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Уютная однушка в современном стиле


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Как создать интерьер в стиле модернизм? ReRooms рассказывает на примере собственного дизайн-проекта для однокомнатной квартиры в Москве.

Содержание

Модернизм — один из самых популярных и часто используемых стилей в интерьерах городских квартир. С его помощью можно создать функциональное и роскошное пространство, которое порой поражает своими необычными предметами мебели и декора. Этот стиль узнаваем за счет четких и строгих линий, использования стекла, пластика, металла и бетона, мягкой мебели, текстиля приглушенных оттенков и необычных картин. 

Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили однокомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр.

Коридор

Уже с первого взгляда коридор поражает своей красотой и роскошью. Для отделки стен дизайнеры выбрали декоративную штукатурку, которая создает красивые абстрактные рисунки, подсвеченные точечными светильниками. Еще одна интересная деталь — мебель, сочетающая дерево, стекло, зеркало и пластик. Ярким акцентом в этом помещении стал изумрудный пуф, отлично сочетающийся с деревянными поверхностями.

Фото № 1: Уютная однушка в современном стиле

Спальня

Спальня напоминает нам один из выставочных залов Лувра, так как здесь дизайнеры расположили удивительные по красоте предметы мебели и декора. Давайте рассмотрим их подробнее. 

В первую очередь наш взор падает на велюровую кровать, которая украшена синим и изумрудным текстилем — он создает благородный интерьер. Стену за кроватью дизайнеры оформили мягкими геометрическими вставками, которые выполняют функцию изголовья. По бокам расположили зеркальные тумбочки, а над ними — каскадные люстры с множеством хрустальных элементов. Зеркало с хрусталем будто переносит нас в царские замки, где так любили проводить пышные и красочные балы. 


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Ванная комната

Это помещение напоминает красивую мраморную шкатулку. Дизайнеры подобрали потрясающую по красоте плитку, которая не перегружает интерьер и при этом делает его дорогим и роскошным. Здесь поставили унитаз и душевую кабину, которые отделены друг от друга при помощи перегородки. Для зрительного увеличения пространства была использована подвесная мебель и сантехника белоснежного цвета. 

В качестве декора использованы живые растения и черно-белая фотография, дополняющая цветовую гамму ванной комнаты.


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Кухня-гостиная

Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. В качестве зонирующего объекта также используется столовая зона. 


Фото № 2: Уютная однушка в современном стиле

Акцентная стена зоны гостиной оформлена при помощи уже знакомой нам декоративной штукатурки. Дизайнеры подвесили тумбу и украсили ее живыми растениями и биокамином, который был изготовлен на заказ. 

Фото № 3: Уютная однушка в современном стиле

Обеденная зона на четыре персоны разместилась между кухней и гостиной, однако она не привлекает к себе слишком много внимания. Модернизм проявился и здесь: обратите внимание на стулья необычной формы.

Система освещения в кухне-гостиной состоит из нескольких светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: над обеденным столом разместилась необычная люстра с подвесными элементами, образующими шар, рабочая поверхность в кухне подсвечивается светодиодными лентами, барная стойка — индустриальными светильниками.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: Уютная однушка в современном стиле

Кухня выполнена в форме буквы «п». Такая планировка отлично подходит для маленьких помещений, где рабочая поверхность и вся техника сосредоточены на трех смежных стенах. Это значительно облегчает готовку и уборку. 


Фото № 5: Уютная однушка в современном стиле

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки в стиле американская классика — 29 990 рублей. Чтобы ознакомиться с ценами на мебель и отделочные материалы, а также получить более детальную информацию о планировках, вы можете посмотреть подробную ведомость проекта.

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от 14 990 ₽
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Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
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от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
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