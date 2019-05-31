Стены в ванной комнате: 40 фото разных вариантов отделки

ReRooms показывает на 40 примерах, как можно красиво оформить стены в ванной при помощи привычных (и не очень) материалов.

Отделка ванной комнаты обычно вызывает меньше всего вопросов: в этом помещении мы стремимся применять максимально практичные решения, опробованные тысячами людей. Мы подготовили для вас коллекцию беспроигрышных отделочных материалов для ванной и 40 фотоидей, которые показывают, как создать яркий и свежий интерьер.

1. Керамическая плитка

Начнем с классики. Чаще всего для отделки стен в ванной выбирают керамическую плитку. Она может быть прямоугольная, квадратная, шестиугольная, глянцевая, матовая, с текстурой или со специальным декоративным нанесением. Интересным решением может стать сочетание однотонного и цветного покрытия. Например, белого с рисунком печворк. С белой керамической плиткой отлично сочетается средиземноморский или другой аутентичный рисунок, который задает помещению определенное настроение.

Очень актуально будет выглядеть сочетание белого и древесного цвета. Это направление пришло к нам из экодизайна. Такое оформление снимает ощущение стерильности, которое может возникнуть в чисто белой ванной.

При выборе изделий из керамики отдельного внимания заслуживает мозаика. Это не самый простой материал для укладки, но результат будет стоить потраченных усилий. С помощью этих миниатюрных плиточек можно создать красивое и утонченное оформление для душевой зоны и раковины. Кроме того, с помощью специально размеченных наборов можно создать в ванной небольшие рисунки или даже полноценные картины.

2. Краска

Не менее популярный способ отделки стен в ванной комнате — покраска. Необходимо использовать стойкую к влаге краску — обычно рекомендуют выбирать водоэмульсионную акриловую, полуглянцевую или из сополимера акрила.

По сравнению с различной плиткой, краска — более доступный материал. К тому же ею значительно проще отделывать стены. Но нельзя забывать, что любая краска все же подвержена негативному влиянию влаги. Поэтому лучше ее использовать или при комбинированном сочетании с другими отделочными материалами, или если сантехника расположена так, что стены не будут иметь постоянного контакта с водой.

3. Декоративный камень

Все чаще и чаще для отделки стен в ванной комнате используется камень. При этом натуральный материал и его правильная укладка — дорогое удовольствие, которое может себе позволить не каждый. В качестве альтернативы производители стали выпускать качественный искусственный заменитель. Визуально он очень похож на натуральный камень. В отличие от настоящего, искусственный имеет намного меньший вес и его намного проще укладывать.

Камень не должен быть основным материалом отделки стен ванной. Лучше декорировать им только часть помещения или несколько небольших зон. Например, можно сделать одну контрастную стену или выложить каменную форму для ванны и раковины.

При комбинированном оформлении этот вид отделки лучше всего сочетается с краской, штукатуркой или керамической плиткой.

4. Дерево

Как и камень, дерево стали активнее использовать для декора ванной благодаря моде на натуральные материалы. Дерево в ванной комнате чаще всего используют как контрастный материал для оформления одной стены или каких-то определенных участков: зоны умывальника, шкафов.

Если вы не готовы использовать натуральный материал, вы всегда можете выбрать вместо него настенные панели под дерево. Они могут имитировать внешний вид дерева или просто иметь древесный рисунок.

5. Кирпич

Изначально не предусмотренный для отделки стен в ванной, кирпич требует тщательной обработки защитными и антисептическими средствами. Этот материал желательно не размещать рядом с водой. Он выступает как элемент дизайна: с помощью кирпича можно выделять отдельные участки ванной, делать в помещении контрастные стены или оформлять ниши.

Слегка небрежный вид, который создает кирпич в интерьере, отлично подойдет для создания скандинавского интерьера и стиля лофт. А если выкрасить кирпич в белый цвет, можно получить интересный классический вариант, прованс или шебби-шик.

6. Зеркальная плитка

Если у вас маленькая ванная и вы хотели бы зрительно ее увеличить, подумайте об использовании зеркальной плитки. Она укладывается так же, как и керамическая.

Конечно, делать полностью зеркальное помещение нет смысла: обычно такую плитку кладут или участками, или только на одну из стен. При выборе размера плитки стоит учесть, что крупные варианты можно использовать только в больших ванных комнатах. Они зрительно не расширяют, наоборот, будут немного скрадывать пространство. Для небольшой ванной лучше подойдет материал среднего или небольшого размера. Кроме того, можно приобрести зеркальную мозаику. Ее можно использовать как самостоятельный элемент дизайна или как часть керамической или стеклянной мозаичной кладки.

7. Обои

Как бы это неожиданно не казалось, но отделку стен в ванной комнате можно выполнить и с помощью обоев. Просто нужно выбирать те виды, которые хорошо противостоят влиянию влаги: виниловые или акриловые.

В маленьком помещении на одну из стен можно наклеить фотообои. Например, пейзаж создаст ощущение перспективы, яркие цветы поднимут настроение, а теплый рисунок в пастельных тонах добавит ощущения комфорта.

Обои — простой и демократичный отделочный материал. Однако при использовании обоев в ванной всегда нужно помнить: если влага будет попадать на места стыка двух полотен, то рано или поздно они начнут отходить от стен.

8. Стеклянная плитка

Стеклянная плитка — это довольно крепкое и безопасное покрытие, которое изготавливается из закаленного стекла. Оно отлично выдерживает как чистку моющими средствами, так и любые другие виды агрессивного воздействия.

Стеклянную плитку выпускают в разных размерах, от самых маленьких до крупных плит. Она может иметь разную расцветку или рисунок. Кроме того, этот материал выпускается и в виде мозаики. Поскольку отделка из стекла не боится влаги, ею можно оформить пространство в душевой зоне или возле ванны.