Как преобразить маленькую квартиру: 20 хитростей

У маленькой квартиры есть не только минусы, но и значительные плюсы. Например, ее легче обустроить и сделать уютной, и человек чувствует себя в небольшом, красиво оформленном помещении более защищенным. Вы чаще и теснее общаетесь с членами своей семьи, и гости любят к вам приходить, потому что у вас душевно. Вот для усиления этой душевности и нужны интерьерные обновления.

У маленькой квартиры есть не только минусы, но и значительные плюсы. Например, ее легче обустроить и сделать уютной, и человек чувствует себя в небольшом, красиво оформленном помещении более защищенным. Вы чаще и теснее общаетесь с членами своей семьи, и гости любят к вам приходить, потому что у вас душевно. Вот для усиления этой душевности и нужны интерьерные обновления. вете в маленькой квартире, и вам хотелось бы сделать ее просторнее и современнее. Но на грандиозный ремонт с перепланировкой нет времени и бюджет ограничен. Есть ли способы преобразить «крохотульку» с минимальными усилиями и затратами? ReRooms отвечает: есть!

Вы живете в маленькой квартире, и вам хотелось бы сделать ее просторнее и современнее. Но на грандиозный ремонт с перепланировкой нет времени и бюджет ограничен. Есть ли способы преобразить «крохотульку» с минимальными усилиями и затратами? ReRooms отвечает: есть!

Фото: decorfacil.com



1. Выкрасить стены и потолок в один цвет

К популярному дизайнерскому решению — красить стены небольших помещений в светлые пастельные тона — надо добавить и окраску потолка в тот же цвет. Эта маленькая хитрость включает потолок в визуальное восприятие комнаты как единого пространства без резкого, словно обрубленного деления на низ и верх.

Фото: rilane.com/living-room



2. Выбрать цвет пола близким по тону к цвету стен и потолка

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В отличие от потолка, пол не должен повторять цвет стен. Лучше сделать его ярким и выразительным, но не контрастным. Пол может быть разноцветным, например из декоративной плитки, при этом один из оттенков рисунка повторяет цвет стен. Можно покрыть пол светлым ламинатом или паркетом, по тону близким к стенам и потолку.

Фото: vdrhomedesign.com



3. Покрасить стены в смежных комнатах в один цвет

Еще одна дизайнерская хитрость — объединить все помещения одним цветом стен. Главная задача — не делать резких переходов, не членить небольшое пространство квартиры. Один цвет станет общим фоном для воплощения единой концепции дизайна интерьера.

Фото: homedesign.lakbermagazin.hu



4. Нарисовать на потолке контрастные канты

Чтобы визуально увеличить пространство не только вширь, но и вверх, надо нарисовать на потолке прямоугольник из контрастного канта. Он располагается по центру и повторяет очертания потолка по меньшему периметру. Такой кант решает две задачи: украшает потолок и визуально увеличивает его высоту.

Фото: wedo.com.vn

5. Спрятать шкафы в ниши и выкрасить дверцы в один цвет со стенами

Не надо выставлять шкафы напоказ, если они не антикварные. Лучше выбрать встроенный шкаф, который расположится в нише или простенке. А дверцы можно выкрасить в один цвет со стенами, чтобы они практически сливались. Если гости не замечают ваших шкафов, значит, все сделано правильно.

Фото: jak.bono.odessa.ua



6. Отказаться от дверей там, где без них можно обойтись

Двери занимают много места, поэтому в маленькой квартире лучше отказаться от кухонной двери. Как правило, ею редко пользуются, она больше мешает, загораживает часть стены, не дает там ничего разместить. Межкомнатные двери можно заменить портьерами, если у вас нет больших секретов от домочадцев, или оставить проемы и вовсе открытыми.

Фото: casadistile.it



7. Поставить стеклянные двери

Для тех помещений, где без дверей не обойтись, например в туалете или ванной, лучше выбрать двери из дымчатого или цветного стекла. Они пропускают свет и тем самым не создают ощущения глухой, непроходимой стены, не блокируют пространство. И не надо бояться, что снаружи вас увидят, — не увидят, пока вы не прислонитесь к затемненному стеклу.

Фото: klaverweiden.com



8. Выбрать некрупную, легкую и мобильную мебель с закругленными углами

Дизайнеры говорят категорическое «нет» крупногабаритной мебели в маленькой квартире. Замените ее на легкую и мобильную, обязательно с закругленными углами, чтобы не наставить себе синяков и увеличить свободное пространство.

Фото: homeanddecor.com.sg



9. Отдать предпочтение прозрачной мебели

Хорошо, если часть мебели будет из прозрачного пластика или стекла. Из-за высокой светопроницаемости она выглядит невесомой, воздушной и визуально не загромождает комнату. Это могут быть кресла, стулья или обеденный стол, этажерка или трельяж.

Фото: tinhaynhadat.com



10. Повесить высокие зеркала возле дверных проемов и окон

Еще одна дизайнерская находка в визуальном увеличении пространства — высокие зеркала возле дверных проемов и окон. Такой маневр создаст иллюзию большего количества помещений, чем есть на самом деле.

Фото: sohomod.com



11. Использовать глянцевые поверхности

Когда свет отражается от поверхностей, а не поглощается ими, то и помещение расширяется, кажется большим. Хорошо отражают свет глянцевые поверхности. Не бойтесь того, что они могут пачкаться, — их можно быстро почистить, зато они наполняют комнату приятными бликами.

Фото: homedit.com



12. Установить несколько источников света

Игра со светом — важный элемент преображения маленькой квартиры. Она будет выглядеть больше, если вы не пожалеете электроэнергии и установите несколько светильников в каждой комнате: люстру, потолочные или настольные лампы, торшер, бра. Совсем не обязательно включать все сразу, хотя обилие света желательно для маленьких помещений.

Фото: abecedazahrady.dama.cz



13. Комбинировать разные фактуры и стили в одном помещении

Хотите сделать комнату эмоционально насыщенной и интересной? Тогда смело соединяйте объекты из разных стилей и материалов, играйте цветами и фактурами. Главное правило: в небольшом пространстве может быть только одна крупная вещь, вокруг которой «танцуют» средние и маленькие предметы.

Фото: blogkeyla.online



14. Сделать встроенные системы хранения

Если шкафов не хватает, задействуйте пустоты под крупногабаритной мебелью: диваном, кроватью. И не просто хаотично задвигайте под них коробки с вещами, а оборудуйте полноценные системы хранения с удобным механизмом подъема каркаса и нишами для разноразмерных предметов.

Фото: olsh.co



15. Использовать подоконники

В маленьких квартирах подоконники нередко превращаются в склад предметов, чтобы те были «под рукой». Подоконники прикрываются шторами, чтобы гости не видели царящего там бардака. А ведь подоконник — очень ценное пространство. Там можно обустроить рабочий стол или часть столешницы, барную стойку, полку для игрушек, мини-сад или место для отдыха, если подоконник низкий и широкий. А под подоконником хорошо бы встроить полки и выдвижные шкафчики.

Фото: aeropaca.org



16. Задействовать балкон

Прекрасное решение — оборудовать балкон и присоединить его к жилому помещению. Его можно застеклить, утеплить и оформить как отдельную дополнительную комнату. А можно и объединить с кухней или комнатой, увеличив площадь квартиры.

Фото: alfredthe.me



17. Перетянуть мягкую мебель

Вам нравится ваша мягкая мебель, но обивка выгорела, потерлась и выглядит замызганной? Просто выберите цвет и фактуру обивочной ткани и отдайте диван и кресла на перетяжку. Вопросы от друзей о приобретении вами новой мебели не заставят себя ждать, а интерьер комнаты ощутимо освежится.

Фото: inhomeplans.com



18. Перекрасить деревянную мебель

Если у вас много деревянной мебели, вам приходится ее регулярно подкрашивать и реставрировать. Потертости и облупившаяся краска отнюдь не украшают интерьер квартиры, особенно маленькой, где такие изъяны хорошо заметны.

Фото: naturesglory.net

19. Украсить стены

Несмотря на то что в маленькой квартире желательны светлые, без броского рисунка стены, они не должны оставаться пустыми. Стены лучше украсить, а вот чем — выбор велик. Это могут быть и семейные фотографии в красивых рамках, и стилизованные картинки, и постеры на разные темы, и репродукции шедевров мировой живописи, и настенный объемный декор, и этнические элементы.

Фото: cheatersutopia.com



20. Убрать из квартиры лишнее

Самый простой и радикальный способ увеличить объем жилого помещения — собрать все старые и ненужные предметы и вывезти их на свалку. Да-да, вспомнить итальянскую новогоднюю традицию, только без выбрасывания вещей из окон. Избавление от многолетнего хлама позволит и вам, и вашей маленькой квартире дышать легко и свободно.