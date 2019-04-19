Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профи

Специалист ReRooms Елена Савина рассказывает, каким в идеале должно быть освещение в детской комнате, и делится важными рекомендациями с родителями.
Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, и когда дело доходит до оформления интерьера детской, появляется стойкое убеждение, что подходить к этому процессу нужно по-особенному, продумывая каждую деталь. Так и есть! Но с чего начать и, главное, чему уделить особое внимание?
Одним из самых важных этапов создания интерьера детской считается планирование схемы освещения. Это мнение оправданно, поскольку детская — это отдельный мир ребенка, где он спит, играет и делает первые шаги в познании наук. Дизайнер интерьеров ReRooms Елена Савина рассказала, как создать правильное освещение в детской, и дала восемь важных советов, которые родителям стоит взять на вооружение.
1. Продумайте многоуровневую схему освещения
Первое, о чем нужно позаботиться, — продумать многоуровневую схему освещения комнаты и отобразить ее в плане капитального ремонта квартиры. Обратите внимание, что именно эта деталь объединяет профессиональные дизайн-проекты детских — специалисты стараются подсветить каждую зону отдельно, продумав потребности ребенка в искусственном освещении в разное время суток.
Елена Савина: «Важный аспект размещения осветительных приборов — непосредственное зонирование помещения. Обычно детские комнаты разделены как минимум на три зоны: спальная, рабочая (для занятий) и зона хранения. Каждая из них нуждается в своем многофункциональном источнике света с определенной яркостью. Одна из самых ярких зон — рабочая, в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. В спальной зоне, помимо потолочного освещения, предполагаются бра и ночники — они обеспечат ребенку возможность комфортного чтения перед сном и окажут легкий успокаивающий эффект. Можно выбирать как теплый, так и холодный свет. Что касается зоны хранения, обычно дополнительные светильники в ней не требуются, но света в помещении должно быть достаточно, чтобы ребенку и родителям было комфортно находить вещи в шкафчиках».
Так, помимо люстры в детской необходимо разместить несколько настенных светильников и настольную лампу. Ночному освещению важно уделить внимания не меньше.
- Желательно разместить нейтральный ночник, который обеспечит неяркую подсветку как во время ночных пробуждений, так и в тех случаях, когда родителю необходимо войти в детскую и сориентироваться в ней, не разбудив ребенка.
- В комнатах для грудничков лучше отказаться от динамичных светильников, ночников-проекторов и моделей со всевозможным звуковым сопровождением. «Живое» звездное небо на потолке или музыкальный ночник выглядят мило и оригинально, и с этим сложно поспорить. Но педиатры считают, что звуки и мерцающий свет могут раздражать ребенка и мешать ему спать.
- Еще один лайфхак — неяркая подсветка под кроваткой. Можно как использовать готовые предложения от производителей, так и прибегнуть к хендмейд-решению: разместить внизу кроватки LED-ленту или дюралайт самостоятельно. Этот источник света не будет виден ребенку, но при этом заменит ночник.
Елена Савина: «Слишком яркий или разноцветный свет может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения».ltr">Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, и когда дело доходит до оформления интерьера детской, появляется стойкое убеждение, что подходить к этому процессу нужно по-особенному, продумывая каждую деталь. Так и есть! Но с чего начать и, главное, чему уделить особое внимание?
Одним из самых важных этапов создания интерьера детской считается планирование схемы освещения. Это мнение оправданно, поскольку детская — это отдельный мир ребенка, где он спит, играет и делает первые шаги в познании наук. Дизайнер интерьеров ReRooms Елена Савина рассказала, как создать правильное освещение в детской, и дала восемь важных советов, которые родителям стоит взять на вооружение.
1. Продумайте многоуровневую схему освещения
Первое, о чем нужно позаботиться, — продумать многоуровневую схему освещения комнаты и отобразить ее в плане капитального ремонта квартиры. Обратите внимание, что именно эта деталь объединяет профессиональные дизайн-проекты детских — специалисты стараются подсветить каждую зону отдельно, продумав потребности ребенка в искусственном освещении в разное время суток.1/102/103/104/106/107/108/10
Елена Савина: «Важный аспект размещения осветительных приборов — непосредственное зонирование помещения. Обычно детские комнаты разделены как минимум на три зоны: спальная, рабочая (для занятий) и зона хранения. Каждая из них нуждается в своем многофункциональном источнике света с определенной яркостью. Одна из самых ярких зон — рабочая, в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. В спальной зоне, помимо потолочного освещения, предполагаются бра и ночники — они обеспечат ребенку возможность комфортного чтения перед сном и окажут легкий успокаивающий эффект. Можно выбирать как теплый, так и холодный свет. Что касается зоны хранения, обычно дополнительные светильники в ней не требуются, но света в помещении должно быть достаточно, чтобы ребенку и родителям было комфортно находить вещи в шкафчиках».
Так, помимо люстры в детской необходимо разместить несколько настенных светильников и настольную лампу. Ночному освещению важно уделить внимания не меньше.
- Желательно разместить нейтральный ночник, который обеспечит неяркую подсветку как во время ночных пробуждений, так и в тех случаях, когда родителю необходимо войти в детскую и сориентироваться в ней, не разбудив ребенка.
- В комнатах для грудничков лучше отказаться от динамичных светильников, ночников-проекторов и моделей со всевозможным звуковым сопровождением. «Живое» звездное небо на потолке или музыкальный ночник выглядят мило и оригинально, и с этим сложно поспорить. Но педиатры считают, что звуки и мерцающий свет могут раздражать ребенка и мешать ему спать.
- Еще один лайфхак — неяркая подсветка под кроваткой. Можно как использовать готовые предложения от производителей, так и прибегнуть к хендмейд-решению: разместить внизу кроватки LED-ленту или дюралайт самостоятельно. Этот источник света не будет виден ребенку, но при этом заменит ночник.
Елена Савина: «Слишком яркий или разноцветный свет может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения».
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2. Сделайте потолочное освещение равномерным
Не менее важная деталь — равномерность потолочного освещения. Чтобы в детской не было темных углов, что часто встречается в помещениях неправильной формы, потолочную люстру можно дополнить спотами по периметру потолка.
3. Подберите светильники для детской в соответствии со стилем интерьера
Одно из главных правил при оформлении интерьера детской — создание уютной и гармоничной атмосферы. Достичь этого можно следуя выбранному интерьерному направлению: так, в комнату в стиле прованс вряд ли органично впишутся хай-тек-светильники грубой формы, а вот напольный торшер на металлической ножке с текстильным абажуром — то что надо!
4. Выбирайте качественные светильники
Утверждение, что экономить на светильниках нельзя, не совсем корректно: вы вполне можете использовать недорогие предложения от производителей, если уверены в качестве.
Под качеством прежде всего понимается экологичность и безопасность: некоторые материалы при нагревании могут выделять неприятный запах и вредные вещества. Например, точно не стоит использовать пластиковые плафоны, изготовленные из пластмассы с фенолформальдегидными смолами в составе, — они могут оказывать угнетающее воздействие на нервную систему и кожу, вызывая экземы и дерматиты.
Елена Савина: «При выборе светильников важно обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены. В детской комнате желательно размещать светильники, изготовленные из натуральных материалов».
5. Обратите внимание на тип ламп и цветовую температуру
Когда светильники и схема освещения выбраны, предстоит подобрать оптимальный тип ламп — это особенно важный момент. Существует несколько видов ламп освещения: в жилых помещениях чаще всего применяются лампы накаливания, люминесцентные, галогенные и светодиодные. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение последним.
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Елена Савина: «Для всех источников света в помещении в зависимости от его дизайна лучше использовать LED-лампы — это безопасно и экономично».
При выборе светодиодных ламп важно учесть такую характеристику, как цветовая температура, которая измеряется в кельвинах (К). От нее зависит комфортность пребывания в помещении и приспособленность светильников к потребностям ребенка в разных зонах детской:
- для спальной зоны подойдут лампы теплого белого свечения — 2 700—3 500 К (если бра рядом с кроватью используются для чтения, лучше использовать более холодный цвет — 3 500—4 500 К);
- для рабочей (учебной) зоны подойдет холодный дневной или белый свет — от 4 000 К (но не более 6 500 К).
6. Разместите выключатели на оптимальной для вас и ребенка высоте
Пользоваться выключателем центрального освещения должно быть удобно и ребенку, и родителям. Оптимальная высота для его размещения — 70—90 сантиметров от пола, но рассчитывается она в каждом случае индивидуально (с учетом среднего роста всех членов семьи).
В детской не будет лишним диммер — электронный светорегулятор, который позволит управлять яркостью света в помещении в разное время суток.
7. Уделите особое внимание технике безопасности
Надеяться на то, что ребенок никогда не захочет сыграть в детской в мяч или попрыгать на скакалке, конечно, можно. Но лучше позаботиться о его безопасности во время таких игр заранее, подобрав ударопрочные светильники.
Старайтесь не размещать в детской светильники с плафонами из хрупкого стекла и массивные люстры — обратите внимание на модели, изготовленные из толстого стекла, металла, дерева, текстиля или даже бумаги.
Очень важно:
- у маленьких детей не должно быть прямого доступа к светильникам, поскольку интерес может взять верх и чадо обязательно захочет посмотреть на «внутренности» лампы;
- длинные провода от настольных и напольных светильников не должны мешать ребенку передвигаться;
- в детской оставьте минимум переносных светильников (лучше использовать те, которые можно прикрепить к стене, столу или потолку).
8. Согласуйте дизайн светильников с ребенком
Если ребенок довольно взрослый, поинтересуйтесь его мнением: возможно, он давно мечтает о ночнике в виде его любимого сказочного героя! Сегодня в каталогах производителей есть масса вариантов, ориентированных на детей, и совместный выбор может стать отличным времяпрепровождением. А когда ребенок подрастет, светильник легко заменить на более «взрослый».
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