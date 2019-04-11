Стиль шале в интерьере: 10 примеров

Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже.

Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже. — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна , декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.

Шале — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна , декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.

Фото: investorsinproperty.com

2. Спальня в стиле шале

Кровать в такой спальне — это просторное комфортное ложе из массивного дерева со светлым текстилем. Она займет главную роль в спальне в стиле шале. Нужно уделить внимание такому элементу декора, как шторы. Изготовленные из тяжелой грубой ткани, они мягко, но уверенно придают комнате уют.

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Фото: leotrippi.com

3. Кухня в стиле шале

Большая плита и глубокая широкая раковина, обрамленные в натуральное дерево, впишутся в интерьер кухни в стиле шале. Естественная цветовая гамма, созданная натуральным или декоративным камнем, — тоже отличительная черта такого стиля. Столешница, подсвеченная с помощью бра, придаст вашей кухне атмосферу бара — грубого, но комфортного.

Фото: kitchendecor.club

4. Детская в стиле шале

Тепло и уют должны ярче всего выражаться в детской комнате в стиле шале. Мягкие игрушки из натуральных материалов, разноцветные подушки явно порадуют малышей. А просторные двухъярусные кровати не только позволят хорошо выспаться вашим детям, но и станут полем для веселья. А все игрушки и вещи сорванцов прекрасно поместятся во встроенный шкаф в стиле шале из натурального дерева.

Фото: alpineguru.com

5. Ванная в стиле шале

Интерьер ванной в стиле шале лаконичен, строг, но свеж и приятен. Большое зеркало визуально увеличит объем такого небольшого помещения. А раковина необычной формы в сочетании с правильно подобранными принадлежностями придаст изюминку ванной комнате. Ну и, конечно, тотальная отделка деревом завершит всю эту композицию.

Фото: camelsnow.com

6. Лоджия в стиле шале

Уютный уголок для отдыха может сочетаться с интерьером комнат в стиле шале либо быть по-своему оригинальным, но все же не выбивающимся из общего дизайна. Лоджия в стиле шале будет для вас местом, где вы сможете полюбоваться природой, попить чай или просто неплохо провести время. Расставленные по помещению арт-объекты подчеркнут стиль.

Фото: quellenhof.it

7. Балкон в стиле шале

С южной стороны дома, под навесной крышей, хорошо расположится балкон в стиле шале. Большой диван и журнальный столик создают место для чаепития на природе. Массивные перила из натурального дерева закроют вас от посторонних глаз, но отсутствие остекления в полной мере даст насладиться свежим воздухом и природой. Двери в стиле шале впишут балкон в общую атмосферу дома и интерьера.

Фото: alpineguru.com

8. Веранда в стиле шале

Большие панорамные окна, каменные стены, отличающиеся от общего дизайна, отсутствие люстры на брусчатом потолке и наличие небольших светильников — это дизайн веранды в стиле шале. Такое место дает возможность побыть в двух помещения одновременно, почувствовать простор и просто хорошо провести время. Такая комната в стиле шале нуждается в хорошем отоплении, так что дополнительные полудекоративные печи будут кстати.

Фото: deringhall.com

9. Терраса в стиле шале

Интерьер террасы в стиле шале соединяет дом с окружающей природой. Пространство с диванами, лежаками и даже бассейном на открытом воздухе — да что вообще может быть лучше!

Фото: quellenhof.it

10. Фасад дома в стиле шале

Стиль шале присущ не только внутренней отделке, ну это и очевидно. Фасад дома в стиле шале — своего рода произведение искусства. Громоздкие балки, которые выведены из-под крыши, с перил и балконов, в сочетании с грамотным освещением придают дому сказочный вид. В такой «домик пастуха» захочется вернуться не раз.