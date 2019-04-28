Цветной потолок в спальне: лучшие варианты

Потолок в виде звездного неба погрузит вас в атмосферу свободы. Чтобы избежать мрачности, сделайте стены светлыми и используйте синее полотно. Можно использовать люминесцентную краску — это оптимальный вариант. Такой потолок отлично подойдет как для детской комнаты, так и для вашей спальни. Но в спальне лучше не делать крупные изображения звезд, подойдет вкрапление люминесцентной краской или подсветка из светодиодов.

При выборе цветного потолка нужно задуматься о том, с какими цветами он будет сочетаться, как ваш выбор отразится на пространстве, как повлияет на энергетику комнаты, какую люстру стоит подобрать . На эти и другие вопросы мы нашли для вас ответы.

Фото: happy-horrors.org

2. Коричневые оттенки

Коричневый потолок — необычное решение, но не стоит его бояться. Сделайте потолок светлее стен на пару тонов. Несмотря на утверждение психологов, что от долгого нахождения в интерьере коричневого цвета может появиться депрессия, этого можно легко избежать, добавив ярких оттенков. Они возьмут акцент на себя и добавят позитивной энергетики.

Фото: woodchucksfurniture.blogspot.com

3. Расходящиеся полосы

Сделать детскую спальню интереснее помогут полосы на потолке. Если они расходятся от центра, желательно подобрать интересную люстру. Серо-голубой цвет по-прежнему в моде, и его хорошо сочетать с коричневым. Не забудьте, что в детской предпочтительно в качестве основного цвета использовать светлые оттенки.

Фото: arch20.club

4. Серое дерево

При желании сделать потолок в сером цвете обратите внимание на деревянную отделку — это весьма необычно и эффектно. Такой цвет хорошо сочетать с голубым и коричневым оттенком. Подобные цвета в спальне создадут ощущение теплоты и гармонии.

Фото: uzlethu.com

5. Ассоциации с водой

Голубой цвет поневоле вызывает ассоциацию с небом и водой, придает ощущение легкости, воздушности и безмятежности. Стены лучше оформить в теплых тонах.

Фото: czmcam.org

6. Черный с облаками

Потолок в черном цвете может смотреться не мрачно, если добавить на него милые элементы. Если это детская, можно сделать лепнину в виде облака и нарисовать звездочки. Стены рекомендуем покрасить в белый цвет. Такой потолок лучше делать, если у вас спальня не маленькой площади и достаточно освещенная.

Фото: namesilo.com

7. Фиолетовая гармония

Фиолетовый цвет успокоит и подарит гармонию вашей душе. В такой интерьер можно добавить бежевые и золотистые цвета. Потолок в таком цвете погрузит вас в мир фантазий и грез.

Фото: cheatersutopia.com

8. Светло-розовая романтика

Розовый — цвет романтичный и нежный, он хорошо будет смотреться в спальне для девочки. Если в интерьере используется розовый в разных оттенках, то самый светлый лучше подойдет для потолка.

Фото: 24spaces.com

9. Деревянная отделка

Если вы оформите потолок деревом или окрасите в цвет под дерево, комната наполнится теплом и уютом. Такой потолок хорошо оформлять, если стиль вашей комнаты — минимализм, модернизм или эко. Обратите внимание на оттенок потолка: чем он темнее оттенка стен, тем ниже и шире будет выглядеть ваша комната. Такой потолок в спальне позволит прикоснуться к природе и отвлечься от городской суеты.

Фото: jenniferalisondesigns.com

10. Синий океан

Темный насыщенный синий потолок, похожий на океан, погрузит вас в безмятежность. Рекомендуем стены сделать белыми. Цвет лайма отлично сочетается с синим, он добавит в ваш интерьер свежести и позитивной энергетики.

Фото: rhythmofthehome.com

11. Зеленый покой

Зеленый цвет считается успокаивающим, следовательно, использовать его в спальне — верное решение. Темно-зеленый будет смотреться более изысканно, нежели светлый. Не бойтесь красить стены и потолок одним цветом — с зеленым переборщить нельзя. Главное — верно подобрать декор. С таким цветом отлично сочетаются желтый, красный и бордовый. Золотой добавит изящества и шика.

Фото: deskgram.net

12. Конусный вид

Чтобы придать потолку конусный вид, нужно сделать расширяющиеся полосы от центра потолка и немного опустить их на стены. К такому потолку подойдет необычная люстра. В интерьере лучше отдать предпочтение тем же оттенкам, что и на потолке. Если вы делаете полосы синего цвета, используйте его темные и светлые тона, а также голубой и серый.

Фото: sevenstonesinc.com

13. Персиковые полоски

Если хорошо разобраться, как можно играть полосками в интерьере, то можно поменять визуальную форму пространства. Полоски, с одной стороны, удлиняют, а с другой —расширяют пространство. Все зависит от того, под каким углом вы смотрите на них. Интересный ход — сделать плавный переход с потолка на стену. Чтобы потолок не забрал весь акцент на себя, полосы можно сделать нежных оттенков, например персикового цвета, а в остальной интерьер добавить более насыщенные цвета.

Фото: nesk699807869.wordpress.com

14. Желтый и теплый

Желтый цвет несет с собой позитив, жизнерадостность, теплоту и энергию. Чтобы комната не была чересчур яркой и бодрящей, используйте такие оттенки желтого, как песочный или горчичный. В сочетании с классической мебелью из темного дерева такой интерьер будет смотреться элегантно и изысканно.

Фото: kitchendecor.club

15. Красная страсть

Красный — это цвет страсти и любви, потолок такого цвета придаст сексуальную энергетику спальне. При оформлении такого интерьера придерживайтесь максимум трех оттенков. В детскую спальню не советуем делать такой потолок — много красного в интерьере может раздражать, если придется подолгу находиться в этой комнате.