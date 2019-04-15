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Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRooms


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Ванная комната должна быть яркой и стильной. Вместе с ReRooms мы покажем вам, как это может выглядеть.

У большинства людей утро начинается с посещения ванной комнаты. А как известно, настроение на весь день рождается именно утром. И красочная веселая обстановка в этой комнате будет благоприятствовать созданию прекрасного настроения.

1. Цветные элементы

Ванная комната сама по себе может быть и не особо яркой. Но цветные детали интерьера, такие как полотенца, раковина, цветочки в вазах, вполне могут придать помещению веселый и живой вид. Если вам повезло с окном, оно наполнит комнату светом, а светильники создадут акцент на ярких элементах.ьшинства людей утро начинается с посещения ванной комнаты. А как известно, настроение на весь день рождается именно утром. И красочная веселая обстановка в этой комнате будет благоприятствовать созданию прекрасного настроения.

1. Цветные элементы

Ванная комната сама по себе может быть и не особо яркой. Но цветные детали интерьера, такие как полотенца, раковина, цветочки в вазах, вполне могут придать помещению веселый и живой вид. Если вам повезло с окном, оно наполнит комнату светом, а светильники создадут акцент на ярких элементах.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: freshome.com

2. Чешуйки

Ванную комнату часто отделывают плиткой, и в этом нет ничего необычного. Но что, если сделать эту плитку особенной? Например в форме рыбьих чешуек яркого цвета — такое решение точно порадует. Прекрасно будет смотреться на этом фоне деревянный гарнитур.

Фото № 2: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: freshome.com

3. Тропики

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Хотите принимать ванну и ощущать себя в тропических лесах? Живые или искусственные небольшие пальмовые растения помогут в этом — они заметно оживят ванную комнату. Сине-зеленые обои дополнят эффект леса.

Фото № 3: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: archilovers.com

4. Шторка

Придать ванной комнате красочный вид может эффектная шторка, выполненная в оттенках оранжевого — цвета солнца. В сочетании со стенами того же оттенка она придает комнате теплый и веселый вид. Вторым основным цветом можно взять белый — получится аккуратно и гармонично.

Фото № 4: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: kitchendecor.club

5. Розовый цвет

Розовый называют цветом счастья. Оформление ванной в таких оттенках придаст ей жизнерадостности. Цветные детали интерьера добавят ярких акцентов. 


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Плитка Estima и Kerama Marazzi 

А панорамное окно наполнит комнату светом так, чтобы все эти краски заиграли по-новому: весело и игриво.

Фото № 5: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: dobrzemieszkaj.pl

6. Яркие плитки

Одновременно обычным и интересным решением будет отделка ванной комнаты плиткой. Если один цвет будет нейтральным, разбавьте его пестрыми отдельными плитками — комната будет выглядеть гораздо интереснее и ярче. 


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Плитка YourColor от Estima

В такую композицию хорошо впишется деревянный пол. Решение уместно для небольшой ванной комнаты, чтобы помещение получилось максимально уютным.

Фото № 6: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: cocinagaditana.com

7. Растения

Небольшая ванная комната со стенами, расписанными под листья растений, хорошо дополняется вещами с простыми узорами. Темно-синий потолок создаст эффект ночного неба. Темные жалюзи и рама окна подчеркнут стиль ванной комнаты. Если пространство позволит, можно поставить горшок с растением — оно добавит свежести помещению.

Фото № 7: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: ultimatechristoph.com

8. Кирпичная стена

Часто всего лишь один элемент интерьера может поменять все настроение помещения. Ванная комната в спокойном белом и коричневом исполнении может преобразиться за счет одной яркой кирпичной стены, причем так как кирпич не самый подходящий для ванной материал, его можно заменить похожей на него плиткой.

Фото № 8: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: hayatouki.com

9. Черный и зеленый

Сочетание черного и салатового неоднозначно. Но такие цвета хорошо подойдут для оформления ванной. Такой контраст при хорошем освещение создаст четкость линий и форм. Большие зеркала, отражающие яркие детали, визуально разбавят мрачность черного цвета.

Фото № 9: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: freshome.com

10. Желтый

Два приема, которые помогут сделать вашу ванную комнату яркой и сочной: хорошее освещение и использование желтого цвета. Если эти параметры грамотно сочетать, результат будет превосходный. Желтой можно сделать стену с окном, чтобы казалось, что с той стороны светит одно большое солнце. А усилить эффект помогут зеркала, повешенные напротив этой стены, — они создадут еще больше света в помещении.

Фото № 10: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: freshome.com

11. Яркие детали

Ванная комната, выполненная из камня и дерева, сама по себе уже довольно интересно и живо выглядит. Но стоит добавить в интерьер объекты и оттенки, далекие от натуральности, — и комната может выглядеть уже совсем по-другому. Такой контраст придаст вашему помещения шика и сочности.

Фото № 11: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: canadian-art.com

12. Много места, много света

Большая ванная комната с панорамным окном — отличное место, чтобы расслабиться вечером или взбодриться с утра. Зеленые оттенки в сочетании с яркими атрибутами интерьера не дадут помещению быть скучным.

Фото № 12: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsfreshome.com

13. Море и солнце

Бирюзовый — цвет моря, желтый — цвет солнца. Не правда ли, замечательные сочетания для яркой теплой атмосферы? Ванная в таких цветах смотрится очень живо. Каждый элемент выглядит как самостоятельный, при этом прекрасно вписывается в интерьер.

Фото № 13: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: airfreshener.club

14. Яркая стена

Экспрессивное спокойствие — сомнительное сочетание, но, как оказалось, вполне реальное. Белые стены, разбавленные одной, но яркой краской, как раз создадут такое спокойствие. Отсутствие деталей дополнит этот эффект. Ламинат из темного дерева придаст стиля и подчеркнет остальные особенности интерьера.Фото № 14: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: freshome.com

15. Зеленый и белый

Классический цвет для ванной комнаты — белый. Белая раковина, белая ванна, белый унитаз — все это выглядит не очень-то жизнерадостно. И с этой проблемой прекрасно справится зеленый. Цвет жизни и энергии передаст ванной комнате свои свойства. И хорошее настроение будет вашим спутником каждый день. Кстати, деревянный пол прекрасно впишется в такой интерьер.Фото № 15: Яркая ванная комната: 15 сочных интерьеров от ReRoomsФото: interiorhomes.xyz

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
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