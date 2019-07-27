Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

8 причин использовать темный пол в интерьере


11399
Получить образец дизайн-проекта

Если вам нравится темный пол, но беспокоит его маркость и необходимость частой уборки, подумайте о его достоинствах — они наверняка перевесят этот незначительный «дефект».

Напольное покрытие для кухни, гостиной, спальни и других комнат выбирается с учетом многих характеристик: вида и плотности материала, типа помещения, интерьерного стиля и прочего. Одной из таких характеристик выступает цвет, который в первую очередь определяется как светлый или темный. И в том, и в другом оттенке пола есть свои достоинства и недостатки — идеальный вариант вряд ли удастся найти. Здесь акцент лучше сделать на те качества напольного покрытия, которые будут важны для дизайна интерьера конкретной комнаты. ReRooms предлагает внимательнее присмотреться к плюсам темного пола.

Фото № 1: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: blink-hus.no

1. Темный пол выглядит элегантно, респектабельно, дорогоef="https://rerooms.ru/blog/posts/kak-vybrat-napolnoe-pokrytie-dlya-kuhni-10-sovetov-profi">Напольное покрытие для кухни, гостиной, спальни и других комнат выбирается с учетом многих характеристик: вида и плотности материала, типа помещения, интерьерного стиля и прочего. Одной из таких характеристик выступает цвет, который в первую очередь определяется как светлый или темный. И в том, и в другом оттенке пола есть свои достоинства и недостатки — идеальный вариант вряд ли удастся найти. Здесь акцент лучше сделать на те качества напольного покрытия, которые будут важны для дизайна интерьера конкретной комнаты. ReRooms предлагает внимательнее присмотреться к плюсам темного пола.

Фото № 1: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: blink-hus.no

1. Темный пол выглядит элегантно, респектабельно, дорого

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Есть у темного пола такая особенность — выглядеть роскошно и дорого. Это относится ко всем видам материалов и цветов. С темным напольным покрытием интерьер обретает изящество и благородство, при всей, казалось бы, мрачности оттенка. Или благодаря ей. Этот интересный эффект активно используется дизайнерами для «удорожания» интерьера при разработке проекта капитального ремонта. При том, что сами отделочные материалы могут быть из бюджетной линейки.

Фото № 2: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: fermaflooring.com

Фото № 3: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: cuisineblance.com

2. Темный пол создает психологический комфорт

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

По темному полу ходить привычнее, словно и дома мы соприкасаемся с землей-матушкой. Темный пол создает ощущение стабильности, основательности. Такой интерьер предстает тщательно выверенным, правильным, надежным. Повышается доверие и к помещению, и к его хозяевам. Комната с темным полом выглядит очень уютной и расслабляющей. Вот таким психологическим воздействием обладает темный пол.

Фото № 4: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: impressiveinteriordesign.com

Фото № 5: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: decor.alimy.us

3. Темный пол представлен разнообразием материалов и оттенков

Темное напольное покрытие может быть как натуральным, так и искусственным. Среди натуральных материалов доминируют паркет, массивная и паркетная доска, которую надо отличать от ламината, керамическая плитка, керамогранит, мрамор, гранит, сланец, песчаник. Из искусственных наиболее востребованы ламинат, линолеум, наливные полы и ПВХ модульное покрытие. У каждого материала не только свои характеристики, но и фактурное, и цветовое оформление.

Самые популярные оттенки темного пола — шоколадно-коричневые, густо-серые, глубоко-бордовые, иссиня-черные и черные. Нередко они имеют неоднородную раскраску, светлые или цветные вкрапления. В первую очередь это относится к натуральным материалам. Подобный «разнобой» лишь усиливает декоративные свойства покрытия.

Фото № 6: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: themobileflooringshowroom.co.uk

Фото № 7: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: webdo.me

4. Темный пол подходит для любого интерьерного стиля

Для темного пола нет исключений по стилям. Он подойдет везде и ко всему, будь то скандинавский дизайн, этот известный любитель светлой отделки, или готический стиль, вотчина темных цветов. Основное различие приходится на теплые и холодные оттенки. Например, ар-деко любит в интерьере холодный мрамор и выберет его для пола в черном исполнении с белыми вставками. А прованс и шебби-шик предпочтут пол из теплого коричневого или зеленого спектра.

Фото № 8: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: dorotabykowska.pl

Фото № 9: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: tinytanks.info

5. Темный пол увеличивает пространство и в ширину, и в высоту

Широко известный принцип «темное уменьшает пространство» для одноименного пола не работает. Или, лучше сказать, работает не так, как это ему приписывают. Наоборот, темный пол способен визуально расширить помещение, если стены будут светлыми. Он становится зрительной точкой отсчета, по отношению к которой светлые стены раздвигаются. Этот эффект усилится, если сделать темным и потолок. Он и пол словно сжимают стены с двух сторон, и те под цветовым давлением раздаются. А при светлых стенах и потолке увеличение пространства происходит не только вширь, но и вверх, образуя перевернутую трапецию. Или прожектор, чья темная основа излучает расходящийся в стороны свет.

Фото № 10: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: decordots.com

Фото № 11: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: homestratosphere.com

6. Темный пол любит контрасты

Темный пол великолепно работает с цветовыми контрастами. Более того, эти противоположности темному напольному покрытию необходимы. Только «в игре света и тени» интерьер обретает четкие границы и очертания предметов, иначе все поверхности и вещи теряют свою самобытность. Не обязательно ориентироваться только на классические контрасты: черный и белый или коричневый и молочный. Можно поэкспериментировать и в пределах одного тона. Например, угольный пол в сопровождении циркониевых стен и светло-серой, почти белой мебели.

Фото № 12: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: gointerior.me

Фото № 13: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: totalsmilesdental.com

7. Темный пол прекрасно сочетается с цветными стенами

Помимо контрастов, темный пол любит яркие цвета и рисунки. В первую очередь это относится к стенам, оклеенным обоями сочных оттенков или с выразительными принтами. Такие обои подойдут для комнат как с высоким, так и низким потолком. Чтобы зрительно увеличить высоту помещения, надо выбрать вертикальный орнамент. Яркие цвета в сочетании с темным полом усиливают свои свойства. Например, желтый обретает большую глубину, насыщенность, больше излучает солнечной энергии. А для зеленых стен темный пол — самое естественное и гармоничное партнерство, ведь изумрудная трава лучше растет на черноземе.

Фото № 14: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: texnotropies.info

Фото № 15: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: tipp.alyneroberts.com

8. Темный пол легко поддержать декором и аксессуарами

Темный пол нуждается в предметах, которые повторяли бы его оттенок. С этой функцией прекрасно справляются интерьерные аксессуары и декор. Совсем не обязательно, чтобы эти вещи стояли на полу или соприкасались с ним. С этим справится и бронзовое панно, вторящее шоколадному паркету, и римские шторы с густо-бордовым рисунком, перекликающимся с ламинатом. Поддержку темному полу оказывают и такие мелочи, как диванные подушки, подхваты для штор, канделябры, настольные вазы, светильники, статуэтки. Цвет остального окружения — стен, потолка, мебели — может быть любым, темному полу есть к кому обратиться.

Фото № 16: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: virm.net

Фото № 17: 8 причин использовать темный пол в интерьереФото: happyshare.info

#Отделочные материалы#Пол#дом#Квартира#советы дизайнеров
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#детская#дизайн#Шторы#Интерьер#Квартира#Кухня#Гостиная
Что повесить на окна от солнца: 8 видов штор
#теплый пол#утепление#дом#Интерьер
Как сделать холодную комнату теплой: 14 полезных советов
#Отделочные материалы#Спальня#темные цвета#Мебель
Новый тренд: 15 роскошных спален в темных тонах
#Отделочные материалы#Спальня#идеи для дома#Гостиная
Обои с птицами в интерьере: фотообзор лучших примеров
#детская#дизайн#минимализм#Интерьер#трехкомнатная#Квартира#эклектика
Стиль минимализм в серой трешке с эклектичной детской
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия