Выбор ReRooms: 13 стильных вещиц, которые украсят интерьер прихожей

Эти предметы не только изменят облик вашей прихожей, но и помогут использовать все ценное пространство с пользой.
Прихожая — одна из самых маленьких комнат квартиры, но это не значит, что она не должна быть красивой и функциональной. В ней можно разместить массу оригинальных и полезных предметов, способных даже крохотную, темную и заставленную входную зону преобразовать в стильное пространство, каждая деталь которого будет радовать взор.
ReRooms сделал подборку интересных и практичных вещиц для прихожей, которые не только украсят ее, но и позволят избавиться от баррикад из обуви и завалов на полках — возможно, среди них есть то, что вам нужно.
1. Держатель для зонтовжая — одна из самых маленьких комнат квартиры, но это не значит, что она не должна быть красивой и функциональной. В ней можно разместить массу оригинальных и полезных предметов, способных даже крохотную, темную и заставленную входную зону преобразовать в стильное пространство, каждая деталь которого будет радовать взор.
ReRooms сделал подборку интересных и практичных вещиц для прихожей, которые не только украсят ее, но и позволят избавиться от баррикад из обуви и завалов на полках — возможно, среди них есть то, что вам нужно.
1. Держатель для зонтов
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Этот аксессуар не занимает много места, но с его помощью можно решить сразу несколько задач, в том числе внести изюминку в интерьер и организовать систему хранения для зонтов. Вы до сих пор сушите зонты в раскрытом виде, заставляя ими всю проходную зону? А зря! Посмотрите, как интересно выглядит в прихожей оригинальная зонтница в виде совы — забежав домой после проливного дождя и взглянув на нее, вы точно улыбнетесь и почувствуете, как ваше настроение улучшается.
2. Элегантная банкетка
Поставить сумку, помочь одеться ребенку, присесть, чтобы переобуться, — во всех этих случаях поможет банкетка с красочной обивкой. Она внесет в прихожую элегантность и роскошь, тепло и уют, подчеркнет отменный вкус хозяев дома — с таким предметом мебели прихожая превратится из исключительно проходного помещения в красивый холл. Более того, обустройство прихожей банкеткой — это не только стильное, но и практичное решение: в отличие от пуфа или табурета под ней можно обустроить дополнительную систему хранения, например для обуви.
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3. Плетеные корзины
Очки, пояски, перчатки, шнурки, шарфики — такой мелочевке обычно сложно найти место в прихожей. Зачастую такие аксессуары распихивают в свободные уголки по разным полочкам, на которых потом очень сложно быстро найти нужную вещь. Избавиться от проблемы помогут плетеные корзины — с ними и прихожая заметно преобразится, и с организацией порядка вопросов больше не возникнет.
4. Необычная вешалка
Шкаф-купе, конечно, идеальный вариант для хранения одежды в прихожей, но что делать с промокшей под дождем курткой? Ее же не повесишь к сухим вещам. Тут на помощь придет мобильная напольная вешалка. Обратите внимание на оригинальные модели, например в виде дерева — такая стильная и интересная инсталляция приживется в любом интерьере прихожей.
5. Органайзер для шарфиков
Если в гардеробе много легких шарфиков, шейных платочков, ремешков, то органайзер для любимых аксессуаров станет для вас находкой. Вы всегда будете знать, где лежат ваши любимые аксессуары. Выбирайте открытые модели вешалок, например в виде петель, листьев, цветков или геометрических фигур. Вместе с вашими платками они будут круто смотреться даже на самом видном месте в прихожей.
6. Хранилище для сумок
Вы обладательница большой коллекции сумок, клатчей и кошельков, которым не можете найти место? Создайте из них интересную инсталляцию в прихожей. Организуйте хранилище для любимых аксессуаров из элегантных льняных коробок или деревянных подставок под файлы. Они обеспечат компактность размещения сумок, защитят их от случайных повреждений, а в интерьере прихожей сыграют еще и эффектную декоративную роль.
7. Настенные ящики для обуви
Вас раздражает постоянно разбросанная по всей прихожей обувь, но стандартную тумбу-обувницу некуда поставить? Организуйте хранение обуви с помощью компактных настенных ящиков с неглубокими отделениями. Они оригинально смотрятся на стенах, не занимают много места, а хранить в них можно не только обувь — шарфикам, перчаткам и очкам там тоже найдется место.
8. Интересная ключница
Вы часто забываете, куда положили ключи, а их поиски в последние минуты перед выходом из дома доводят вас до стресса? Организуйте их хранение в одном месте с помощью ключницы. Это может быть подвесной шкафчик с крючками, магнитная фигурка, оригинальные деревянные подставки — выбирайте модели необычной конфигурации. Ключи будут всегда на своем месте, а в прихожей появится интересный элемент декора.
9. Крючки-дотсы
Хотите оригинально и функционально задекорировать свободную стену в прихожей? Создайте на ней инсталляцию из крючков-дотсов. Так можно и яркие краски внести в интерьер, и дополнительное место для хранения головных уборов или сумочек выделить.
10. Доска напоминаний
Доска напоминаний в прихожей — незаменимая вещь для больших семей. На ней можно зафиксировать еженедельное семейное расписание, оставить напоминания о покупках или же просто написать теплое послание. Создать такую доску не составит труда: подберите нужный вам формат пробковой доски и окрасьте ее грифельной краской. С таким оригинальным и полезным арт-объектом веселее станет даже в самой крохотной прихожей.
11. Хранение почты
Газеты и счета, которые вы ежедневно по пути домой достаете из почтового ящика, постоянно скапливаются в прихожей? Организуйте для них отдельное хранение. Это могут быть навесные корзинки и узкие полочки, которые даже можно спрятать с глаз долой на боковом фасаде шкафа. Так вы точно не потеряете ни одной нужной бумажки, а порядок поддерживать будет намного легче.
12. Подставка для мокрой обуви
Еще одна интересная идея для прихожей — размещение лотка с декоративными камнями у входной двери. В непогоду вы сможете на такую подставку ставить мокрую обувь, чтобы в прихожей не образовывались лужи. Стильно, бюджетно, а главное — практично!
13. Функциональная консоль
Компактная консоль будет как нельзя более кстати в прихожей. На ней удобно разместить декор, которому вы не можете найти место, или же хранить вещи, которые должны быть всегда под рукой. Ключи, мобильный телефон, кошелек — очень часто мы вспоминаем об этих вещах, когда уже одеты и обуты. Узкая консоль у входной двери решит эту проблему, не займет много места и не будет смотреться громоздко даже в маленьких прихожих.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники