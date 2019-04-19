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Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профи


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Специалист ReRooms Елена Савина рассказывает, каким в идеале должно быть освещение в детской комнате, и делится важными рекомендациями с родителями.

Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, и когда дело доходит до оформления интерьера детской, появляется стойкое убеждение, что подходить к этому процессу нужно по-особенному, продумывая каждую деталь. Так и есть! Но с чего начать и, главное, чему уделить особое внимание? 

Одним из самых важных этапов создания интерьера детской считается планирование схемы освещения. Это мнение оправданно, поскольку детская — это отдельный мир ребенка, где он спит, играет и делает первые шаги в познании наук. Дизайнер интерьеров ReRooms Елена Савина рассказала, как создать правильное освещение в детской, и дала восемь важных советов, которые родителям стоит взять на вооружение.

Фото № 1: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиЕлена Савина — дизайнер-архитектор компании ReRooms. Окончила МГТУ, работает в сфере дизайна с 2007 года. Специализируется на проектировании и реализации жилых и общественных помещений.

1. Продумайте многоуровневую схему освещения

Первое, о чем нужно позаботиться, — продумать многоуровневую схему освещения комнаты  и отобразить ее в плане капитального ремонта квартиры. Обратите внимание, что именно эта деталь объединяет профессиональные дизайн-проекты детских — специалисты стараются подсветить каждую зону отдельно, продумав потребности ребенка в искусственном освещении в разное время суток.


erab.info
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ikea.com
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dluxeinternacional.com
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architectureartdesigns.com
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Елена Савина: «Важный аспект размещения осветительных приборов — непосредственное зонирование помещения. Обычно детские комнаты разделены как минимум на три зоны: спальная, рабочая (для занятий) и зона хранения. Каждая из них нуждается в своем многофункциональном источнике света с определенной яркостью. Одна из самых ярких зон — рабочая, в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. В спальной зоне, помимо потолочного освещения, предполагаются бра и ночники — они обеспечат ребенку возможность комфортного чтения перед сном и окажут легкий успокаивающий эффект. Можно выбирать как теплый, так и холодный свет. Что касается зоны хранения, обычно дополнительные светильники в ней не требуются, но света в помещении должно быть достаточно, чтобы ребенку и родителям было комфортно находить вещи в шкафчиках».

Так, помимо люстры в детской необходимо разместить несколько настенных светильников и настольную лампу. Ночному освещению важно уделить внимания не меньше.

  1. Желательно разместить нейтральный ночник, который обеспечит неяркую подсветку как во время ночных пробуждений, так и в тех случаях, когда родителю необходимо войти в детскую и сориентироваться в ней, не разбудив ребенка.
  2. В комнатах для грудничков лучше отказаться от динамичных светильников, ночников-проекторов и моделей со всевозможным звуковым сопровождением. «Живое» звездное небо на потолке или музыкальный ночник выглядят мило и оригинально, и с этим сложно поспорить. Но педиатры считают, что звуки и мерцающий свет могут раздражать ребенка и мешать ему спать.
  3. Еще один лайфхак — неяркая подсветка под кроваткой. Можно как использовать готовые предложения от производителей, так и прибегнуть к хендмейд-решению: разместить внизу кроватки LED-ленту или дюралайт самостоятельно. Этот источник света не будет виден ребенку, но при этом заменит ночник.

Елена Савина: «Слишком яркий или разноцветный свет может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения».

ltr">Каждый родитель хочет для своего ребенка лучшего, и когда дело доходит до оформления интерьера детской, появляется стойкое убеждение, что подходить к этому процессу нужно по-особенному, продумывая каждую деталь. Так и есть! Но с чего начать и, главное, чему уделить особое внимание? 

Одним из самых важных этапов создания интерьера детской считается планирование схемы освещения. Это мнение оправданно, поскольку детская — это отдельный мир ребенка, где он спит, играет и делает первые шаги в познании наук. Дизайнер интерьеров ReRooms Елена Савина рассказала, как создать правильное освещение в детской, и дала восемь важных советов, которые родителям стоит взять на вооружение.

Фото № 1: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиЕлена Савина — дизайнер-архитектор компании ReRooms. Окончила МГТУ, работает в сфере дизайна с 2007 года. Специализируется на проектировании и реализации жилых и общественных помещений.

1. Продумайте многоуровневую схему освещения

Первое, о чем нужно позаботиться, — продумать многоуровневую схему освещения комнаты  и отобразить ее в плане капитального ремонта квартиры. Обратите внимание, что именно эта деталь объединяет профессиональные дизайн-проекты детских — специалисты стараются подсветить каждую зону отдельно, продумав потребности ребенка в искусственном освещении в разное время суток.


erab.info
1/10

jennymhaineslpc.com
2/10

dwell.com
3/10

dwell.com
4/10

theasetheticsurgeon.org
5/10

kopyok.com
6/10

aprar.net
7/10

ikea.com
8/10

dluxeinternacional.com
9/10

architectureartdesigns.com
10/10

Елена Савина: «Важный аспект размещения осветительных приборов — непосредственное зонирование помещения. Обычно детские комнаты разделены как минимум на три зоны: спальная, рабочая (для занятий) и зона хранения. Каждая из них нуждается в своем многофункциональном источнике света с определенной яркостью. Одна из самых ярких зон — рабочая, в ней лучше всего организовать направленный холодный свет. В спальной зоне, помимо потолочного освещения, предполагаются бра и ночники — они обеспечат ребенку возможность комфортного чтения перед сном и окажут легкий успокаивающий эффект. Можно выбирать как теплый, так и холодный свет. Что касается зоны хранения, обычно дополнительные светильники в ней не требуются, но света в помещении должно быть достаточно, чтобы ребенку и родителям было комфортно находить вещи в шкафчиках».

Так, помимо люстры в детской необходимо разместить несколько настенных светильников и настольную лампу. Ночному освещению важно уделить внимания не меньше.

  1. Желательно разместить нейтральный ночник, который обеспечит неяркую подсветку как во время ночных пробуждений, так и в тех случаях, когда родителю необходимо войти в детскую и сориентироваться в ней, не разбудив ребенка.
  2. В комнатах для грудничков лучше отказаться от динамичных светильников, ночников-проекторов и моделей со всевозможным звуковым сопровождением. «Живое» звездное небо на потолке или музыкальный ночник выглядят мило и оригинально, и с этим сложно поспорить. Но педиатры считают, что звуки и мерцающий свет могут раздражать ребенка и мешать ему спать.
  3. Еще один лайфхак — неяркая подсветка под кроваткой. Можно как использовать готовые предложения от производителей, так и прибегнуть к хендмейд-решению: разместить внизу кроватки LED-ленту или дюралайт самостоятельно. Этот источник света не будет виден ребенку, но при этом заменит ночник.

Елена Савина: «Слишком яркий или разноцветный свет может влиять на психоэмоциональное состояние ребенка, привести к ухудшению зрения».

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Фото № 2: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиФото: avtobrat.ua

2. Сделайте потолочное освещение равномерным

Не менее важная деталь — равномерность потолочного освещения. Чтобы в детской не было темных углов, что часто встречается в помещениях неправильной формы, потолочную люстру можно дополнить спотами по периметру потолка.


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boredpanda.com
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yaoota.com
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3. Подберите светильники для детской в соответствии со стилем интерьера

Одно из главных правил при оформлении интерьера детской — создание уютной и гармоничной атмосферы. Достичь этого можно следуя выбранному интерьерному направлению: так, в комнату в стиле прованс вряд ли органично впишутся хай-тек-светильники грубой формы, а вот напольный торшер на металлической ножке с текстильным абажуром — то что надо!


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4. Выбирайте качественные светильники

Утверждение, что экономить на светильниках нельзя, не совсем корректно: вы вполне можете использовать недорогие предложения от производителей, если уверены в качестве.

Под качеством прежде всего понимается экологичность и безопасность: некоторые материалы при нагревании могут выделять неприятный запах и вредные вещества. Например, точно не стоит использовать пластиковые плафоны, изготовленные из пластмассы с фенолформальдегидными смолами в составе, — они могут оказывать угнетающее воздействие на нервную систему и кожу, вызывая экземы и дерматиты.

Елена Савина: «При выборе светильников важно обращать внимание на материалы, из которых они изготовлены. В детской комнате желательно размещать светильники, изготовленные из натуральных материалов».


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5. Обратите внимание на тип ламп и цветовую температуру

Когда светильники и схема освещения выбраны, предстоит подобрать оптимальный тип ламп — это особенно важный момент. Существует несколько видов ламп освещения: в жилых помещениях чаще всего применяются лампы накаливания, люминесцентные, галогенные и светодиодные. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение последним.

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Елена Савина: «Для всех источников света в помещении в зависимости от его дизайна лучше использовать LED-лампы — это безопасно и экономично».

При выборе светодиодных ламп важно учесть такую характеристику, как цветовая температура, которая измеряется в кельвинах (К). От нее зависит комфортность пребывания в помещении и приспособленность светильников к потребностям ребенка в разных зонах детской:

  • для спальной зоны подойдут лампы теплого белого свечения — 2 700—3 500 К (если бра рядом с кроватью используются для чтения, лучше использовать более холодный цвет — 3 500—4 500 К);
  • для рабочей (учебной) зоны подойдет холодный дневной или белый свет — от 4 000 К (но не более 6 500 К).

Фото № 3: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиФото: syskaledlights.com

6. Разместите выключатели на оптимальной для вас и ребенка высоте

Пользоваться выключателем центрального освещения должно быть удобно и ребенку, и родителям. Оптимальная высота для его размещения — 70—90 сантиметров от пола, но рассчитывается она в каждом случае индивидуально (с учетом среднего роста всех членов семьи).

В детской не будет лишним диммер — электронный светорегулятор, который позволит управлять яркостью света в помещении в разное время суток.

Фото № 4: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиФото: asecurelife.com

7. Уделите особое внимание технике безопасности

Надеяться на то, что ребенок никогда не захочет сыграть в детской в мяч или попрыгать на скакалке, конечно, можно. Но лучше позаботиться о его безопасности во время таких игр заранее, подобрав ударопрочные светильники.

Фото № 5: Правильное освещение в детской комнате: восемь важных советов от профиФото: petitandsmall.com

Старайтесь не размещать в детской светильники с плафонами из хрупкого стекла и массивные люстры — обратите внимание на модели, изготовленные из толстого стекла, металла, дерева, текстиля или даже бумаги.

Очень важно:

  • у маленьких детей не должно быть прямого доступа к светильникам, поскольку интерес может взять верх и чадо обязательно захочет посмотреть на «внутренности» лампы;
  • длинные провода от настольных и напольных светильников не должны мешать ребенку передвигаться;
  • в детской оставьте минимум переносных светильников (лучше использовать те, которые можно прикрепить к стене, столу или потолку).

8. Согласуйте дизайн светильников с ребенком

Если ребенок довольно взрослый, поинтересуйтесь его мнением: возможно, он давно мечтает о ночнике в виде его любимого сказочного героя! Сегодня в каталогах производителей есть масса вариантов, ориентированных на детей, и совместный выбор может стать отличным времяпрепровождением. А когда ребенок подрастет, светильник легко заменить на более «взрослый».


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#освещение#детская комната
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