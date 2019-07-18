Терраццо: 10 вариантов применения в интерьере квартиры

Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня.

Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.

1. На полу

Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера.

Фото: archidea.com.ua

2. На стенах

Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).

Фото: oakfurnitureland.co.uk

3. В качестве кухонного фартука

При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.ltr">Исторически терраццо — это бесшовный пол с оригинальным мозаичным узором. В его основе лежит цемент и различные каменные породы, а «мозаика» образуется благодаря смешиванию с цементом частиц натурального мрамора и стекла. Появился такой пол в Венеции во второй половине ХХ века, однако активно используется в домашних интерьерах и сегодня.

Правда, сейчас терраццо уже не такой дорогой и редкий материал, так как часто его используют в виде имитации, причем не только для укладки пола. Хотите узнать, что и как в своем жилище можно декорировать с его помощью? Показываем варианты использования терраццо на самых ярких и красивых примерах.

1. На полу

Наиболее классический вариант включения терраццо в интерьер — в роли напольного покрытия. Для этого чаще всего используется не имитация, а традиционные бетонные плиты — прямо как в Италии 1960—1970-х годов. Такой пол выглядит роскошно и очень благородно, а возможность смешать с бетоном каменные породы различных цветов позволяет подстроить терраццо под любую палитру и под любой стиль интерьера.

Фото: archidea.com.ua

2. На стенах

Нередко дизайнеры оформляют под терраццо стены квартир и частных домов. Но вместо тяжелых каменных плит, которые проблематично размещать вертикально и крепить к стене, здесь используют специальные обои или тонкую керамическую плитку с имитацией узорчатого рисунка. Лучший вариант — оформить в виде терраццо одну акцентную стену в комнате (если поступить так со всеми стенами, интерьер рискует стать слишком пестрым).

Фото: oakfurnitureland.co.uk

3. В качестве кухонного фартука

При помощи плитки или обоев терраццо можно оформить лишь часть стены — чаще всего такой ход используется для создания яркого кухонного фартука в зоне гарнитура. Фартук становится самым ярким акцентом комнаты и самостоятельным декоративным украшением. Чтобы обеспечить максимальный эффект от такой отделки, лучше не загромождать участок с фартуком кухонными принадлежностями и максимально оставить его на виду.