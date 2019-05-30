Современный дизайн пятикомнатной квартиры: советы по созданию от ReRooms

Дизайнеры ReRooms создали проект пятикомнатной квартиры площадью 177 квадратных метров в современном стиле. Показываем, что у них получилось.
Наши специалисты получили непростой заказ: оформить дизайн квартиры для большой семьи. Нужно было продумать, как уместить родителей, детей и самых старших членов семьи, чтобы всем хватило места и для сна, и для работы, и для досуга. При этом следовало оформить интерьер в современном стиле.
Дизайнеры сделали квартиру светлой, удобной и практичной. Здесь преобладают натуральные материалы и сдержанные тона, что тоже считается отличительной чертой современного стиля. Проект включал пять основных комнат: три спальни, гостиную и зимний сад. Давайте рассмотрим детали проекта подробно.
Прихожая
Наше портфолио более 10 000 проектов
Прихожая получилась небольшая, всего 6 метров, но это компенсируется отдельной гардеробной, что немаловажно для большой семьи. Благодаря белым стенам и межкомнатным дверям в тон она получилась довольно светлой, направленное точечное освещение удачно дает свет в необходимые зоны. В прихожей установлен шкаф со встроенными пуфом и обувницей и открытыми вешалками. Деревянная отделка шкафа подходит под паркетную доску, которая плавно переходит из прихожей в холл.
Холл
Холл здесь просторный, это и неудивительно для пятикомнатной квартиры. Стены отделаны светлой краской. Место напротив входа вымощено плиткой под кирпич и украшено фотографиями. Еще одна стена покрыта ламинатом, на ней разместили картины в одном стиле. Все межкомнатные двери белого цвета — это отличное решение, так как белый цвет универсален. За освещение в холле отвечают три фигурные люстры.
Гостиная
По замыслу дизайнеров, гостиная должна быть комфортна для всех членов семьи, поэтому основное пространство занимает большой светлый диван. Вся гостиная получилась очень светлой благодаря двум большим окнам и паре ярких светильников необычной формы, что, кстати, очень подходит для современного стиля. Из украшений в комнате есть три абстрактные картины на стене за диваном. За уют в комнате отвечает и угловой камин, отделанный кирпичом. Почти весь пол, как и во всей квартире, сделан из паркетной доски, а место у камина оформлено напольной плиткой.
Кухня
Кухня, как и гостиная, получилась вместительной. Потолок из декоративных балок «позаимствован» у гостиной, на кухне на них располагаются точечные светильники, которые делают рабочую зону кухни хорошо освещенной. Над обеденным столом висят оригинальные светильники в стиле лофт. В кухне много встроенной техники, благодаря чему помещение выглядит довольно лаконично, чему способствуют и простые формы кухонной мебели.
Спальня родителей с ребенком
Одна из спален предназначалась для родителей с ребенком. Для этой комнаты наши дизайнеры подобрали светлые спокойные тона для стен, использовали деревянные элементы в изголовье кровати и на шкафу. В нише расположился небольшой рабочий стол с полками — его вполне хватит, чтобы поработать за компьютером или что-нибудь записать. Воздушную и легкую атмосферу в спальне подчеркивают подвесные светильники около кровати и «парящие» прикроватные тумбочки. Основное освещение выполнено незаметными точечными светильниками в тон оттенка потолка.
Спальня для подростка
Вторая спальня предназначена для старшего ребенка. Интерьер комнаты выполнен лаконично: простые линии, минималистичный дизайн мебели. Современный стиль предполагает скрытые системы хранения, поэтому шкаф был встроен в нишу, которая заканчивается рабочим столом с другой стороны. Это выглядит очень просто и функционально. Чтобы комната не казалась безжизненной, в ней поместили несколько аксессуаров. Картина украшает стену над кроватью, там же расположились два декоративных светильника. В комнате поставили напольное зеркало.
Спальня для старших членов семьи
Последней спальне было уделено больше всего внимания, так как эта комната планировалась как отдельная часть квартиры, в которой будет все необходимое для старшего поколения. У этой комнаты есть даже собственный санузел. Интерьер комнаты совмещает спальню и гостиную. Кровать отделена декоративной деревянной перегородкой, часть стены за кроватью оформлена деревом. Получился очень уютный уголок для сна. В этой же части комнаты поставили кожаное кресло, которое отлично сочетается с другой обстановкой как по цветовой гамме, так и по стилю. Во второй части комнаты расположился диван с телевизором и большой платяной шкаф. Вся деревянная мебель выполнена в темных спокойных тонах. В этой части комнаты тоже есть рабочее место, которое удачно расположилось напротив входной двери.
Санузел спальни
Ванная комната сделана в схожем стиле с самой спальней. В ней тоже много элементов, сделанных под дерево: стена за унитазом, умывальный столик и подиум для ванной. На стенах для практичности дерево заменила керамогранитная плитка. Подиум сделан из паркетной доски, его украшают декоративная тумба и растение в горшке. Вся эта композиция около окна смотрится обособленно и уединенно, что подчеркивают подвесные светильники над самой ванной. Основная часть пола выложена темной керамогранитной плиткой и смотрится довольно солидно в сочетании с серыми стенами и шторами.
Общий санузел
В основном санузле наши дизайнеры решили сделать два места для умывания. Одну стену полностью заняли две тумбы с раковинами и зеркалами. Напротив расположились душевая кабина и унитаз. Помещение получилось очень светлым благодаря белым элементам, светлой настенной и напольной плитке. Стена с зеркалами украшена тремя шарообразными светильниками, на потолке есть точечное освещение в том же стиле, что и по всей квартире.
Зимний сад
Одну комнату хозяева квартиры пожелали выделить для отдыха. В ней расположился зимний сад. Получилось уютное помещение, наполненное цветами. Стены оформлены клинкерной плиткой под кирпич. Место люстры занял деревянный брус с повешенными на нем лампочками. Общий стиль комнаты очень напоминает лофт. Для приятного времяпрепровождения в комнате поставили диван и два кресла со столиком — можно и книжку почитать, и чай попить, и вздремнуть немного. Для большего слияния с природой в комнате установлено панорамное окно.
Стоимость этого дизайн-проекта — 49 990 рублей. Подробнее ознакомиться с отделочными материалами и мебелью, которые дизайнеры использовали в интерьере, вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники