Зонирование интерьера стеклянными перегородками: преимущества и недостатки

Перегородки из стекла считаются особо прочными, так как для их изготовления применяются особые виды стекол, прошедшие термообработку: закаленное и многослойное. Сверху наклеивается пленка, которая не позволяет рассыпаться осколкам. Но несмотря на все предосторожности, стекло более хрупкий материал, чем бетон или дерево, поэтому его проще разбить.

Перегородки из стекла считаются особо прочными, так как для их изготовления применяются особые виды стекол, прошедшие термообработку: закаленное и многослойное. Сверху наклеивается пленка, которая не позволяет рассыпаться осколкам. Но несмотря на все предосторожности, стекло более хрупкий материал, чем бетон или дерево, поэтому его проще разбить.ивыкли видеть стеклянные перегородки в офисах и магазинах. Сейчас их все чаще можно встретить в интерьере обычных квартир. Они стильно выглядят и подходят для любого интерьера. При помощи таких перегородок можно не только сделать зонирование помещения, но и добавить в интерьер декор. Однако насколько безопасно устанавливать хрупкие конструкции дома? Давайте разбираться вместе в плюсах и минусах зонирования стеклянными перегородками.

Мы привыкли видеть стеклянные перегородки в офисах и магазинах. Сейчас их все чаще можно встретить в интерьере обычных квартир. Они стильно выглядят и подходят для любого интерьера. При помощи таких перегородок можно не только сделать зонирование помещения, но и добавить в интерьер декор. Однако насколько безопасно устанавливать хрупкие конструкции дома? Давайте разбираться вместе в плюсах и минусах зонирования стеклянными перегородками.

Фото: laurelberninteriors.com

Если думаете, что перегородка может легко разбиться, установите вместо стекла более дешевый материал. Например акриловое стекло. Оно намного безопаснее — по сути, это обычный пластик.

Фото: versare.com

Требовательность материала

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По сравнению с другими материалами стекло намного чаще пачкается: на нем собирается пыль, остаются отпечатки пальцев и мутные следы от брызг воды. Поэтому его придется регулярно мыть. Грязь на прозрачной поверхности может бросаться в глаза и испортит все впечатление от эффектного дизайна.

Фото: thespruce.com

Невозможность уединения

К сожалению, скрыться за стеклянной стеной сложно. Даже через матовое стекло может быть виден ваш силуэт. Если хотите иметь возможность уединиться, помочь могут шторы или жалюзи, которыми можно закрывать стекло.

Фото: instagram.com

Плохая защита от звуков

Стеклянные перегородки обладают высокой звукопроницаемостью, поэтому поговорить тет-а-тет в соседней комнате без посторонних «ушей» не удастся. Если вы хотите максимально защититься от посторонних звуков, в дизайн проекте квартиры планируйте полноразмерные закрывающиеся стеклянные перегородки. Лучше, если они будут сделаны из многослойного стекла. Через такие перегородки звуки проходят хуже.

Фото: domino.com

Еще один минус: cтекло отражает звук и подвержено вибрации, поэтому перегородки из такого материала не подходят для акустических систем.

Преимущества стеклянных перегородок

Открытое пространство

Стеклянные перегородки в квартире создают ощущение полноценного зонирования, при этом не уменьшая площадь и не лишая пространство естественного света. В маленьких помещениях можно установить раздвижные перегородки, которые будут выполнять функцию дверей и при необходимости легко складываться.

Естественное освещение

Перегородки из прозрачного материала хорошо пропускают свет, поэтому они отлично подходят для зонирования комнаты с одним окном. Например, если вы решили перепланировать однокомнатную квартиру, раздвижная стеклянная перегородка — то что нужно. Она поделит комнату на две части и пропустит свет в дальнюю часть комнаты.

Фото: decorexpro.com

Установка без ограничений

Перепланировку помещения с помощью стеклянных перегородок можно делать без согласования с какими-либо инстанциями, если вы не сносите несущие стены, а делаете зонирование внутри комнаты. Стеклянная конструкция в таком случае считается элементом мебели, даже если делит комнату пополам и тянется от пола до потолка.

Фото: theultralinx.com

Запахи и влага

Вы наверняка замечали, что в отелях перегородки между ванной и комнатой часто оформляют из стекла. Это делается не только для красоты, но и из-за того, что стеклянные перегородки не дают проникать в комнаты влаге и запахам. Стекло между гостиной и кухней тоже может выполнять функцию барьера, поэтому зонирование этих помещений с помощью стекла актуально.

Фото: homesandproperty.co.uk

Экономия места в небольших помещениях

Стеклянные перегородки занимают намного меньше места, так как они тоньше, чем кирпичные или гипсокартонные.

Фото: conceptglass.fi

Если вам хочется визуально увеличить комнату, используйте зеркальную перегородку. Она создаст иллюзию дополнительного пространства.

Фото: homedit.com

Универсальность

Стекло — современный материал, который подходит любому интерьеру и смотрится элегантно и стильно. Вариантов его использования очень много. Перегородки различаются только фактурой, цветом и видом конструкции. Дизайн зависит от стиля интерьера. Например, гладкие и строгие перегородки подойдут для классического стиля.

Фото: instagram.com

Более грубые и темные неплохо будут смотреться в стиле лофт.

Фото: amuneal.com

Стекло можно задекорировать так, как вам хочется. Оно может быть матовым или глянцевым, полупрозрачным, витражным или с подсветкой.

Фото: bizjournals.com

Например, перегородки с витражами больше похожи на произведение искусства и служат элементом декора комнаты.

Фото: dezeen.com

Стеклянные перегородки хорошо сочетаются со многими отделочными материалами. И особенно с однотонными глянцевыми поверхностями: натяжным потолком, блестящим паркетом и зеркальным дверцам шкафов в зале и на кухне.

Фото: blog.mykukun.com

Несмотря на некоторую хрупкость, стекло — отличный вариант для зонирования помещений. Как мы вам уже показали, оно универсально, подходит для разных стилей, недостатков же у этого материала не так много. Если вы думаете, как разграничить пространство комнаты, рассмотрите возможность зонирования с помощью стеклянных перегородок.