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Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартиры


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Рассказываем, чем примечателен итальянский материал терраццо и как можно максимально красиво и универсально использовать его в домашнем интерьере.

Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня. 

Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.

1. На полу

Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера. 

Фото № 1: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: archidea.com.ua

2. На стенах

Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).

Фото № 2: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: oakfurnitureland.co.uk

3. В качестве кухонного фартука

При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.ltr">Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня. 

Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.

1. На полу

Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера. 

Фото № 1: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: archidea.com.ua

2. На стенах

Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).

Фото № 2: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: oakfurnitureland.co.uk

3. В качестве кухонного фартука

При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.

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Фото № 3: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: lmcs-balma.com

4. В роли столешницы

В технике терраццо также получится сделать красивую и оригинальную столешницу для гарнитура. Она может быть выполнена из цельной бетонной плиты с полированной поверхностью или же просто украшена наклеенной пленкой с характерным узором. Кстати, оформление под терраццо столешницы и фартука можно комбинировать, чтобы создать более яркий и эффектный кухонный интерьер. 

Фото № 4: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: apartmenttherapy.com

5. Для украшения кухонного острова

На больших и просторных кухнях нередко устанавливается остров, стенки которого оформляются в итальянской технике терраццо. Достигается это различными способами: либо использованием оригинальных бетонных плит, из которых и собирается сам остров, либо отделкой стенок стилизованными под терраццо обоями. Остров в таком исполнении станет главным акцентом кухни, так как чаще всего он расположен в центре комнаты и наиболее заметен.

Фото № 5: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: archilovers.com

6. Для отделки ванной комнаты

Один из самых популярных вариантов применения терраццо в интерьере — отделка ванной комнаты или санузла. Так как в этих комнатах плитка стала классическим и привычным материалом, можно пренебречь правилом оформления под терраццо только акцентной стены: красиво и эффектно будет выглядеть даже та ванная, стены и пол которой полностью облачены в такую узорчатую плитку. Но в этом случае лучше ограничить цветовую палитру и не использовать больше двух-трех цветов.

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Фото № 6: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: originalhome.com.br

7. Для стилизации мебели

Под терраццо можно стилизовать даже обычную домашнюю мебель: столы, стулья, стеллажи и многие другие предметы. Самый экономичный вариант — оклеить корпус мебели декоративной пленкой с узором. Есть и более дорогостоящее решение для богатых и роскошных интерьеров: например, приобрести красивый дизайнерский стол и стулья, изготовленные из настоящих бетонно-мраморных плит, — как на фотографии ниже. 

Фото № 7: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: artsy.net

8. В виде светильников

Стилизуются под узорчатый рисунок терраццо и более мелкие предметы интерьера — например подвесные потолочные лампы и светильники. Их корпус окрашивается характерным узором, благодаря чему обычные элементы освещения превращаются в дизайнерский самобытный декор. Они могут гармонично дополнить отделку под терраццо стен, пола или крупной мебели, сделав интерьер более цельным.

Фото № 8: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: nouvellesviesdesign.com

9. Как декоративные украшения

В качестве дополнения к основной отделке можно применять не только оригинальные светильники, но и обычные декоративные украшения, поверхность которых имитирует технику терраццо. На кухню идеально впишется стилизованная узорчатая посуда, а в гостиную или спальню — красивые статуэтки.

Фото № 9: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: mrsrobinsonshop.co.uk

10. Рисунок на текстиле и ткани

В последнее время стала популярной идея стилизовать под терраццо даже домашний текстиль: чехлы для подушек, шторы, постельное белье или покрывало на кровати. Такой способ включить в свой интерьер характерные узоры не потребует особых усилий и затрат. 

Фото № 10: Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартирыФото: lokoloko.es

А сам рисунок терраццо приобретет новый облик, перевоплотившись из монолитной бетонной плиты в мягкий и приятный на ощупь материал.

#Отделочные материалы#Кухня#Ванная#идеи для дома
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