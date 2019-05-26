Сине-зеленая гамма: как правильно использовать в интерьере

Расскажем и покажем, как соединить в интерьере два активных цвета, которые борются за ваше внимание.
Многие считают, что синий и зеленый, включая множество из оттенков, конфликтуют между собой — и наиболее активно именно в интерьерах домов и квартир. Странная точка зрения — подумали мы и решили доказать, что сине-зеленая гамма может стать цветовой основой оформления любого помещения.
Для начала подумайте об очевидной вещи: в природе зеленый и синий встречаются, пожалуй, чаще, чем любые другие цвета. Зеленый — цвет самой жизни: травы, листвы. Синий — цвет воды и неба. А природа не может быть негармоничной! Значит, нужно просто научиться правильно использовать сине-зеленую гамму и сочетать ее в нужных пропорциях с другими оттенками. Находясь рядом друг с другом на цветовом круге, синий и зеленый на самом деле составляют идеальную оттеночную пару.
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Между прочим, до начала прошлого столетия в японском языке не было отдельных названий для синего и зеленого цветов, и для их обозначения применялось общее слово — аой. И сегодня словом «аой» японцы могут обозначать цвет растительности. В некоторых других языках, даже при наличии отдельных слов для этих цветов, природные объекты, например листья, обозначаются синим, и только рукотворные зеленые предметы называют собственно зелеными.
Насыщенные синий и зеленый прекрасно смотрятся вместе во многих различных сочетаниях. Существует и множество способов дополнить сине-зеленую цветовую гамму, чтобы она идеально подходила для любой комнаты.
Можно выбрать яркие, но умиротворяющие оттенки для спальни — просто оставайтесь в рамках пастельного оттенка синего и немного более яркого зеленого лайма. Пастельно-голубые стены и белая лепнина подарят хороший фон для синих и салатовых оттенков в шторах, аксессуарах, постельных принадлежностях и акцентных подушках.
Синий — очень любимый дизайнерами цвет при оформлении интерьера спальни. Зеленый добавляет умиротворения и дает чувство уверенности и безопасности. В большинстве случаев третий цвет — белый, он используется в виде дверных и оконных рам и некоторых предметов мебели и аксессуаров.
Холодные оттенки синего, голубого, зеленого расслабляют, понижают давление и несколько замедляют реакцию. Темно-синий настраивает на расслабление и отдых.
Чтобы не совершить ошибку при выборе цвета для интерьера, вам придется учитывать свойственные им оптические эффекты. К примеру, если поставить рядом два одинаковых по размеру предмета разных цветов, тот, что ярче, всегда будет казаться больше. Темные приглушенные тона визуально уменьшают объем, светлые и глянцевые — увеличивают. Пользуясь этими особенностями, можно регулировать ширину стен, высоту потолка, расставлять акценты и зонировать пространство.
Оформляя интерьер, можно позаимствовать палитру у природы — нет ничего проще, чем просто подсмотреть и перенести в помещение богатую палитру морского побережья, лесной опушки, цветущего сада или горного пейзажа.
Правда, есть риск перенасытить помещение яркими красками, которые та же природа использует все же относительно умеренно, — ну или хотя бы не все сразу и в одном месте.
Зеленый цвет относится к холодной гамме спектра, но он самый теплый из холодных, за исключением, пожалуй, оттенка арктического льда. Так что вполне логично добавить несколько комнатных растений в помещение, особенно если оно оформлено в спокойной и прохладной гамме.
У зеленого множество природных оттенков, названия которых есть даже не во всех языках. Чаще всего их ассоциируют с теми растениями или плодами, которые произрастают в определенных широтах. Таковы, например, оттенки под названием «лайм» или «голубая агава». У некоторых амазонских племен нет разделения между бирюзовым, светло-зеленым и голубым цветом — все это «глубокая вода». Европейцы не используют названия «луковый», «горошковый», «сосновый» или «бензиновый». А вот цвет сосновой хвои — излюбленный у норвежцев и шведов. Темно-зеленый с белым и голубым — природное сочетание, это так называемая северная тройка. Ее часто можно увидеть в интерьерах и обивке мягкой мебели в скандинавском минимализме.
Сине-зеленые интерьеры оказывают благотворное воздействие на многих людей — такая гамма не раздражает и не утомляет, если, конечно, вы не решите выбрать кислотные оттенки.
Модный нынче бархат в отделке мебели — отличный повод поставить в гостиной с синими стенами сочный, но неброский диван цвета июльской зелени.
Дизайнеры с большим опытом и прекрасным вкусом могут наполнить пространство почти исключительно зелеными и синими оттенками — и вы не сможете найти явных границ перехода одного тона в другой. Но в такой комнате обязательно поставьте какой-то насыщенный, желательно черный предмет мебели. Он возьмет на себя акцентную роль и оттенит границы помещения.
Отличный цвет-компаньон для сине-зеленой гаммы — сливочный. Предметы мебели и отделка стен в таком исполнении снизят градус насыщенности и яркости в интерьере.
Очень популярное решение — цветные межкомнатные и входные двери, особенно в небольших студиях, где много ярких акцентов не может быть по определению. Оливковые двери доминируют над бледно-синим оттенком отделки стены, делая при этом его более насыщенным.
Игра ярких оттенков синего и зеленого тоже выглядит гармонично, если границы перехода тонов неявны и еще больше смягчены светлым фоном на потолке.
Роспись на стене с изображением пейзажа в оттенках синего и зеленого изумительно вписывается в такой же исключительно сине-зеленый интерьер!
Немного акцентов кирпичного, оранжевого, карминного или желто-рыжеватого оттенка сразу забирают ваше внимание, отвлекая от обилия сине-зеленого в комнате.
Теперь, когда вы знаете уже почти все о том, как оформить свой интерьер в сине-зеленой гамме, предлагаем вам вдохновиться прекрасными примерами — и решительно заняться переменами в доме и жизни!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники