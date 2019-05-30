Современный дизайн пятикомнатной квартиры: советы по созданию от ReRooms

Дизайнеры сделали квартиру светлой, удобной и практичной. Здесь преобладают натуральные материалы и сдержанные тона, что тоже считается отличительной чертой современного стиля. Проект включал пять основных комнат: три спальни, гостиную и зимний сад. Давайте рассмотрим детали проекта подробно.

Наши специалисты получили непростой заказ: оформить дизайн квартиры для большой семьи. Нужно было продумать, как уместить родителей, детей и самых старших членов семьи, чтобы всем хватило места и для сна, и для работы, и для досуга. При этом следовало оформить интерьер в современном стиле.

Прихожая получилась небольшая, всего 6 метров, но это компенсируется отдельной гардеробной, что немаловажно для большой семьи. Благодаря белым стенам и межкомнатным дверям в тон она получилась довольно светлой, направленное точечное освещение удачно дает свет в необходимые зоны. В прихожей установлен шкаф со встроенными пуфом и обувницей и открытыми вешалками. Деревянная отделка шкафа подходит под паркетную доску, которая плавно переходит из прихожей в холл.

Фото: rerooms.ru

Холл

Холл здесь просторный, это и неудивительно для пятикомнатной квартиры. Стены отделаны светлой краской. Место напротив входа вымощено плиткой под кирпич и украшено фотографиями. Еще одна стена покрыта ламинатом, на ней разместили картины в одном стиле. Все межкомнатные двери белого цвета — это отличное решение, так как белый цвет универсален. За освещение в холле отвечают три фигурные люстры.

Фото: rerooms.ru

Гостиная

По замыслу дизайнеров, гостиная должна быть комфортна для всех членов семьи, поэтому основное пространство занимает большой светлый диван. Вся гостиная получилась очень светлой благодаря двум большим окнам и паре ярких светильников необычной формы, что, кстати, очень подходит для современного стиля. Из украшений в комнате есть три абстрактные картины на стене за диваном. За уют в комнате отвечает и угловой камин, отделанный кирпичом. Почти весь пол, как и во всей квартире, сделан из паркетной доски, а место у камина оформлено напольной плиткой.

Фото: rerooms.ru

Кухня

Кухня, как и гостиная, получилась вместительной. Потолок из декоративных балок «позаимствован» у гостиной, на кухне на них располагаются точечные светильники, которые делают рабочую зону кухни хорошо освещенной. Над обеденным столом висят оригинальные светильники в стиле лофт. В кухне много встроенной техники, благодаря чему помещение выглядит довольно лаконично, чему способствуют и простые формы кухонной мебели.

Спальня родителей с ребенком

Одна из спален предназначалась для родителей с ребенком. Для этой комнаты наши дизайнеры подобрали светлые спокойные тона для стен, использовали деревянные элементы в изголовье кровати и на шкафу. В нише расположился небольшой рабочий стол с полками — его вполне хватит, чтобы поработать за компьютером или что-нибудь записать. Воздушную и легкую атмосферу в спальне подчеркивают подвесные светильники около кровати и «парящие» прикроватные тумбочки. Основное освещение выполнено незаметными точечными светильниками в тон оттенка потолка.

Спальня для подростка

Вторая спальня предназначена для старшего ребенка. Интерьер комнаты выполнен лаконично: простые линии, минималистичный дизайн мебели. Современный стиль предполагает скрытые системы хранения, поэтому шкаф был встроен в нишу, которая заканчивается рабочим столом с другой стороны. Это выглядит очень просто и функционально. Чтобы комната не казалась безжизненной, в ней поместили несколько аксессуаров. Картина украшает стену над кроватью, там же расположились два декоративных светильника. В комнате поставили напольное зеркало.

Спальня для старших членов семьи

Последней спальне было уделено больше всего внимания, так как эта комната планировалась как отдельная часть квартиры, в которой будет все необходимое для старшего поколения. У этой комнаты есть даже собственный санузел. Интерьер комнаты совмещает спальню и гостиную. Кровать отделена декоративной деревянной перегородкой, часть стены за кроватью оформлена деревом. Получился очень уютный уголок для сна. В этой же части комнаты поставили кожаное кресло, которое отлично сочетается с другой обстановкой как по цветовой гамме, так и по стилю. Во второй части комнаты расположился диван с телевизором и большой платяной шкаф. Вся деревянная мебель выполнена в темных спокойных тонах. В этой части комнаты тоже есть рабочее место, которое удачно расположилось напротив входной двери.

Санузел спальни

Ванная комната сделана в схожем стиле с самой спальней. В ней тоже много элементов, сделанных под дерево: стена за унитазом, умывальный столик и подиум для ванной. На стенах для практичности дерево заменила керамогранитная плитка. Подиум сделан из паркетной доски, его украшают декоративная тумба и растение в горшке. Вся эта композиция около окна смотрится обособленно и уединенно, что подчеркивают подвесные светильники над самой ванной. Основная часть пола выложена темной керамогранитной плиткой и смотрится довольно солидно в сочетании с серыми стенами и шторами.

Общий санузел

В основном санузле наши дизайнеры решили сделать два места для умывания. Одну стену полностью заняли две тумбы с раковинами и зеркалами. Напротив расположились душевая кабина и унитаз. Помещение получилось очень светлым благодаря белым элементам, светлой настенной и напольной плитке. Стена с зеркалами украшена тремя шарообразными светильниками, на потолке есть точечное освещение в том же стиле, что и по всей квартире.

Зимний сад

Одну комнату хозяева квартиры пожелали выделить для отдыха. В ней расположился зимний сад. Получилось уютное помещение, наполненное цветами. Стены оформлены клинкерной плиткой под кирпич. Место люстры занял деревянный брус с повешенными на нем лампочками. Общий стиль комнаты очень напоминает лофт. Для приятного времяпрепровождения в комнате поставили диван и два кресла со столиком — можно и книжку почитать, и чай попить, и вздремнуть немного. Для большего слияния с природой в комнате установлено панорамное окно.