8 причин использовать темный пол в интерьере

Напольное покрытие для кухни , гостиной, спальни и других комнат выбирается с учетом многих характеристик: вида и плотности материала, типа помещения, интерьерного стиля и прочего. Одной из таких характеристик выступает цвет, который в первую очередь определяется как светлый или темный. И в том, и в другом оттенке пола есть свои достоинства и недостатки — идеальный вариант вряд ли удастся найти. Здесь акцент лучше сделать на те качества напольного покрытия, которые будут важны для дизайна интерьера конкретной комнаты. ReRooms предлагает внимательнее присмотреться к плюсам темного пола.

Есть у темного пола такая особенность — выглядеть роскошно и дорого. Это относится ко всем видам материалов и цветов. С темным напольным покрытием интерьер обретает изящество и благородство, при всей, казалось бы, мрачности оттенка. Или благодаря ей. Этот интересный эффект активно используется дизайнерами для «удорожания» интерьера при разработке проекта капитального ремонта. При том, что сами отделочные материалы могут быть из бюджетной линейки.

Фото: fermaflooring.com

Фото: cuisineblance.com

2. Темный пол создает психологический комфорт

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По темному полу ходить привычнее, словно и дома мы соприкасаемся с землей-матушкой. Темный пол создает ощущение стабильности, основательности. Такой интерьер предстает тщательно выверенным, правильным, надежным. Повышается доверие и к помещению, и к его хозяевам. Комната с темным полом выглядит очень уютной и расслабляющей. Вот таким психологическим воздействием обладает темный пол.

Фото: impressiveinteriordesign.com

Фото: decor.alimy.us

3. Темный пол представлен разнообразием материалов и оттенков

Темное напольное покрытие может быть как натуральным, так и искусственным. Среди натуральных материалов доминируют паркет, массивная и паркетная доска, которую надо отличать от ламината, керамическая плитка, керамогранит, мрамор, гранит, сланец, песчаник. Из искусственных наиболее востребованы ламинат, линолеум, наливные полы и ПВХ модульное покрытие. У каждого материала не только свои характеристики, но и фактурное, и цветовое оформление.

Самые популярные оттенки темного пола — шоколадно-коричневые, густо-серые, глубоко-бордовые, иссиня-черные и черные. Нередко они имеют неоднородную раскраску, светлые или цветные вкрапления. В первую очередь это относится к натуральным материалам. Подобный «разнобой» лишь усиливает декоративные свойства покрытия.

Фото: themobileflooringshowroom.co.uk

Фото: webdo.me

4. Темный пол подходит для любого интерьерного стиля

Для темного пола нет исключений по стилям. Он подойдет везде и ко всему, будь то скандинавский дизайн, этот известный любитель светлой отделки, или готический стиль, вотчина темных цветов. Основное различие приходится на теплые и холодные оттенки. Например, ар-деко любит в интерьере холодный мрамор и выберет его для пола в черном исполнении с белыми вставками. А прованс и шебби-шик предпочтут пол из теплого коричневого или зеленого спектра.

Фото: dorotabykowska.pl

Фото: tinytanks.info

5. Темный пол увеличивает пространство и в ширину, и в высоту

Широко известный принцип «темное уменьшает пространство» для одноименного пола не работает. Или, лучше сказать, работает не так, как это ему приписывают. Наоборот, темный пол способен визуально расширить помещение, если стены будут светлыми. Он становится зрительной точкой отсчета, по отношению к которой светлые стены раздвигаются. Этот эффект усилится, если сделать темным и потолок. Он и пол словно сжимают стены с двух сторон, и те под цветовым давлением раздаются. А при светлых стенах и потолке увеличение пространства происходит не только вширь, но и вверх, образуя перевернутую трапецию. Или прожектор, чья темная основа излучает расходящийся в стороны свет.

Фото: decordots.com

Фото: homestratosphere.com

6. Темный пол любит контрасты

Темный пол великолепно работает с цветовыми контрастами. Более того, эти противоположности темному напольному покрытию необходимы. Только «в игре света и тени» интерьер обретает четкие границы и очертания предметов, иначе все поверхности и вещи теряют свою самобытность. Не обязательно ориентироваться только на классические контрасты: черный и белый или коричневый и молочный. Можно поэкспериментировать и в пределах одного тона. Например, угольный пол в сопровождении циркониевых стен и светло-серой, почти белой мебели.

Фото: gointerior.me

Фото: totalsmilesdental.com

7. Темный пол прекрасно сочетается с цветными стенами

Помимо контрастов, темный пол любит яркие цвета и рисунки. В первую очередь это относится к стенам, оклеенным обоями сочных оттенков или с выразительными принтами. Такие обои подойдут для комнат как с высоким, так и низким потолком. Чтобы зрительно увеличить высоту помещения, надо выбрать вертикальный орнамент. Яркие цвета в сочетании с темным полом усиливают свои свойства. Например, желтый обретает большую глубину, насыщенность, больше излучает солнечной энергии. А для зеленых стен темный пол — самое естественное и гармоничное партнерство, ведь изумрудная трава лучше растет на черноземе.

Фото: texnotropies.info

Фото: tipp.alyneroberts.com

8. Темный пол легко поддержать декором и аксессуарами

Темный пол нуждается в предметах, которые повторяли бы его оттенок. С этой функцией прекрасно справляются интерьерные аксессуары и декор. Совсем не обязательно, чтобы эти вещи стояли на полу или соприкасались с ним. С этим справится и бронзовое панно, вторящее шоколадному паркету, и римские шторы с густо-бордовым рисунком, перекликающимся с ламинатом. Поддержку темному полу оказывают и такие мелочи, как диванные подушки, подхваты для штор, канделябры, настольные вазы, светильники, статуэтки. Цвет остального окружения — стен, потолка, мебели — может быть любым, темному полу есть к кому обратиться.

Фото: virm.net

