Дизайн однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ

Когда хлопоты по приобретению квартиры позади, приходят они, вопросы о перепланировке, дизайне и ремонте. Все не так страшно, когда знаешь тонкости типовой планировки домов серии КОПЭ.
Дома серии КОПЭ (аббревиатура расшифровывается как «компоновочные объемно-планировочные элементы») — результат успешной работы советских проектировщиков. Здания этой серии были впервые возведены в Москве в 1981 году и строятся до сих пор. За время своего существования проект прошел несколько модификаций: КОПЭ-80, КОПЭ-85, КОПЭ-87, КОПЭ-2000, КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня. Две последние разновидности — это многоквартирные панельные дома до 22—25 этажей, легко узнаваемые по эркерам, застекленным полукруглым лоджиям и облицовке наружных стен цветной крупной прямоугольной плиткой или панелями под мрамор. Дома КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня различаются количеством подъездов: у первого варианта — от двух до шести, у второго — один.
Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад, а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и
Дома серий КОПЭ-М-ПАРУС и КОПЭ-Башня снаружи отделаны трехслойными панелями, что существенно повышает тепло- и звукоизоляцию. Панели с такими же свойствами, только меньше по толщине, установлены в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. В каждой квартире есть лоджия или балкон, где можно создать сад, а все комнаты изолированы. Это общие характеристики современных домов серии КОПЭ, строящихся в Москве и Подмосковье с 2003 года. ReRooms подробнее расскажет об особенностях планировки и
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Особенности планировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ
Однокомнатные квартиры в домах серии КОПЭ имеют стандартную планировку. Общая площадь — 38,3 квадратных метра. Высота потолков составляет от 266 до 280 сантиметров. При входе в квартиру — маленькая прихожая, идеи дизайна которой мы вам показывали. Ее площадь — чуть больше трех метров, и сюда выходят четыре двери: в ванную, санузел, кухню и комнату.
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Площадь жилой комнаты — почти 20 квадратных метров, есть окно. Кухня может похвастаться десятью квадратными метрами. Здесь есть большое окно и выход на балкон. На плане однушки КОПЭ видно, что она имеет квадратную форму и посередине разделена несущей перегородкой.
Варианты перепланировки однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ
Возможности перепланировки однокомнатной квартиры в домах серии КОПЭ ограничены несущей перегородкой между жилой комнатой и остальными помещениями и консольным балконом. В первом случае не получится объединить комнату с кухней, во втором — кухню с балконом, поскольку в домах этой серии нельзя демонтировать подоконный блок. Что же можно улучшить в планировке квартиры при таких условиях?
Во-первых, объединить ванную и санузел. Это не только увеличит полезную площадь технических помещений, но и позволит убрать одну дверь, что положительно скажется на возможностях оформления прихожей.
Во-вторых, совмещенную ванную можно сделать сложной конфигурации, увеличив площадь за счет прихожей. Например, перегородка выкладывается не по прямой линии, а дугообразно, до двери на кухню. Приемов по созданию современного дизайна ванной много.
В-третьих, в несущей межкомнатной стене можно сделать дверной проем шириной 90—110 сантиметров между кухней и жилым помещением. Тогда дверь со стороны прихожей убирается, а освободившаяся площадь может использоваться с большей пользой. Например, увеличится ванная, появится встроенный шкаф. Можно дверной проем на кухню не закладывать, а расширить и присоединить полметра-метр от прихожей к кухне, установить там холодильник или обустроить кладовку.
В-четвертых, можно сделать в жилой комнате встроенный шкаф-купе в выступе справа от двери. Закуток удачно расположен, и его будет достаточно, чтобы не загромождать ни комнату, ни прихожую системами хранения.
В-пятых, можно «откусить» немного площади от комнаты, соорудить полноценную стену и новый дверной проем и сделать гардеробную. Такая перепланировка показана на фото эскиза расстановки мебели. Важно внести все изменения в план капитального ремонта квартиры.
Дизайнерские стили для однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ
Первое, что хочется сделать в
Примеры дизайна однокомнатной квартиры в доме серии КОПЭ
Индивидуальность стандартной планировке однокомнатных квартир в домах серии КОПЭ придает именно дизайн интерьера. Для этого надо отойти от стереотипов и обратиться к профессиональным дизайнерам, которые любое типичное пространство превратят в уникальное и уютное. И это не голословное утверждение. Посмотрите подборку фото с дизайном однушек КОПЭ.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники