Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне

На кухне мы проводим много времени: здесь каждое утро и вечер собирается вся семья и часто проходят встречи с друзьями. Поэтому важно продумать все нюансы подсветки, чтобы не превратить кухню в темное и неуютное место.

Дизайн освещения кухни — необходимый этап при планировании ее интерьера. Без правильной подсветки помещение лишается своей функциональности и становится менее уютным и удобным.

Планировать освещение важно до начала ремонта, так как всю электрику нужно провести заранее. Особенно если у вас натяжной потолок. Постарайтесь до монтажа потолка решить, сколько вы хотите сделать светильников и в каких местах они будут располагаться. Нужно учитывать размещение кухонного гарнитура и всех будущих функциональных зон.

Скорректируйте недостатки с помощью света

Учитывайте цвет оформления вашей кухни. Если оттенки стен и гарнитура светлые, они будут хорошо отражать свет. В этом случае много светильников не нужно. Интерьер в темных цветах, наоборот, «съедает» свет, поэтому подсветка углов не помешает.

Фото: zus.co

Если кухня имеет нестандартную геометрию, ее можно изменить с помощью правильной подсветки. Низкие потолки скорректируйте настенными светильниками с направленным вверх светом. Узкую кухню спасут лампы, размещенные вдоль одной из стен.

Фото: decoria.net

Расположите свет подальше от воды

Лампы должны находиться на достаточном расстоянии от источников воды и между ними должно быть не меньше 60 сантиметров. То же правило касается и розеток, которые могут быть сделаны специально для светильников.

Один светильник на все

Без общего потолочного освещения не обойтись, оно должно быть обязательно. Однако выбор одного светильника посередине потолка — это ошибка. Когда вы начнете готовить, лампа окажется позади вас, поэтому на рабочую зону будет падать тень. При этом сложно разглядеть мелкие предметы или аккуратно нарезать продукты.

Фото: myparadissi.com

К тому же один центральный светильник не сможет осветить углы помещения, они останутся темными, а кухня рискует показаться мрачной. Поэтому лучше предусмотреть дополнительную подсветку, например светодиодную ленту по внутренним краям гарнитура и бра над столовой зоной.

Подумайте об экономии

Если вы решили сделать на кухне много светильников, задумайтесь о будущих счетах за электричество. Для экономии электропотребления используйте светодиодные лампы. К тому же срок службы у них больше, чем у обычных ламп накаливания.

Подсветку можно включать и частично. Это практично в плане экономии электроэнергии и удобно, если не требуется полное освещение кухни.

Фото: trend4homy.com

Подумайте о яркости

Элементы декоративной подсветки не должны быть слишком яркими, чтобы не ослеплять во время готовки.

Фото: harptimes.com

Во время установки освещения можно предусмотреть возможность регулирования яркости. Для этого следует установить выключатель с реостатом. С помощью него можно делать подсветку яркой, когда нужно готовить, или приглушенной и интимной, если вы затеяли романтический ужин.

Учтите все особенности

Эксперты рекомендуют для разных зон использовать различные виды света и даже разную мощность. Для зоны готовки и работы подойдут более естественные оттенки освещения, для работы — максимально холодный свет, а для столовой зоны — теплый, так как он способствует появлению аппетита. Что касается мощности, для рабочей зоны нужны лампы 100 Вт/м2, для зоны столовой хватит и 50 Вт/м2.

Фото: katrinaleechambers.com

Варианты освещения на кухне

Освещение на кухне будет выглядеть красиво, если вы сделаете его многоуровневым. В каждой функциональной зоне должен быть отдельный источник света: над раковиной и плитой, столом и барной стойкой. Давайте посмотрим, какие варианты светильников подходят для этих зон.

Подсветка в виде точечных светильников

Точечная подсветка может быть расположена на потолке или вмонтирована в кухонные шкафы.

Фото: jennymhaineslpc.com

Такие светильники подходят для обычных и навесных потолков. Для того чтобы они хорошо смотрелись и правильно освещали кухню, расположите их на расстоянии 20 сантиметров от углов помещения и на расстоянии не менее 30—40 сантиметров друг от друга.

Светодиодные ленты

Лентами обычно подсвечивается гарнитур кухни по всему периметру или отдельная рабочая зона.

Фото: amzn.to

С помощью таких светильников можно подсветить шкафы изнутри, если у них стеклянные дверцы. Если вы не хотите проводить электрику внутрь мебели, купите специальные лампы, которые работают на батарейках.

Фото: renoguide.com.au

Плоские светильники

Неплохая альтернатива люстре. Однако и она имеет недостатки. Она более тусклая из-за матовой толстой поверхности плафона. В ней неудобно менять лампы, так как приходится полностью разбирать светильник и откручивать плоский плафон. Если вам нравится такой тип ламп, не стоит обращать внимания на эти небольшие минусы.

Фото: sognidarte.com

Подвесные светильники

Светильники, подвешенные на длинном шнуре над столом, должны быть на высоте 70—90 сантиметров от его края. Иначе можно удариться о них головой.

Фото: googodecor.com

Группа подвесных светильников

Такой вариант хорошо смотрится в кухне с большой площадью, особенно когда лампы расположены над кухонным островом. Светильники не должны быть далеко друг от друга, иначе потеряется нужный эффект.

Фото: katrinaleechambers.com

Такой вариант подойдет и для освещения над барной стойкой на кухне.

Фото: curdecor.com

А какой дизайн освещения кухни у вас дома? Расскажите в комментариях.