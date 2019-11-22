Желтые кухни: 30 ярких идей

Кухня в желтых тонах — отличное решение для тех, кто хочет внести яркие краски в интерьер своего дома или создать теплую атмосферу в северной комнате, где мало естественного света. Оттенки желтого наполняют радостными эмоциями, поглощают отрицательную энергию и тем самым улучшают настроение всех обитателей дома. Более того, тона солнечной палитры — творцы иллюзий. С ними даже маленькие комнаты выглядят просторными и воздушными, но при деликатном включении желтый станет жизнерадостной искрой, а не безвкусным пятном в интерьере.

Вы задумываетесь о том, чтобы оживить интерьер кухни цветом, но желтый считаете слишком смелым и экстравагантным? Не торопитесь с выводами. ReRooms рассказывает и показывает, как оформить стильный и модный дизайн интерьера кухни в желтых тонах, чтобы он мог радовать долгие годы и не надоедать.

Как использовать желтый цвет в интерьере кухни

Психологи уверяют, что желтый стимулирует мозговую активность, усиливает работоспособность и вызывает аппетит. Но не стоит воспринимать это буквально. Кухня в желтом цвете с самого порога будет навевать на мысли о вкусной еде и солнечной погоде за окном только в том случае, если использовать солнечные тона в интерьере без перебора: чем ярче оттенок, тем меньшую площадь он должен занимать. Учитывайте следующее:

если вы хотите использовать желтый в качестве базового цвета на кухне, от ярких тонов лучше отказаться. Обратите внимание на нейтральные песочные, банановые, канареечные оттенки — их можно смело использовать для однотонной отделки стен или применять в градиентном сочетании. Они эффектно подсветят кухни с дефицитом естественного света, а залитые солнцем душные и жаркие помещения, наоборот, слегка охладят;

интересными получаются интерьеры, если желтый использовать как акцент. В этнокухнях или лофтах его можно включить в фактурную отделку стен, в скандинавской кухне — на фасады мебели. Оформляете интерьер в стиле модерн — внесите солнечные оттенки в лепнину, ажурную резьбу на мебели и декор;

независимо от того, в каких тонах будет ваша кухня, важно выстроить гармоничный цветовой баланс. Вам нужен интерьер для спокойных семейных вечеров? Сочетайте желтый с бежевой, серой, коричневой и зеленой палитрой. Хотите, чтобы на кухне было комфортно собираться с друзьями за одним столом? Комбинируйте желтый с черным, красным и белым — они создадут динамичную атмосферу, настраивающую на общение и веселье.

Кухня в бело-желтых тонах

Сочетание оттенков белого и желтого в интерьере кухни — хороший вариант для маленьких помещений, в которых мало естественного света. Белый цвет прекрасно уравновешивает буйство желтых красок, впуская в комнату атмосферу чистоты и свежести.

В просторных кухнях можете смело применять яркие желтые оттенки для отделки. В малогабаритных помещениях лучше использовать белый как доминирующий цвет — на его фоне будут живо смотреться солнечные гарнитуры или ярко-лимонный холодильник.

Кухня в серо-желтых тонах

Серый с желтым подойдут для оформления интерьера современных кухонь, например в скандинавском стиле или хай-теке. Преимуществом такой цветовой гаммы станет простой подбор техники, аксессуаров и декора — хромированные поверхности смесителей, духовых шкафов, мойки и металлических ножек мебели усилят эффектную игру серо-желтых красок.

Не готовы делать капитальный ремонт, но хотите внести в свою серую кухню нотки радостного блаженства лета — создайте фокус на потолке с помощью желтого светильника или сделайте центром внимания один из шкафов гарнитура. Такие дизайнерские приемы помогут в любой момент изменить облик кухни, впустив в нее желаемую дозу новых красок.

Желто-черная кухня в интерьере

Изысканно и роскошно выглядит желтый в сочетании с черным — несмотря на свою активность, в дуэте они смотрятся уравновешенно. Но здесь важно не допустить перебора, иначе на кухне будет угнетающая атмосфера.

Разбавляйте черно-желтую гамму белым или серым — они создадут нужный баланс. Например, ярко и креативно на фоне нейтральных стен будет выглядеть черно-желтый гарнитур. Ваша кухня больше 12 метров — желтая и черная плитка, выложенная в шахматном порядке на полу, может стать оригинальным акцентом.

Кухня в сине-желтых тонах

Микс оттенков солнца и моря — отличное сочетание для кухни, где синий создаст иллюзию простора, а желтый внесет жизнерадостность. В сине-желтой кухне можно передать средиземноморские и этнические мотивы, интересно оформить интерьер в стиле кантри.

Но учитывайте, что синий снижает аппетит, а в изобилии еще и вносит в пространство ощущение бескрайней пустоты. Поэтому отдавайте предпочтение светлой и теплой гамме. Практичной идеей станет использование желтого с лазурными, голубыми, бирюзовыми, сапфировыми тонами в рабочей зоне — они будут не только идеально маскировать загрязнения, но и визуально расширять комнату.

Кухня в желто-зеленых оттенках

Зеленый и желтый цвет — отличный выбор для интерьера как современной, так и классической кухни. Они внесут в нее солнечный свет и природную свежесть, погрузив комнату в атмосферу радостных летних дней. Кухня в светлых желто-зеленых тонах будет выглядеть светло и просторно независимо от размера.

Нежно и непринужденно в интерьере будет смотреться оливковый гарнитур на фоне сливочно-желтых стен. Если хотите внести больше позитива в кухню, поменяйте краски ролями: разнообразьте зеленую гамму в отделке глянцевой желтой мебелью или ярким холодильником.

Кухня в желто-коричневых тонах

Коричневые оттенки относятся к нейтральной палитре цветов и смотрятся на кухне скучновато, но вместе с желтыми тонами оживают на глазах. При выборе цвета в пару к светло-желтым стенам на маленькой кухне лучше останавливаться на светло-кофейной гамме.

В просторной кухне можно смело ставить мебель цвета горячего шоколада, гармоничным дополнением к которой станут желтые занавески и декор или яркая мозаика с солнечным орнаментом на кухонном фартуке. Например, золотистые оттенки в сочетании с массивной деревянной мебелью хорошо впишутся в кантри-кухню, а сочные желтые тона с насыщенным коричневым внесут нужный контраст в интерьер в стиле ар-деко.