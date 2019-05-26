Дизайн однокомнатной квартиры для семьи с ребенком: 20 удачных примеров

Еще на стадии проектирования нужно предусмотреть, чтобы у ребенка были комфортные спальное и рабочее места, а также пространство для игр. Для этого необходимо:

Сегодня из-за дорогой жилплощади не каждый может позволить себе двух- или трехкомнатную квартиру, в которой комфортно могли бы расположиться и взрослые, и дети. Однако даже однокомнатную квартиру можно распланировать так, что в ней поместятся три или даже четыре человека, каждому из которых достанется свой уютный уголок. Конечно, задача это не из легких, но при желании все невозможное возможно!

Фото: lv.aviarydecor.com

Так как однокомнатные квартиры часто не могут похвастаться большой жилплощадью, нужно прибегать к специальным уловкам, позволяющим зрительно увеличить пространство. Чтобы добиться такого эффекта, придерживайтесь следующих рекомендаций:

используйте глянцевые и зеркальные поверхности;

выбирайте светлые оттенки;

подберите правильное освещение (особое внимание уделите точечному освещению);

грамотно зонируйте пространство;

выдерживайте помещение в единой стилистике;

используйте многофункциональную мебель, позволяющую разгрузить помещение от большого количества вещей;

откажитесь от массивных штор (используйте римские или рулонные).

Фото: lv.aviarydecor.com

Как организовать и обустроить детское пространство

1. Перепланировка

Если в квартире есть балкон, кладовка или ниши, присоедините их к жилой площади. Еще один вариант — создать из однокомнатной двухкомнатную квартиру с помощью перегородки или стены из гипсокартона.

2. Создание студии

Для этого нужно снести стену, однако это возможно только при соблюдении двух пунктов: стена не несущая и у вас есть специальные бумаги, которые разрешают произвести снос стены. Такой вариант отлично подойдет для тех, у кого есть маленький ребенок, так как зонирование можно произвести с помощью ширм.

3. Перенос кухни

Детскую можно сделать и в помещении, предназначенном для кухни. В таком случае кухня переносится либо на лоджию, либо в гостиную.

Фото: home-designing.com

Особенности зоны для дошкольника

В этом случае ребенку не потребуется много места, так как рабочая зона ему пока не нужна.

Главное — выбрать расположение кроватки. Ее можно установить возле кровати родителей, тем самым облегчив доступ к малышу в ночное время, или возле окна, но только при отсутствии сквозняков и холодных стен.

Кровати отделяются с помощью передвижной ширмы или шторки.

Не забудьте и про системы хранения, куда будут складываться все вещи ребенка и его игрушки. Лучший вариант — комод, который будет одновременно выступать в роли системы хранения и в роли столика для пеленания.

Помните: чем старше будет становиться ребенок, тем больше пространства ему понадобится, а значит, комнату придется переделывать. Подумайте заранее, где будет располагаться зона для игр, а куда потом поставить рабочий стол, стеллаж и стул.

При выборе отделочных материалов особое внимание обратите на стены. Чтобы помочь малышу проявить художественные способности, приобретите специальные обои для раскрашивания или меловую доску. Они защитят стены и избавят вас от дополнительной уборки.

Есть еще один интересный вариант расположения детской люльки и кровати для взрослых. Если в квартире высокие потолки, то детская кроватка устанавливается на высокий подиум, а в получившуюся нишу прячется спальное место родителей. В такой подиум встраиваются ящики, куда удобно складывать детские игрушки и вещи.

Оформление детского уголка для школьника

Лучшее, а порой и единственное решение — это установка двухъярусной кровати, где второй ярус используется как спальное место школьника, а нижний — для учебы и проведения досуга. Здесь располагаются стол, стул, стеллаж и дополнительные полочки для книг. Такой способ позволит сэкономить площадь.

Придется установить перегородку, чтобы каждый из членов семьи чувствовал себя комфортно. Подойдут ширмы или перегородки из гипсокартона. Если площадь совсем не позволяет произвести такое зонирование, обратите внимание на стеллаж или шторку, которые обеспечат хотя бы минимальную уединенность.

Выбирайте многофункциональные двухъярусные кровати, где в лесенку или саму конструкцию встроены дополнительные ящики, позволяющие хранить вещи подростка и другие мелочи.

Вы поймете, когда нужно будет отказаться от игровой зоны для увеличения полезного пространства для учебы школьника.

Планируя дизайн однокомнатной квартиры с ребенком, не забудьте про балкон. Очень часто именно здесь мы храним старые и ненужные вещи, которые жалко выбросить. Однако освободив эту зону и утеплив стены, вы получите отличное рабочее место не только для вашего ребенка, но и для себя. Установите небольшой стол, стеллаж, кресло и ноутбук — получается рабочее место для взрослого. Замените ноутбук на школьные учебники и тетради — место для учебы вашего школьника уже готово.

Зонирование и общий стиль дизайна

1. Перегородки

Сегодня рынок предлагает большой выбор перегородок, выполненных из разных материалов и в разных конфигурациях. Они могут быть передвижными, складывающимися, раздвижными. Что касается материалов, применяют гипсокартон, стекло, пластик, дерево или железо. Перегородки часто украшают различными декоративными элементами: витражом, вставками из стекла или зеркала, точечными светильниками или led-лентой, полочками.



Фото: lv.aviarydecor.com

2. Стеллажи

В отличие от перегородок, стеллажи намного лучше пропускают звук и свет, поэтому отлично подойдут для родителей с маленьким ребенком.

Фото: lv.aviarydecor.com

3. Шторы

Самый простой в исполнении способ. Шторы могут выступать не только в качестве зонирующего элемента, но и декоративного (с помощью штор делается стилистический акцент). Они легко собираются и открываются, предоставляя доступ к малышу.

4. Ширмы

Ширмы лучше всего использовать в помещениях с маленьким ребенком, так как у вас всегда будет доступ к малышу, а еще ею удобно закрывать компактную кроватку. Зонировать помещение ширмой, где есть подросток, не лучшая затея, потому что все будут чувствовать себя некомфортно.

Фото: rememberthis.me

5. Отделочные материалы



Зонировать помещение можно также с помощью отделочных материалов. Например, комбинируйте на потолке обои и краску, тем самым очертив детскую зону и зону родителей. Для детской предпочтение отдайте более ярким и насыщенным оттенкам, которые обязательно поднимут настроение малышу. Границу обозначьте с помощью молдинга.



Фото: lv.aviarydecor.com

Что касается стиля, тут нужно обратить внимание на несколько условий:

общий метраж квартиры;

ее расположение;

количество обитателей;

высота потолков;

расположение окон и дверных проемов.

Фото: lv.aviarydecor.com

С учетом этих критериев вы сможете подобрать идеальный для квартиры стиль. Мы советуем обратить внимание на модерн, минимализм, поп-арт, скандинавский, хай-тек. Перечисленные направления не будут перегружать и без того маленькое помещение, а, наоборот, за счет своей минималистичности помогут зрительно увеличить пространство и привнести в него ярких и необычных элементов. Если вы хотите, например, выбрать классический стиль или барокко, от этой затеи придется отказаться. На маленьких площадях подобный дизайн будет выглядеть нелепо из-за большого количества массивной мебели и дорогого декора.

Однокомнатная квартира с детской — примеры с фото