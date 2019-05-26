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Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере


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Расскажем и покажем, как соединить в интерьере два активных цвета, которые борются за ваше внимание.

Многие считают, что синий и зеленый, включая множество из оттенков, конфликтуют между собой — и наиболее активно именно в интерьерах домов и квартир. Странная точка зрения — подумали мы и решили доказать, что сине-зеленая гамма может стать цветовой основой оформления любого помещения.

Для начала подумайте об очевидной вещи: в природе зеленый и синий встречаются, пожалуй, чаще, чем любые другие цвета. Зеленый — цвет самой жизни: травы, листвы. Синий — цвет воды и неба. А природа не может быть негармоничной! Значит, нужно просто научиться правильно использовать сине-зеленую гамму и сочетать ее в нужных пропорциях с другими оттенками. Находясь рядом друг с другом на цветовом круге, синий и зеленый на самом деле составляют идеальную оттеночную пару.

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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
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Скандинавский стиль

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стиль Минимализм
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Фото № 1: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: mp3bagus.co

Между прочим, до начала прошлого столетия в японском языке не было отдельных названий для синего и зеленого цветов, и для их обозначения применялось общее слово — аой. И сегодня словом «аой» японцы могут обозначать цвет растительности. В некоторых других языках, даже при наличии отдельных слов для этих цветов, природные объекты, например листья, обозначаются синим, и только рукотворные зеленые предметы называют собственно зелеными.

Насыщенные синий и зеленый прекрасно смотрятся вместе во многих различных сочетаниях. Существует и множество способов дополнить сине-зеленую цветовую гамму, чтобы она идеально подходила для любой комнаты.

Фото № 2: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: cellcode.us

Можно выбрать яркие, но умиротворяющие оттенки для спальни — просто оставайтесь в рамках пастельного оттенка синего и немного более яркого зеленого лайма. Пастельно-голубые стены и белая лепнина подарят хороший фон для синих и салатовых оттенков в шторах, аксессуарах, постельных принадлежностях и акцентных подушках.

Фото № 3: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: thespruce.com

Синий — очень любимый дизайнерами цвет при оформлении интерьера спальни. Зеленый добавляет умиротворения и дает чувство уверенности и безопасности. В большинстве случаев третий цвет — белый, он используется в виде дверных и оконных рам и некоторых предметов мебели и аксессуаров.

Фото № 4: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: cittahomes.com

Холодные оттенки синего, голубого, зеленого расслабляют, понижают давление и несколько замедляют реакцию. Темно-синий настраивает на расслабление и отдых.

Фото № 5: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: theinteriorsaddict.com

Чтобы не совершить ошибку при выборе цвета для интерьера, вам придется учитывать свойственные им оптические эффекты. К примеру, если поставить рядом два одинаковых по размеру предмета разных цветов, тот, что ярче, всегда будет казаться больше. Темные приглушенные тона визуально уменьшают объем, светлые и глянцевые — увеличивают. Пользуясь этими особенностями, можно регулировать ширину стен, высоту потолка, расставлять акценты и зонировать пространство.

Фото № 6: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: cellcode.us

Оформляя интерьер, можно позаимствовать палитру у природы — нет ничего проще, чем просто подсмотреть и перенести в помещение богатую палитру морского побережья, лесной опушки, цветущего сада или горного пейзажа.

Фото № 7: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: kitchendecor.club

Правда, есть риск перенасытить помещение яркими красками, которые та же природа использует все же относительно умеренно, — ну или хотя бы не все сразу и в одном месте.

Фото № 8: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: cellcode.us

Зеленый цвет относится к холодной гамме спектра, но он самый теплый из холодных, за исключением, пожалуй, оттенка арктического льда. Так что вполне логично добавить несколько комнатных растений в помещение, особенно если оно оформлено в спокойной и прохладной гамме.

Фото № 9: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: b2decor.be

У зеленого множество природных оттенков, названия которых есть даже не во всех языках. Чаще всего их ассоциируют с теми растениями или плодами, которые произрастают в определенных широтах. Таковы, например, оттенки под названием «лайм» или «голубая агава». У некоторых амазонских племен нет разделения между бирюзовым, светло-зеленым и голубым цветом — все это «глубокая вода». Европейцы не используют названия «луковый», «горошковый», «сосновый» или «бензиновый». А вот цвет сосновой хвои — излюбленный у норвежцев и шведов. Темно-зеленый с белым и голубым — природное сочетание, это так называемая северная тройка. Ее часто можно увидеть в интерьерах и обивке мягкой мебели в скандинавском минимализме.

Фото № 10: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: plusdeco.it

Сине-зеленые интерьеры оказывают благотворное воздействие на многих людей — такая гамма не раздражает и не утомляет, если, конечно, вы не решите выбрать кислотные оттенки.

Фото № 11: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: mp3bagus.co

Модный нынче бархат в отделке мебели — отличный повод поставить в гостиной с синими стенами сочный, но неброский диван цвета июльской зелени.

Фото № 12: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: mp3bagus.co

Дизайнеры с большим опытом и прекрасным вкусом могут наполнить пространство почти исключительно зелеными и синими оттенками — и вы не сможете найти явных границ перехода одного тона в другой. Но в такой комнате обязательно поставьте какой-то насыщенный, желательно черный предмет мебели. Он возьмет на себя акцентную роль и оттенит границы помещения.

Фото № 13: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: kknews.cc

Отличный цвет-компаньон для сине-зеленой гаммы — сливочный. Предметы мебели и отделка стен в таком исполнении снизят градус насыщенности и яркости в интерьере.

Фото № 14: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: kknews.cc

Очень популярное решение — цветные межкомнатные и входные двери, особенно в небольших студиях, где много ярких акцентов не может быть по определению. Оливковые двери доминируют над бледно-синим оттенком отделки стены, делая при этом его более насыщенным.

Фото № 15: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: home-designing.com

Игра ярких оттенков синего и зеленого тоже выглядит гармонично, если границы перехода тонов неявны и еще больше смягчены светлым фоном на потолке.

Фото № 16: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: plusdeco.it

Роспись на стене с изображением пейзажа в оттенках синего и зеленого изумительно вписывается в такой же исключительно сине-зеленый интерьер!

Фото № 17: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: plusdeco.it

Немного акцентов кирпичного, оранжевого, карминного или желто-рыжеватого оттенка сразу забирают ваше внимание, отвлекая от обилия сине-зеленого в комнате.

Фото № 18: Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере Фото: theinteriorsaddict.com

Теперь, когда вы знаете уже почти все о том, как оформить свой интерьер в сине-зеленой гамме, предлагаем вам вдохновиться прекрасными примерами — и решительно заняться переменами в доме и жизни!


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