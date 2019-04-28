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Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRooms


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Какие проблемы могут возникнуть при планировании интерьера и выборе стиля для деревянного дома? На эти вопросы в нашей статье отвечает эксперт.

Содержание

Многие привыкли думать, что интерьер в деревянном доме не может быть современным. Однако сейчас деревянные дома не только удобны для жилья, но и стильные.

Мы попросили дизайнера интерьеров Айгуль Пагину дать нам несколько профессиональных советов о том, как правильно оформить декор деревянного дома. Ее идеи помогут вам создать идеальный интерьер и заранее учесть проблемы, с которыми можно столкнуться при оформлении.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Айгуль Пагина, дизайнер ReRooms. Работает в сфере дизайна с 2005 года.

Фото № 1: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRooms

Особенности оформления в деревянном доме

Основная особенность деревянных домов в том, что оттенок стен задает параметры для будущего оформления. Нужно учитывать при декорировании орнамент стен: жилки дерева и выступающие сучки. Поэтому есть определенные трудности в выборе мебели и декора: не все подходит по цвету и стилю.

Фото № 2: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: homeadore.com

Деревянный дом не любит неудобных и некрасивых вещей, поэтому мебель в нем должна быть интересной и фактурной. Тканевый декор с невнятной фактурой, например с легким цветочным орнаментом, потеряется на фоне деревянных стен. Поэтому в такой дом нужно выбирать насыщенные текстурированные ткани: грубый лен или шерсть.

Фото № 3: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: secretlinenstore.com

Хорошо сочетается с деревом крупный камень, резьба. Золото, чистое серебро и хрусталь не смотрятся в деревянном доме. Их лучше заменить на бронзу, латунь и состаренное железо.

Как подобрать декор по типу дерева 

При оформлении интерьера нужно иметь в виду, что деревянные дома бывают из разных материалов. Это важно, так как все материалы имеют свои особенности, которые нужно учитывать при оформлении.

Дома из бруса

Домам, сделанным из бруса, хорошо подходит зимняя и весенняя палитра оттенков. Интерьер такого дома очень похож на интерьер обычной квартиры, так как внутренние стены получаются гладкими. Поэтому подбирать мебель можно точно так же, как и в обычное городское жилье.

Фото № 4: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: pufikhomes.com

У стен такого дома есть особенность: горизонтальные полоски между брусом. От них можно отвлечь внимание яркими и крупными элементами декора. Например, на стену вы можете повесить большой постер или зеркало.

Фото № 5: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: archzine.fr

Стены дома можно расписать узором. Он будет похож на обои и отвлечет внимание от текстуры стен.

Очень стильно смотрится выбеленный брус.

Фото № 6: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: taradennis.com

Дома из бревна

В домах из бревна неплохо смотрятся оттенки летней и осенней палитры. Мебель в доме из такого материала должна быть большая и массивная. Желательно яркая и с такой же крупной фурнитурой. Подходит мебель с закругленными элементами, например кресла с круглыми подлокотниками.

Фото № 7: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: annelinsoroy.no

Светильники лучше выбирать крупные, как и мебель. Настольные лампы тоже должны быть довольно большими и необычными.

Фото № 8: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: homeadore.com

Дома из лафета

Лафет — это обтесанные с двух сторон бревна, которые выглядят, как огромные доски. Часто дома из такого материала можно встретить в Скандинавии.

Фото № 9: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: kvartira.mirtesen.ru

Дома из лафета красивы в оформлении осенних оттенков. Фиолетовый, оранжевый, зеленый, синий, медный — эти цвета замечательно смотрятся в доме с традиционными деревянными стенами.

В декоре можно использовать элементы скандинавского дизайна. В интерьере интересно выглядит кожа, крупные рисунки и шотландская клетка.

Дом из дерева: популярные стили оформления 

Прованс

Это стиль очень популярен в последнее время. Стены дома часто окрашивают в лавандовые, голубые и бирюзовые оттенки. Обязательным элементом интерьера становится текстиль: легкий тюль и шторы, декоративные подушки, покрывала с цветочными узорами и мягкая мебель.

Фото № 10: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: domfront.ru

Шале

Шале — стиль, естественно вписывающийся в деревянный дом.

Фото № 11: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: hollandgreen.co.uk

Скандинавский стиль

Скандинавское, бельгийское, фламандское направления гармонично смотрятся в деревянном доме, несмотря на свою кажущуюся холодность. Прохладные оттенки придают дому северный колорит.

Фото № 12: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: sunhouse.fi

Русский стиль

Стиль русской избы — родной для нашей страны, очаровательный и неповторимый.

Фото № 13: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: dd-space.com

Классический стиль

Классические интерьеры преобладают в усадебном исполнении.

Фото № 14: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: pufikhomes.com

Американский стиль

Дома в таком стиле пришли к нам из голливудских фильмов. Обычно владельцы домов объединяют кухню и гостиную и используют много мебели в интерьере.

Фото № 15: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: comelite-arch.com

Эколофт

Стиль, который естественно сочетается с деревянными стенами дома. В нем преобладают природные оттенки коричневого, черного, зеленого и белого.

Фото № 16: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: baunetzwissen.de

Основные проблемы при проектировании дизайна деревянных домов

В деревянных домах, как и в обычных панельных, есть несущие конструкции, которые нельзя менять. Например, нельзя сносить бревенчатые стены и колонны. При расстановке мебели важно учитывать перерубы. Они могут выступать на 40 сантиметров и упираться в мебель. Их нельзя трогать или срезать, так как эти действия могут нарушить конструкцию дома.

Потолки у деревянных домов имеют сложную особенность — балочную систему, которую обязательно нужно декорировать. Из-за этой особенности люстру не всегда можно повесить в центре комнаты, как в обычной квартире.

Фото № 17: Создание интерьера в деревянном доме. Мнение эксперта ReRoomsФото: style-files.com

У домов из дерева есть важный нюанс: им нужно время для усадки. Усадка у материалов разная. Например, строганное бревно усаживается до 10 сантиметров в год. И этот процесс длится около трех лет. Поэтому у домов есть специальные конструкции, которые нужно спрятать от посторонних глаз:

  • на окнах должны быть широкие наличники, чтобы закрывать усадочную щель;
  • у опорных столбов дома сверху есть винт для усадки дома, который желательно спрятать с помощью декора.

Нужно учесть следующие особенности при усадке дома:

  • если хотите сделать встроенные шкафы, не делайте их до потолка, обязательно оставьте 100—300 миллиметров;
  • возводимые перегородки лучше делать из гипсокартона или пеноблоков, так как они легкие. Их нельзя доводить до потолка. В бревенчатых домах нужно оставить около 30 сантиметров для усадки, в домах из другого дерева — до 10 сантиметров.

В домах из дерева соединения конструкций сильно заметны. Чтобы закрыть швы бревна, используйте высокие карнизы и плинтусы. А стыки между бревнами и стенами можно задекорировать широкими молдингами.

А как бы вы оформили интерьер в деревянном доме? Делитесь с нами своими идеями.


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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