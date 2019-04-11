Стиль шале в интерьере: 10 примеров

Давайте поднимемся в горы, зайдем в пастуший домик и окунемся в тепло и уют стиля шале вместе с дизайнерами ReRooms.
Шале — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна, декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.
1. Гостиная в стиле шале
Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже. — так изначально называли сельские здания. Сегодня это современный и уютный стиль интерьера, отличительные черты которого — массивные деревянные балки, большие панорамные окна, декоративные изделия из камня, натуральные материалы и теплая уютная атмосфера. Давайте посмотрим, как можно оформить ваш дом в стиле альпийского шале.
1. Гостиная в стиле шале
Камин, отделанный камнем, большой диван и другая мебель в стиле шале — все это прекрасно подойдет для создания альпийского стиля в интерьере. Элементы декора из натуральных материалов, таких как глина и кожа, несомненно, впишутся в общий интерьер. Гостиная в стиле шале представлена на фото ниже.
Наше портфолио более 10 000 проектов
2. Спальня в стиле шале
Кровать в такой спальне — это просторное комфортное ложе из массивного дерева со светлым текстилем. Она займет главную роль в спальне в стиле шале. Нужно уделить внимание такому элементу декора, как шторы. Изготовленные из тяжелой грубой ткани, они мягко, но уверенно придают комнате уют.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
3. Кухня в стиле шале
Большая плита и глубокая широкая раковина, обрамленные в натуральное дерево, впишутся в интерьер кухни в стиле шале. Естественная цветовая гамма, созданная натуральным или декоративным камнем, — тоже отличительная черта такого стиля. Столешница, подсвеченная с помощью бра, придаст вашей кухне атмосферу бара — грубого, но комфортного.
4. Детская в стиле шале
Тепло и уют должны ярче всего выражаться в детской комнате в стиле шале. Мягкие игрушки из натуральных материалов, разноцветные подушки явно порадуют малышей. А просторные двухъярусные кровати не только позволят хорошо выспаться вашим детям, но и станут полем для веселья. А все игрушки и вещи сорванцов прекрасно поместятся во встроенный шкаф в стиле шале из натурального дерева.
5. Ванная в стиле шале
Интерьер ванной в стиле шале лаконичен, строг, но свеж и приятен. Большое зеркало визуально увеличит объем такого небольшого помещения. А раковина необычной формы в сочетании с правильно подобранными принадлежностями придаст изюминку ванной комнате. Ну и, конечно, тотальная отделка деревом завершит всю эту композицию.
6. Лоджия в стиле шале
Уютный уголок для отдыха может сочетаться с интерьером комнат в стиле шале либо быть по-своему оригинальным, но все же не выбивающимся из общего дизайна. Лоджия в стиле шале будет для вас местом, где вы сможете полюбоваться природой, попить чай или просто неплохо провести время. Расставленные по помещению арт-объекты подчеркнут стиль.
7. Балкон в стиле шале
С южной стороны дома, под навесной крышей, хорошо расположится балкон в стиле шале. Большой диван и журнальный столик создают место для чаепития на природе. Массивные перила из натурального дерева закроют вас от посторонних глаз, но отсутствие остекления в полной мере даст насладиться свежим воздухом и природой. Двери в стиле шале впишут балкон в общую атмосферу дома и интерьера.
8. Веранда в стиле шале
Большие панорамные окна, каменные стены, отличающиеся от общего дизайна, отсутствие люстры на брусчатом потолке и наличие небольших светильников — это дизайн веранды в стиле шале. Такое место дает возможность побыть в двух помещения одновременно, почувствовать простор и просто хорошо провести время. Такая комната в стиле шале нуждается в хорошем отоплении, так что дополнительные полудекоративные печи будут кстати.
9. Терраса в стиле шале
Интерьер террасы в стиле шале соединяет дом с окружающей природой. Пространство с диванами, лежаками и даже бассейном на открытом воздухе — да что вообще может быть лучше!
10. Фасад дома в стиле шале
Стиль шале присущ не только внутренней отделке, ну это и очевидно. Фасад дома в стиле шале — своего рода произведение искусства. Громоздкие балки, которые выведены из-под крыши, с перил и балконов, в сочетании с грамотным освещением придают дому сказочный вид. В такой «домик пастуха» захочется вернуться не раз.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники