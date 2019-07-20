Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухней

Показываем, как уютно может выглядеть небольшая квартирка, оформленная нашими дизайнерами.
Небольшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.
Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!ьшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.
Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!
Наше портфолио более 10 000 проектов
Давайте заглянем в эту квартиру и полюбуемся оформлением каждой из комнат.
Прихожая
Зайдя в квартиру, мы попадаем в серо-белую прихожую, оформленную довольно минималистично. С одной стороны от входа расположилась белая вешалка, украшенная вертикальными деревянными рейками того же цвета. Под ней дизайнеры поставили обувницу, которая может служить одновременно и тумбочкой, и местом для сидения.
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Напротив нее висит большое зеркало, занимающее почти всю стену. Оно служит инструментом для визуального увеличения пространства коридора — кроме того, что выполняет свои основные функции. Акцент зеркалу придает светодиодная подсветка, протянувшаяся по его периметру.
Комната
Из коридора мы попадаем в комнату, служащую в квартире и спальней, и гостиной. Первое, на что обращаем внимание, — большой зеленый диван, выделяющийся на фоне серо-бежевого интерьера. Цветовую гамму продолжает ковер с геометрическими узорами, зеленое растение и постеры в рамках, которые украшают пустую стену над диваном.
Интересных акцентов в комнате много. Обратите внимание на светодиодную подсветку потолка, необычный журнальный столик и оригинальную люстру. Свет в комнате многоуровневый — при просмотре телевизора достаточно будет только подсветки.
В комнате есть пространство, который прячется за зеркальными дверцами-купе. Там расположилась большая гардеробная, в которой хранятся основные вещи. Это позволяет оставить в комнате минимум мебели — всего лишь небольшую модульную систему для повседневных мелочей. Зеркала, расположенные напротив окна, делают комнату светлее, отражая дневной свет.
Кухня
Еще одна дверь из коридора ведет в узкую длинную кухню. Основной цвет ее оформления — серый. Именно в этом оттенке оформлена часть кухонного гарнитура, стена за ним и фартук. Вторая половина кухни оформлена в белом цвете — верхняя часть кухонного гарнитура, входная дверь, балконная дверь и окна. Стена выложена декоративным кирпичом тоже белого цвета, что завершает единый композиционный ансамбль.
Светодиодные акценты есть и в этой комнате. Ими подсвечен гарнитур снизу и сверху. Особенно удобна подсветка рабочей кулинарной зоны. С ее помощью хозяевам будет намного проще готовить, а вся кухня приобретает дополнительную легкость и шарм.
Над столовой зоной дизайнеры повесили две лампы — если выключить основное освещение и оставить только их, можно получить уютную романтичную атмосферу. Над столом повесили небольшую полку, на которой можно расположить вазы, посуду или декоративные аксессуары.
Дизайнеры добавили теплых цветов с помощью деревянной отделки пола, такой же мебели и аксессуаров. Светлый оттенок дерева специально подобран для того, чтобы разбавить холодный серо-белый интерьер.
Ванная комната
Ванная оформлена в бежевых теплых тонах. Горизонтальные узоры на плитке немного вытягивают комнату и делают ее визуально чуть больше. Ванная комната совмещена с санузлом, что часто становится проблемой для размещения всего необходимого в таких пространствах. Но дизайнеры справились с этой задачей в том числе с помощью некоторых приемов декора и оформления.
Справа от двери расположили стиральную машинку. Над ней повесили ряд прозрачных стеклянных полочек для хранения косметики.
Справа от двери — большая ванна, которую наполовину закрывает стеклянная стационарная шторка. Она не дает брызгам попадать на раковину и кафель. А благодаря тому, что она почти незаметна, небольшое пространство не делится визуально на крохотные зоны. Центральным элементом ванной стала подвесная тумба под раковину с двумя ящиками, в которых удобно хранить бытовую химию или полотенца, а также множество прочих мелочей, которые всегда нужны в ванной комнате. Над раковиной есть шкафчик с зеркалом для хранения косметики.
Стоимость
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники