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Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантов


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Рассказываем, чем отделать ванную комнату, чтобы ремонт выглядел красиво и прослужил долгие годы.

Содержание

Когда предстоит ремонт в ванной комнате, первым делом стоит решить, какими отделочными материалами пользоваться. Не спешите останавливаться на керамической плитке — рассмотрите и другие возможные варианты. Отделка стен в этом помещении должна быть, безусловно, влагостойкой, долговечной, гигиеничной, простой в уходе, устойчивой к воздействию самых разных моющих средств, а также к перепадам температур. 

ReRooms подготовил список идеально подходящих для отделки ванной комнаты материалов.

1. Керамическая плитка предстоит ремонт в ванной комнате, первым делом стоит решить, какими отделочными материалами пользоваться. Не спешите останавливаться на керамической плитке — рассмотрите и другие возможные варианты. Отделка стен в этом помещении должна быть, безусловно, влагостойкой, долговечной, гигиеничной, простой в уходе, устойчивой к воздействию самых разных моющих средств, а также к перепадам температур. 

ReRooms подготовил список идеально подходящих для отделки ванной комнаты материалов.

1. Керамическая плитка

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Начнем с самого традиционного варианта — керамической плитки. Именно такая отделка украшает сегодня большинство ванных комнат, и этому есть немало объяснений:

  • невероятное разнообразие цветов и размеров плитки, что позволяет создать с ее помощью любой дизайн — от барокко и классики до минимализма и хай-тека;
  • плитка предоставляет широкие возможности для творчества и фантазии;
  • керамическая плитка — влагостойкий материал;
  • если одна плитка повредилась, ее можно заменить;
  • гигиеничность и простота в уходе — плитка на своей гладкой поверхности не задерживает грязь, а разводы от воды легко вытереть;
  • долговечность — одно из главных достоинств керамической плитки.

Но есть и некоторые недостатки. Так, керамическая плитка не может похвастаться механической прочностью, поэтому один неосторожный удар может разбить ее. Еще один недостаток — высокая стоимость отдельных видов плитки.

Фото № 1: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

2. Краска

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Это самый бюджетный и простой способ отделки стен в ванной комнате. Однако стоит помнить, что подойдет только влагостойкая краска:

  • акриловая водоэмульсионная;
  • латексная водоэмульсионная;
  • хлоркаучуковая.

Фото № 2: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

3. Штукатурка

Штукатурка — еще один материал для создания необычной и при этом влагостойкой отделки в ванной комнате. К преимуществам подобного решения можно отнести:

  • возможность создать неповторимый интерьер, выбрать любой узор, использовать трафарет;
  • простоту нанесения.

Для отделки ванной комнаты подойдут не все виды штукатурки. Обратите внимание на такие:

  • санирующая штукатурка, которая обладает высокими прочностными характеристиками, позволяет создать надежный гидроизолирующий слой. Она легко наносится на поверхность, в процессе эксплуатации не трескается, может поглощать излишки влаги, нормализуя микроклимат в помещении. Однако дизайнеры все же рекомендуют не использовать такую штукатурку для финишного покрытия, а обратить внимание на следующие типы;
  • влагостойкая декоративная штукатурка, позволяющая создавать поверхность с определенной текстурой, узором, рельефом;
  • фасадная штукатурка. В ее составе есть синтетические вещества, которые и позволяют выдерживать все негативные влияния окружающей среды. Такое покрытие точно выдержит постоянное воздействие брызг и будет радовать внешним видом.

Фото № 3: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

4. Гипсокартон

Гипсокартон для отделки ванных комнат используется нечасто, но он может стать отличным вариантом для тех, у кого в ванной очень неровные стены. Гипсокартон поможет создать в ванной интересный интерьер с использованием оригинальных архитектурных форм. Обратите внимание: выбирать необходимо только влагостойкий гипсокартон.

Фото № 4: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

5. Пластиковые панели

Пластиковые панели хоть и нечасто используются в отделке ванных комнат, но могут похвастаться массой положительных качеств:

  • один из самых бюджетных вариантов отделки;
  • отличаются простотой в монтаже;
  • с их помощью можно скрыть все коммуникации и трубы;
  • долговечны;
  • устойчивы к перепадам температур;
  • гигиеничны и влагоустойчивы;
  • с их помощью можно с легкостью реализовать отделку под камень или дерево в интерьере ванной.

Фото № 5: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

6. Натуральный камень

Это одно из самых дорогостоящих и эффектных решений. Часто при отделке стен или пола используют именно мрамор — один из самых безопасных природных камней. Кроме того, мрамор отличается низким коэффициентом влагопоглощения, а его пористая структура позволяет материалу «дышать» и тем самым регулировать микроклимат в помещении.

Но такой материал, как мрамор, имеет и некоторые недостатки. Во-первых, он очень дорогой, во-вторых, требует тщательного ухода, а в-третьих, этот материал плохо сопротивляется кислотосодержащим средствам.

Кроме мрамора, для облицовки стен ванной активно используется известняк, песчаник, сланец, гранит.

Фото № 6: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

7. Искусственный камень

Искусственный камень обладает всеми преимуществами натурального, но лишен многих недостатков, что делает его серьезным конкурентом обычной керамической плитке. Среди главных достоинств искусственного камня нужно отметить:

  • прекрасный внешний вид и огромный ассортимент материала, который может имитировать любую породу натурального камня. Разнообразие цветов, фактур и размеров позволяет создать любой интерьер, подобрать идеальный материал для условий конкретного помещения;
  • высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям;
  • устойчивость к плесени и грибкам;
  • долговечность;
  • простота в монтаже и уходе;
  • гигиеничность;
  • относительно невысокая стоимость.

Фото № 7: Лучшие отделочные материалы для ванной комнаты: 7 вариантовФото ReRooms

#Отделочные материалы#Ванная
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