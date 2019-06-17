Спальня в стиле кантри: 12 советов по оформлению интерьера

Домашний стиль кантри зародился в Англии, откуда он начал распространяться по всему свету и завоевывать всемирную любовь — ведь уют и комфорт ценились во все времена и во всех уголках земли. Первоначально кантри использовался для декорирования кухонь и гостиных, а затем добрался и до спальни. Этот стиль отлично подходит для людей, которые устали от шума мегаполисов. Он позволит создать атмосферу дачного домика, где можно отдохнуть и отвлечься от городской суеты.

Кантри заглянул во многие уголки мира, везде позаимствовав что-то индивидуальное, что символизирует культуру и традиции конкретной страны. Именно поэтому такое направление выглядит в каждом доме по-особенному. Сегодня ReRooms расскажет, как создать простой и уютный стиль кантри в спальне квартиры или дома.

1. Выбирайте анималистичный декор

Аксессуары играют одну из самых важных ролей в создании стильного кантри. Выбирайте оригинальные статуэтки, например гипсовые, в форме птиц или животных. Они отлично впишутся в природную тематику кантри и будут радовать вас своим видом. А еще это отличный вариант для тех, кто не может завести настоящих питомцев. Особенно эффектно такие статуэтки будут смотреться на окне или на полках возле кровати.

Фото: idealhome.co.uk

2. Оформляйте стены цветами и деревом

Оформление стен — это первое, о чем нужно задуматься при планировании интерьера. Именно они помогут задать основное настроение помещению и акцентируют внимание на предметах декора или меблировки. В стиле кантри гармонично будут смотреться как обои с цветочным рисунком, так и панели из натурального дерева, которые символизируют связь с природой. Мы советуем не останавливать свой выбор на чем-то одном, а создать интересную композицию из нескольких материалов и рисунков. На фотографии ниже представлен очень нежный и красивый вариант, для создания которого дизайнеры использовали светло-розовые обои с цветочным рисунком и обои под деревянные доски. Получилось очень свежо и стильно!

Фото: idealhome.co.uk

3. Разбавьте спокойную цветовую гамму цветочными акцентами

Использовать цветочный рисунок можно и даже нужно не только в отделке стен, но и в предметах декора. Посмотрите, как гармонично сочетаются между собой лампа, картины и текстиль с растительными орнаментами. Не бойтесь экспериментировать с цветовой гаммой и рисунком цветов — пусть они будут разные и с яркими оттенками. Это поможет разбавить спокойное настроение кантри. Получившаяся композиция напоминает теплый летний день, когда все вокруг цветет и пахнет, солнце вовсю светит над головой. Окружите себя вечным летом и хорошим настроением!ltr">Домашний стиль кантри зародился в Англии, откуда он начал распространяться по всему свету и завоевывать всемирную любовь — ведь уют и комфорт ценились во все времена и во всех уголках земли. Первоначально кантри использовался для декорирования кухонь и гостиных, а затем добрался и до спальни. Этот стиль отлично подходит для людей, которые устали от шума мегаполисов. Он позволит создать атмосферу дачного домика, где можно отдохнуть и отвлечься от городской суеты.

Кантри заглянул во многие уголки мира, везде позаимствовав что-то индивидуальное, что символизирует культуру и традиции конкретной страны. Именно поэтому такое направление выглядит в каждом доме по-особенному. Сегодня ReRooms расскажет, как создать простой и уютный стиль кантри в спальне квартиры или дома.

1. Выбирайте анималистичный декор

Аксессуары играют одну из самых важных ролей в создании стильного кантри. Выбирайте оригинальные статуэтки, например гипсовые, в форме птиц или животных. Они отлично впишутся в природную тематику кантри и будут радовать вас своим видом. А еще это отличный вариант для тех, кто не может завести настоящих питомцев. Особенно эффектно такие статуэтки будут смотреться на окне или на полках возле кровати.

Фото: idealhome.co.uk

2. Оформляйте стены цветами и деревом

Оформление стен — это первое, о чем нужно задуматься при планировании интерьера. Именно они помогут задать основное настроение помещению и акцентируют внимание на предметах декора или меблировки. В стиле кантри гармонично будут смотреться как обои с цветочным рисунком, так и панели из натурального дерева, которые символизируют связь с природой. Мы советуем не останавливать свой выбор на чем-то одном, а создать интересную композицию из нескольких материалов и рисунков. На фотографии ниже представлен очень нежный и красивый вариант, для создания которого дизайнеры использовали светло-розовые обои с цветочным рисунком и обои под деревянные доски. Получилось очень свежо и стильно!

Фото: idealhome.co.uk

3. Разбавьте спокойную цветовую гамму цветочными акцентами

Использовать цветочный рисунок можно и даже нужно не только в отделке стен, но и в предметах декора. Посмотрите, как гармонично сочетаются между собой лампа, картины и текстиль с растительными орнаментами. Не бойтесь экспериментировать с цветовой гаммой и рисунком цветов — пусть они будут разные и с яркими оттенками. Это поможет разбавить спокойное настроение кантри. Получившаяся композиция напоминает теплый летний день, когда все вокруг цветет и пахнет, солнце вовсю светит над головой. Окружите себя вечным летом и хорошим настроением!