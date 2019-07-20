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Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухней


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Показываем, как уютно может выглядеть небольшая квартирка, оформленная нашими дизайнерами.

Небольшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.

Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!ьшая однокомнатная квартира площадью 34 квадратных метра — хороший выбор для небольшой семьи или для молодого человека, решившего начать жить самостоятельно. Современный стиль, в котором оформлена квартира, хорошо подойдет для такого пространства.

Цветовая гамма этой квартиры основана на базовых нейтральных цветах: сером, бежевом и белом. Такие оттенки не вызовут негативных эмоций и понравятся даже самым требовательным хозяевам. Многие приемы, которые использовали наши дизайнеры при подготовке дизайн-проекта, помогли разместить в пространстве все необходимое и визуально сделали каждое помещение просторнее. И не скажешь, что здесь так мало квадратных метров!

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Давайте заглянем в эту квартиру и полюбуемся оформлением каждой из комнат.

Прихожая

Зайдя в квартиру, мы попадаем в серо-белую прихожую, оформленную довольно минималистично. С одной стороны от входа расположилась белая вешалка, украшенная вертикальными деревянными рейками того же цвета. Под ней дизайнеры поставили обувницу, которая может служить одновременно и тумбочкой, и местом для сидения.

Фото № 1: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

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Напротив нее висит большое зеркало, занимающее почти всю стену. Оно служит инструментом для визуального увеличения пространства коридора — кроме того, что выполняет свои основные функции. Акцент зеркалу придает светодиодная подсветка, протянувшаяся по его периметру.

Фото № 2: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Комната

Из коридора мы попадаем в комнату, служащую в квартире и спальней, и гостиной. Первое, на что обращаем внимание, — большой зеленый диван, выделяющийся на фоне серо-бежевого интерьера. Цветовую гамму продолжает ковер с геометрическими узорами, зеленое растение и постеры в рамках, которые украшают пустую стену над диваном.

Фото № 3: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Интересных акцентов в комнате много. Обратите внимание на светодиодную подсветку потолка, необычный журнальный столик и оригинальную люстру. Свет в комнате многоуровневый — при просмотре телевизора достаточно будет только подсветки.

Фото № 4: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

В комнате есть пространство, который прячется за зеркальными дверцами-купе. Там расположилась большая гардеробная, в которой хранятся основные вещи. Это позволяет оставить в комнате минимум мебели — всего лишь небольшую модульную систему для повседневных мелочей. Зеркала, расположенные напротив окна, делают комнату светлее, отражая дневной свет.

Кухня

Еще одна дверь из коридора ведет в узкую длинную кухню. Основной цвет ее оформления — серый. Именно в этом оттенке оформлена часть кухонного гарнитура, стена за ним и фартук. Вторая половина кухни оформлена в белом цвете — верхняя часть кухонного гарнитура, входная дверь, балконная дверь и окна. Стена выложена декоративным кирпичом тоже белого цвета, что завершает единый композиционный ансамбль.

Фото № 5: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Светодиодные акценты есть и в этой комнате. Ими подсвечен гарнитур снизу и сверху. Особенно удобна подсветка рабочей кулинарной зоны. С ее помощью хозяевам будет намного проще готовить, а вся кухня приобретает дополнительную легкость и шарм.

Фото № 6: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Над столовой зоной дизайнеры повесили две лампы — если выключить основное освещение и оставить только их, можно получить уютную романтичную атмосферу. Над столом повесили небольшую полку, на которой можно расположить вазы, посуду или декоративные аксессуары.

Фото № 7: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Дизайнеры добавили теплых цветов с помощью деревянной отделки пола, такой же мебели и аксессуаров. Светлый оттенок дерева специально подобран для того, чтобы разбавить холодный серо-белый интерьер.

Ванная комната

Ванная оформлена в бежевых теплых тонах. Горизонтальные узоры на плитке немного вытягивают комнату и делают ее визуально чуть больше. Ванная комната совмещена с санузлом, что часто становится проблемой для размещения всего необходимого в таких пространствах. Но дизайнеры справились с этой задачей в том числе с помощью некоторых приемов декора и оформления. 

Справа от двери расположили стиральную машинку. Над ней повесили ряд прозрачных стеклянных полочек для хранения косметики. 

Фото № 8: Стильная однокомнатная квартира со светодиодной подсветкой и элегантной серой кухнейФото: rerooms.ru

Справа от двери — большая ванна, которую наполовину закрывает стеклянная стационарная шторка. Она не дает брызгам попадать на раковину и кафель. А благодаря тому, что она почти незаметна, небольшое пространство не делится визуально на крохотные зоны. Центральным элементом ванной стала подвесная тумба под раковину с двумя ящиками, в которых удобно хранить бытовую химию или полотенца, а также множество прочих мелочей, которые всегда нужны в ванной комнате. Над раковиной есть шкафчик с зеркалом для хранения косметики.

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки — 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную ведомость проекта.

#серый#Дизайн-проект#однокомнатная квартира
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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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