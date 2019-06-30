Стеклянная шторка для ванной: плюсы и минусы

Перегородки могут быть разными. Бюджетный вариант — простая водонепроницаемая занавеска или полиэтиленовая шторка. Однако более стильное, комфортное и прочное решение — стеклянный экран. Он хорошо защищает от брызг при принятии душа. Если вы задумали установить стеклянную перегородку, рассмотрите все преимущества и недостатки этой модели.

Стеклянная шторка для ванной, фото которой так симпатично выглядит в Интернете, — отличное решение проблемы брызг в ванной. Согласитесь, мокрый скользкий пол — это не только неприятно, но и небезопасно. На влажном кафеле легко поскользнуться и получить травму. Чтобы этого не произошло, нужно задуматься об установке перегородки.

Фото ReRooms





Перегородка Ravak в проекте ReRooms

Преимущества

Плюсов у стеклянных перегородок намного больше, чем минусов, что говорит в их пользу.

Стеклянные перегородки смотрятся очень стильно. В магазинах есть огромный выбор, поэтому можно подобрать модель по своему вкусу и бюджету.

Стеклянные шторки подходят для ванны любой конструкции и размера.

Шторки из стекла намного гигиеничнее, нежели шторки из ткани. Стеклянные перегородки при изготовлении проходят специальную обработку, которая в дальнейшем отталкивает бактерии. Благодаря этой особенности мыть перегородку намного проще.

Если регулярно и правильно ухаживать за перегородками, на них не скапливается налет.

Стеклянные перегородки придают помещению уютный вид, так как прозрачный материал выглядит легко и не уменьшает пространство комнаты.

Стекло для изготовления перегородок — закаленное и прочное, поэтому не нужно бояться, что оно легко разобьется.

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Фото ReRooms





Душевая шторка BelBagno в проекте ReRooms

Недостатки

У стеклянных перегородок, как и у любых товаров, если минусы.

Шторки из стекла намного дороже своих собратьев из ткани, так как кроме покупки самой перегородки вам придется потратить деньги и силы на установку, не говоря уже о доставке.

Главный недостаток — сложность монтажа конструкции. И в этом случае существует два варианта: либо установить своими силами, если вы понимаете, что сможете это сделать, либо вызвать специалистов. Правильная установка важна для раздвижных конструкций, которые просто не будут плотно закрываться, если установить их неровно.

Если не следить и не ухаживать за перегородкой, на ней может развиться грибок и плесень, с удалением которых придется помучиться.

Фото ReRooms





Душевая перегородка в дизайн-проекте ванной от ReRooms

Виды штор из стекла для ванн или душевых

Существует несколько распространенных видов конструкций стеклянных перегородок. Основные типы — это статичные, раскладные, раздвижные и распашные. Об особенностях каждого вида мы расскажем подробно.

Статичные перегородки

Это самый простой и бюджетный вид стеклянной шторки. Конструкция простая, без механизмов, которые могли бы сломаться. Статичная перегородка закрывает только часть ванны, в которой находится душ, поэтому брызги на пол могут все-таки долетать. Плюс ее в том, что такую конструкцию дома можно установить самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Фото: rerooms.ru

Распашные перегородки

Перегородки с распашным механизмом похожи на кабинку со стеклянной дверью. Выглядит дорого и стильно. Однако и стоит довольно дорого. Такая модель подойдет для большой ванной комнаты, так как для открывания распашной двери нужно дополнительное место.

Фото ReRooms

Перегородки этого типа бывают разными. Могут быть модели, закрывающие не всю ванну или душ, или перегородки, выполненные из толстого закаленного стекла.

Раскладные перегородки

Такой тип шторок обычно используют в небольших ванных для экономии пространства. Конструкция позволяет обустроить даже самую маленькую ванную.Некоторые модели делают не из стекла, а из пластика, так как постоянные передвижения могут повредить перегородку.

Раздвижные перегородки

Эта модель очень популярна у покупателей, так как она компактна и не требует дополнительного места для открывания дверок. Плюс модели и в том, что ее можно использовать для ванн любых конструкций: и обычных, и угловых, и даже изогнутых. Для последних выпускают специальные модели из гнутого стекла.

Фото ReRooms

Дизайн стеклянных штор в интерьере

Прозрачные

Прозрачные перегородки дизайнеры любят использовать в интерьере, оформленном в стиле минимализм, или в маленьких ванных комнатах. В небольших пространствах прозрачное стекло почти невидимо, поэтому кажется, что его нет. Комната из-за этого визуально кажется больше.

Фото ReRooms

Матовые

Матовые перегородки часто используют в совмещенных санузлах. Благодаря тому что материал непрозрачный, за ним вас не будет видно. Конечно, полностью она вас не скроет, но находиться в душе станет намного комфортнее.

Фото ReRooms

Цветные

Добавить ванной комнате красок и акцентов можно с помощью цветных перегородок. Цветная шторка подойдет любому стилю, главное — выбрать подходящий оттенок.

А вашей ванной подошла бы стеклянная штора? Фото какого интерьера вам понравилось больше всего? Делитесь с нами своими мыслями в комментариях.