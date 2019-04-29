Трешка в стиле скандинавский минимализм

Дизайн-проект трехкомнатной квартиры площадью 178 метров дизайнеры ReRooms выполнили с использованием эффектных приемов.
Квартира оформлена в скандинавском стиле. Дизайнеры использовали в качестве основного цвета белый и разбавили его яркими акцентами, потому помещение не кажется скучным. Многие предметы и отделка — из натуральных материалов, благодаря чему помещение выглядит уютно и по-домашнему.
Интерьер каждого помещения продуман до мелочей. Здесь много мебели и предметов декора, но нет ощущения перегруженности и заставленности.
Прихожая: лаконично и комфортноира оформлена в скандинавском стиле. Дизайнеры использовали в качестве основного цвета белый и разбавили его яркими акцентами, потому помещение не кажется скучным. Многие предметы и отделка — из натуральных материалов, благодаря чему помещение выглядит уютно и по-домашнему.
Интерьер каждого помещения продуман до мелочей. Здесь много мебели и предметов декора, но нет ощущения перегруженности и заставленности.
Прихожая: лаконично и комфортно
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Дизайн небольшой прихожей выполнен в белом и светло-сером цветах. Их разбавляют предметы и отделка натуральных оттенков: на полу — светлый ламинат, на стене — деревянная вешалка, где можно удобно разместить сумки и верхнюю одежду.
Над вешалкой находится полка для головных уборов, внизу — удобная скамья, где можно присесть, чтобы переобуться, есть и ящики для обуви. Рядом дизайнеры поставили тумбу для различных мелочей и большой шкаф-купе, где можно хранить всю верхнюю одежду и обувь.
Над тумбой установили неброское зеркало до потолка. Оно не дробит пространство на составляющие, а делает его визуально больше.
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Чтобы стена не была пустой и скучной, ее украсили яркими постерами, у входа постелили круглый коврик в бело-черных цветах.
Светлый ламинат гармонирует с мебелью в прихожей и создает домашнюю обстановку.
В коридоре несколько типов освещения, благодаря в комнате всегда достаточно света.
Кухня-столовая: минимализм с яркими акцентами
Кухня-столовая — небольшое светлое помещение. Чтобы уместить в комнате все необходимое, планировку сделали однорядной. С одной стороны разместили рабочую поверхность и встроили бытовую технику, с другой поставили обеденный стол.
Оду стену от пола до потолка «загрузили» белой техникой и ящиками, где можно хранить разные мелочи для кухни. Обеденную зону акцентировали голубым цветом. Чтобы сделать помещение ярче, его разбавили шторами в цвет стен.
Над кухней установили встроенный светильник. Рабочую зону отдельно подсвечивают точечные светильники. Здесь дизайнеры использовали некоторые приемы оформления узкой кухни, о которых мы уже писали.
Гостиная: просторно и многофункционально
Гостевая комната получилась многофункциональной: здесь удалось гармонично разместить не только место для отдыха, но и рабочее.
Цветовая гамма выбрана спокойная, из акцентов — отделка из натурального дерева и предметы декора. Цвет мебели прекрасно гармонирует с отделкой стен помещения.
Комната довольно большая, поэтому ее разделили на две зоны. Для удобства возле окон разместили рабочее место. Стол сделали вдоль стены. Он выглядит как второй подоконник и визуально делает пространство шире. Обычный же подоконник можно использовать самым неожиданным образом!
По обе стороны от стола дизайнеры встроили полки, где можно хранить книги и не загромождать помещение лишними стеллажами и шкафами. За столом два рабочих места, рядом есть тумбы для хранения документов и важных мелочей.
Окно над рабочим местом прикрывают плотные серые шторы. В интерьере они выглядят строго и стильно.
Гостевая зона отделена светлым полосатым ковриком. На нем разместили диван, кресло, электрокамин и журнальный столик, напротив установили плазменный телевизор.
Спальня: уютно и спокойно
Интерьер спальни выполнен также в светлой гамме, которая располагает к отдыху и снимает стресс. Посреди комнаты расположили большую кровать и украсили ее объемным белым покрывалом. Белый цвет разбавили светло-шоколадными подушками. Над кроватью дизайнеры повесили картины.
Вместо шкафа поставили комод, по обе стороны кровати подобрали светлые тумбы.
В этом помещении акцентами стали предметы декора: различные подставки, картины, растения. Отлично оттеняют простую комнату контрастные шторы.
Детская: просто и практично
В детской нужно было выделить сразу три зоны. Комнату выполнили с учетом будущих потребностей детей: оставили место для телевизора, оборудовали рабочую зону и стеллаж, где можно хранить не только игрушки, но и книги.
Белую детскую кроватку с бортиками расположили у стены, над ней повесили яркие картинки. Рядом с кроваткой поставили мягкое серое кресло для мамы, а напротив — комод для хранения вещей и телевизор.
Место для хранения игрушек встроили в стену, чтобы шкафы не занимали пространство.
Рабочую зону сделали так же, как в гостиной: во всю стену со стеллажами по бокам.
Чтобы разбавить детскую яркими деталями, на пол положили зеленый коврик. Благодаря панорамным окнам небольшая комната будет выглядеть просторной и светлой. Светлые тона отделки позволяют по-разному обыгрывать пространство яркими деталями. Встроенный стеллаж экономит пространство.
Санузел: компактно и эргономично
В санузле довольно мало места, поэтому там задействована каждая стена. Чтобы визуально создать больше простора, мебель и отделку выбрали в светлых тонах под дерево. Акцент сделали на плитке со сложным принтом, благодаря этому санузел выглядит уютнее.
Ванну установили вдоль стены со стеклянной дверцей. С помощью такого приема удалось расширить помещение. Рядом с ванной поставили бытовую технику и по обе стороны шкафчики для хранения. С другой стороны расположили подвесной унитаз и мини-умывальник.
Для хранения различных банных принадлежностей поставили подвесной и напольный шкафчики. Подвесной унитаз и умывальник будто парят в воздухе, благодаря этому кажется, что они занимают очень мало места в санузле.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники