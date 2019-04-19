Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профи

Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, и когда дело доходит до оформления интерьера детской, появляется стойкое убеждение, что подходить к этому процессу нужно по-особенному, продумывая каждую деталь. Так и есть! Но с чего начать и, главное, чему уделить особое внимание?

Одним из самых важных этапов создания интерьера детской считается планирование схемы освещения. Это мнение оправданно, поскольку детская — это отдельный мир ребенка, где он спит, играет и делает первые шаги в познании наук. Дизайнер интерьеров ReRooms Елена Савина рассказала, как создать правильное освещение в детской, и дала восемь важных советов, которые родителям стоит взять на вооружение.

Елена Савина — дизайнер-архитектор компании ReRooms. Окончила МГТУ, работает в сфере дизайна с 2007 года. Специализируется на проектировании и реализации жилых и общественных помещений.

1. Продумайте многоуровневую схему освещения

Первое, о чем нужно позаботиться, — продумать многоуровневую схему освещения комнаты и отобразить ее в плане капитального ремонта квартиры. Обратите внимание, что именно эта деталь объединяет профессиональные дизайн-проекты детских — специалисты стараются подсветить каждую зону отдельно, продумав потребности ребенка в искусственном освещении в разное время суток.

Елена Савина: «Важный аспект размещения осветительных приборов — непосредственное зонирование помещения. Обычно детские комнаты разделены как минимум на три зоны: спальная, рабочая (для занятий) и зона хранения. Каждая из них нуждается в своем многофункциональном источнике света с определенной яркостью. Одна из самых ярких зон — рабочая, в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. В спальной зоне, помимо потолочного освещения, предполагаются бра и ночники — они обеспечат ребенку возможность комфортного чтения перед сном и окажут легкий успокаивающий эффект. Можно выбирать как теплый, так и холодный свет. Что касается зоны хранения, обычно дополнительные светильники в ней не требуются, но света в помещении должно быть достаточно, чтобы ребенку и родителям было комфортно находить вещи в шкафчиках».

Так, помимо люстры в детской необходимо разместить несколько настенных светильников и настольную лампу. Ночному освещению важно уделить внимания не меньше.

Желательно разместить нейтральный ночник, который обеспечит неяркую подсветку как во время ночных пробуждений, так и в тех случаях, когда родителю необходимо войти в детскую и сориентироваться в ней, не разбудив ребенка. В комнатах для грудничков лучше отказаться от динамичных светильников, ночников-проекторов и моделей со всевозможным звуковым сопровождением. «Живое» звездное небо на потолке или музыкальный ночник выглядят мило и оригинально, и с этим сложно поспорить. Но педиатры считают, что звуки и мерцающий свет могут раздражать ребенка и мешать ему спать. Еще один лайфхак — неяркая подсветка под кроваткой. Можно как использовать готовые предложения от производителей, так и прибегнуть к хендмейд-решению: разместить внизу кроватки LED-ленту или дюралайт самостоятельно. Этот источник света не будет виден ребенку, но при этом заменит ночник.