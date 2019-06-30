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Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусы


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Стоит ли делать в ванной стеклянную перегородку? Подробно разбираем этот вопрос в нашей статье.

Содержание

Стеклянная шторка для ванной, фото которой так симпатично выглядит в Интернете, — отличное решение проблемы брызг в ванной. Согласитесь, мокрый скользкий пол — это не только неприятно, но и небезопасно. На влажном кафеле легко поскользнуться и получить травму. Чтобы этого не произошло, нужно задуматься об установке перегородки.

Перегородки могут быть разными. Бюджетный вариант — простая водонепроницаемая занавеска или полиэтиленовая шторка. Однако более стильное, комфортное и прочное решение — стеклянный экран. Он хорошо защищает от брызг при принятии душа. Если вы задумали установить стеклянную перегородку, рассмотрите все преимущества и недостатки этой модели.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Перегородка Ravak в проекте ReRooms

Преимущества

Плюсов у стеклянных перегородок намного больше, чем минусов, что говорит в их пользу.

  • Стеклянные перегородки смотрятся очень стильно. В магазинах есть огромный выбор, поэтому можно подобрать модель по своему вкусу и бюджету.
  • Стеклянные шторки подходят для ванны любой конструкции и размера.
  • Шторки из стекла намного гигиеничнее, нежели шторки из ткани. Стеклянные перегородки при изготовлении проходят специальную обработку, которая в дальнейшем отталкивает бактерии. Благодаря этой особенности мыть перегородку намного проще.
  • Если регулярно и правильно ухаживать за перегородками, на них не скапливается налет.
  • Стеклянные перегородки придают помещению уютный вид, так как прозрачный материал выглядит легко и не уменьшает пространство комнаты.
  • Стекло для изготовления перегородок — закаленное и прочное, поэтому не нужно бояться, что оно легко разобьется.

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Фото № 2: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Душевая шторка BelBagno в проекте ReRooms

Недостатки

У стеклянных перегородок, как и у любых товаров, если минусы.

  • Шторки из стекла намного дороже своих собратьев из ткани, так как кроме покупки самой перегородки вам придется потратить деньги и силы на установку, не говоря уже о доставке.
  • Главный недостаток — сложность монтажа конструкции. И в этом случае существует два варианта: либо установить своими силами, если вы понимаете, что сможете это сделать, либо вызвать специалистов. Правильная установка важна для раздвижных конструкций, которые просто не будут плотно закрываться, если установить их неровно.
  • Если не следить и не ухаживать за перегородкой, на ней может развиться грибок и плесень, с удалением которых придется помучиться.

Фото № 3: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Душевая перегородка в дизайн-проекте ванной от ReRooms

Виды штор из стекла для ванн или душевых

Существует несколько распространенных видов конструкций стеклянных перегородок. Основные типы — это статичные, раскладные, раздвижные и распашные. Об особенностях каждого вида мы расскажем подробно.

Статичные перегородки

Это самый простой и бюджетный вид стеклянной шторки. Конструкция простая, без механизмов, которые могли бы сломаться. Статичная перегородка закрывает только часть ванны, в которой находится душ, поэтому брызги на пол могут все-таки долетать. Плюс ее в том, что такую конструкцию дома можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Фото № 4: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото: rerooms.ru

Распашные перегородки

Перегородки с распашным механизмом похожи на кабинку со стеклянной дверью. Выглядит дорого и стильно. Однако и стоит довольно дорого. Такая модель подойдет для большой ванной комнаты, так как для открывания распашной двери нужно дополнительное место.

Фото № 5: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Перегородки этого типа бывают разными. Могут быть модели, закрывающие не всю ванну или душ, или перегородки, выполненные из толстого закаленного стекла.

Раскладные перегородки

Такой тип шторок обычно используют в небольших ванных для экономии пространства. Конструкция позволяет обустроить даже самую маленькую ванную.Некоторые модели делают не из стекла, а из пластика, так как постоянные передвижения могут повредить перегородку.

Раздвижные перегородки

Эта модель очень популярна у покупателей, так как она компактна и не требует дополнительного места для открывания дверок. Плюс модели и в том, что ее можно использовать для ванн любых конструкций: и обычных, и угловых, и даже изогнутых. Для последних выпускают специальные модели из гнутого стекла.

Фото № 6: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Дизайн стеклянных штор в интерьере

Прозрачные

Прозрачные перегородки дизайнеры любят использовать в интерьере, оформленном в стиле минимализм, или в маленьких ванных комнатах. В небольших пространствах прозрачное стекло почти невидимо, поэтому кажется, что его нет. Комната из-за этого визуально кажется больше.

Фото № 7: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Матовые

Матовые перегородки часто используют в совмещенных санузлах. Благодаря тому что материал непрозрачный, за ним вас не будет видно. Конечно, полностью она вас не скроет, но находиться в душе станет намного комфортнее.

Фото № 8: Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусыФото ReRooms

Цветные

Добавить ванной комнате красок и акцентов можно с помощью цветных перегородок. Цветная шторка подойдет любому стилю, главное — выбрать подходящий оттенок.

А вашей ванной подошла бы стеклянная штора? Фото какого интерьера вам понравилось больше всего? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях.

#идеи для дома. Декор и аксессуары#Ванная
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