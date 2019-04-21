Как выбрать стеновые панели для внутренней отделки

Из названия понятно, что изготавливаются такие панели в форме квадратов (30 х 30, 60 х 60, 90 х 90 см). Для их монтажа воспользуйтесь клеем или кляммерами. Главное достоинство этого отделочного материала — возможность создать оригинальный дизайн. Комбинируйте панели с разными цветами или рисунками, располагайте их под разным углом или на разных уровнях — тогда вы получите декоративную акцентную стену, которую вряд ли увидите у кого-то еще. Как правило, подобные панели изготавливают с имитацией дорогих пород дерева или натурального камня.

Листовые панели самые большие, их длина может достигать почти 3 метров. Изготавливаются они, как правило, из ДВП или ПВХ и дополнительно пропитываются специальными растворами, которые придают листам прочность. Благодаря своим размерам листы очень легко собираются, позволяя довольно быстро отделывать большие площади. Листовые панели чаще всего изготавливают с имитацией какой-нибудь фактуры, например камня или дерева. Если вы не можете позволить себе каменную кладку в городской квартире , листовые панели подойдут для этого как нельзя лучше. По сравнению с реечными стеновыми панелями листовые не нужно крепить на специальную обрешетку. Для их монтажа требуется клей, а для того, чтобы скрыть образовавшиеся между ними швы, нужны молдинги.

При выборе реечных стеновых панелей для их монтажа нужно создать обрешетку из металла или дерева, к которой они крепятся специальными скобами или где закрепляются саморезами в пазы. Сегодня многие производители выпускают готовые комплекты, куда входят не только сами панели, но и различные уголки, плинтусы, заглушки и другие элементы, которые помогают скрыть места соединений. Главный плюс таких панелей — простота монтажа, так как даже с минимальным опытом вы справитесь с этой задачей самостоятельно.

Этот вид панелей любят за их универсальность: в зависимости от выбранной длины и ширины их можно вписать в любое помещение квартиры, будь то детская комната или просторная гостиная. Никаких ограничений. Что касается размеров реечных панелей, то они могут быть как тонкими (12 см), так и широкими (до 30 см). Еще одно неоспоримое достоинство этого вида панелей — визуальное изменение геометрии комнаты : при использовании горизонтальных реек помещение вытянется, а при использовании вертикальных потолок визуально станет выше .

квартира с маленьким метражом уменьшится еще больше из-за довольно внушительных габаритов панелей — например, 3D-панели за счет рельефного рисунка «съедают» полезное пространство маленьких помещений, однако в больших комнатах это не будет заметно.

за счет большого количества материалов и цветов можно создать очень интересный и оригинальный дизайн;

не требуется выравнивание стен или устранение других дефектов, так как панели с легкостью их скроют;

Декоративные стеновые панели для внутренней отделки занимают одну из лидирующих позиций в сфере дизайна. С каждым годом они становятся не только оригинальнее, но и экологичнее, поэтому не стоит беспокоиться об их безопасности для вашего интерьера. Панели отличаются разнообразием рисунков, фактур и материалов, поэтому каждый потребитель сможет найти для себя подходящий вариант. Если вам наскучили обычные обои или классическая плитка, стеновые панели станут отличной альтернативой. Сегодня ReRooms расскажет вам об основных видах таких панелей и о том, на что обращать внимание при их выборе.

Фото: renderu.com

Материалы, из которых изготавливают стеновые панели

1. Натуральное дерево

Сегодня сложно найти модели, полностью изготовленные из натуральных пород дерева, так как это дорого для большинства покупателей. Производители предлагают другой, более доступный вариант: панели, у которых нижний слой изготавливается из еловых или сосновых стружек, а верхний — из дорогих пород дерева. Подобное совмещение позволяет получать экологичные материалы высокого качества. Чтобы интерьер выглядел еще более необычно, советуем использовать материалы с фактурной поверхностью, например напоминающей необработанный ствол дерева. Ее покрывают специальными составами, чтобы защитить от образования грибков и плесени и от возгорания.

2. Древесно-стружечная и древесно-волокнистая плиты

Рассмотрим преимущества и недостатки этих отделочных материалов.

Преимущества:

одни из самых дешевых на рынке;

добавляют помещению тепла в холодное время года, а в теплое, наоборот, охлаждают;

обладают хорошей шумоизоляцией.

Недостатки:

легко поддаются деформации из-за влаги или пара;

подвержены механическому воздействию;

как правило, в своем составе имеют вредные клеевые составы, которые включают формальдегидные смолы;

имеют большой вес.

Фото: estliving.com



3. Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Сегодня производители наладили безотходное производство, когда даже из оставшейся стружки и щепы изготавливаются целые панели. В отличие от вышеперечисленных панелей, этот материал более экологичен, так как в составе вместо формальдегида используют растительный лигнин или парафин. Для безопасного использования в квартирах МДФ пропитывают специальными растворами, в результате чего материал получается огне- и влагостойким. Еще один плюс таких панелей — звуко- и теплоизоляционные качества, так что вы навсегда сможете забыть о шумных соседях. В зимнее время в квартире будет тепло, а в летнее, наоборот, прохладно.



4. Панели из поливинилхлорида (ПВХ)

Если вы не хотите тратить большие деньги на ремонт, тогда панели из ПВХ станут отличным решением. За небольшие деньги вы получите материал с прекрасными характеристиками. Однако дизайнеры любят подобные панели не только за их экологичность и безопасность, но и за разнообразие цветов, форм и фактур. Сегодня можно найти модели с имитацией деревянной или даже каменной поверхности. Поэтому если вы мечтаете об экостиле с поверхностями, стилизованными под необработанное дерево, или о стиле лофт, но приобретение настоящего камня — несбыточная для вас мечта, панели из ПВХ подойдут идеально.

Пластик не подвержен воздействию воды и влаги, в отличие от деревянных панелей. Пластиковыми панелями можно обшить ванную комнату или зону кухонного фартука.

Фото: combo.bg

5. ЗD-панели

Такие панели обладают следующими преимуществами:

возможность скрыть неровности и дефекты стен;

визуальное изменение помещения. Грамотно подобранные 3D-панели помогут визуально изменить геометрию комнаты — например с помощью вертикальных волнообразных узоров можно увеличить высоту потолков. С помощью панелей также удобно расставлять акценты на различных участках комнаты — в изголовье кровати, на кухонном фартуке. Можно создать целую акцентную стену;

маскировка коммуникаций;

экологичность и высокая прочность материалов;

огромный ассортимент моделей;

простота монтажа. Он осуществляется двумя способами — при помощи клеевого состава или обрешетки из металла.

Фото: sttilophotography.com



6. Каменный шпон

Если вы мечтаете о квартире, оформленной в стиле лофт, но у вас недостаточно средств для приобретения настоящего камня, не отчаивайтесь — этот вариант как раз то, что вам нужно. Каменный шпон сохраняет не только характерный рисунок материала, но и его текстуру (шероховатость и неровность). Эти панели, в отличие от настоящего камня, имеют маленький вес и хорошую гибкость. Монтаж осуществляется с помощью специального клея.

Фото: renderu.com

7. Гипсовинил

В отличие от гипсокартона, верхний слой гипсовинила покрывается специальным высокопрочным виниловым покрытием. Такие панели обладают следующими характеристиками:

устойчивы к механическому воздействию;

надежны;

просты в монтаже;

не содержат вредных компонентов;

выдерживают большие температурные перепады;

имеют поверхность с рисунками или определенного цвета.

Фото: gregpremru.com



8. Стекло

Если вы все еще думаете, что стеклянные панели — очень хрупкий материал, самое время отложить свои тревоги на дальнюю полку. Сегодня при изготовлении таких панелей стекло подвергается закалке при очень высоких температурах, к тому же толщина таких моделей значительная, что позволяет выдерживать большие нагрузки.

Стеклянные панели прочные, экологичные, тепло- и влагостойкие, простые в уходе. Они как никакие другие подойдут для оформления ванных комнат и кухонных фартуков.

Мы советуем использовать подобные панели в маленьких комнатах, так как за счет того, что материал отлично отражает свет, визуально помещение станет больше. К тому же стекло подарит интерьеру легкости, шарма и изыска.

Фото: antoinelebel.com



9. Металл

Этот материал — один из главных трендов в использовании панелей. Они имеют роскошное сверкающее покрытие, которое напоминает настоящие отполированные листы железа. Это покрытие представляет собой специальную пленку, которую изготавливают из жидкого раствора и наносят на различную основу: дерево, бетон, пластмассу, керамику и другие. На пленку можно нанести гравировку, различные фактуры, что позволит получить оригинальный элемент декора.

Фото: architonic.com



10. Зеркало

Зеркальные стеновые панели — отличный выбор для тех, кто хочет визуально сделать свою квартиру просторнее и роскошнее. Благодаря зеркальной поверхности панели отражают естественный и искусственный свет, который и делает помещение больше. Зеркальные панели изготавливаются из разных материалов:

акрила (на эту основу наносится зеркальная пленка) — он обладает большой гибкостью и практичностью;

ПВХ;

полистирола.

Фото: lightcolordesign.blogspot.com

Как выбирать декоративные стеновые панели:

1) Помните про назначение комнаты и ее площадь.

Зеркальные панели подойдут для маленьких помещений, так как за счет отражающей поверхности смогут визуально сделать комнату больше, а деревянные станут отличным дополнением облика гостиной или спальни, выдержанной в скандинавском стиле.

2) Внимательно изучайте этикетки.

Соответствие строительным нормам и правилам (СНиП) — вот что главное при выборе панелей. В первую очередь обращайте внимание на показатели горючести, воспламеняемости, дымообразования и токсичности. Благодаря этим четырем показателям вы сможете выбрать качественные и безопасные панели. Такие значения варьируются от 1 до 4, и чем они выше, тем хуже качество панелей. В идеале каждый показатель должен иметь в своем обозначении цифру 1.

3) Внешний вид панелей тоже играет важную роль.

Может показаться, что это банальный пункт, но это не так. Многие не обращают внимание перед покупкой на такие, казалось бы, очевидные вещи, как ровная поверхность, однородный цвет, покрытие без вздутий и других повреждений, гладкие края. Чтобы не усложнять себе жизнь возвратом или покупкой других панелей, обязательно проверяйте целостность отделочных материалов прямо в магазине в присутствии продавцов.