасить деревянную мебель
Если у вас много деревянной мебели, вам приходится ее регулярно подкрашивать и реставрировать. Потертости и облупившаяся краска отнюдь не украшают интерьер квартиры, особенно маленькой, где такие изъяны хорошо заметны.
19. Украсить стены
Несмотря на то что в маленькой квартире желательны светлые, без броского рисунка стены, они не должны оставаться пустыми. Стены лучше украсить, а вот чем — выбор велик. Это могут быть и семейные фотографии в красивых рамках, и стилизованные картинки, и постеры на разные темы, и репродукции шедевров мировой живописи, и настенный объемный декор, и этнические элементы.
20. Убрать из квартиры лишнее
Самый простой и радикальный способ увеличить объем жилого помещения — собрать все старые и ненужные предметы и вывезти их на свалку. Да-да, вспомнить итальянскую новогоднюю традицию, только без выбрасывания вещей из окон. Избавление от многолетнего хлама позволит и вам, и вашей маленькой квартире дышать легко и свободно.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники