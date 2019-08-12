Отличительные признаки современного минимализма в интерьере

Современный минимализм уже давно вышел за рамки просто монохромных оттенков. Интерьер в этом стиле стал намного интереснее!
- Особенности современного минимализма в дизайне интерьера
- Какую цветовую гамму лучше использовать
- Особенности оформления и отделки в минималистичном стиле
- Текстиль в интерьере
- Как выбрать мебель под стиль
- Аксессуары и декор
- На что обратить внимание при выборе освещения
- Дизайн комнат в стиле современный минимализм
Минимализм — стиль, появившийся в двадцатые — тридцатые годы прошлого века. Изначально он представлял собой дизайн, в котором присутствовало минимальное количество декора, деталей, предметов мебели и расцветок.
Стиль минимализм сейчас не ассоциируется у нас с аскетическим образом жизни. В интерьере присутствуют функциональность и четкая организация, прослеживающаяся даже в деталях. Однако сейчас минимализм не требует строгого исполнения правил, которые были раньше. Поэтому давайте разбираться, какие законы стиля остались, а какими теперь можно пренебречь.
Особенности современного минимализма в дизайне интерьераализм — стиль, появившийся в двадцатые — тридцатые годы прошлого века. Изначально он представлял собой дизайн, в котором присутствовало минимальное количество декора, деталей, предметов мебели и расцветок.
Стиль минимализм сейчас не ассоциируется у нас с аскетическим образом жизни. В интерьере присутствуют функциональность и четкая организация, прослеживающаяся даже в деталях. Однако сейчас минимализм не требует строгого исполнения правил, которые были раньше. Поэтому давайте разбираться, какие законы стиля остались, а какими теперь можно пренебречь.
Особенности современного минимализма в дизайне интерьера
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В наше время стиль минимализм в интерьере очень популярен. В квартире, оформленной по его правилам, нет лишних вещей и деталей, поэтому беспорядок устроить довольно сложно. Оформление обходится намного дешевле, так как стиль не требует большого количества предметов мебели. Это тоже один из очевидных плюсов.
Для того чтобы создать дома правильный минимализм, достаточно следовать одному принципу: каждая вещь должна выполнять определенную функцию и находиться в помещении по обоснованной причине. То есть каждая мелочь должна быть продуманной, комфортной и качественной. Этим вы упростите себе жизнь, так как получившийся интерьер будет полностью подстроен под ваши требования и сможет радовать вас каждый день.
Какую цветовую гамму лучше использовать
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По мнению дизайнеров, в интерьере в стиле минимализм лучше использовать три оттенка на одну комнату. Хорошо, если это будут похожие по интенсивности оттенки из одной палитры.
Для основы нужно выбрать традиционные для интерьера в стиле минимализм цвета: белые, кремовые и серые. Яркие оттенки можно использовать в виде акцентов. Для этого лучше взять приглушенные цвета, например оливковый, бирюзовый, лазурный, горчичный или классический черный.
Светлые оттенки должны преобладать, чтобы придавать интерьеру большей легкости и простора. В этом случае лучшее решение — белые стены. Однако их можно сочетать с другими «воздушными» оттенками, например со светло-серым, пудровым, песочным или нежно-голубым.
Особенности оформления и отделки в минималистичном стиле
Забудьте о том, что основу стиля составляют однообразные материалы. Современный минимализм, наоборот, требует использования самых разных текстур: стекла, дерева, камня и металла. Необработанная древесина, громоздкие металлические ножки стульев или ручки дверей — все это будет отлично смотреться в интерьере. Дизайнеры нередко используют керамику (например вазы) и пластик (в виде прозрачных вставок в предметах мебели).
Что касается отделки стен, конечно же, минимализм в интерьере не предполагает использования сложных и вычурных элементов. Наилучшим вариантом будут ровные стены, выкрашенные в спокойные оттенки, о которых мы уже упоминали выше.
Полы не обязательно должны быть однотонными. Выбирайте то, что нравится: дерево, натуральный камень, бетон или плитку. Самое важное в них — фактура, которая украсит интерьер. В современном минимализме сплошное покрытие не ценится.
Текстиль в интерьере
Правило, касающееся полов, относится и к текстилю. Фактура поможет добавить вашему интерьеру ощущение уюта. Например, разный материал одного и того же цвета не даст испортить концепцию, но внесет в оформление определенную изюминку.
Как выбрать мебель под стиль
Современный минимализм позволяет подбирать в интерьер квартиры ту мебель, которая вам понравится. Главное, чтобы про каждый предмет можно было сказать, что он функциональный и полноценный сам по себе.
Не стоит гнаться за трендами и новинками. Выберите минимальное количество предметов, которые вам необходимы для каждодневной жизни. Не перегружайте ими пространство квартиры — как минимум один угол комнаты должен остаться пустым.
Дизайнеры советуют обращать внимание на простоту линий. Лучше всего, если у мебели не будет лишних изгибов и деталей. Геометричные конструкции в этом случае подойдут идеально.
Аксессуары и декор
Многие думают, что в минимализме аксессуары вообще не нужны. Это заблуждение. Аксессуары и декор, как и все остальное, должны быть тщательно продуманы. Их не должно быть много, и вокруг каждого нужно предусмотреть свободное пространство.
В интерьере можно использовать вазы, посуду, свечи, рамки, растения, журнальные столики, картины и зеркала. По возможности лучше выбирать более крупные предметы — мелкими можно загромоздить пространство.
На что обратить внимание при выборе освещения
Интерьеры в стиле минимализм приветствуют наличие большого количества света. Для этого дизайнеры расширяют окна на стадии ремонта или с помощью визуальных приемов после него. Например, вешают легкие однотонные шторы или заменяют их рулонными.
Вечернее освещение с помощью светильников тоже необходимо. В этом случае дизайнеры прибегают к незаметной подсветке лаконичными светильниками и спрятанными светодиодными лентами.
Дизайн комнат в стиле современный минимализм
В зависимости от типа комнаты стиль может меняться.
Гостиная
В интерьер гостиной дизайнеры часто добавляют цветные акценты. Если вы тоже решитесь на такой шаг, помните, что даже маленькое цветное пятнышко придется учесть в оформлении.
Кухня
Кухня в стиле минимализм подойдет обладателям небольших помещений и тем, кто любит идеальную чистоту и порядок. Для этого пространства характерны пустые поверхности гарнитура и максимально спрятанная техника, часть которой может быть встроенной.
Спальня
Главное помещение для отдыха в квартире должно иметь максимум открытого пространства. Создать такой интерьер помогут светлые цвета. Вещи лучше всего спрятать в ящики и шкафы. Если у вас есть возможность сделать гардеробную, это будет идеальным вариантом для решения проблемы хранения.
Ванная
В ванных комнатах следует придерживаться того же принципа: прятать банные принадлежности в закрытые шкафчики. В этой комнате тоже приветствуются светлые оттенки. Из материалов можно выбрать стекло, мрамор, керамическую плитку и известняк. Такие фактуры будут смотреться очень выигрышно.
А вы бы создали минимализм в интерьере своей квартиры? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях.
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2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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04. 3D тур по квартире
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04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники