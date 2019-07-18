Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартиры

Рассказываем, чем примечателен итальянский материал терраццо и как можно максимально красиво и универсально использовать его в домашнем интерьере.
Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня.
Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.
1. На полу
Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера.
2. На стенах
Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).
3. В качестве кухонного фартука
При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.ltr">Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня.
Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.
1. На полу
Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера.
2. На стенах
Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).
3. В качестве кухонного фартука
При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.
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4. В роли столешницы
В технике терраццо также получится сделать красивую и оригинальную столешницу для гарнитура. Она может быть выполнена из цельной бетонной плиты с полированной поверхностью или же просто украшена наклеенной пленкой с характерным узором. Кстати, оформление под терраццо столешницы и фартука можно комбинировать, чтобы создать более яркий и эффектный кухонный интерьер.
5. Для украшения кухонного острова
На больших и просторных кухнях нередко устанавливается остров, стенки которого оформляются в итальянской технике терраццо. Достигается это различными способами: либо использованием оригинальных бетонных плит, из которых и собирается сам остров, либо отделкой стенок стилизованными под терраццо обоями. Остров в таком исполнении станет главным акцентом кухни, так как чаще всего он расположен в центре комнаты и наиболее заметен.
6. Для отделки ванной комнаты
Один из самых популярных вариантов применения терраццо в интерьере — отделка ванной комнаты или санузла. Так как в этих комнатах плитка стала классическим и привычным материалом, можно пренебречь правилом оформления под терраццо только акцентной стены: красиво и эффектно будет выглядеть даже та ванная, стены и пол которой полностью облачены в такую узорчатую плитку. Но в этом случае лучше ограничить цветовую палитру и не использовать больше двух-трех цветов.
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7. Для стилизации мебели
Под терраццо можно стилизовать даже обычную домашнюю мебель: столы, стулья, стеллажи и многие другие предметы. Самый экономичный вариант — оклеить корпус мебели декоративной пленкой с узором. Есть и более дорогостоящее решение для богатых и роскошных интерьеров: например, приобрести красивый дизайнерский стол и стулья, изготовленные из настоящих бетонно-мраморных плит, — как на фотографии ниже.
8. В виде светильников
Стилизуются под узорчатый рисунок терраццо и более мелкие предметы интерьера — например подвесные потолочные лампы и светильники. Их корпус окрашивается характерным узором, благодаря чему обычные элементы освещения превращаются в дизайнерский самобытный декор. Они могут гармонично дополнить отделку под терраццо стен, пола или крупной мебели, сделав интерьер более цельным.
9. Как декоративные украшения
В качестве дополнения к основной отделке можно применять не только оригинальные светильники, но и обычные декоративные украшения, поверхность которых имитирует технику терраццо. На кухню идеально впишется стилизованная узорчатая посуда, а в гостиную или спальню — красивые статуэтки.
10. Рисунок на текстиле и ткани
В последнее время стала популярной идея стилизовать под терраццо даже домашний текстиль: чехлы для подушек, шторы, постельное белье или покрывало на кровати. Такой способ включить в свой интерьер характерные узоры не потребует особых усилий и затрат.
А сам рисунок терраццо приобретет новый облик, перевоплотившись из монолитной бетонной плиты в мягкий и приятный на ощупь материал.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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