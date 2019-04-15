Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRooms

Ванная комната должна быть яркой и стильной. Вместе с ReRooms мы покажем вам, как это может выглядеть.
У большинства людей утро начинается с посещения ванной комнаты. А как известно, настроение на весь день рождается именно утром. И красочная веселая обстановка в этой комнате будет благоприятствовать созданию прекрасного настроения.
1. Цветные элементы
Ванная комната сама по себе может быть и не особо яркой. Но цветные детали интерьера, такие как полотенца, раковина, цветочки в вазах, вполне могут придать помещению веселый и живой вид. Если вам повезло с окном, оно наполнит комнату светом, а светильники создадут акцент на ярких элементах.ьшинства людей утро начинается с посещения ванной комнаты. А как известно, настроение на весь день рождается именно утром. И красочная веселая обстановка в этой комнате будет благоприятствовать созданию прекрасного настроения.
1. Цветные элементы
Ванная комната сама по себе может быть и не особо яркой. Но цветные детали интерьера, такие как полотенца, раковина, цветочки в вазах, вполне могут придать помещению веселый и живой вид. Если вам повезло с окном, оно наполнит комнату светом, а светильники создадут акцент на ярких элементах.
Наше портфолио более 10 000 проектов
2. Чешуйки
Ванную комнату часто отделывают плиткой, и в этом нет ничего необычного. Но что, если сделать эту плитку особенной? Например в форме рыбьих чешуек яркого цвета — такое решение точно порадует. Прекрасно будет смотреться на этом фоне деревянный гарнитур.
3. Тропики
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Хотите принимать ванну и ощущать себя в тропических лесах? Живые или искусственные небольшие пальмовые растения помогут в этом — они заметно оживят ванную комнату. Сине-зеленые обои дополнят эффект леса.
4. Шторка
Придать ванной комнате красочный вид может эффектная шторка, выполненная в оттенках оранжевого — цвета солнца. В сочетании со стенами того же оттенка она придает комнате теплый и веселый вид. Вторым основным цветом можно взять белый — получится аккуратно и гармонично.
5. Розовый цвет
Розовый называют цветом счастья. Оформление ванной в таких оттенках придаст ей жизнерадостности. Цветные детали интерьера добавят ярких акцентов.
Плитка
А панорамное окно наполнит комнату светом так, чтобы все эти краски заиграли по-новому: весело и игриво.
6. Яркие плитки
Одновременно обычным и интересным решением будет отделка ванной комнаты плиткой. Если один цвет будет нейтральным, разбавьте его пестрыми отдельными плитками — комната будет выглядеть гораздо интереснее и ярче.
Плитка
В такую композицию хорошо впишется деревянный пол. Решение уместно для небольшой ванной комнаты, чтобы помещение получилось максимально уютным.
7. Растения
Небольшая ванная комната со стенами, расписанными под листья растений, хорошо дополняется вещами с простыми узорами. Темно-синий потолок создаст эффект ночного неба. Темные жалюзи и рама окна подчеркнут стиль ванной комнаты. Если пространство позволит, можно поставить горшок с растением — оно добавит свежести помещению.
8. Кирпичная стена
Часто всего лишь один элемент интерьера может поменять все настроение помещения. Ванная комната в спокойном белом и коричневом исполнении может преобразиться за счет одной яркой кирпичной стены, причем так как кирпич не самый подходящий для ванной материал, его можно заменить похожей на него плиткой.
9. Черный и зеленый
Сочетание черного и салатового неоднозначно. Но такие цвета хорошо подойдут для оформления ванной. Такой контраст при хорошем освещение создаст четкость линий и форм. Большие зеркала, отражающие яркие детали, визуально разбавят мрачность черного цвета.
10. Желтый
Два приема, которые помогут сделать вашу ванную комнату яркой и сочной: хорошее освещение и использование желтого цвета. Если эти параметры грамотно сочетать, результат будет превосходный. Желтой можно сделать стену с окном, чтобы казалось, что с той стороны светит одно большое солнце. А усилить эффект помогут зеркала, повешенные напротив этой стены, — они создадут еще больше света в помещении.
11. Яркие детали
Ванная комната, выполненная из камня и дерева, сама по себе уже довольно интересно и живо выглядит. Но стоит добавить в интерьер объекты и оттенки, далекие от натуральности, — и комната может выглядеть уже совсем по-другому. Такой контраст придаст вашему помещения шика и сочности.
12. Много места, много света
Большая ванная комната с панорамным окном — отличное место, чтобы расслабиться вечером или взбодриться с утра. Зеленые оттенки в сочетании с яркими атрибутами интерьера не дадут помещению быть скучным.
13. Море и солнце
Бирюзовый — цвет моря, желтый — цвет солнца. Не правда ли, замечательные сочетания для яркой теплой атмосферы? Ванная в таких цветах смотрится очень живо. Каждый элемент выглядит как самостоятельный, при этом прекрасно вписывается в интерьер.
14. Яркая стена
Экспрессивное спокойствие — сомнительное сочетание, но, как оказалось, вполне реальное. Белые стены, разбавленные одной, но яркой краской, как раз создадут такое спокойствие. Отсутствие деталей дополнит этот эффект. Ламинат из темного дерева придаст стиля и подчеркнет остальные особенности интерьера.
15. Зеленый и белый
Классический цвет для ванной комнаты — белый. Белая раковина, белая ванна, белый унитаз — все это выглядит не очень-то жизнерадостно. И с этой проблемой прекрасно справится зеленый. Цвет жизни и энергии передаст ванной комнате свои свойства. И хорошее настроение будет вашим спутником каждый день. Кстати, деревянный пол прекрасно впишется в такой интерьер.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники