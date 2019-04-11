13 идеальных аксессуаров для интерьера в стиле лофт: выбор ReRooms

ReRooms рассказывает, как подчеркнуть интерьер в стиле лофт при помощи аксессуаров и декора.
Лофт — это интерьер с индустриальными чертами, открытой планировкой и минимальным количеством перегородок. Основные черты лофта раскрываются именно во внутренней отделке помещения и планировке, но если вы хотите разнообразить и дополнить интерьер при помощи аксессуаров и декора — ReRooms расскажет, какие подойдут идеально.
1. Вазы
Ваза — отличное дополнение для любого интерьера, особенно если она подобрана правильно. В лофт впишутся массивные вазы с минималистичным дизайном из стекла, металла, дерева или камня. Особенно хорошо будут смотреться вазы с ярко выраженной геометрией, например в виде куба. Подойдут крупные напольные варианты.
2. Подсвечники
Еще одна идея — разместить в интерьере подсвечники. Наше интерьерное направление приветствует комбинации старинного и современного: выбор практически ничем не ограничен, и обращать внимание можно не только на настольные модели — декоративный настенный подсвечник из металла и дерева тоже уместен.
3. Подставки для бутылок с напитками
Основополагающие черты лофта — открытое пространство и функциональная мебель. И всевозможные подставки и конструкции: настенные и настольные держатели для бутылок с напитками, мини-стеллажи отлично вписываются в эту концепцию. Конструкции могут быть разными, но лучше выбирать подставки из дерева и металла. Убедитесь сами: и функционально, и стильно, и винная карта всегда на виду!
4. Коврики
Дизайнеры весьма осторожно используют текстиль в лофт-интерьерах, но правильно подобранный коврик на полу в гостиной или спальне не навредит. Подойдет винтажный коврик под старину или пушистый современный — последний будет эффектно контрастировать на фоне брутальной отделки и внесет в интерьер немного роскоши.
5. Массивные зеркала
Зеркала в лофте играют важную роль: они создают оптическую иллюзию, визуально расширяя пространство, и делают помещение более светлым. Идеально в лофт впишутся прямоугольные зеркала в массивных деревянных или металлических оправах, поставленные на пол у свободной стены. А если нет возможности и желания разместить такое зеркало в интерьере, можно подобрать настенное — желательно с правильной геометрией.
6. Панно
Стены лофта можно украсить при помощи панно. Главное — подобрать то, что не будет противоречить стилю помещения: например, подойдут конструкции из крупных шестеренок, декоративные настенные часы, композиции из дерева в виде скелетированных листьев. Предпочтительные материалы — по-прежнему металл и дерево.
7. Картины-абстракции
Если вам импонирует изобразительное искусство, разместите в интерьере картины. Интересные варианты для лофта — картины с абстрактным изображением или собственная фотогалерея на акцентной стене.
8. Автомобильные номерные знаки
Кстати, разнообразить декор в лофт-интерьере можно при помощи винтажных автомобильных номерных знаков. Особенно интересно смотрятся экземпляры из разных стран, размещенные на стене. Искать подходящие номерные знаки можно на международных онлайн-аукционах, но если вы не загорелись идеей собрать оригинальную коллекцию, можно украсить интерьер декоративными копиями. Гонщикам наверняка придется по душе идея украсить интерьер не только автомобильными, но и дорожными знаками.
9. Настольные лампы
Если подойти к выбору настольного светильника креативно, он перестанет быть лишь функциональной деталью интерьера, а превратится в настоящую декорацию. В лофт-интерьерах редко можно увидеть светотехнику с полностью закрытыми плафонами — это важно учитывать при выборе подходящей модели. Подойдут, например, такие варианты, как на фото.
10. Держатель для украшений
В прихожей или спальне можно разместить держатель для украшений. Подойдет любой, который вам нравится: от классической подставки для колец в виде кисти до более сложных конструкций. А если украшений у вас много и вы не против хендмейда, можно соорудить настенный органайзер для украшений из картинной рамы или сухих веток и веревок.
11. Деревянный ящик для хранения
Обычные деревянные ящики для хранения важных мелочей можно использовать не только в лофт-интерьере, но именно здесь он будет выглядеть весьма органично. Идеальный вариант — искусственно состаренный ящик с маркировкой.
12. Декоративный будильник
Придать лофту особой брутальности и одновременно сделать интерьер индивидуальным легко при помощи старинного будильника. Можно использовать как функциональные часы, так и декоративные — в любом случае такой аксессуар станет ярким акцентом интерьера.
13. Диспенсер для напитков
Ярким аксессуаром для кухни в стиле лофт может стать диспенсер для напитков, например стилизованный под конструкцию из водопроводных труб. Гости во время домашних посиделок точно оценят такой «гаджет»: и функционально, и необычно.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники