Трешка в стиле скандинавский минимализм

Интерьер каждого помещения продуман до мелочей. Здесь много мебели и предметов декора, но нет ощущения перегруженности и заставленности.

Интерьер каждого помещения продуман до мелочей. Здесь много мебели и предметов декора, но нет ощущения перегруженности и заставленности.

Квартира оформлена в скандинавском стиле. Дизайнеры использовали в качестве основного цвета белый и разбавили его яркими акцентами, потому помещение не кажется скучным. Многие предметы и отделка — из натуральных материалов, благодаря чему помещение выглядит уютно и по-домашнему.

Дизайн небольшой прихожей выполнен в белом и светло-сером цветах. Их разбавляют предметы и отделка натуральных оттенков: на полу — светлый ламинат, на стене — деревянная вешалка, где можно удобно разместить сумки и верхнюю одежду.

Над вешалкой находится полка для головных уборов, внизу — удобная скамья, где можно присесть, чтобы переобуться, есть и ящики для обуви. Рядом дизайнеры поставили тумбу для различных мелочей и большой шкаф-купе, где можно хранить всю верхнюю одежду и обувь.

Над тумбой установили неброское зеркало до потолка. Оно не дробит пространство на составляющие, а делает его визуально больше.

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Чтобы стена не была пустой и скучной, ее украсили яркими постерами, у входа постелили круглый коврик в бело-черных цветах.

Светлый ламинат гармонирует с мебелью в прихожей и создает домашнюю обстановку.

В коридоре несколько типов освещения, благодаря в комнате всегда достаточно света.



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Кухня-столовая: минимализм с яркими акцентами

Кухня-столовая — небольшое светлое помещение. Чтобы уместить в комнате все необходимое, планировку сделали однорядной. С одной стороны разместили рабочую поверхность и встроили бытовую технику, с другой поставили обеденный стол.

Оду стену от пола до потолка «загрузили» белой техникой и ящиками, где можно хранить разные мелочи для кухни. Обеденную зону акцентировали голубым цветом. Чтобы сделать помещение ярче, его разбавили шторами в цвет стен.

Над кухней установили встроенный светильник. Рабочую зону отдельно подсвечивают точечные светильники. Здесь дизайнеры использовали некоторые приемы оформления узкой кухни, о которых мы уже писали.



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Гостиная: просторно и многофункционально

Гостевая комната получилась многофункциональной: здесь удалось гармонично разместить не только место для отдыха, но и рабочее.

Цветовая гамма выбрана спокойная, из акцентов — отделка из натурального дерева и предметы декора. Цвет мебели прекрасно гармонирует с отделкой стен помещения.

Комната довольно большая, поэтому ее разделили на две зоны. Для удобства возле окон разместили рабочее место. Стол сделали вдоль стены. Он выглядит как второй подоконник и визуально делает пространство шире. Обычный же подоконник можно использовать самым неожиданным образом!

По обе стороны от стола дизайнеры встроили полки, где можно хранить книги и не загромождать помещение лишними стеллажами и шкафами. За столом два рабочих места, рядом есть тумбы для хранения документов и важных мелочей.

Окно над рабочим местом прикрывают плотные серые шторы. В интерьере они выглядят строго и стильно.

Гостевая зона отделена светлым полосатым ковриком. На нем разместили диван, кресло, электрокамин и журнальный столик, напротив установили плазменный телевизор.



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Спальня: уютно и спокойно

Интерьер спальни выполнен также в светлой гамме, которая располагает к отдыху и снимает стресс. Посреди комнаты расположили большую кровать и украсили ее объемным белым покрывалом. Белый цвет разбавили светло-шоколадными подушками. Над кроватью дизайнеры повесили картины.

Вместо шкафа поставили комод, по обе стороны кровати подобрали светлые тумбы.

В этом помещении акцентами стали предметы декора: различные подставки, картины, растения. Отлично оттеняют простую комнату контрастные шторы.



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Детская: просто и практично

В детской нужно было выделить сразу три зоны. Комнату выполнили с учетом будущих потребностей детей: оставили место для телевизора, оборудовали рабочую зону и стеллаж, где можно хранить не только игрушки, но и книги.

Белую детскую кроватку с бортиками расположили у стены, над ней повесили яркие картинки. Рядом с кроваткой поставили мягкое серое кресло для мамы, а напротив — комод для хранения вещей и телевизор.

Место для хранения игрушек встроили в стену, чтобы шкафы не занимали пространство.

Рабочую зону сделали так же, как в гостиной: во всю стену со стеллажами по бокам.

Чтобы разбавить детскую яркими деталями, на пол положили зеленый коврик. Благодаря панорамным окнам небольшая комната будет выглядеть просторной и светлой. Светлые тона отделки позволяют по-разному обыгрывать пространство яркими деталями. Встроенный стеллаж экономит пространство.



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Санузел: компактно и эргономично

В санузле довольно мало места, поэтому там задействована каждая стена. Чтобы визуально создать больше простора, мебель и отделку выбрали в светлых тонах под дерево. Акцент сделали на плитке со сложным принтом, благодаря этому санузел выглядит уютнее.

Ванну установили вдоль стены со стеклянной дверцей. С помощью такого приема удалось расширить помещение. Рядом с ванной поставили бытовую технику и по обе стороны шкафчики для хранения. С другой стороны расположили подвесной унитаз и мини-умывальник.

Для хранения различных банных принадлежностей поставили подвесной и напольный шкафчики. Подвесной унитаз и умывальник будто парят в воздухе, благодаря этому кажется, что они занимают очень мало места в санузле.



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