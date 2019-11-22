Желтые кухни: 30 ярких идей

Красочный интерьер в желтых тонах преобразит вашу кухню — здесь захочется и готовить, и отдыхать всей семьей.
Кухня в желтых тонах — отличное решение для тех, кто хочет внести яркие краски в интерьер своего дома или создать теплую атмосферу в северной комнате, где мало естественного света. Оттенки желтого наполняют радостными эмоциями, поглощают отрицательную энергию и тем самым улучшают настроение всех обитателей дома. Более того, тона солнечной палитры — творцы иллюзий. С ними даже маленькие комнаты выглядят просторными и воздушными, но при деликатном включении желтый станет жизнерадостной искрой, а не безвкусным пятном в интерьере.
Вы задумываетесь о том, чтобы оживить интерьер кухни цветом, но желтый считаете слишком смелым и экстравагантным? Не торопитесь с выводами. ReRooms рассказывает и показывает, как оформить стильный и модный дизайн интерьера кухни в желтых тонах, чтобы он мог радовать долгие годы и не надоедать.
Как использовать желтый цвет в интерьере кухни
Психологи уверяют, что желтый стимулирует мозговую активность, усиливает работоспособность и вызывает аппетит. Но не стоит воспринимать это буквально. Кухня в желтом цвете с самого порога будет навевать на мысли о вкусной еде и солнечной погоде за окном только в том случае, если использовать солнечные тона в интерьере без перебора: чем ярче оттенок, тем меньшую площадь он должен занимать. Учитывайте следующее:
если вы хотите использовать желтый в качестве базового цвета на кухне, от ярких тонов лучше отказаться. Обратите внимание на нейтральные песочные, банановые, канареечные оттенки — их можно смело использовать для однотонной отделки стен или применять в градиентном сочетании. Они эффектно подсветят кухни с дефицитом естественного света, а залитые солнцем душные и жаркие помещения, наоборот, слегка охладят;
интересными получаются интерьеры, если желтый использовать как акцент. В этнокухнях или лофтах его можно включить в фактурную отделку стен, в скандинавской кухне — на фасады мебели. Оформляете интерьер в стиле модерн — внесите солнечные оттенки в лепнину, ажурную резьбу на мебели и декор;
независимо от того, в каких тонах будет ваша кухня, важно выстроить гармоничный цветовой баланс. Вам нужен интерьер для спокойных семейных вечеров? Сочетайте желтый с бежевой, серой, коричневой и зеленой палитрой. Хотите, чтобы на кухне было комфортно собираться с друзьями за одним столом? Комбинируйте желтый с черным, красным и белым — они создадут динамичную атмосферу, настраивающую на общение и веселье.
Кухня в бело-желтых тонах
Сочетание оттенков белого и желтого в интерьере кухни — хороший вариант для маленьких помещений, в которых мало естественного света. Белый цвет прекрасно уравновешивает буйство желтых красок, впуская в комнату атмосферу чистоты и свежести.
В просторных кухнях можете смело применять яркие желтые оттенки для отделки. В малогабаритных помещениях лучше использовать белый как доминирующий цвет — на его фоне будут живо смотреться солнечные гарнитуры или ярко-лимонный холодильник.
Кухня в серо-желтых тонах
Серый с желтым подойдут для оформления интерьера современных кухонь, например в скандинавском стиле или хай-теке. Преимуществом такой цветовой гаммы станет простой подбор техники, аксессуаров и декора — хромированные поверхности смесителей, духовых шкафов, мойки и металлических ножек мебели усилят эффектную игру серо-желтых красок.
Не готовы делать капитальный ремонт, но хотите внести в свою серую кухню нотки радостного блаженства лета — создайте фокус на потолке с помощью желтого светильника или сделайте центром внимания один из шкафов гарнитура. Такие дизайнерские приемы помогут в любой момент изменить облик кухни, впустив в нее желаемую дозу новых красок.
Желто-черная кухня в интерьере
Изысканно и роскошно выглядит желтый в сочетании с черным — несмотря на свою активность, в дуэте они смотрятся уравновешенно. Но здесь важно не допустить перебора, иначе на кухне будет угнетающая атмосфера.
Разбавляйте черно-желтую гамму белым или серым — они создадут нужный баланс. Например, ярко и креативно на фоне нейтральных стен будет выглядеть черно-желтый гарнитур. Ваша кухня больше 12 метров — желтая и черная плитка, выложенная в шахматном порядке на полу, может стать оригинальным акцентом.
Кухня в сине-желтых тонах
Микс оттенков солнца и моря — отличное сочетание для кухни, где синий создаст иллюзию простора, а желтый внесет жизнерадостность. В сине-желтой кухне можно передать средиземноморские и этнические мотивы, интересно оформить интерьер в стиле кантри.
Но учитывайте, что синий снижает аппетит, а в изобилии еще и вносит в пространство ощущение бескрайней пустоты. Поэтому отдавайте предпочтение светлой и теплой гамме. Практичной идеей станет использование желтого с лазурными, голубыми, бирюзовыми, сапфировыми тонами в рабочей зоне — они будут не только идеально маскировать загрязнения, но и визуально расширять комнату.
Кухня в желто-зеленых оттенках
Зеленый и желтый цвет — отличный выбор для интерьера как современной, так и классической кухни. Они внесут в нее солнечный свет и природную свежесть, погрузив комнату в атмосферу радостных летних дней. Кухня в светлых желто-зеленых тонах будет выглядеть светло и просторно независимо от размера.
Нежно и непринужденно в интерьере будет смотреться оливковый гарнитур на фоне сливочно-желтых стен. Если хотите внести больше позитива в кухню, поменяйте краски ролями: разнообразьте зеленую гамму в отделке глянцевой желтой мебелью или ярким холодильником.
Кухня в желто-коричневых тонах
Коричневые оттенки относятся к нейтральной палитре цветов и смотрятся на кухне скучновато, но вместе с желтыми тонами оживают на глазах. При выборе цвета в пару к светло-желтым стенам на маленькой кухне лучше останавливаться на светло-кофейной гамме.
В просторной кухне можно смело ставить мебель цвета горячего шоколада, гармоничным дополнением к которой станут желтые занавески и декор или яркая мозаика с солнечным орнаментом на кухонном фартуке. Например, золотистые оттенки в сочетании с массивной деревянной мебелью хорошо впишутся в кантри-кухню, а сочные желтые тона с насыщенным коричневым внесут нужный контраст в интерьер в стиле ар-деко.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники