Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад , а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и дизайна однокомнатной квартиры в этих домах.

Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад , а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и дизайна однокомнатной квартиры в этих домах.серии КОПЭ (аббревиатура расшифровывается как «компоновочные объемно-планировочные элементы») — результат успешной работы советских проектировщиков. Здания этой серии были впервые возведены в Москве в 1981 году и строятся до сих пор. За время своего существования проект прошел несколько модификаций: КОПЭ-80, КОПЭ-85, КОПЭ-87, КОПЭ-2000, КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня. Две последние разновидности — это многоквартирные панельные дома до 22—25 этажей, легко узнаваемые по эркерам, застекленным полукруглым лоджиям и облицовке наружных стен цветной крупной прямоугольной плиткой или панелями под мрамор. Дома КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня различаются количеством подъездов: у первого варианта — от двух до шести, у второго — один.

Дома серии КОПЭ (аббревиатура расшифровывается как «компоновочные объемно-планировочные элементы») — результат успешной работы советских проектировщиков. Здания этой серии были впервые возведены в Москве в 1981 году и строятся до сих пор. За время своего существования проект прошел несколько модификаций: КОПЭ-80, КОПЭ-85, КОПЭ-87, КОПЭ-2000, КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня. Две последние разновидности — это многоквартирные панельные дома до 22—25 этажей, легко узнаваемые по эркерам, застекленным полукруглым лоджиям и облицовке наружных стен цветной крупной прямоугольной плиткой или панелями под мрамор. Дома КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня различаются количеством подъездов: у первого варианта — от двух до шести, у второго — один.

Фото: homerenovates.com

Особенности планировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Однокомнатные квартиры в домах серии КОПЭ имеют стандартную планировку. Общая площадь — 38,3 квадратных метра. Высота потолков составляет от 266 до 280 сантиметров. При входе в квартиру — маленькая прихожая, идеи дизайна которой мы вам показывали. Ее площадь — чуть больше трех метров, и сюда выходят четыре двери: в ванную, санузел, кухню и комнату.

Фото: lakbermagazin.hu

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Площадь жилой комнаты — почти 20 квадратных метров, есть окно. Кухня может похвастаться десятью квадратными метрами. Здесь есть большое окно и выход на балкон. На плане однушки КОПЭ видно, что она имеет квадратную форму и посередине разделена несущей перегородкой.

Фото: instaphenomenons.me

Варианты перепланировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Возможности перепланировки однокомнатной квартиры в домах серии КОПЭ ограничены несущей перегородкой между жилой комнатой и остальными помещениями и консольным балконом. В первом случае не получится объединить комнату с кухней, во втором — кухню с балконом, поскольку в домах этой серии нельзя демонтировать подоконный блок. Что же можно улучшить в планировке квартиры при таких условиях?

Во-первых, объединить ванную и санузел. Это не только увеличит полезную площадь технических помещений, но и позволит убрать одну дверь, что положительно скажется на возможностях оформления прихожей.

Фото: homestarfin.com

Во-вторых, совмещенную ванную можно сделать сложной конфигурации, увеличив площадь за счет прихожей. Например, перегородка выкладывается не по прямой линии, а дугообразно, до двери на кухню. Приемов по созданию современного дизайна ванной много.

Фото: vse-zdes.ua

В-третьих, в несущей межкомнатной стене можно сделать дверной проем шириной 90—110 сантиметров между кухней и жилым помещением. Тогда дверь со стороны прихожей убирается, а освободившаяся площадь может использоваться с большей пользой. Например, увеличится ванная, появится встроенный шкаф. Можно дверной проем на кухню не закладывать, а расширить и присоединить полметра-метр от прихожей к кухне, установить там холодильник или обустроить кладовку.

Фото: rerooms.ru

В-четвертых, можно сделать в жилой комнате встроенный шкаф-купе в выступе справа от двери. Закуток удачно расположен, и его будет достаточно, чтобы не загромождать ни комнату, ни прихожую системами хранения.

Фото: easyladys.com

В-пятых, можно «откусить» немного площади от комнаты, соорудить полноценную стену и новый дверной проем и сделать гардеробную. Такая перепланировка показана на фото эскиза расстановки мебели. Важно внести все изменения в план капитального ремонта квартиры.

Фото: masterbud.dp.ua

Дизайнерские стили для однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Первое, что хочется сделать в дизайне однушки , — сохранить побольше свободного пространства. Разместив, конечно же, всю необходимую мебель и технику. С этими непростыми задачами помогут справиться такие интерьерные стили, как минимализм, фьюжн, эклектика, модернизм, лофт, скандинавский, средиземноморский и эко. В этом дизайне замечательно применяется модульная и компактная мебель, зонируется пространство. Типичное для этих стилей цветовое оформление — светлое, легкое, не обремененное густыми, глухими красками, как, например, в готическом стиле. Поскольку сейчас чистые стили заменяются смешанными, то к основному оформлению лучше добавить декора и аксессуаров из таких стилей, как этнический, ретро, винтаж, прованс, поп-арт, классика, ар-деко. Напомним, как можно обустроить интерьер однокомнатной квартиры в стиле фьюжн.

Фото: hyper2017.com

Фото: 33decor.com

Фото: homedecoranddesign.com

Фото: dizainall.com

Примеры дизайна однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Индивидуальность стандартной планировке однокомнатных квартир в домах серии КОПЭ придает именно дизайн интерьера. Для этого надо отойти от стереотипов и обратиться к профессиональным дизайнерам, которые любое типичное пространство превратят в уникальное и уютное. И это не голословное утверждение. Посмотрите подборку фото с дизайном однушек КОПЭ.