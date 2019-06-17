Спальня в стиле кантри: 12 советов по оформлению интерьера

Расскажем и покажем, как создать уютный стиль кантри в вашей спальне.
Домашний стиль кантри зародился в Англии, откуда он начал распространяться по всему свету и завоевывать всемирную любовь — ведь уют и комфорт ценились во все времена и во всех уголках земли. Первоначально кантри использовался для декорирования кухонь и гостиных, а затем добрался и до спальни. Этот стиль отлично подходит для людей, которые устали от шума мегаполисов. Он позволит создать атмосферу дачного домика, где можно отдохнуть и отвлечься от городской суеты.
Кантри заглянул во многие уголки мира, везде позаимствовав что-то индивидуальное, что символизирует культуру и традиции конкретной страны. Именно поэтому такое направление выглядит в каждом доме по-особенному. Сегодня ReRooms расскажет, как создать простой и уютный стиль кантри в спальне квартиры или дома.
1. Выбирайте анималистичный декор
Аксессуары играют одну из самых важных ролей в создании стильного кантри. Выбирайте оригинальные статуэтки, например гипсовые, в форме птиц или животных. Они отлично впишутся в природную тематику кантри и будут радовать вас своим видом. А еще это отличный вариант для тех, кто не может завести настоящих питомцев. Особенно эффектно такие статуэтки будут смотреться на окне или на полках возле кровати.
2. Оформляйте стены цветами и деревом
Оформление стен — это первое, о чем нужно задуматься при планировании интерьера. Именно они помогут задать основное настроение помещению и акцентируют внимание на предметах декора или меблировки. В стиле кантри гармонично будут смотреться как обои с цветочным рисунком, так и панели из натурального дерева, которые символизируют связь с природой. Мы советуем не останавливать свой выбор на чем-то одном, а создать интересную композицию из нескольких материалов и рисунков. На фотографии ниже представлен очень нежный и красивый вариант, для создания которого дизайнеры использовали светло-розовые обои с цветочным рисунком и обои под деревянные доски. Получилось очень свежо и стильно!
3. Разбавьте спокойную цветовую гамму цветочными акцентами
Использовать цветочный рисунок можно и даже нужно не только в отделке стен, но и в предметах декора. Посмотрите, как гармонично сочетаются между собой лампа, картины и текстиль с растительными орнаментами. Не бойтесь экспериментировать с цветовой гаммой и рисунком цветов — пусть они будут разные и с яркими оттенками. Это поможет разбавить спокойное настроение кантри. Получившаяся композиция напоминает теплый летний день, когда все вокруг цветет и пахнет, солнце вовсю светит над головой. Окружите себя вечным летом и хорошим настроением!ltr">Домашний стиль кантри зародился в Англии, откуда он начал распространяться по всему свету и завоевывать всемирную любовь — ведь уют и комфорт ценились во все времена и во всех уголках земли. Первоначально кантри использовался для декорирования кухонь и гостиных, а затем добрался и до спальни. Этот стиль отлично подходит для людей, которые устали от шума мегаполисов. Он позволит создать атмосферу дачного домика, где можно отдохнуть и отвлечься от городской суеты.
Кантри заглянул во многие уголки мира, везде позаимствовав что-то индивидуальное, что символизирует культуру и традиции конкретной страны. Именно поэтому такое направление выглядит в каждом доме по-особенному. Сегодня ReRooms расскажет, как создать простой и уютный стиль кантри в спальне квартиры или дома.
1. Выбирайте анималистичный декор
Аксессуары играют одну из самых важных ролей в создании стильного кантри. Выбирайте оригинальные статуэтки, например гипсовые, в форме птиц или животных. Они отлично впишутся в природную тематику кантри и будут радовать вас своим видом. А еще это отличный вариант для тех, кто не может завести настоящих питомцев. Особенно эффектно такие статуэтки будут смотреться на окне или на полках возле кровати.
2. Оформляйте стены цветами и деревом
Оформление стен — это первое, о чем нужно задуматься при планировании интерьера. Именно они помогут задать основное настроение помещению и акцентируют внимание на предметах декора или меблировки. В стиле кантри гармонично будут смотреться как обои с цветочным рисунком, так и панели из натурального дерева, которые символизируют связь с природой. Мы советуем не останавливать свой выбор на чем-то одном, а создать интересную композицию из нескольких материалов и рисунков. На фотографии ниже представлен очень нежный и красивый вариант, для создания которого дизайнеры использовали светло-розовые обои с цветочным рисунком и обои под деревянные доски. Получилось очень свежо и стильно!
3. Разбавьте спокойную цветовую гамму цветочными акцентами
Использовать цветочный рисунок можно и даже нужно не только в отделке стен, но и в предметах декора. Посмотрите, как гармонично сочетаются между собой лампа, картины и текстиль с растительными орнаментами. Не бойтесь экспериментировать с цветовой гаммой и рисунком цветов — пусть они будут разные и с яркими оттенками. Это поможет разбавить спокойное настроение кантри. Получившаяся композиция напоминает теплый летний день, когда все вокруг цветет и пахнет, солнце вовсю светит над головой. Окружите себя вечным летом и хорошим настроением!
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4. Используйте живые растения
Стиль кантри немыслим без живых растений. Чтобы создать атмосферу дачного домика прямо у себя дома, используйте не только маленькие цветы в лаконичных горшках, но и массивные растения. Они будут напоминать большие деревья, в тени которых так приятно прятаться от палящего солнца. Не ограничивайте свой выбор одним цветком — лучше подобрать несколько и создать красивую композицию, как это показано на фотографии.
Можно создать красивый и оригинальный декор самостоятельно, например приобрести бокалы на высоких ножках и посадить в них маленькие растения разных видов. Поверьте, такого вы больше ни у кого не увидите.
5. Создайте домашний уют при помощи камина
Стиль кантри подразумевает использование натуральных материалов и предметов декора, которые будут создавать деревенский уют и покой. В достижении этой цели поможет камин, который отлично справится с созданием домашней атмосферы в доме. Используйте кирпичную кладку для его оформления или же качественные заменители, если нет возможности применить настоящий камень. Вы живете в квартире и площадь не позволяет вписать камин? Не беда. Существуют прекрасные биокамины, которые не отличить от настоящих. Еще один вариант — фальшкамин, оформить который вы можете как угодно. Мы советуем отделать его настоящими бревнами.
6. Оформляйте стены и потолок деревянными балками
Тем, кто живет в собственном доме и хочет создать стиль кантри по всем канонам, мы советуем приглядеться к деревянным балкам. Отлично будут выглядеть необработанные бревна, сохранившие свою структуру и первоначальный цвет. Чтобы разнообразить интерьер, используйте их не только для декорирования потолка, но и для отделки стен, создавая ниши или очерчивая контур. Такой вариант напомнит интерьер лесной хижины, в которой пахнет еловыми ветками и смолой.
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7. Создайте акцентную стену
Если деревянные балки и полностью деревянные стены — это чересчур для вас и хочется чего-то попроще, у нас есть интересный вариант. Создайте акцентную стену из досок, которая будет частично заходить на потолок. На такую стенку можно повесить интересные светильники и полки с живыми растениями. Чтобы дополнить композицию, украсьте кровать цветочным текстилем. Особенно интересно будут смотреться подушки в форме цветов.
8. Используйте природную цветовую гамму
Стиль кантри славится своей природной и приятной цветовой гаммой. Прогуливаясь летом в парке, оглянитесь вокруг — все, что вы увидите, и есть стиль кантри. Бежевый, желтый, голубой, коричневый, оливковый, персиковый, бирюзовый и многие другие. Не ограничивайтесь одним цветом, а смешивайте их между собой, тогда получится по-настоящему природный и классный интерьер.
9. Приобретайте мебель с природным рисунком
При выборе мебели отдавайте предпочтение моделям из дерева, которые сохранили свою текстуру. Необработанное дерево — обязательный атрибут стиля кантри. Из него могут быть изготовлены не только кровати, но и тумбочки со шкафами.
10. Отдайте предпочтение оригинальным светильникам
Нельзя забывать и про осветительные приборы. Они выполняют не только практическую функцию, но и декоративную. Предпочтение лучше отдать неординарным моделям из деревянных элементов. Поставьте на прикроватную тумбочку светильник, ножка которого напоминает бревно. Такая конструкция навевает атмосферу загородного домика, в который так хотелось бы отправиться — подальше от городской суеты.
Если же подобные варианты кажутся вам слишком экстравагантными, остановите свое внимание на лампах и люстрах с бумажным или тканевым абажуром.
11. Расставьте яркие акценты
Несмотря на базовую цветовую гамму стиля кантри, не стоит отказываться от ярких акцентов. Они сделают общую картинку более динамичной и контрастной. Порой так не хватает ярких красок в повседневной жизни.
С классическим белым, бежевым, коричневым замечательно будут смотреться такие цвета, как красный, зеленый и розовый. Советуем использовать их не во всем помещении, рискуя создать интерьер в стиле поп-арт, а на отдельных предметах. Красное постельное белье, зеленые обои, которые напоминают целые полотна именитых художников, бордовая кровать разнообразят любое пространство.
12. Скажите «нет» массивным шторам
В спальне кантри лучше отказаться от массивных штор и многочисленных украшений. Выбирайте легкие прозрачные ткани, которые будут пропускать максимум солнечного света. Если же у вас очень любопытные соседи, выбирайте ткани с уже знакомым цветочным рисунком.
Спальня в стиле кантри: примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники