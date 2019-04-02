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Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов


2619
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Самые нужные предметы интерьера в стиле прованс для создания детской спальни для девочки.

Прованс — это, пожалуй, один из самых удачных стилей оформления для спальни. Особенно если речь идет о комнате для маленькой девочки. Благодаря теплым тонам и характерной отделке спальня будет выглядеть романтичной, нежной и изящной. Внутри всегда будет царить спокойная и уютная атмосфера. 

Но как правильно обустроить такую комнату? Мы покажем 15 непременных атрибутов прованса, которые отлично впишутся в спальню вашей девочки.

В комнате девочки будут органично смотреться нежные розовые и кремовые оттенки. Особенно в сочетании с принтами цветов и растений в такой же спокойной гамме. Изящная деревянная мебель из натуральных пород поможет создать утонченный и стильный французский интерьер.

Фото № 1: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутовФото: yandex.by
 

Элементы, которые помогут оформить комнату в такой стилистике:

1. Зеркало необычной формы с плавными изгибами станет отличным атрибутом для спальни в стиле прованс для девочки (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 2: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Зеркало Лебо
6 353 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ltr">Прованс — это, пожалуй, один из самых удачных стилей оформления для спальни. Особенно если речь идет о комнате для маленькой девочки. Благодаря теплым тонам и характерной отделке спальня будет выглядеть романтичной, нежной и изящной. Внутри всегда будет царить спокойная и уютная атмосфера. 

Но как правильно обустроить такую комнату? Мы покажем 15 непременных атрибутов прованса, которые отлично впишутся в спальню вашей девочки.

В комнате девочки будут органично смотреться нежные розовые и кремовые оттенки. Особенно в сочетании с принтами цветов и растений в такой же спокойной гамме. Изящная деревянная мебель из натуральных пород поможет создать утонченный и стильный французский интерьер.

Фото № 1: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутовФото: yandex.by
 

Элементы, которые помогут оформить комнату в такой стилистике:

1. Зеркало необычной формы с плавными изгибами станет отличным атрибутом для спальни в стиле прованс для девочки (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 2: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Зеркало Лебо
6 353 руб.*
Купить
*Цена может измениться

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

2. Небольшая тумбочка с изогнутыми ножками выглядит аккуратно и стильно — она идеально подойдет для выбранного дизайна комнаты (цены актуальны на момент публикации).

Тумба прикроватная Лебо
9 203 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Характерная деталь для французского прованса, которая идеально впишется в спальню, — большой массивный шкаф в нежных светлых тонах (цены актуальны на момент публикации).

Шкаф двухдверный Лебо
35 978 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Интерьер спальни в стиле прованс формирует не только красивая мебель с позолоченными винтажными узорами, но и отдельные дизайнерские элементы. Например красивая птичья клетка, подобранная в тон комнате, или оригинальный текстиль.

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Фото: topstroyinfo.ru
 

Чтобы создать такую же прекрасную маленькую спальню для своей девочки, обратите внимание на эти товары:

4. Компактная детская кровать с двумя выдвижными ящиками и характерными для стиля узорами (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 3: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Кровать с двумя ящиками «Лючия»
13 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. К белой спальне с кремовыми оттенками можно подобрать соответствующую по стилистике клетку для птиц. Она станет оригинальным украшением, особенно с птичками внутри (цены актуальны на момент публикации).

Клетка с подставкой
2 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Несмотря на то что прованс имитирует деревенский французский стиль, в комнату можно добавить и несколько современных элементов. Главное, чтобы они подходили по стилю и соответствовали цветовой гамме. Например, в спальню девочки отлично впишется подвесное плетеное кресло, выполненное в нежном бежевом цвете, как и вся остальная мебель. Оно будет здорово гармонировать с цветочными обоями.

Фото: pinterest.ru
 

Главные атрибуты для создания этого интерьера:

6. Подходящее по стилистике подвесное кресло поможет оформить комнату в современном провансе (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 4: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Подвесное кресло TR-601W
23 468 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Обои с цветочными узорами — классический вариант для оформления комнаты в дизайне прованса. Это одна из самых характерных деталей стиля (цены актуальны на момент публикации).

Обои Aura Abby Rose
2 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Дизайн спальни в стиле прованс можно оформить с использованием плетеной мебели в светлых тонах. Она будет органично сочетаться с нежной розовой отделкой. А для того чтобы придать комнате шарм французской старины, можно использовать помпезные предметы интерьера — например украшенную цветами люстру на потолке.

Фото: pinterest.ru
 

Предметы мебели, которые помогут вам своими руками создать похожий интерьер в спальне вашей девочки:

8. Оригинальная пышная люстра с композицией из искусственных цветов и лампами, стилизованными под свечи (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 5: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Подвесная люстра Vitaluce V1116/15
30 922 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Небольшое плетеное кресло. К нему можно подобрать текстильную обивку, дополняющую интерьер (цены актуальны на момент публикации).

Кресло АГЕН
3 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. С помощью нескольких кресел и компактного дивана можно создать красивую композицию из плетеной мебели (цены актуальны на момент публикации).

Диван плетеный «Римини»
47 175 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Для спальни в стиле деревенский прованс характерна также классическая деревянная мебель с красивыми резными узорами. Она органично впишется в комнату с цветочными орнаментами и рисунками — например на постельном белье или ковре. Массивные предметы мебели, вроде шкафа или трельяжа, будут лучше смотреться со стеклянными вставками в дверцах.

Фото: trespace.ru

Мебель, которая поможет оформить спальню для девочки в стиле классического прованса:

11. Кровать из светлого натурального дерева с изящными резными узорами станет центральным дизайнерским элементом спальни (цены актуальны на момент публикации).

Фото № 6: Спальня для девочки в стиле прованс: 15 непременных атрибутов
Кровать односпальная (900) «Фиерта 5»
29 400 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. К кровати можно подобрать остальную мебель — например вместительный шкаф со стеклянными дверцами в нежных тонах (цены актуальны на момент публикации).

Шкаф «Фиерта 37»
35 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

А для самой маленькой девочки можно создать яркую детскую спальню и при этом сохранить стилистику прованса. Такой прием часто используется в современном дизайне. В сочетании с изящной спокойной мебелью в интерьер вводятся насыщенные цвета — они важны для маленького ребенка.

Фото: trespace.ru

Вот некоторые предметы интерьера, которые пригодятся для оформления спальни в таком стиле:

13. Вместо обоев с цветочным сюжетом можно использовать геометрические — например обои в яркую полоску на бежевом фоне отлично подойдут для детской спальни (цены актуальны на момент публикации).

Обои Homes & Gardens II PW78016/7
7 838 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Мебель может одновременно сочетать классические черты стиля и яркую гамму. Белый стул с пестрой лиловой обивкой будет выглядеть органично и красиво (цены актуальны на момент публикации).

Стул с лиловой обивкой «Снежный прованс»
18 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Один из классических атрибутов прованса, который отлично впишется в детскую: аккуратный светлый стеллаж с плавными формами (цены актуальны на момент публикации). 

Стеллаж «Милано»
15 578 руб.*
Купить
*Цена может измениться
#детская#дизайн#прованс#Комната для девочки
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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