Уютная однушка в современном стиле

Модернизм — один из самых популярных и часто используемых стилей в интерьерах городских квартир. С его помощью можно создать функциональное и роскошное пространство, которое порой поражает своими необычными предметами мебели и декора. Этот стиль узнаваем за счет четких и строгих линий, использования стекла, пластика, металла и бетона, мягкой мебели, текстиля приглушенных оттенков и необычных картин.

Давайте пройдемся по каждой комнате и посмотрим, как специалисты из ReRooms оформили однокомнатную квартиру площадью 51 квадратный метр.

Коридор

Уже с первого взгляда коридор поражает своей красотой и роскошью. Для отделки стен дизайнеры выбрали декоративную штукатурку, которая создает красивые абстрактные рисунки, подсвеченные точечными светильниками. Еще одна интересная деталь — мебель, сочетающая дерево, стекло, зеркало и пластик. Ярким акцентом в этом помещении стал изумрудный пуф, отлично сочетающийся с деревянными поверхностями.

Спальня

Спальня напоминает нам один из выставочных залов Лувра, так как здесь дизайнеры расположили удивительные по красоте предметы мебели и декора. Давайте рассмотрим их подробнее.

В первую очередь наш взор падает на велюровую кровать, которая украшена синим и изумрудным текстилем — он создает благородный интерьер. Стену за кроватью дизайнеры оформили мягкими геометрическими вставками, которые выполняют функцию изголовья. По бокам расположили зеркальные тумбочки, а над ними — каскадные люстры с множеством хрустальных элементов. Зеркало с хрусталем будто переносит нас в царские замки, где так любили проводить пышные и красочные балы.



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Ванная комната

Это помещение напоминает красивую мраморную шкатулку. Дизайнеры подобрали потрясающую по красоте плитку, которая не перегружает интерьер и при этом делает его дорогим и роскошным. Здесь поставили унитаз и душевую кабину, которые отделены друг от друга при помощи перегородки. Для зрительного увеличения пространства была использована подвесная мебель и сантехника белоснежного цвета.

В качестве декора использованы живые растения и черно-белая фотография, дополняющая цветовую гамму ванной комнаты.



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Кухня-гостиная

Гостиная и кухня в этой квартире совмещены — модернизм приветствует функциональные решения, направленные на расширение пространства. Зонирование сделано при помощи барной стойки, отделяющей кухню от гостиной. В качестве зонирующего объекта также используется столовая зона.







Акцентная стена зоны гостиной оформлена при помощи уже знакомой нам декоративной штукатурки. Дизайнеры подвесили тумбу и украсили ее живыми растениями и биокамином, который был изготовлен на заказ.

Обеденная зона на четыре персоны разместилась между кухней и гостиной, однако она не привлекает к себе слишком много внимания. Модернизм проявился и здесь: обратите внимание на стулья необычной формы.

Система освещения в кухне-гостиной состоит из нескольких светильников, каждый из которых отвечает за свою зону: над обеденным столом разместилась необычная люстра с подвесными элементами, образующими шар, рабочая поверхность в кухне подсвечивается светодиодными лентами, барная стойка — индустриальными светильниками.