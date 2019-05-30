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Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идей


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В вашей квартире есть альков? Мы расскажем, как интересно и функционально его оформить!

Комната с альковом — несомненный плюс для создания интересного интерьера. Дизайнеры уверяют, что не стоит бояться такого дополнительного пространства. Нужно продумать интерьер и подобрать грамотное решение для реализации пространства алькова. Там можно обустроить зону для отдыха, рабочее место или пространство для сна. Давайте рассмотрим, как можно интересно использовать альков в квартире.

Что такое альков и зачем он нужен

Альков — это ниша в стене, размер которой может варьироваться от небольшого углубления до нескольких квадратных метров.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: remodelaholic.com

Применений у алькова может быть очень много. Все зависит от вашей фантазии и размера ниши. Например, если у вас большая однокомнатная квартира с альковом, интерьер можно оформить следующим образом: в нише обустроить спальную зону и отгородить ее занавеской или перегородкой.

Фото № 2: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: lwhken.info

Еще вариант дизайна однушки с нишей — сделать в ней детскую зону. Можно поставить туда кроватку и закрыть ее от всех перегородкой либо сделать небольшую игровую комнату, где будут храниться детские игрушки.

Фото № 3: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: deavita.fr

Дизайн и декор алькова

Существует два распространенных варианта оформления ниши, к которым обычно прибегают дизайнеры. Первый вариант — вписать дизайн ниши в общий интерьер помещения. В этом случае дизайнеры подбирают те же цвета и отделку, что и во всей комнате. Обычно так оформляют небольшие ниши, в которых можно сделать полки или стеллаж.

Фото № 4: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: idealhome.co.uk

Второй вариант — оформить ее в другом стиле. Например, можно выкрасить стены алькова в цвет более яркий, чем оформление комнаты. В таком случае яркое пятно создаст интересный акцент. Главное — подобрать цвет, подходящий к палитре комнаты.

Фото № 5: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: residencestyle.com

Альков можно создать самостоятельно и сделать небольшую обособленную нишу. Многие дизайнеры любят делать ее рядом с окном и создают в ней уютное спальное место. Если решитесь на такой дизайн, постарайтесь повесить на окна светонепроницаемые занавески или рулонные шторы. По утрам яркий свет может вас будить.

Фото № 6: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: residencestyle.com

Как стильно оформить нишу — фото удачных решений

Ванная

Как ни странно, в больших квартирах альков бывает в ванной. Сюда можно поместить саму ванну и обустроить функциональные полочки или шкафчики по бокам от нее.

Фото № 7: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: homestratosphere.com

Шкаф

Не всем нравится открытое хранение и стеллажи, поэтому в нишу можно встроить целый шкаф.

Фото № 8: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идей Фото: homify.co.uk

Рабочее место

В уютном уголке будет приятно работать: поставьте в небольшую нишу стол для компьютера, а верхнюю часть алькова оформите полками для книг и канцелярки.

Фото № 9: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: contemporist.com

Гардеробная

В нише однокомнатной квартиры можно обустроить гардеробную. В основной части комнаты станет просторнее, так как все вещи будут храниться в алькове.

Фото № 10: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: goodhousekeeping.com

Столовая

Иногда большая ниша в квартире располагается на кухне. Обустройте там столовую зону: поставьте стол и диванчик, повесьте над ними лампу. Семейные обеды и ужины станут уютнее.

Фото № 11: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: beeyoutifullife.com

Вольер для животного

Многие делают перегородку между кухней и комнатой, чтобы иногда запирать питомца на кухне. Но если у вас есть свободная ниша, в ней можно обустроить для него комфортное место. 

Фото № 12: Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идейФото: teasnorthampton.co.uk

А как бы вы оформили комнату с альковом? Делитесь идеями с нами в комментариях!

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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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