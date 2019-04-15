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Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRooms


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Что делать, если комната ребенка маленькая и в нее с трудом помещается все необходимое? Показываем самую подходящую мебель для небольшой детской.

Содержание

Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.

Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!

1. Кровать с ящиками для хранения

Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате. 

Фото № 1: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: furnitureteams.com

2. Подвесные шкафы до самого потолка

В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены. 

Фото № 2: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: freshhome.ro

3. Открытые полки

Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении. 

Фото № 3: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: neo-decor.com

4. Кровать-трансформер

Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство. 

Фото № 4: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: ms.decorexpro.com

5. Объединенные кровать и шкаф

Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей. 

Фото № 5: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: insidetherosariansgarden.com

6. Римские шторы

Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.ltr">Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.

Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!

1. Кровать с ящиками для хранения

Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате. 

Фото № 1: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: furnitureteams.com

2. Подвесные шкафы до самого потолка

В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены. 

Фото № 2: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: freshhome.ro

3. Открытые полки

Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении. 

Фото № 3: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: neo-decor.com

4. Кровать-трансформер

Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство. 

Фото № 4: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: ms.decorexpro.com

5. Объединенные кровать и шкаф

Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей. 

Фото № 5: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: insidetherosariansgarden.com

6. Римские шторы

Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.

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Фото № 6: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: indizajn.rtl.hr

7. Двухъярусная кровать с лестницей из ящиков

В детской живут сразу два малыша? Ставьте двухъярусную кровать. Но не простую, а с удобной лестницей из выдвижных ящиков. Ребенку будет легко подняться на второй ярус по такой конструкции, а в отсеках можно будет хранить много нужных вещей, не используя громоздкий шкаф. 

Фото № 7: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: my-interior.design

8. Узкая столешница

В особо маленьких пространствах можно отказаться даже от полноценного стола. На замену ему может прийти узкая столешница с тонкой ножкой и настенным креплением с другой стороны. Она сэкономит свободное место детской и при этом будет удобной для учебных занятий ребенка.

Фото № 8: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: comodecoramos.com

9. Небольшие пуфы

Вместо кресел и большого дивана лучше включить в интерьер тканевые пуфики. Они гораздо компактнее, а также мобильны — ребенок сам сможет переставлять их с места на место во время игр.

Фото № 9: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: abstinencedu.com

10. Компактный стул без ручек

В обустройстве небольшой детской даже самая минималистичная мебель требует большого внимания. Подбирайте детский стул без ручек — такая конструкция более компактная и подходящая для ограниченного пространства. А вот спинку лучше оставить, чтобы у малыша не нарушалась осанка. 

Фото № 10: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: stylowi.pl

11. Стол с тонкими ножками

Большой стол с боковыми стенками — очень громоздкий и займет слишком много места. На замену ему подберите открытый столик с тонкими ножками: он оставляет пол пустым и тем самым делает комнату визуально шире. А еще под него можно поставить тумбочку или ящики для хранения. 

Фото № 11: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: imacination.com

12. Угловой стол

Еще один удачный вариант стола для маленькой детской — угловой, который занимает намного меньше пространства. Его тоже лучше сделать открытым и узким, как на фотографии ниже.

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Фото № 12: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: home-designing.com

13. Встроенные светильники

Плоские лампы, встроенные в потолок, визуально освободят пространство детской. Крупная люстра обычно выглядит гораздо массивнее и занимает больше ценного места. 

Фото № 13: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: safinika.ru

14. Шкафы без ручек

Если детская требует наличия шкафов и тумб для хранения, выбирайте модели без ручек. В комнате подростка такой вариант будет выглядеть более стильно, а для маленького ребенка окажется еще и безопасным.

Фото № 14: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: muzonas.eu

15. Большое зеркало

Зеркало нужно почти в любой комнате, а в маленькой детской оно сыграет дополнительную роль: визуально расширит ее пространство. Если некуда повесить отдельное зеркало, поставьте в комнату встроенный шкаф-купе с зеркальными створками. 

Фото № 15: Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRoomsФото: house-biz.com.ua

#Интерьер#Мебель#детская комната
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