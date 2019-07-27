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Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ


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Когда хлопоты по приобретению квартиры позади, приходят они, вопросы о перепланировке, дизайне и ремонте. Все не так страшно, когда знаешь тонкости типовой планировки домов серии КОПЭ.

Дома серии КОПЭ (аббревиатура расшифровывается как «компоновочные объемно-планировочные элементы») — результат успешной работы советских проектировщиков. Здания этой серии были впервые возведены в Москве в 1981 году и строятся до сих пор. За время своего существования проект прошел несколько модификаций: КОПЭ-80, КОПЭ-85, КОПЭ-87, КОПЭ-2000, КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня. Две последние разновидности — это многоквартирные панельные дома до 22—25 этажей, легко узнаваемые по эркерам, застекленным полукруглым лоджиям и облицовке наружных стен цветной крупной прямоугольной плиткой или панелями под мрамор. Дома КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня различаются количеством подъездов: у первого варианта — от двух до шести, у второго — один. 

Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад, а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и дизайна однокомнатной квартиры в этих домах.серии КОПЭ (аббревиатура расшифровывается как «компоновочные объемно-планировочные элементы») — результат успешной работы советских проектировщиков. Здания этой серии были впервые возведены в Москве в 1981 году и строятся до сих пор. За время своего существования проект прошел несколько модификаций: КОПЭ-80, КОПЭ-85, КОПЭ-87, КОПЭ-2000, КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня. Две последние разновидности — это многоквартирные панельные дома до 22—25 этажей, легко узнаваемые по эркерам, застекленным полукруглым лоджиям и облицовке наружных стен цветной крупной прямоугольной плиткой или панелями под мрамор. Дома КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня различаются количеством подъездов: у первого варианта — от двух до шести, у второго — один. 

Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад, а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и дизайна однокомнатной квартиры в этих домах.

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Фото № 1: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: homerenovates.com

Особенности планировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Однокомнатные квартиры в домах серии КОПЭ имеют стандартную планировку. Общая площадь — 38,3 квадратных метра. Высота потолков составляет от 266 до 280 сантиметров. При входе в квартиру — маленькая прихожая, идеи дизайна которой мы вам показывали. Ее площадь — чуть больше трех метров, и сюда выходят четыре двери: в ванную, санузел, кухню и комнату.

Фото № 2: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: lakbermagazin.hu

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Площадь жилой комнаты — почти 20 квадратных метров, есть окно. Кухня может похвастаться десятью квадратными метрами. Здесь есть большое окно и выход на балкон. На плане однушки КОПЭ видно, что она имеет квадратную форму и посередине разделена несущей перегородкой.

Фото № 3: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: instaphenomenons.me

Варианты перепланировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Возможности перепланировки однокомнатной квартиры в домах серии КОПЭ ограничены несущей перегородкой между жилой комнатой и остальными помещениями и консольным балконом. В первом случае не получится объединить комнату с кухней, во втором — кухню с балконом, поскольку в домах этой серии нельзя демонтировать подоконный блок. Что же можно улучшить в планировке квартиры при таких условиях?

Во-первых, объединить ванную и санузел. Это не только увеличит полезную площадь технических помещений, но и позволит убрать одну дверь, что положительно скажется на возможностях оформления прихожей.

Фото № 4: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: homestarfin.com

Во-вторых, совмещенную ванную можно сделать сложной конфигурации, увеличив площадь за счет прихожей. Например, перегородка выкладывается не по прямой линии, а дугообразно, до двери на кухню. Приемов по созданию современного дизайна ванной много.

Фото № 5: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: vse-zdes.ua

В-третьих, в несущей межкомнатной стене можно сделать дверной проем шириной 90—110 сантиметров между кухней и жилым помещением. Тогда дверь со стороны прихожей убирается, а освободившаяся площадь может использоваться с большей пользой. Например, увеличится ванная, появится встроенный шкаф. Можно дверной проем на кухню не закладывать, а расширить и присоединить полметра-метр от прихожей к кухне, установить там холодильник или обустроить кладовку.

Фото № 6: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: rerooms.ru

В-четвертых, можно сделать в жилой комнате встроенный шкаф-купе в выступе справа от двери. Закуток удачно расположен, и его будет достаточно, чтобы не загромождать ни комнату, ни прихожую системами хранения.

Фото № 7: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: easyladys.com

В-пятых, можно «откусить» немного площади от комнаты, соорудить полноценную стену и новый дверной проем и сделать гардеробную. Такая перепланировка показана на фото эскиза расстановки мебели. Важно внести все изменения в план капитального ремонта квартиры.

Фото № 8: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: masterbud.dp.ua

Дизайнерские стили для однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Первое, что хочется сделать в дизайне однушки, — сохранить побольше свободного пространства. Разместив, конечно же, всю необходимую мебель и технику. С этими непростыми задачами помогут справиться такие интерьерные стили, как минимализм, фьюжн, эклектика, модернизм, лофт, скандинавский, средиземноморский и эко. В этом дизайне замечательно применяется модульная и компактная мебель, зонируется пространство. Типичное для этих стилей цветовое оформление — светлое, легкое, не обремененное густыми, глухими красками, как, например, в готическом стиле. Поскольку сейчас чистые стили заменяются смешанными, то к основному оформлению лучше добавить декора и аксессуаров из таких стилей, как этнический, ретро, винтаж, прованс, поп-арт, классика, ар-деко. Напомним, как можно обустроить интерьер однокомнатной квартиры в стиле фьюжн.

Фото № 9: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: hyper2017.com

Фото № 10: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: 33decor.com

Фото № 11: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: homedecoranddesign.com

Фото № 12: Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭФото: dizainall.com

Примеры дизайна однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Индивидуальность стандартной планировке однокомнатных квартир в домах серии КОПЭ придает именно дизайн интерьера. Для этого надо отойти от стереотипов и обратиться к профессиональным дизайнерам, которые любое типичное пространство превратят в уникальное и уютное. И это не голословное утверждение. Посмотрите подборку фото с дизайном однушек КОПЭ. 


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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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