Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идей

Не знаете, как оформить ванную с душевой? Специалисты ReRooms продемонстрируют несколько привлекательных вариантов.
При планировке ванной комнаты душевым кабинам довольно часто отдают предпочтение. Это объясняется тем, что такие конструкции довольно компактны и позволяют оставить больше свободного места. При этом есть множество оригинальных и красивых решений.
1. Со стеклянной большой душевой
В большой ванной комнате можно позволить себе установить просторную душевую кабину. Очень красиво смотрятся цельные стеклянные стенки и дверцы. Каменные стены и пол придадут помещению изысканности и роскоши. Из натурального камня можно сделать полку или сиденье в душевую.ланировке ванной комнаты душевым кабинам довольно часто отдают предпочтение. Это объясняется тем, что такие конструкции довольно компактны и позволяют оставить больше свободного места. При этом есть множество оригинальных и красивых решений.
1. Со стеклянной большой душевой
В большой ванной комнате можно позволить себе установить просторную душевую кабину. Очень красиво смотрятся цельные стеклянные стенки и дверцы. Каменные стены и пол придадут помещению изысканности и роскоши. Из натурального камня можно сделать полку или сиденье в душевую.
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2. С плиткой под дерево
Довольно красиво смотрится душевая кабина с отделкой под дерево. Чаще всего для этого используется керамическая плитка с древесным рисунком. Такая угловая душевая займет немало места, зато ею будет удобно пользоваться. При правильном освещении такой элемент интерьера выглядит очень достойно.
3. С синими стенами
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Необычно, свежо и завораживающе смотрится отделка стен камнем синего цвета с естественной текстурой. Такие стены напоминают морскую волну, что уместно в ванной комнате. Душевую кабину можно сделать открытой, оградив одним большим стеклом угол помещения и установив там душ. Слив изящно спрячется по периметру стены.
4. С душевой за ванной
Вариант для тех, кто хочет иметь и душ, и ванну в одном помещении, но места для этого не хватает. Небольшое пространство за ванной можно отделить стеклом и установить там душ. Это позволит быстро ополоснуться и не набирать ванну.
5. С душевой за рамкой
В ванной комнате, выдержанной в минималистичном стиле, хорошо смотрится душевая, огражденная цельным стеклом с черным обрамлением. Этот элемент декора гармонирует с другими темными деталями ванной и придает помещению своеобразный облик.
6. С глубокой душевой за «окном»
Существуют глубокие душевые кабины, похожие на маленькую ванну. В них довольно удобно купать детей, взрослому же человеку придется принимать душ стоя. Кстати, оригинально выглядит перегородка, напоминающая оконную раму. Темные рейки придадут контраста светлому помещению и тем самым разнообразят интерьер.
7. С душевой-бочкой
В крохотную ванную комнату можно поставить оригинальную душевую, например похожую на бочку. Стены вокруг душевой отделаны пластиком под металл. Шторка подвешивается на круглой направляющей и повторяет контур бочки.
8. С душевой за каменной стеной
Душевая комната в частном доме в стиле шале отлично смотрится в каменном исполнении. В качестве перегородки для душа подойдёт каменная кладка, на ней расположатся вешалки для полотенец и полки для душевых принадлежностей.
9. С акцентной стеной
В светлой ванной комнате можно оформить акцентную стену за душевой кабиной. Яркие краски придадут помещению свежести, а каменный рисунок добавит натуральности. Хорошо в такой ванной будут смотреться деревянные элементы.
10. С душем на всю комнату
Когда площадь квартиры позволяет устроить много отдельных помещений, для душевой можно выделить целую комнату. На входе разместятся крючки для халатов и полотенец, а всю остальную часть займет непосредственно душевая.
11. С каменной стеной
Душевая, в которой одна или несколько стен выложены природным камнем, выглядит очень живо и естественно. Если к этому добавить душ, который льется струей прямо из стены словно водопад, создается ощущение, что вы принимаете водные процедуры на скалистом утесе.
12. С кирпичной отделкой
Для стиля лофт подойдет отделка ванной кирпичом или плиткой под кирпич. Ею можно выложить не только стены, но и пол в душевой. В качестве сиденья используйте большую каменную плиту. Для антуража металлическим стенам можно придать эффект ржавчины.
13. С круглой душевой
Ванная комната круглой формы создает проблемы для размещения элементов интерьера. А вот круглая душевая — довольно удобное решение. Она занимает мало места, так как вся конструкция состоит из небольшой стенки с душем и шторки на круглой основе. Сливное отверстие расположено в полу.
14. С зонированием
На большой площади в ванной комнате можно себе позволить сделать зонирование помещения на душевую и остальную часть. Большая душевая дает возможность наслаждаться расслабляющими процедурами. Тут найдется место и для лавочки, и для полотенцесушителей, и для банных принадлежностей.
15. С отдельной душевой
Таких отдельных душевых кабин производители предлагают множество — разных размеров и видов, многофункциональных и технологичных. Есть душевые с гидромассажем, встроенным радио и телефоном.
16. С открытой душевой
В доме, где есть собственный двор, можно расположить открытую душевую прямо у входа, чтобы всегда была возможность быстро освежиться сразу же после возвращения домой.
17. С черной плиткой
В просторных ванных комнатах зону душевой можно эффектно выделить черной плиткой, которой оформлен пол. Для контраста часть стен и душевой поддон лучше сделать белыми.
18. С синим стеклом
Серая ванная комната с белыми элементами сантехники выглядит стерильно и спокойно, но скучно, и разбавить эту скуку сможет цветное стекло, которое ограждает душевую.
19. С душевой в нише
Красиво смотрятся душевые кабины в нише, где требуется лишь поставить прозрачные дверцы с одной стороны. Белая плитка «кабанчик» отлично подходит для оформления такой кабины.
20. С классическим интерьером
В шикарной ванной комнате в классическом стиле душевая кабина может быть выполнена из мрамора и стекла. Но при этом она все равно не будет занимать много места и окажется довольно уютной.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники