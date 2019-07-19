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Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идей


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Не знаете, как оформить ванную с душевой? Специалисты ReRooms продемонстрируют несколько привлекательных вариантов.

При планировке ванной комнаты душевым кабинам довольно часто отдают предпочтение. Это объясняется тем, что такие конструкции довольно компактны и позволяют оставить больше свободного места. При этом есть множество оригинальных и красивых решений.

1. Со стеклянной большой душевой

В большой ванной комнате можно позволить себе установить просторную душевую кабину. Очень красиво смотрятся цельные стеклянные стенки и дверцы. Каменные стены и пол придадут помещению изысканности и роскоши. Из натурального камня можно сделать полку или сиденье в душевую.ланировке ванной комнаты душевым кабинам довольно часто отдают предпочтение. Это объясняется тем, что такие конструкции довольно компактны и позволяют оставить больше свободного места. При этом есть множество оригинальных и красивых решений.

1. Со стеклянной большой душевой

В большой ванной комнате можно позволить себе установить просторную душевую кабину. Очень красиво смотрятся цельные стеклянные стенки и дверцы. Каменные стены и пол придадут помещению изысканности и роскоши. Из натурального камня можно сделать полку или сиденье в душевую.

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Площадь, м²

Фото № 1: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: interiordesign.net

2. С плиткой под дерево

Довольно красиво смотрится душевая кабина с отделкой под дерево. Чаще всего для этого используется керамическая плитка с древесным рисунком. Такая угловая душевая займет немало места, зато ею будет удобно пользоваться. При правильном освещении такой элемент интерьера выглядит очень достойно.

Фото № 2: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: hisellmart.com

3. С синими стенами

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Необычно, свежо и завораживающе смотрится отделка стен камнем синего цвета с естественной текстурой. Такие стены напоминают морскую волну, что уместно в ванной комнате. Душевую кабину можно сделать открытой, оградив одним большим стеклом угол помещения и установив там душ. Слив изящно спрячется по периметру стены.

Фото № 3: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: archilovers.com

4. С душевой за ванной

Вариант для тех, кто хочет иметь и душ, и ванну в одном помещении, но места для этого не хватает. Небольшое пространство за ванной можно отделить стеклом и установить там душ. Это позволит быстро ополоснуться и не набирать ванну.

Фото № 4: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: saraphonic.com

5. С душевой за рамкой

В ванной комнате, выдержанной в минималистичном стиле, хорошо смотрится душевая, огражденная цельным стеклом с черным обрамлением. Этот элемент декора гармонирует с другими темными деталями ванной и придает помещению своеобразный облик.

Фото № 5: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: cosentino.com

6. С глубокой душевой за «окном»

Существуют глубокие душевые кабины, похожие на маленькую ванну. В них довольно удобно купать детей, взрослому же человеку придется принимать душ стоя. Кстати, оригинально выглядит перегородка, напоминающая оконную раму. Темные рейки придадут контраста светлому помещению и тем самым разнообразят интерьер.

Фото № 6: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: luxurybathrooms.eu

7. С душевой-бочкой

В крохотную ванную комнату можно поставить оригинальную душевую, например похожую на бочку. Стены вокруг душевой отделаны пластиком под металл. Шторка подвешивается на круглой направляющей и повторяет контур бочки.

Фото № 7: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: cellcode.us

8. С душевой за каменной стеной

Душевая комната в частном доме в стиле шале отлично смотрится в каменном исполнении. В качестве перегородки для душа подойдёт каменная кладка, на ней расположатся вешалки для полотенец и полки для душевых принадлежностей.

Фото № 8: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: 24spaces.com

9. С акцентной стеной

В светлой ванной комнате можно оформить акцентную стену за душевой кабиной. Яркие краски придадут помещению свежести, а каменный рисунок добавит натуральности. Хорошо в такой ванной будут смотреться деревянные элементы.

Фото № 9: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: sohu.com

10. С душем на всю комнату

Когда площадь квартиры позволяет устроить много отдельных помещений, для душевой можно выделить целую комнату. На входе разместятся крючки для халатов и полотенец, а всю остальную часть займет непосредственно душевая.

Фото № 10: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: artravelmagazine.com

11. С каменной стеной

Душевая, в которой одна или несколько стен выложены природным камнем, выглядит очень живо и естественно. Если к этому добавить душ, который льется струей прямо из стены словно водопад, создается ощущение, что вы принимаете водные процедуры на скалистом утесе.

Фото № 11: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: tynerconstruction.com

12. С кирпичной отделкой

Для стиля лофт подойдет отделка ванной кирпичом или плиткой под кирпич. Ею можно выложить не только стены, но и пол в душевой. В качестве сиденья используйте большую каменную плиту. Для антуража металлическим стенам можно придать эффект ржавчины.

Фото № 12: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: 24spaces.com

13. С круглой душевой

Ванная комната круглой формы создает проблемы для размещения элементов интерьера. А вот круглая душевая — довольно удобное решение. Она занимает мало места, так как вся конструкция состоит из небольшой стенки с душем и шторки на круглой основе. Сливное отверстие расположено в полу.

Фото № 13: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: trinityhomepedia.com

14. С зонированием

На большой площади в ванной комнате можно себе позволить сделать зонирование помещения на душевую и остальную часть. Большая душевая дает возможность наслаждаться расслабляющими процедурами. Тут найдется место и для лавочки, и для полотенцесушителей, и для банных принадлежностей.

Фото № 14: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: 24spaces.com

15. С отдельной душевой

Таких отдельных душевых кабин производители предлагают множество — разных размеров и видов, многофункциональных и технологичных. Есть душевые с гидромассажем, встроенным радио и телефоном.

Фото № 15: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: utilityauditco.com

16. С открытой душевой

В доме, где есть собственный двор, можно расположить открытую душевую прямо у входа, чтобы всегда была возможность быстро освежиться сразу же после возвращения домой.

Фото № 16: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: cosentino.com

17. С черной плиткой

В просторных ванных комнатах зону душевой можно эффектно выделить черной плиткой, которой оформлен пол. Для контраста часть стен и душевой поддон лучше сделать белыми.

Фото № 17: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: stylepark.com

18. С синим стеклом

Серая ванная комната с белыми элементами сантехники выглядит стерильно и спокойно, но скучно, и разбавить эту скуку сможет цветное стекло, которое ограждает душевую.

Фото № 18: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: athomeincanada.ca

19. С душевой в нише

Красиво смотрятся душевые кабины в нише, где требуется лишь поставить прозрачные дверцы с одной стороны. Белая плитка «кабанчик» отлично подходит для оформления такой кабины.

Фото № 19: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: bhg.com

20. С классическим интерьером  

В шикарной ванной комнате в классическом стиле душевая кабина может быть выполнена из мрамора и стекла. Но при этом она все равно не будет занимать много места и окажется довольно уютной.

Фото № 20: Дизайн ванной комнаты с душевой кабиной: 20 лучших идейФото: theheritagecompany.co

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03. План разметки электрики

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04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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