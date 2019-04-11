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Стиль шале в интерьере: 10 примеров


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Давайте поднимемся в горы, зайдем в пастуший домик и окунемся в тепло и уют стиля шале вместе с дизайнерами ReRooms.

Шале — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна, декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.

1. Гостиная в стиле шале

Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже. — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна, декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.

1. Гостиная в стиле шале

Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже. 

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Фото № 1: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: investorsinproperty.com

2. Спальня в стиле шале

Кровать в такой спальне — это просторное комфортное ложе из массивного дерева со светлым текстилем. Она займет главную роль в спальне в стиле шале. Нужно уделить внимание такому элементу декора, как шторы. Изготовленные из тяжелой грубой ткани, они мягко, но уверенно придают комнате уют.

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Фото № 2: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: leotrippi.com

3. Кухня в стиле шале

Большая плита и глубокая широкая раковина, обрамленные в натуральное дерево, впишутся в интерьер кухни в стиле шале. Естественная цветовая гамма, созданная натуральным или декоративным камнем, — тоже отличительная черта такого стиля. Столешница, подсвеченная с помощью бра, придаст вашей кухне атмосферу бара — грубого, но комфортного.

Фото № 3: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: kitchendecor.club

4. Детская в стиле шале

Тепло и уют должны ярче всего выражаться в детской комнате в стиле шале. Мягкие игрушки из натуральных материалов, разноцветные подушки явно порадуют малышей. А просторные двухъярусные кровати не только позволят хорошо выспаться вашим детям, но и станут полем для веселья. А все игрушки и вещи сорванцов прекрасно поместятся во встроенный шкаф в стиле шале из натурального дерева.

Фото № 4: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: alpineguru.com

5. Ванная в стиле шале

Интерьер ванной в стиле шале лаконичен, строг, но свеж и приятен. Большое зеркало визуально увеличит объем такого небольшого помещения. А раковина необычной формы в сочетании с правильно подобранными принадлежностями придаст изюминку ванной комнате. Ну и, конечно, тотальная отделка деревом завершит всю эту композицию.

Фото № 5: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: camelsnow.com

6. Лоджия в стиле шале

Уютный уголок для отдыха может сочетаться с интерьером комнат в стиле шале либо быть по-своему оригинальным, но все же не выбивающимся из общего дизайна. Лоджия в стиле шале будет для вас местом, где вы сможете полюбоваться природой, попить чай или просто неплохо провести время. Расставленные по помещению арт-объекты подчеркнут стиль.

Фото № 6: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: quellenhof.it

7. Балкон в стиле шале

С южной стороны дома, под навесной крышей, хорошо расположится балкон в стиле шале. Большой диван и журнальный столик создают место для чаепития на природе. Массивные перила из натурального дерева закроют вас от посторонних глаз, но отсутствие остекления в полной мере даст насладиться свежим воздухом и природой. Двери в стиле шале впишут балкон в общую атмосферу дома и интерьера.

Фото № 7: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: alpineguru.com

8. Веранда в стиле шале

Большие панорамные окна, каменные стены, отличающиеся от общего дизайна, отсутствие люстры на брусчатом потолке и наличие небольших светильников — это дизайн веранды в стиле шале. Такое место дает возможность побыть в двух помещения одновременно, почувствовать простор и просто хорошо провести время. Такая комната в стиле шале нуждается в хорошем отоплении, так что дополнительные полудекоративные печи будут кстати.

Фото № 8: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: deringhall.com

9. Терраса в стиле шале

Интерьер террасы в стиле шале соединяет дом с окружающей природой. Пространство с диванами, лежаками и даже бассейном на открытом воздухе — да что вообще может быть лучше!

Фото № 9: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: quellenhof.it

10. Фасад дома в стиле шале

Стиль шале присущ не только внутренней отделке, ну это и очевидно. Фасад дома в стиле шале — своего рода произведение искусства. Громоздкие балки, которые выведены из-под крыши, с перил и балконов, в сочетании с грамотным освещением придают дому сказочный вид. В такой «домик пастуха» захочется вернуться не раз.

Фото № 10: Стиль шале в интерьере: 10 примеровФото: grandesvillasdefrance.be

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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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