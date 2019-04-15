Идеальная мебель для маленькой детской: 15 вариантов от ReRooms

Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.

Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!

1. Кровать с ящиками для хранения

Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате.

Фото: furnitureteams.com

2. Подвесные шкафы до самого потолка

В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены.

Фото: freshhome.ro

3. Открытые полки

Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении.

Фото: neo-decor.com

4. Кровать-трансформер

Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство.

Фото: ms.decorexpro.com

5. Объединенные кровать и шкаф

Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей.

Фото: insidetherosariansgarden.com

6. Римские шторы

Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.ltr">Даже в маленькую детскую комнату можно уместить все, что требуется для комфортной жизни малыша. Главное — выбрать практичную и функциональную мебель, которая поможет сохранить много свободного пространства. А еще — использовать предметы, которые визуально расширят его.

Ниже мы покажем 15 примеров идеальной мебели для маленькой детской. Выбирайте!

1. Кровать с ящиками для хранения

Некуда поставить отдельный шкаф для одежды и постельного белья? Разместите в комнате кровать с выдвижными ящиками в два или три яруса. Этот универсальный предмет мебели обеспечит место для хранения всего необходимого и в то же время займет минимальное пространство в комнате.

Фото: furnitureteams.com

2. Подвесные шкафы до самого потолка

В маленькой детской лучше использовать пространство не вширь, а вверх. Так что если нужны шкафы, подберите подвесные и повесьте их под самым потолком. Под ними можно разместить стол, тем самым заняв почти всей мебелью только одну или максимум две стены.

Фото: freshhome.ro

3. Открытые полки

Помимо закрытых шкафов организуйте также открытые полки и стеллажи. Они не занимают много пространства и визуально не нагружают его, делая интерьер легче и просторнее. Найдите прямые полки разной длины, как на фото ниже, и вешайте на стену в любом удобном расположении.

Фото: neo-decor.com

4. Кровать-трансформер

Отличный вариант для компактной детской — кровать, которая откидывается на стену и открывает спрятанный под собой рабочий стол. Такая конструкция избавляет от необходимости ставить в комнате кровать и стол по отдельности, тем самым экономя общее пространство.

Фото: ms.decorexpro.com

5. Объединенные кровать и шкаф

Еще одно аналогичное решение — поставить в детскую шкаф с небольшой лестницей и кроватью наверху, как на фотографии ниже. Этот предмет мебели поможет решить вопрос не только экономии пространства, но и дополнительного места для хранения вещей.

Фото: insidetherosariansgarden.com

6. Римские шторы

Чтобы занавешивать окна в маленькой детской, остановите свой выбор на римских шторах. Они гораздо компактнее и практичнее обычных портьер и занавесок.