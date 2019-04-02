Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов

Самые нужные предметы интерьера в стиле прованс для создания детской спальни для девочки.
Прованс — это, пожалуй, один из самых удачных стилей оформления для спальни. Особенно если речь идет о комнате для маленькой девочки. Благодаря теплым тонам и характерной отделке спальня будет выглядеть романтичной, нежной и изящной. Внутри всегда будет царить спокойная и уютная атмосфера.
Но как правильно обустроить такую комнату? Мы покажем 15 непременных атрибутов прованса, которые отлично впишутся в спальню вашей девочки.
В комнате девочки будут органично смотреться нежные розовые и кремовые оттенки. Особенно в сочетании с принтами цветов и растений в такой же спокойной гамме. Изящная деревянная мебель из натуральных пород поможет создать утонченный и стильный французский интерьер.
Элементы, которые помогут оформить комнату в такой стилистике:
1. Зеркало необычной формы с плавными изгибами станет отличным атрибутом для спальни в стиле прованс для девочки (цены актуальны на момент публикации).
Но как правильно обустроить такую комнату? Мы покажем 15 непременных атрибутов прованса, которые отлично впишутся в спальню вашей девочки.
В комнате девочки будут органично смотреться нежные розовые и кремовые оттенки. Особенно в сочетании с принтами цветов и растений в такой же спокойной гамме. Изящная деревянная мебель из натуральных пород поможет создать утонченный и стильный французский интерьер.
Элементы, которые помогут оформить комнату в такой стилистике:
1. Зеркало необычной формы с плавными изгибами станет отличным атрибутом для спальни в стиле прованс для девочки (цены актуальны на момент публикации).
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2. Небольшая тумбочка с изогнутыми ножками выглядит аккуратно и стильно — она идеально подойдет для выбранного дизайна комнаты (цены актуальны на момент публикации).
3. Характерная деталь для французского прованса, которая идеально впишется в спальню, — большой массивный шкаф в нежных светлых тонах (цены актуальны на момент публикации).
Интерьер спальни в стиле прованс формирует не только красивая мебель с позолоченными винтажными узорами, но и отдельные дизайнерские элементы. Например красивая птичья клетка, подобранная в тон комнате, или оригинальный текстиль.
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Чтобы создать такую же прекрасную маленькую спальню для своей девочки, обратите внимание на эти товары:
4. Компактная детская кровать с двумя выдвижными ящиками и характерными для стиля узорами (цены актуальны на момент публикации).
5. К белой спальне с кремовыми оттенками можно подобрать соответствующую по стилистике клетку для птиц. Она станет оригинальным украшением, особенно с птичками внутри (цены актуальны на момент публикации).
Несмотря на то что прованс имитирует деревенский французский стиль, в комнату можно добавить и несколько современных элементов. Главное, чтобы они подходили по стилю и соответствовали цветовой гамме. Например, в спальню девочки отлично впишется подвесное плетеное кресло, выполненное в нежном бежевом цвете, как и вся остальная мебель. Оно будет здорово гармонировать с цветочными обоями.
Главные атрибуты для создания этого интерьера:
6. Подходящее по стилистике подвесное кресло поможет оформить комнату в современном провансе (цены актуальны на момент публикации).
7. Обои с цветочными узорами — классический вариант для оформления комнаты в дизайне прованса. Это одна из самых характерных деталей стиля (цены актуальны на момент публикации).
Дизайн спальни в стиле прованс можно оформить с использованием плетеной мебели в светлых тонах. Она будет органично сочетаться с нежной розовой отделкой. А для того чтобы придать комнате шарм французской старины, можно использовать помпезные предметы интерьера — например украшенную цветами люстру на потолке.
Предметы мебели, которые помогут вам своими руками создать похожий интерьер в спальне вашей девочки:
8. Оригинальная пышная люстра с композицией из искусственных цветов и лампами, стилизованными под свечи (цены актуальны на момент публикации).
9. Небольшое плетеное кресло. К нему можно подобрать текстильную обивку, дополняющую интерьер (цены актуальны на момент публикации).
10. С помощью нескольких кресел и компактного дивана можно создать красивую композицию из плетеной мебели (цены актуальны на момент публикации).
Для спальни в стиле деревенский прованс характерна также классическая деревянная мебель с красивыми резными узорами. Она органично впишется в комнату с цветочными орнаментами и рисунками — например на постельном белье или ковре. Массивные предметы мебели, вроде шкафа или трельяжа, будут лучше смотреться со стеклянными вставками в дверцах.
Мебель, которая поможет оформить спальню для девочки в стиле классического прованса:
11. Кровать из светлого натурального дерева с изящными резными узорами станет центральным дизайнерским элементом спальни (цены актуальны на момент публикации).
12. К кровати можно подобрать остальную мебель — например вместительный шкаф со стеклянными дверцами в нежных тонах (цены актуальны на момент публикации).
А для самой маленькой девочки можно создать яркую детскую спальню и при этом сохранить стилистику прованса. Такой прием часто используется в современном дизайне. В сочетании с изящной спокойной мебелью в интерьер вводятся насыщенные цвета — они важны для маленького ребенка.
Вот некоторые предметы интерьера, которые пригодятся для оформления спальни в таком стиле:
13. Вместо обоев с цветочным сюжетом можно использовать геометрические — например обои в яркую полоску на бежевом фоне отлично подойдут для детской спальни (цены актуальны на момент публикации).
14. Мебель может одновременно сочетать классические черты стиля и яркую гамму. Белый стул с пестрой лиловой обивкой будет выглядеть органично и красиво (цены актуальны на момент публикации).
15. Один из классических атрибутов прованса, который отлично впишется в детскую: аккуратный светлый стеллаж с плавными формами (цены актуальны на момент публикации).
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
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01. Планировка объекта
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