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Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьера


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Оформление окна — завершающий этап дизайна любой комнаты. Здесь важны и шторы, и карнизы. Надо правильно выбрать и то, и другое. Сегодня ReRooms рассказывает о карнизах для штор.

Карниз для штор — это перекладина или панель, которая крепится на потолок, стены или оконные проемы для удержания штор, чтобы портьеры, гардины, тюль смотрелись стильно и красиво. Это обычное, казалось бы, устройство на самом деле не такое уж и простое. Оно состоит из кронштейнов с крепежом, основы (штанги, струны или профили), системы крючков или колец (подвесов) и декоративных деталей. Дизайн карниза зависит от его вида, типа, размера, материала, количества и форм элементов.

Фото № 1: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: amalshajan.me

Материалы для изготовления карнизов для шторз для штор — это перекладина или панель, которая крепится на потолок, стены или оконные проемы для удержания штор, чтобы портьеры, гардины, тюль смотрелись стильно и красиво. Это обычное, казалось бы, устройство на самом деле не такое уж и простое. Оно состоит из кронштейнов с крепежом, основы (штанги, струны или профили), системы крючков или колец (подвесов) и декоративных деталей. Дизайн карниза зависит от его вида, типа, размера, материала, количества и форм элементов.

Фото № 1: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: amalshajan.me

Материалы для изготовления карнизов для штор

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Для изготовления карнизов используются такие материалы, как древесина, пластик, металл. Классический вариант — карнизы из древесины с плотной структурой и продольными волокнами. Деревянные карнизы обладают разными формами и подходят для дизайн проектов таунхаусов большинства стилей.

Фото № 2: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: newhothiphop.co

Металлические карнизы производятся из хромированной и нержавеющей стали, алюминия, никеля, бронзы, чугуна. Они, как и деревянные, универсальны и прекрасно впишутся в любой интерьер. Есть одно но: они довольно-таки тяжелы, особенно бронзовые и чугунные. Этот недостаток исправляется крепкими кронштейнами и основательным крепежом.

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Фото № 3: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: modern.nitomestre.com

Самые легкие и непритязательные в креплении — пластиковые карнизы. Они представлены в разных цветах и конфигурациях. Хорошо подходят для таких стилей, как эклектика, минимализм, хай-тек, поп-арт, фьюжн, футуризм.

Фото № 4: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: satin-home.com

Есть и комбинированные варианты карнизов для штор. Как правило, это сочетание деревянных и металлических деталей в одном устройстве. Иногда к дереву и металлу добавляется декор из других материалов, например стеклянные или кованые наконечники.

Фото № 5: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: sambud.in.ua

Виды карнизов для штор

По типу несущей конструкции выделяют четыре вида карнизов для штор: профильные, штанговые, струнные и багетные.

Профильный, или рельсовый, карниз — это пластиковые или металлические полоски с рельсами. Крепятся к потолку без зазоров. Шторы подвешиваются за крючки, которые вставляются в «дорожки».

Фото № 6: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: lb.unistica.com

Штанговые, или трубчатые, карнизы — это трубки разной длины и разного диаметра. Могут состоять из одного, двух и трех уровней. Шторы крепятся на люверсах и кольцах.

Фото № 7: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: eminsakir.org

Струнный карниз — это туго натянутая струна или трос. Не предназначены для тяжелых портьер, только для легких занавесок и гардин.

Фото № 8: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: da.ladyland98.com

Багетный карниз — это двусоставное устройство из несущей конструкции, как правило, профиля или трубы, и декоративной планки. Она может быть деревянной, металлической, гипсовой, пластиковой, полиуретановой, пенопластовой. Лицевая сторона бывает либо гладкой, либо с насыщенным узором.

Фото № 9: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: blind-perfection.co.uk

Типы карнизов для штор по способу крепления

В зависимости от того, куда крепится карниз — на стену или потолок, устройства делятся на настенные и потолочные. К последнему типу относятся только профильные, тогда как все виды могут монтироваться в стену. Надо иметь в виду, что для тяжелых штор лучше выбрать настенное крепление, оно прочнее. А для некоторых видов штор, например римских, подойдет только настенный способ — для более плотного прилегания к оконному проему.

Фото № 10: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: sl.sneznoe.com

Размеры карнизов для штор

Чтобы подобрать размер карниза, нужно понять, насколько комната хорошо освещена и требуется ли визуальное увеличение оконного проема. Если освещение достаточное и ничего «наращивать» не надо, то карниз выбирается равным по ширине или чуть больше оконного проема. Если же окно нуждается в зрительной прибавке, то к его ширине добавляется 60—120 сантиметров или карниз делается от стены до стены.

Фото № 11: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: homeawakening.com

Типы устройства карниза для штор

По способу «складываться-раскладываться» карнизы бывают раздвижными, или телескопическими, и поворотными. Телескопические карнизы состоят из полых труб, входящих одна в другую и раздвигающихся на нужный размер. Поворотные карнизы открываются и закрываются наподобие створок.

Фото № 12: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: rembudsad.com.ua

Виды управления карнизами для штор

Здесь речь идет о том, с помощью чего открываются и закрываются шторы. Есть три способа. Самый простой — ручной, без каких-либо приспособлений: потянули за шторку рукой и открыли-закрыли. Второй способ — механический, при наличии поворотной трости, натяжной цепочки или шнура. Третий способ — электрический, через дистанционное управление с пульта. Шторы закрываются-открываются за счет электромотора.

Фото № 13: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: management.com.ua

Варианты карнизов для штор по количеству рядов

Карнизы для штор бывают однорядные, двухрядные и трехрядные. На однорядные вешают один вид занавесок: либо тюль, либо портьеры, либо гардины. На двойные — обычно и тюль, и портьеры. Трехрядные применяются для штор с ламбрекенами.

Фото № 14: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: kudak.club

Разновидности карнизов для штор по форме

Прямой карниз — стандартная трубка, штанга или профиль для простых прямоугольных окон.

Фото № 15: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: umbra.com

Круглый карниз — пластиковое или металлическое кольцо разного диаметра, чаще всего используемое в ванных или для зонирования жилых комнат.

Фото № 16: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: 17house.com

Полукруглый карниз — дугообразные штанги, изготовленные из разных материалов и используемые для эркерных и нестандартных оконных проемов. Хороши и для ванной комнаты.

Фото № 17: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: seo007.info

Угловой карниз — профиль или штанга с прямым углом. Такие карнизы применяются для окон, близко расположенных к пересечению двух стен, и при зонировании комнат.

Фото № 18: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: homedework.info

Изогнутый, или г-образный, карниз — алюминиевые и пластиковые штанги и профили с небольшим изгибом. Предназначен для нестандартных окон, зонирования жилых помещений и занавески в ванной.

Фото № 19: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: rughdesign.com

Гибкий карниз — алюминиевые и пластиковые штанги и профили с несколькими изгибами. Прекрасно подходят для нестандартных окон, ванны, зонирования комнат, основы для балдахина над кроватью.  

Фото № 20: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: uruadventure.club

Скрытый карниз — профили, монтируемые за натяжным потолком или декоративной планкой. Их функция — держать шторы и быть невидимыми. 

Фото № 21: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: xaydungtayho.vn

Варианты дизайна карнизов для штор

Поскольку карнизы для штор играют существенную роль в оформлении комнат, к их внешнему виду предъявляются повышенные требования. У них должны быть свои украшения, свои техники облагораживания. Наиболее распространенный декор — кованые детали, ажурная резьба, разноуровневая конструкция, подсветка, встроенная прямо в карниз, ламбрекен, бленда (фальшборт или декоративная планка), патина (рукотворный налет под старину, обычно используется для искусственного состаривания дерева).

Фото № 22: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: parentsafrica.com

Фото № 23: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: ejhu.org

Фото № 24: Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьераФото: budivnik.in.u

Фотоподборка карнизов для штор для разных стилей интерьера

Разнообразие карнизов для штор продиктовано не только их техническими характеристиками, но и их дизайном. Ведь каждый интерьерный стиль складывается из множества деталей, и оформление карниза для штор играет не последнюю роль. Например, деревянный карниз, прекрасно поддерживающий оформление штор в стилях прованс, шебби-шик, шале, скандинавский, рустикальный, совершенно не подойдет для индустриального дизайна и хай-тека. Классика, неоклассика, барокко, рококо требуют в первую очередь багетный карниз со сложным узором на декоративной планке. Более простые варианты того же вида карниза подойдут уже модерну, английскому и этническому стилям. Популярный сейчас трубчатый металлический карниз изготавливается и из стали, и из алюминия, и из бронзы, и из чугуна, имеет разные конфигурации и декоративные элементы. Именно это определяет тот интерьерный стиль, куда он подойдет лучше всего.


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