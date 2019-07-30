Дизайн карнизов для штор: варианты для разных стилей интерьера

Оформление окна — завершающий этап дизайна любой комнаты. Здесь важны и шторы, и карнизы. Надо правильно выбрать и то, и другое. Сегодня ReRooms рассказывает о карнизах для штор.
Карниз для штор — это перекладина или панель, которая крепится на потолок, стены или оконные проемы для удержания штор, чтобы портьеры, гардины, тюль смотрелись стильно и красиво. Это обычное, казалось бы, устройство на самом деле не такое уж и простое. Оно состоит из кронштейнов с крепежом, основы (штанги, струны или профили), системы крючков или колец (подвесов) и декоративных деталей. Дизайн карниза зависит от его вида, типа, размера, материала, количества и форм элементов.
Материалы для изготовления карнизов для шторз для штор — это перекладина или панель, которая крепится на потолок, стены или оконные проемы для удержания штор, чтобы портьеры, гардины, тюль смотрелись стильно и красиво. Это обычное, казалось бы, устройство на самом деле не такое уж и простое. Оно состоит из кронштейнов с крепежом, основы (штанги, струны или профили), системы крючков или колец (подвесов) и декоративных деталей. Дизайн карниза зависит от его вида, типа, размера, материала, количества и форм элементов.
Материалы для изготовления карнизов для штор
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Для изготовления карнизов используются такие материалы, как древесина, пластик, металл. Классический вариант — карнизы из древесины с плотной структурой и продольными волокнами. Деревянные карнизы обладают разными формами и подходят для дизайн проектов таунхаусов большинства стилей.
Металлические карнизы производятся из хромированной и нержавеющей стали, алюминия, никеля, бронзы, чугуна. Они, как и деревянные, универсальны и прекрасно впишутся в любой интерьер. Есть одно но: они довольно-таки тяжелы, особенно бронзовые и чугунные. Этот недостаток исправляется крепкими кронштейнами и основательным крепежом.
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Самые легкие и непритязательные в креплении — пластиковые карнизы. Они представлены в разных цветах и конфигурациях. Хорошо подходят для таких стилей, как эклектика, минимализм, хай-тек, поп-арт, фьюжн, футуризм.
Есть и комбинированные варианты карнизов для штор. Как правило, это сочетание деревянных и металлических деталей в одном устройстве. Иногда к дереву и металлу добавляется декор из других материалов, например стеклянные или кованые наконечники.
Виды карнизов для штор
По типу несущей конструкции выделяют четыре вида карнизов для штор: профильные, штанговые, струнные и багетные.
Профильный, или рельсовый, карниз — это пластиковые или металлические полоски с рельсами. Крепятся к потолку без зазоров. Шторы подвешиваются за крючки, которые вставляются в «дорожки».
Штанговые, или трубчатые, карнизы — это трубки разной длины и разного диаметра. Могут состоять из одного, двух и трех уровней. Шторы крепятся на люверсах и кольцах.
Струнный карниз — это туго натянутая струна или трос. Не предназначены для тяжелых портьер, только для легких занавесок и гардин.
Багетный карниз — это двусоставное устройство из несущей конструкции, как правило, профиля или трубы, и декоративной планки. Она может быть деревянной, металлической, гипсовой, пластиковой, полиуретановой, пенопластовой. Лицевая сторона бывает либо гладкой, либо с насыщенным узором.
Типы карнизов для штор по способу крепления
В зависимости от того, куда крепится карниз — на стену или потолок, устройства делятся на настенные и потолочные. К последнему типу относятся только профильные, тогда как все виды могут монтироваться в стену. Надо иметь в виду, что для тяжелых штор лучше выбрать настенное крепление, оно прочнее. А для некоторых видов штор, например римских, подойдет только настенный способ — для более плотного прилегания к оконному проему.
Размеры карнизов для штор
Чтобы подобрать размер карниза, нужно понять, насколько комната хорошо освещена и требуется ли визуальное увеличение оконного проема. Если освещение достаточное и ничего «наращивать» не надо, то карниз выбирается равным по ширине или чуть больше оконного проема. Если же окно нуждается в зрительной прибавке, то к его ширине добавляется 60—120 сантиметров или карниз делается от стены до стены.
Типы устройства карниза для штор
По способу «складываться-раскладываться» карнизы бывают раздвижными, или телескопическими, и поворотными. Телескопические карнизы состоят из полых труб, входящих одна в другую и раздвигающихся на нужный размер. Поворотные карнизы открываются и закрываются наподобие створок.
Виды управления карнизами для штор
Здесь речь идет о том, с помощью чего открываются и закрываются шторы. Есть три способа. Самый простой — ручной, без каких-либо приспособлений: потянули за шторку рукой и открыли-закрыли. Второй способ — механический, при наличии поворотной трости, натяжной цепочки или шнура. Третий способ — электрический, через дистанционное управление с пульта. Шторы закрываются-открываются за счет электромотора.
Варианты карнизов для штор по количеству рядов
Карнизы для штор бывают однорядные, двухрядные и трехрядные. На однорядные вешают один вид занавесок: либо тюль, либо портьеры, либо гардины. На двойные — обычно и тюль, и портьеры. Трехрядные применяются для штор с ламбрекенами.
Разновидности карнизов для штор по форме
Прямой карниз — стандартная трубка, штанга или профиль для простых прямоугольных окон.
Круглый карниз — пластиковое или металлическое кольцо разного диаметра, чаще всего используемое в ванных или для зонирования жилых комнат.
Полукруглый карниз — дугообразные штанги, изготовленные из разных материалов и используемые для эркерных и нестандартных оконных проемов. Хороши и для ванной комнаты.
Угловой карниз — профиль или штанга с прямым углом. Такие карнизы применяются для окон, близко расположенных к пересечению двух стен, и при зонировании комнат.
Изогнутый, или г-образный, карниз — алюминиевые и пластиковые штанги и профили с небольшим изгибом. Предназначен для нестандартных окон, зонирования жилых помещений и занавески в ванной.
Гибкий карниз — алюминиевые и пластиковые штанги и профили с несколькими изгибами. Прекрасно подходят для нестандартных окон, ванны, зонирования комнат, основы для балдахина над кроватью.
Скрытый карниз — профили, монтируемые за натяжным потолком или декоративной планкой. Их функция — держать шторы и быть невидимыми.
Варианты дизайна карнизов для штор
Поскольку карнизы для штор играют существенную роль в оформлении комнат, к их внешнему виду предъявляются повышенные требования. У них должны быть свои украшения, свои техники облагораживания. Наиболее распространенный декор — кованые детали, ажурная резьба, разноуровневая конструкция, подсветка, встроенная прямо в карниз, ламбрекен, бленда (фальшборт или декоративная планка), патина (рукотворный налет под старину, обычно используется для искусственного состаривания дерева).
Фотоподборка карнизов для штор для разных стилей интерьера
Разнообразие карнизов для штор продиктовано не только их техническими характеристиками, но и их дизайном. Ведь каждый интерьерный стиль складывается из множества деталей, и оформление карниза для штор играет не последнюю роль. Например, деревянный карниз, прекрасно поддерживающий оформление штор в стилях прованс, шебби-шик, шале, скандинавский, рустикальный, совершенно не подойдет для индустриального дизайна и хай-тека. Классика, неоклассика, барокко, рококо требуют в первую очередь багетный карниз со сложным узором на декоративной планке. Более простые варианты того же вида карниза подойдут уже модерну, английскому и этническому стилям. Популярный сейчас трубчатый металлический карниз изготавливается и из стали, и из алюминия, и из бронзы, и из чугуна, имеет разные конфигурации и декоративные элементы. Именно это определяет тот интерьерный стиль, куда он подойдет лучше всего.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники