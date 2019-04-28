Цветной потолок в спальне: лучшие варианты

Если вы находитесь в поисках интересного цветного потолка для спальни, то вам сюда. Мы с дизайнерами ReRooms подобрали чудесные идеи!
При выборе цветного потолка нужно задуматься о том, с какими цветами он будет сочетаться, как ваш выбор отразится на пространстве, как повлияет на энергетику комнаты, какую люстру стоит подобрать. На эти и другие вопросы мы нашли для вас ответы.
1. Звездное небо
Потолок в виде звездного неба погрузит вас в атмосферу свободы. Чтобы избежать мрачности, сделайте стены светлыми и используйте синее полотно. Можно использовать люминесцентную краску — это оптимальный вариант. Такой потолок отлично подойдет как для детской комнаты, так и для вашей спальни. Но в спальне лучше не делать крупные изображения звезд, подойдет вкрапление люминесцентной краской или подсветка из светодиодов.
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2. Коричневые оттенки
Коричневый потолок — необычное решение, но не стоит его бояться. Сделайте потолок светлее стен на пару тонов. Несмотря на утверждение психологов, что от долгого нахождения в интерьере коричневого цвета может появиться депрессия, этого можно легко избежать, добавив ярких оттенков. Они возьмут акцент на себя и добавят позитивной энергетики.
3. Расходящиеся полосы
Сделать детскую спальню интереснее помогут полосы на потолке. Если они расходятся от центра, желательно подобрать интересную люстру. Серо-голубой цвет по-прежнему в моде, и его хорошо сочетать с коричневым. Не забудьте, что в детской предпочтительно в качестве основного цвета использовать светлые оттенки.
4. Серое дерево
При желании сделать потолок в сером цвете обратите внимание на деревянную отделку — это весьма необычно и эффектно. Такой цвет хорошо сочетать с голубым и коричневым оттенком. Подобные цвета в спальне создадут ощущение теплоты и гармонии.
5. Ассоциации с водой
Голубой цвет поневоле вызывает ассоциацию с небом и водой, придает ощущение легкости, воздушности и безмятежности. Стены лучше оформить в теплых тонах.
6. Черный с облаками
Потолок в черном цвете может смотреться не мрачно, если добавить на него милые элементы. Если это детская, можно сделать лепнину в виде облака и нарисовать звездочки. Стены рекомендуем покрасить в белый цвет. Такой потолок лучше делать, если у вас спальня не маленькой площади и достаточно освещенная.
7. Фиолетовая гармония
Фиолетовый цвет успокоит и подарит гармонию вашей душе. В такой интерьер можно добавить бежевые и золотистые цвета. Потолок в таком цвете погрузит вас в мир фантазий и грез.
8. Светло-розовая романтика
Розовый — цвет романтичный и нежный, он хорошо будет смотреться в спальне для девочки. Если в интерьере используется розовый в разных оттенках, то самый светлый лучше подойдет для потолка.
9. Деревянная отделка
Если вы оформите потолок деревом или окрасите в цвет под дерево, комната наполнится теплом и уютом. Такой потолок хорошо оформлять, если стиль вашей комнаты — минимализм, модернизм или эко. Обратите внимание на оттенок потолка: чем он темнее оттенка стен, тем ниже и шире будет выглядеть ваша комната. Такой потолок в спальне позволит прикоснуться к природе и отвлечься от городской суеты.
10. Синий океан
Темный насыщенный синий потолок, похожий на океан, погрузит вас в безмятежность. Рекомендуем стены сделать белыми. Цвет лайма отлично сочетается с синим, он добавит в ваш интерьер свежести и позитивной энергетики.
11. Зеленый покой
Зеленый цвет считается успокаивающим, следовательно, использовать его в спальне — верное решение. Темно-зеленый будет смотреться более изысканно, нежели светлый. Не бойтесь красить стены и потолок одним цветом — с зеленым переборщить нельзя. Главное — верно подобрать декор. С таким цветом отлично сочетаются желтый, красный и бордовый. Золотой добавит изящества и шика.
12. Конусный вид
Чтобы придать потолку конусный вид, нужно сделать расширяющиеся полосы от центра потолка и немного опустить их на стены. К такому потолку подойдет необычная люстра. В интерьере лучше отдать предпочтение тем же оттенкам, что и на потолке. Если вы делаете полосы синего цвета, используйте его темные и светлые тона, а также голубой и серый.
13. Персиковые полоски
Если хорошо разобраться, как можно играть полосками в интерьере, то можно поменять визуальную форму пространства. Полоски, с одной стороны, удлиняют, а с другой —расширяют пространство. Все зависит от того, под каким углом вы смотрите на них. Интересный ход — сделать плавный переход с потолка на стену. Чтобы потолок не забрал весь акцент на себя, полосы можно сделать нежных оттенков, например персикового цвета, а в остальной интерьер добавить более насыщенные цвета.
14. Желтый и теплый
Желтый цвет несет с собой позитив, жизнерадостность, теплоту и энергию. Чтобы комната не была чересчур яркой и бодрящей, используйте такие оттенки желтого, как песочный или горчичный. В сочетании с классической мебелью из темного дерева такой интерьер будет смотреться элегантно и изысканно.
15. Красная страсть
Красный — это цвет страсти и любви, потолок такого цвета придаст сексуальную энергетику спальне. При оформлении такого интерьера придерживайтесь максимум трех оттенков. В детскую спальню не советуем делать такой потолок — много красного в интерьере может раздражать, если придется подолгу находиться в этой комнате.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
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01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники