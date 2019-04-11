13 идеальных аксессуаров для интерьера в стиле лофт: выбор ReRooms

Лофт — это интерьер с индустриальными чертами, открытой планировкой и минимальным количеством перегородок. Основные черты лофта раскрываются именно во внутренней отделке помещения и планировке, но если вы хотите разнообразить и дополнить интерьер при помощи аксессуаров и декора — ReRooms расскажет, какие подойдут идеально.

1. Вазы

Ваза — отличное дополнение для любого интерьера, особенно если она подобрана правильно. В лофт впишутся массивные вазы с минималистичным дизайном из стекла, металла, дерева или камня. Особенно хорошо будут смотреться вазы с ярко выраженной геометрией, например в виде куба. Подойдут крупные напольные варианты.

2. Подсвечники

Еще одна идея — разместить в интерьере подсвечники. Наше интерьерное направление приветствует комбинации старинного и современного: выбор практически ничем не ограничен, и обращать внимание можно не только на настольные модели — декоративный настенный подсвечник из металла и дерева тоже уместен.

3. Подставки для бутылок с напитками

Основополагающие черты лофта — открытое пространство и функциональная мебель. И всевозможные подставки и конструкции: настенные и настольные держатели для бутылок с напитками, мини-стеллажи отлично вписываются в эту концепцию. Конструкции могут быть разными, но лучше выбирать подставки из дерева и металла. Убедитесь сами: и функционально, и стильно, и винная карта всегда на виду!

4. Коврики

Дизайнеры весьма осторожно используют текстиль в лофт-интерьерах, но правильно подобранный коврик на полу в гостиной или спальне не навредит. Подойдет винтажный коврик под старину или пушистый современный — последний будет эффектно контрастировать на фоне брутальной отделки и внесет в интерьер немного роскоши.

5. Массивные зеркала

Зеркала в лофте играют важную роль: они создают оптическую иллюзию, визуально расширяя пространство, и делают помещение более светлым. Идеально в лофт впишутся прямоугольные зеркала в массивных деревянных или металлических оправах, поставленные на пол у свободной стены. А если нет возможности и желания разместить такое зеркало в интерьере, можно подобрать настенное — желательно с правильной геометрией.

6. Панно

Стены лофта можно украсить при помощи панно. Главное — подобрать то, что не будет противоречить стилю помещения: например, подойдут конструкции из крупных шестеренок, декоративные настенные часы, композиции из дерева в виде скелетированных листьев. Предпочтительные материалы — по-прежнему металл и дерево.

7. Картины-абстракции

Если вам импонирует изобразительное искусство, разместите в интерьере картины. Интересные варианты для лофта — картины с абстрактным изображением или собственная фотогалерея на акцентной стене.

8. Автомобильные номерные знаки

Кстати, разнообразить декор в лофт-интерьере можно при помощи винтажных автомобильных номерных знаков. Особенно интересно смотрятся экземпляры из разных стран, размещенные на стене. Искать подходящие номерные знаки можно на международных онлайн-аукционах, но если вы не загорелись идеей собрать оригинальную коллекцию, можно украсить интерьер декоративными копиями. Гонщикам наверняка придется по душе идея украсить интерьер не только автомобильными, но и дорожными знаками.

9. Настольные лампы

Если подойти к выбору настольного светильника креативно, он перестанет быть лишь функциональной деталью интерьера, а превратится в настоящую декорацию. В лофт-интерьерах редко можно увидеть светотехнику с полностью закрытыми плафонами — это важно учитывать при выборе подходящей модели. Подойдут, например, такие варианты, как на фото.

10. Держатель для украшений

В прихожей или спальне можно разместить держатель для украшений. Подойдет любой, который вам нравится: от классической подставки для колец в виде кисти до более сложных конструкций. А если украшений у вас много и вы не против хендмейда, можно соорудить настенный органайзер для украшений из картинной рамы или сухих веток и веревок.

11. Деревянный ящик для хранения

Обычные деревянные ящики для хранения важных мелочей можно использовать не только в лофт-интерьере, но именно здесь он будет выглядеть весьма органично. Идеальный вариант — искусственно состаренный ящик с маркировкой.

12. Декоративный будильник

Придать лофту особой брутальности и одновременно сделать интерьер индивидуальным легко при помощи старинного будильника. Можно использовать как функциональные часы, так и декоративные — в любом случае такой аксессуар станет ярким акцентом интерьера.

13. Диспенсер для напитков

Ярким аксессуаром для кухни в стиле лофт может стать диспенсер для напитков, например стилизованный под конструкцию из водопроводных труб. Гости во время домашних посиделок точно оценят такой «гаджет»: и функционально, и необычно.