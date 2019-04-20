Выбор ReRooms: 13 стильных вещиц, которые украсят интерьер прихожей

ReRooms сделал подборку интересных и практичных вещиц для прихожей, которые не только украсят ее, но и позволят избавиться от баррикад из обуви и завалов на полках — возможно, среди них есть то, что вам нужно.

ReRooms сделал подборку интересных и практичных вещиц для прихожей, которые не только украсят ее, но и позволят избавиться от баррикад из обуви и завалов на полках — возможно, среди них есть то, что вам нужно.

Прихожая — одна из самых маленьких комнат квартиры, но это не значит, что она не должна быть красивой и функциональной. В ней можно разместить массу оригинальных и полезных предметов, способных даже крохотную, темную и заставленную входную зону преобразовать в стильное пространство, каждая деталь которого будет радовать взор.

Этот аксессуар не занимает много места, но с его помощью можно решить сразу несколько задач, в том числе внести изюминку в интерьер и организовать систему хранения для зонтов. Вы до сих пор сушите зонты в раскрытом виде, заставляя ими всю проходную зону? А зря! Посмотрите, как интересно выглядит в прихожей оригинальная зонтница в виде совы — забежав домой после проливного дождя и взглянув на нее, вы точно улыбнетесь и почувствуете, как ваше настроение улучшается.

Фото: thetupian.com

2. Элегантная банкетка

Поставить сумку, помочь одеться ребенку, присесть, чтобы переобуться, — во всех этих случаях поможет банкетка с красочной обивкой. Она внесет в прихожую элегантность и роскошь, тепло и уют, подчеркнет отменный вкус хозяев дома — с таким предметом мебели прихожая превратится из исключительно проходного помещения в красивый холл. Более того, обустройство прихожей банкеткой — это не только стильное, но и практичное решение: в отличие от пуфа или табурета под ней можно обустроить дополнительную систему хранения, например для обуви.

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Фото: housebeautiful.com

3. Плетеные корзины

Очки, пояски, перчатки, шнурки, шарфики — такой мелочевке обычно сложно найти место в прихожей. Зачастую такие аксессуары распихивают в свободные уголки по разным полочкам, на которых потом очень сложно быстро найти нужную вещь. Избавиться от проблемы помогут плетеные корзины — с ними и прихожая заметно преобразится, и с организацией порядка вопросов больше не возникнет.

Фото: hgtv.com

4. Необычная вешалка

Шкаф-купе, конечно, идеальный вариант для хранения одежды в прихожей, но что делать с промокшей под дождем курткой? Ее же не повесишь к сухим вещам. Тут на помощь придет мобильная напольная вешалка. Обратите внимание на оригинальные модели, например в виде дерева — такая стильная и интересная инсталляция приживется в любом интерьере прихожей.

Фото: balancedfoodandfuel.org

5. Органайзер для шарфиков

Если в гардеробе много легких шарфиков, шейных платочков, ремешков, то органайзер для любимых аксессуаров станет для вас находкой. Вы всегда будете знать, где лежат ваши любимые аксессуары. Выбирайте открытые модели вешалок, например в виде петель, листьев, цветков или геометрических фигур. Вместе с вашими платками они будут круто смотреться даже на самом видном месте в прихожей.

Фото: daraz.com

6. Хранилище для сумок

Вы обладательница большой коллекции сумок, клатчей и кошельков, которым не можете найти место? Создайте из них интересную инсталляцию в прихожей. Организуйте хранилище для любимых аксессуаров из элегантных льняных коробок или деревянных подставок под файлы. Они обеспечат компактность размещения сумок, защитят их от случайных повреждений, а в интерьере прихожей сыграют еще и эффектную декоративную роль.

Фото: elmueble.com

7. Настенные ящики для обуви

Вас раздражает постоянно разбросанная по всей прихожей обувь, но стандартную тумбу-обувницу некуда поставить? Организуйте хранение обуви с помощью компактных настенных ящиков с неглубокими отделениями. Они оригинально смотрятся на стенах, не занимают много места, а хранить в них можно не только обувь — шарфикам, перчаткам и очкам там тоже найдется место.

Фото: ikea.com

8. Интересная ключница

Вы часто забываете, куда положили ключи, а их поиски в последние минуты перед выходом из дома доводят вас до стресса? Организуйте их хранение в одном месте с помощью ключницы. Это может быть подвесной шкафчик с крючками, магнитная фигурка, оригинальные деревянные подставки — выбирайте модели необычной конфигурации. Ключи будут всегда на своем месте, а в прихожей появится интересный элемент декора.

Фото: apartmenttherapy.com

9. Крючки-дотсы

Хотите оригинально и функционально задекорировать свободную стену в прихожей? Создайте на ней инсталляцию из крючков-дотсов. Так можно и яркие краски внести в интерьер, и дополнительное место для хранения головных уборов или сумочек выделить.

Фото: theinterioreditor.com

10. Доска напоминаний

Доска напоминаний в прихожей — незаменимая вещь для больших семей. На ней можно зафиксировать еженедельное семейное расписание, оставить напоминания о покупках или же просто написать теплое послание. Создать такую доску не составит труда: подберите нужный вам формат пробковой доски и окрасьте ее грифельной краской. С таким оригинальным и полезным арт-объектом веселее станет даже в самой крохотной прихожей.

Фото: hgtv.com

11. Хранение почты

Газеты и счета, которые вы ежедневно по пути домой достаете из почтового ящика, постоянно скапливаются в прихожей? Организуйте для них отдельное хранение. Это могут быть навесные корзинки и узкие полочки, которые даже можно спрятать с глаз долой на боковом фасаде шкафа. Так вы точно не потеряете ни одной нужной бумажки, а порядок поддерживать будет намного легче.

Фото: ethnicraft.com

12. Подставка для мокрой обуви

Еще одна интересная идея для прихожей — размещение лотка с декоративными камнями у входной двери. В непогоду вы сможете на такую подставку ставить мокрую обувь, чтобы в прихожей не образовывались лужи. Стильно, бюджетно, а главное — практично!

Фото: marthastewart.com





13. Функциональная консоль

Компактная консоль будет как нельзя более кстати в прихожей. На ней удобно разместить декор, которому вы не можете найти место, или же хранить вещи, которые должны быть всегда под рукой. Ключи, мобильный телефон, кошелек — очень часто мы вспоминаем об этих вещах, когда уже одеты и обуты. Узкая консоль у входной двери решит эту проблему, не займет много места и не будет смотреться громоздко даже в маленьких прихожих.