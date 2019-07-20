Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухней

Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!

Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!ьшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.

Небольшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.

Давайте заглянем в эту квартиру и полюбуемся оформлением каждой из комнат.

Прихожая

Зайдя в квартиру, мы попадаем в серо-белую прихожую, оформленную довольно минималистично. С одной стороны от входа расположилась белая вешалка, украшенная вертикальными деревянными рейками того же цвета. Под ней дизайнеры поставили обувницу, которая может служить одновременно и тумбочкой, и местом для сидения.

Фото: rerooms.ru

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Напротив нее висит большое зеркало, занимающее почти всю стену. Оно служит инструментом для визуального увеличения пространства коридора — кроме того, что выполняет свои основные функции. Акцент зеркалу придает светодиодная подсветка, протянувшаяся по его периметру.

Фото: rerooms.ru

Комната

Из коридора мы попадаем в комнату, служащую в квартире и спальней, и гостиной. Первое, на что обращаем внимание, — большой зеленый диван, выделяющийся на фоне серо-бежевого интерьера. Цветовую гамму продолжает ковер с геометрическими узорами, зеленое растение и постеры в рамках, которые украшают пустую стену над диваном.

Фото: rerooms.ru

Интересных акцентов в комнате много. Обратите внимание на светодиодную подсветку потолка, необычный журнальный столик и оригинальную люстру. Свет в комнате многоуровневый — при просмотре телевизора достаточно будет только подсветки.

Фото: rerooms.ru

В комнате есть пространство, который прячется за зеркальными дверцами-купе. Там расположилась большая гардеробная, в которой хранятся основные вещи. Это позволяет оставить в комнате минимум мебели — всего лишь небольшую модульную систему для повседневных мелочей. Зеркала, расположенные напротив окна, делают комнату светлее, отражая дневной свет.

Кухня

Еще одна дверь из коридора ведет в узкую длинную кухню. Основной цвет ее оформления — серый. Именно в этом оттенке оформлена часть кухонного гарнитура, стена за ним и фартук. Вторая половина кухни оформлена в белом цвете — верхняя часть кухонного гарнитура, входная дверь, балконная дверь и окна. Стена выложена декоративным кирпичом тоже белого цвета, что завершает единый композиционный ансамбль.

Фото: rerooms.ru

Светодиодные акценты есть и в этой комнате. Ими подсвечен гарнитур снизу и сверху. Особенно удобна подсветка рабочей кулинарной зоны. С ее помощью хозяевам будет намного проще готовить, а вся кухня приобретает дополнительную легкость и шарм.

Фото: rerooms.ru

Над столовой зоной дизайнеры повесили две лампы — если выключить основное освещение и оставить только их, можно получить уютную романтичную атмосферу. Над столом повесили небольшую полку, на которой можно расположить вазы, посуду или декоративные аксессуары.

Фото: rerooms.ru

Дизайнеры добавили теплых цветов с помощью деревянной отделки пола, такой же мебели и аксессуаров. Светлый оттенок дерева специально подобран для того, чтобы разбавить холодный серо-белый интерьер.

Ванная комната

Ванная оформлена в бежевых теплых тонах. Горизонтальные узоры на плитке немного вытягивают комнату и делают ее визуально чуть больше. Ванная комната совмещена с санузлом, что часто становится проблемой для размещения всего необходимого в таких пространствах. Но дизайнеры справились с этой задачей в том числе с помощью некоторых приемов декора и оформления.

Справа от двери расположили стиральную машинку. Над ней повесили ряд прозрачных стеклянных полочек для хранения косметики.

Фото: rerooms.ru

Справа от двери — большая ванна, которую наполовину закрывает стеклянная стационарная шторка. Она не дает брызгам попадать на раковину и кафель. А благодаря тому, что она почти незаметна, небольшое пространство не делится визуально на крохотные зоны. Центральным элементом ванной стала подвесная тумба под раковину с двумя ящиками, в которых удобно хранить бытовую химию или полотенца, а также множество прочих мелочей, которые всегда нужны в ванной комнате. Над раковиной есть шкафчик с зеркалом для хранения косметики.