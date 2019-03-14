Трешка с роскошной ванной и гигантской кухней в американском стиле

Вы знаете, что такое американский стиль и что необходимо для его создания в интерьере? В первую очередь, конечно, большое пространство. В американских домах традиционно много места, высокие потолки и большие комнаты. Во-вторых, здесь нет места скромности и мелочности, вся мебель и даже техника максимального размера и занимает иногда даже больше места, чем нужно. В-третьих, потребуется весь возможный комфорт, которого можно достичь с помощью дизайнерских приемов. Американский интерьер подразумевает огромный удобный диван, отдельные комнаты для каждого члена семьи, зону, где можно принять гостей, ванную, где можно поместиться хоть впятером, и, конечно, гардеробные комнаты. И в-четвертых, американский стиль — это роскошь, никакой экономии и попыток сделать все компактным.

Вот именно такой проект и нужно было сделать дизайнерам ReRooms, когда к ним в очередной раз обратились за услугами. С квартирой повезло: она имела удобную планировку, в которой можно было смело фантазировать, и площадь, где можно было развернуться: 112 метров. Стиль выбрали быстро. А вот цветовую гамму подбирали нетипичную для американского стиля: натуральную, с яркими неожиданными акцентами. Ведь современный взгляд на интерьер требует необычных решений, выражения индивидуальности и свежего взгляда на традиции. Посмотрим, что в итоге получилось у дизайнеров ReRooms.

Кухня-гостиная

Сразу же приняли решение объединить кухню и гостиную. Эта идея пришла к нам от американцев и очень понравилась как обладателям крохотных квартир, так и владельцам собственных домов. Требовалось найти только перегородку для зонирования. Ею стала барная стойка — тоже типично американская черта в интерьере.

В таком широком пространстве важно было досконально продумать кухню, чтобы она стала гордостью хозяев. Выбрали роскошный вариант в натуральных оттенках из дерева и мрамора, с огромной рабочей поверхностью и традиционным американским холодильником side-by-side. Обеденная зона с большим столом на несколько человек — это тоже важная черта американского стиля. Для нее выделили отдельное место у окна. В зоне гостиной появился роскошный диван с каретной стяжкой и камин. Это небольшая отсылка к Великобритании и ее традициям, поскольку часть американцев имеет британские корни.



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Спальня хозяев

В американском представлении спальня — это место для отдыха, где не должно быть ничего лишнего. Никаких рабочих столов, книжных шкафов и мест для хранения. Поэтому дизайнеры сделали отдельные гардеробные, чтобы не ставить в комнатах шкафы и комоды, а в хозяйской спальне кроме кровати есть только кресло и телевизор. Кстати, кровать для американцев — чуть ли не оплот семейного благополучия, поэтому она должна быть большой, красивой и привлекающей внимание.

Специалисты ReRooms проявили фантазию и выбрали нестандартное сочетание ярко-красного и салатового оттенков. Такой контраст поражает воображение и превращает спальню в одно из самых ярких и интересных мест в доме.



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Кабинет

Владельцам квартиры очень нужна была отдельная рабочая зона, хорошо освещенная и просторная. Но выделить для этого отдельную комнату оказалось непросто. Решение нашлось само собой: балкон, примыкающий к хозяйской спальне, оказался довольно большим, наполненным солнечным светом, и там было место не только для рабочего стола и кресла, но и для целой конструкции из книжных полок. Все выполнено в соответствии с требованиями к американским кабинетам: дерево, кожа, изящная фурнитура и комфорт для того, кто здесь работает.



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Детская

У хозяев двое детей-подростков, которых решили поселить в одну комнату и наполнить ее всем, что только может потребоваться активному школьнику. Основной фон сделали нейтральных серо-бежевых оттенков и с индустриальным подтекстом, но разбавили его яркими желтыми акцентами. Здесь расположена удобная система хранения, где поместятся все учебные материалы, есть целый гимнастический комплекс и, конечно, рабочая зона для каждого из детей. Одежда по американским традициям и соображениям удобства находится в гардеробной.



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Ванная

Именно американцы задали тенденцию иметь в доме не один, а несколько санузлов, но основная ванная комната должна быть большой, просторной и очень комфортной. Дизайнеры ReRooms добились того, чтобы эта комната производила правильное впечатление. В качестве отделки выбрали черно-белое сочетание керамогранита с рисунком под мрамор, мебели и сантехники. Благодаря такому классическому и смелому контрасту ванная комната выглядит очень дорого и солидно. Здесь есть и удобное зеркало с подсветкой, и большая ванна, и искусно замаскированная зона для хранения, где прячется стиральная машина.



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Прихожая

Обычно прихожая в дизайн-проектах не требует отдельного упоминания, но сегодня нам хочется обратить на нее ваше внимание. Американский стиль требует комфорта даже в таких небольших помещениях и внимателен к мелочам. Потому в прихожей появилась кокетливая банкетка, зеркала с пескоструйными витражами, классические бра и нестандартный шкаф-купе с благородным дизайном.