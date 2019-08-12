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Отличительные признаки современного минимализма в интерьере


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Современный минимализм уже давно вышел за рамки просто монохромных оттенков. Интерьер в этом стиле стал намного интереснее!

Содержание

Минимализм — стиль, появившийся в двадцатые — тридцатые годы прошлого века. Изначально он представлял собой дизайн, в котором присутствовало минимальное количество декора, деталей, предметов мебели и расцветок.

Стиль минимализм сейчас не ассоциируется у нас с аскетическим образом жизни. В интерьере присутствуют функциональность и четкая организация, прослеживающаяся даже в деталях. Однако сейчас минимализм не требует строгого исполнения правил, которые были раньше. Поэтому давайте разбираться, какие законы стиля остались, а какими теперь можно пренебречь.

Особенности современного минимализма в дизайне интерьераализм — стиль, появившийся в двадцатые — тридцатые годы прошлого века. Изначально он представлял собой дизайн, в котором присутствовало минимальное количество декора, деталей, предметов мебели и расцветок.

Стиль минимализм сейчас не ассоциируется у нас с аскетическим образом жизни. В интерьере присутствуют функциональность и четкая организация, прослеживающаяся даже в деталях. Однако сейчас минимализм не требует строгого исполнения правил, которые были раньше. Поэтому давайте разбираться, какие законы стиля остались, а какими теперь можно пренебречь.

Особенности современного минимализма в дизайне интерьера

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В наше время стиль минимализм в интерьере очень популярен. В квартире, оформленной по его правилам, нет лишних вещей и деталей, поэтому беспорядок устроить довольно сложно. Оформление обходится намного дешевле, так как стиль не требует большого количества предметов мебели. Это тоже один из очевидных плюсов.

Фото № 1: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: home-designing.com

Для того чтобы создать дома правильный минимализм, достаточно следовать одному принципу: каждая вещь должна выполнять определенную функцию и находиться в помещении по обоснованной причине. То есть каждая мелочь должна быть продуманной, комфортной и качественной. Этим вы упростите себе жизнь, так как получившийся интерьер будет полностью подстроен под ваши требования и сможет радовать вас каждый день.

Какую цветовую гамму лучше использовать

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По мнению дизайнеров, в интерьере в стиле минимализм лучше использовать три оттенка на одну комнату. Хорошо, если это будут похожие по интенсивности оттенки из одной палитры.

Для основы нужно выбрать традиционные для интерьера в стиле минимализм цвета: белые, кремовые и серые. Яркие оттенки можно использовать в виде акцентов. Для этого лучше взять приглушенные цвета, например оливковый, бирюзовый, лазурный, горчичный или классический черный.

Фото № 2: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: decorilla.com

Светлые оттенки должны преобладать, чтобы придавать интерьеру большей легкости и простора. В этом случае лучшее решение — белые стены. Однако их можно сочетать с другими «воздушными» оттенками, например со светло-серым, пудровым, песочным или нежно-голубым.

Фото № 3: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: decorilla.com

Особенности оформления и отделки в минималистичном стиле

Забудьте о том, что основу стиля составляют однообразные материалы. Современный минимализм, наоборот, требует использования самых разных текстур: стекла, дерева, камня и металла. Необработанная древесина, громоздкие металлические ножки стульев или ручки дверей — все это будет отлично смотреться в интерьере. Дизайнеры нередко используют керамику (например вазы) и пластик (в виде прозрачных вставок в предметах мебели).

Фото № 4: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: cocondedecoration.com

Что касается отделки стен, конечно же, минимализм в интерьере не предполагает использования сложных и вычурных элементов. Наилучшим вариантом будут ровные стены, выкрашенные в спокойные оттенки, о которых мы уже упоминали выше.

Фото № 5: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: decorilla.com

Полы не обязательно должны быть однотонными. Выбирайте то, что нравится: дерево, натуральный камень, бетон или плитку. Самое важное в них — фактура, которая украсит интерьер. В современном минимализме сплошное покрытие не ценится.

Фото № 6: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: siizu.com

Текстиль в интерьере

Правило, касающееся полов, относится и к текстилю. Фактура поможет добавить вашему интерьеру ощущение уюта. Например, разный материал одного и того же цвета не даст испортить концепцию, но внесет в оформление определенную изюминку.

Фото № 7: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: pufikhomes.com

Как выбрать мебель под стиль

Современный минимализм позволяет подбирать в интерьер квартиры ту мебель, которая вам понравится. Главное, чтобы про каждый предмет можно было сказать, что он функциональный и полноценный сам по себе.

Фото № 8: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: pufikhomes.com

Не стоит гнаться за трендами и новинками. Выберите минимальное количество предметов, которые вам необходимы для каждодневной жизни. Не перегружайте ими пространство квартиры — как минимум один угол комнаты должен остаться пустым.

Фото № 9: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: smalldesignideas.com

Дизайнеры советуют обращать внимание на простоту линий. Лучше всего, если у мебели не будет лишних изгибов и деталей. Геометричные конструкции в этом случае подойдут идеально.

Аксессуары и декор

Многие думают, что в минимализме аксессуары вообще не нужны. Это заблуждение. Аксессуары и декор, как и все остальное, должны быть тщательно продуманы. Их не должно быть много, и вокруг каждого нужно предусмотреть свободное пространство.

Фото № 10: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: mydomaine.com

В интерьере можно использовать вазы, посуду, свечи, рамки, растения, журнальные столики, картины и зеркала. По возможности лучше выбирать более крупные предметы — мелкими можно загромоздить пространство. 

На что обратить внимание при выборе освещения

Интерьеры в стиле минимализм приветствуют наличие большого количества света. Для этого дизайнеры расширяют окна на стадии ремонта или с помощью визуальных приемов после него. Например, вешают легкие однотонные шторы или заменяют их рулонными.

Фото № 11: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: architectureartdesigns.com

Вечернее освещение с помощью светильников тоже необходимо. В этом случае дизайнеры прибегают к незаметной подсветке лаконичными светильниками и спрятанными светодиодными лентами.

Фото № 12: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: architectureartdesigns.com

Дизайн комнат в стиле современный минимализм

В зависимости от типа комнаты стиль может меняться. 

Гостиная

В интерьер гостиной дизайнеры часто добавляют цветные акценты. Если вы тоже решитесь на такой шаг, помните, что даже маленькое цветное пятнышко придется учесть в оформлении.

Фото № 13: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: belayarchitecture.com

Кухня

Кухня в стиле минимализм подойдет обладателям небольших помещений и тем, кто любит идеальную чистоту и порядок. Для этого пространства характерны пустые поверхности гарнитура и максимально спрятанная техника, часть которой может быть встроенной.

Фото № 14: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: freshome.com

Спальня

Главное помещение для отдыха в квартире должно иметь максимум открытого пространства. Создать такой интерьер помогут светлые цвета. Вещи лучше всего спрятать в ящики и шкафы. Если у вас есть возможность сделать гардеробную, это будет идеальным вариантом для решения проблемы хранения.

Фото № 15: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: mydomaine.com

Ванная

В ванных комнатах следует придерживаться того же принципа: прятать банные принадлежности в закрытые шкафчики. В этой комнате тоже приветствуются светлые оттенки. Из материалов можно выбрать стекло, мрамор, керамическую плитку и известняк. Такие фактуры будут смотреться очень выигрышно.

Фото № 16: Отличительные признаки современного минимализма в интерьереФото: pufikhomes.com

А вы бы создали минимализм в интерьере своей квартиры? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях.

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