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Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне


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Что нужно учесть при планировании освещения, какие бывают варианты светильников и как избежать ошибок? Ответим на эти вопросы в нашей статье.

Дизайн освещения кухни — необходимый этап при планировании ее интерьера. Без правильной подсветки помещение лишается своей функциональности и становится менее уютным и удобным.

На кухне мы проводим много времени: здесь каждое утро и вечер собирается вся семья и часто проходят встречи с друзьями. Поэтому важно продумать все нюансы подсветки, чтобы не превратить кухню в темное и неуютное место.

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стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
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стиль Минимализм, 35.0 м²

Планировать освещение важно до начала ремонта, так как всю электрику нужно провести заранее. Особенно если у вас натяжной потолок. Постарайтесь до монтажа потолка решить, сколько вы хотите сделать светильников и в каких местах они будут располагаться. Нужно учитывать размещение кухонного гарнитура и всех будущих функциональных зон.

Скорректируйте недостатки с помощью света

Учитывайте цвет оформления вашей кухни. Если оттенки стен и гарнитура светлые, они будут хорошо отражать свет. В этом случае много светильников не нужно. Интерьер в темных цветах, наоборот, «съедает» свет, поэтому подсветка углов не помешает.

Фото № 1: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: zus.co

Если кухня имеет нестандартную геометрию, ее можно изменить с помощью правильной подсветки. Низкие потолки скорректируйте настенными светильниками с направленным вверх светом. Узкую кухню спасут лампы, размещенные вдоль одной из стен.

Фото № 2: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: decoria.net

Расположите свет подальше от воды

Лампы должны находиться на достаточном расстоянии от источников воды и между ними должно быть не меньше 60 сантиметров. То же правило касается и розеток, которые могут быть сделаны специально для светильников.

Один светильник на все

Без общего потолочного освещения не обойтись, оно должно быть обязательно. Однако выбор одного светильника посередине потолка — это ошибка. Когда вы начнете готовить, лампа окажется позади вас, поэтому на рабочую зону будет падать тень. При этом сложно разглядеть мелкие предметы или аккуратно нарезать продукты.

Фото № 3: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: myparadissi.com

К тому же один центральный светильник не сможет осветить углы помещения, они останутся темными, а кухня рискует показаться мрачной. Поэтому лучше предусмотреть дополнительную подсветку, например светодиодную ленту по внутренним краям гарнитура и бра над столовой зоной.

Подумайте об экономии

Если вы решили сделать на кухне много светильников, задумайтесь о будущих счетах за электричество. Для экономии электропотребления используйте светодиодные лампы. К тому же срок службы у них больше, чем у обычных ламп накаливания.

Подсветку можно включать и частично. Это практично в плане экономии электроэнергии и удобно, если не требуется полное освещение кухни.

Фото № 4: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: trend4homy.com

Подумайте о яркости

Элементы декоративной подсветки не должны быть слишком яркими, чтобы не ослеплять во время готовки.

Фото № 5: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: harptimes.com

Во время установки освещения можно предусмотреть возможность регулирования яркости. Для этого следует установить выключатель с реостатом. С помощью него можно делать подсветку яркой, когда нужно готовить, или приглушенной и интимной, если вы затеяли романтический ужин.

Учтите все особенности

Эксперты рекомендуют для разных зон использовать различные виды света и даже разную мощность. Для зоны готовки и работы подойдут более естественные оттенки освещения, для работы — максимально холодный свет, а для столовой зоны — теплый, так как он способствует появлению аппетита. Что касается мощности, для рабочей зоны нужны лампы 100 Вт/м2, для зоны столовой хватит и 50 Вт/м2.

Фото № 6: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: katrinaleechambers.com

Варианты освещения на кухне

Освещение на кухне будет выглядеть красиво, если вы сделаете его многоуровневым. В каждой функциональной зоне должен быть отдельный источник света: над раковиной и плитой, столом и барной стойкой. Давайте посмотрим, какие варианты светильников подходят для этих зон.

Подсветка в виде точечных светильников

Точечная подсветка может быть расположена на потолке или вмонтирована в кухонные шкафы.

Фото № 7: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: jennymhaineslpc.com 

Такие светильники подходят для обычных и навесных потолков. Для того чтобы они хорошо смотрелись и правильно освещали кухню, расположите их на расстоянии 20 сантиметров от углов помещения и на расстоянии не менее 30—40 сантиметров друг от друга.

Светодиодные ленты

Лентами обычно подсвечивается гарнитур кухни по всему периметру или отдельная рабочая зона.

Фото № 8: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: amzn.to

С помощью таких светильников можно подсветить шкафы изнутри, если у них стеклянные дверцы. Если вы не хотите проводить электрику внутрь мебели, купите специальные лампы, которые работают на батарейках.

Фото № 9: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: renoguide.com.au

Плоские светильники

Неплохая альтернатива люстре. Однако и она имеет недостатки. Она более тусклая из-за матовой толстой поверхности плафона. В ней неудобно менять лампы, так как приходится полностью разбирать светильник и откручивать плоский плафон. Если вам нравится такой тип ламп, не стоит обращать внимания на эти небольшие минусы.

Фото № 10: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: sognidarte.com 

Подвесные светильники

Светильники, подвешенные на длинном шнуре над столом, должны быть на высоте 70—90 сантиметров от его края. Иначе можно удариться о них головой.

Фото № 11: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: googodecor.com

Группа подвесных светильников

Такой вариант хорошо смотрится в кухне с большой площадью, особенно когда лампы расположены над кухонным островом. Светильники не должны быть далеко друг от друга, иначе потеряется нужный эффект.

Фото № 12: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: katrinaleechambers.com

Такой вариант подойдет и для освещения над барной стойкой на кухне.

Фото № 13: Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне Фото: curdecor.com

А какой дизайн освещения кухни у вас дома? Расскажите в комментариях.

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