Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRooms

Что делать, если комната ребенка маленькая и в нее с трудом помещается все необходимое? Показываем самую подходящую мебель для небольшой детской.
- 1. Кровать с ящиками для хранения
- 2. Подвесные шкафы до самого потолка
- 3. Открытые полки
- 4. Кровать-трансформер
- 5. Объединенные кровать и шкаф
- 6. Римские шторы
- 7. Двухъярусная кровать с лестницей из ящиков
- 8. Узкая столешница
- 9. Небольшие пуфы
- 10. Компактный стул без ручек
- 11. Стол с тонкими ножками
- 12. Угловой стол
- 13. Встроенные светильники
- 14. Шкафы без ручек
- 15. Большое зеркало
Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.
Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!
1. Кровать с ящиками для хранения
Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате.
2. Подвесные шкафы до самого потолка
В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены.
3. Открытые полки
Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении.
4. Кровать-трансформер
Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство.
5. Объединенные кровать и шкаф
Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей.
6. Римские шторы
Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.ltr">Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.
Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!
1. Кровать с ящиками для хранения
Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате.
2. Подвесные шкафы до самого потолка
В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены.
3. Открытые полки
Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении.
4. Кровать-трансформер
Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство.
5. Объединенные кровать и шкаф
Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей.
6. Римские шторы
Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.
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7. Двухъярусная кровать с лестницей из ящиков
В детской живут сразу два малыша? Ставьте двухъярусную кровать. Но не простую, а с удобной лестницей из выдвижных ящиков. Ребенку будет легко подняться на второй ярус по такой конструкции, а в отсеках можно будет хранить много нужных вещей, не используя громоздкий шкаф.
8. Узкая столешница
В особо маленьких пространствах можно отказаться даже от полноценного стола. На замену ему может прийти узкая столешница с тонкой ножкой и настенным креплением с другой стороны. Она сэкономит свободное место детской и при этом будет удобной для учебных занятий ребенка.
9. Небольшие пуфы
Вместо кресел и большого дивана лучше включить в интерьер тканевые пуфики. Они гораздо компактнее, а также мобильны — ребенок сам сможет переставлять их с места на место во время игр.
10. Компактный стул без ручек
В обустройстве небольшой детской даже самая минималистичная мебель требует большого внимания. Подбирайте детский стул без ручек — такая конструкция более компактная и подходящая для ограниченного пространства. А вот спинку лучше оставить, чтобы у малыша не нарушалась осанка.
11. Стол с тонкими ножками
Большой стол с боковыми стенками — очень громоздкий и займет слишком много места. На замену ему подберите открытый столик с тонкими ножками: он оставляет пол пустым и тем самым делает комнату визуально шире. А еще под него можно поставить тумбочку или ящики для хранения.
12. Угловой стол
Еще один удачный вариант стола для маленькой детской — угловой, который занимает намного меньше пространства. Его тоже лучше сделать открытым и узким, как на фотографии ниже.
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13. Встроенные светильники
Плоские лампы, встроенные в потолок, визуально освободят пространство детской. Крупная люстра обычно выглядит гораздо массивнее и занимает больше ценного места.
14. Шкафы без ручек
Если детская требует наличия шкафов и тумб для хранения, выбирайте модели без ручек. В комнате подростка такой вариант будет выглядеть более стильно, а для маленького ребенка окажется еще и безопасным.
15. Большое зеркало
Зеркало нужно почти в любой комнате, а в маленькой детской оно сыграет дополнительную роль: визуально расширит ее пространство. Если некуда повесить отдельное зеркало, поставьте в комнату встроенный шкаф-купе с зеркальными створками.
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1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
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