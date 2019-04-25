Советы экспертов: как правильно сделать светодизайн на кухне

Что нужно учесть при планировании освещения, какие бывают варианты светильников и как избежать ошибок? Ответим на эти вопросы в нашей статье.
Дизайн освещения кухни — необходимый этап при планировании ее интерьера. Без правильной подсветки помещение лишается своей функциональности и становится менее уютным и удобным.
На кухне мы проводим много времени: здесь каждое утро и вечер собирается вся семья и часто проходят встречи с друзьями. Поэтому важно продумать все нюансы подсветки, чтобы не превратить кухню в темное и неуютное место.
Как правильно организовать освещение на кухне
Выберите сценарий освещения заранее
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Планировать освещение важно до начала ремонта, так как всю электрику нужно провести заранее. Особенно если у вас натяжной потолок. Постарайтесь до монтажа потолка решить, сколько вы хотите сделать светильников и в каких местах они будут располагаться. Нужно учитывать размещение кухонного гарнитура и всех будущих функциональных зон.
Скорректируйте недостатки с помощью света
Учитывайте цвет оформления вашей кухни. Если оттенки стен и гарнитура светлые, они будут хорошо отражать свет. В этом случае много светильников не нужно. Интерьер в темных цветах, наоборот, «съедает» свет, поэтому подсветка углов не помешает.
Если кухня имеет нестандартную геометрию, ее можно изменить с помощью правильной подсветки. Низкие потолки скорректируйте настенными светильниками с направленным вверх светом. Узкую кухню спасут лампы, размещенные вдоль одной из стен.
Расположите свет подальше от воды
Лампы должны находиться на достаточном расстоянии от источников воды и между ними должно быть не меньше 60 сантиметров. То же правило касается и розеток, которые могут быть сделаны специально для светильников.
Один светильник на все
Без общего потолочного освещения не обойтись, оно должно быть обязательно. Однако выбор одного светильника посередине потолка — это ошибка. Когда вы начнете готовить, лампа окажется позади вас, поэтому на рабочую зону будет падать тень. При этом сложно разглядеть мелкие предметы или аккуратно нарезать продукты.
К тому же один центральный светильник не сможет осветить углы помещения, они останутся темными, а кухня рискует показаться мрачной. Поэтому лучше предусмотреть дополнительную подсветку, например светодиодную ленту по внутренним краям гарнитура и бра над столовой зоной.
Подумайте об экономии
Если вы решили сделать на кухне много светильников, задумайтесь о будущих счетах за электричество. Для экономии электропотребления используйте светодиодные лампы. К тому же срок службы у них больше, чем у обычных ламп накаливания.
Подсветку можно включать и частично. Это практично в плане экономии электроэнергии и удобно, если не требуется полное освещение кухни.
Подумайте о яркости
Элементы декоративной подсветки не должны быть слишком яркими, чтобы не ослеплять во время готовки.
Во время установки освещения можно предусмотреть возможность регулирования яркости. Для этого следует установить выключатель с реостатом. С помощью него можно делать подсветку яркой, когда нужно готовить, или приглушенной и интимной, если вы затеяли романтический ужин.
Учтите все особенности
Эксперты рекомендуют для разных зон использовать различные виды света и даже разную мощность. Для зоны готовки и работы подойдут более естественные оттенки освещения, для работы — максимально холодный свет, а для столовой зоны — теплый, так как он способствует появлению аппетита. Что касается мощности, для рабочей зоны нужны лампы 100 Вт/м2, для зоны столовой хватит и 50 Вт/м2.
Варианты освещения на кухне
Освещение на кухне будет выглядеть красиво, если вы сделаете его многоуровневым. В каждой функциональной зоне должен быть отдельный источник света: над раковиной и плитой, столом и барной стойкой. Давайте посмотрим, какие варианты светильников подходят для этих зон.
Подсветка в виде точечных светильников
Точечная подсветка может быть расположена на потолке или вмонтирована в кухонные шкафы.
Такие светильники подходят для обычных и навесных потолков. Для того чтобы они хорошо смотрелись и правильно освещали кухню, расположите их на расстоянии 20 сантиметров от углов помещения и на расстоянии не менее 30—40 сантиметров друг от друга.
Светодиодные ленты
Лентами обычно подсвечивается гарнитур кухни по всему периметру или отдельная рабочая зона.
С помощью таких светильников можно подсветить шкафы изнутри, если у них стеклянные дверцы. Если вы не хотите проводить электрику внутрь мебели, купите специальные лампы, которые работают на батарейках.
Плоские светильники
Неплохая альтернатива люстре. Однако и она имеет недостатки. Она более тусклая из-за матовой толстой поверхности плафона. В ней неудобно менять лампы, так как приходится полностью разбирать светильник и откручивать плоский плафон. Если вам нравится такой тип ламп, не стоит обращать внимания на эти небольшие минусы.
Подвесные светильники
Светильники, подвешенные на длинном шнуре над столом, должны быть на высоте 70—90 сантиметров от его края. Иначе можно удариться о них головой.
Группа подвесных светильников
Такой вариант хорошо смотрится в кухне с большой площадью, особенно когда лампы расположены над кухонным островом. Светильники не должны быть далеко друг от друга, иначе потеряется нужный эффект.
Такой вариант подойдет и для освещения над барной стойкой на кухне.
А какой дизайн освещения кухни у вас дома? Расскажите в комментариях.
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