Самые удачные решения дизайна комнаты с альковом: 12 идей

Альков — это ниша в стене, размер которой может варьироваться от небольшого углубления до нескольких квадратных метров.

Комната с альковом — несомненный плюс для создания интересного интерьера. Дизайнеры уверяют, что не стоит бояться такого дополнительного пространства. Нужно продумать интерьер и подобрать грамотное решение для реализации пространства алькова. Там можно обустроить зону для отдыха, рабочее место или пространство для сна. Давайте рассмотрим, как можно интересно использовать альков в квартире.

Фото: remodelaholic.com

Применений у алькова может быть очень много. Все зависит от вашей фантазии и размера ниши. Например, если у вас большая однокомнатная квартира с альковом, интерьер можно оформить следующим образом: в нише обустроить спальную зону и отгородить ее занавеской или перегородкой.

Фото: lwhken.info

Еще вариант дизайна однушки с нишей — сделать в ней детскую зону. Можно поставить туда кроватку и закрыть ее от всех перегородкой либо сделать небольшую игровую комнату, где будут храниться детские игрушки.

Фото: deavita.fr

Дизайн и декор алькова

Существует два распространенных варианта оформления ниши, к которым обычно прибегают дизайнеры. Первый вариант — вписать дизайн ниши в общий интерьер помещения. В этом случае дизайнеры подбирают те же цвета и отделку, что и во всей комнате. Обычно так оформляют небольшие ниши, в которых можно сделать полки или стеллаж.

Фото: idealhome.co.uk

Второй вариант — оформить ее в другом стиле. Например, можно выкрасить стены алькова в цвет более яркий, чем оформление комнаты. В таком случае яркое пятно создаст интересный акцент. Главное — подобрать цвет, подходящий к палитре комнаты.

Фото: residencestyle.com

Альков можно создать самостоятельно и сделать небольшую обособленную нишу. Многие дизайнеры любят делать ее рядом с окном и создают в ней уютное спальное место. Если решитесь на такой дизайн, постарайтесь повесить на окна светонепроницаемые занавески или рулонные шторы. По утрам яркий свет может вас будить.

Фото: residencestyle.com

Как стильно оформить нишу — фото удачных решений

Ванная

Как ни странно, в больших квартирах альков бывает в ванной. Сюда можно поместить саму ванну и обустроить функциональные полочки или шкафчики по бокам от нее.

Фото: homestratosphere.com

Шкаф

Не всем нравится открытое хранение и стеллажи, поэтому в нишу можно встроить целый шкаф.

Фото: homify.co.uk

Рабочее место

В уютном уголке будет приятно работать: поставьте в небольшую нишу стол для компьютера, а верхнюю часть алькова оформите полками для книг и канцелярки.

Фото: contemporist.com

Гардеробная

В нише однокомнатной квартиры можно обустроить гардеробную. В основной части комнаты станет просторнее, так как все вещи будут храниться в алькове.

Фото: goodhousekeeping.com

Столовая

Иногда большая ниша в квартире располагается на кухне. Обустройте там столовую зону: поставьте стол и диванчик, повесьте над ними лампу. Семейные обеды и ужины станут уютнее.

Фото: beeyoutifullife.com

Вольер для животного

Многие делают перегородку между кухней и комнатой, чтобы иногда запирать питомца на кухне. Но если у вас есть свободная ниша, в ней можно обустроить для него комфортное место.

Фото: teasnorthampton.co.uk

А как бы вы оформили комнату с альковом? Делитесь идеями с нами в комментариях!