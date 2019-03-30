Как использовать подоконник: 25 фотоидей

Роль подоконника в интерьере часто недооценивают. Но при небольшой модификации он может стать практичной зоной в каждой комнате. Если подоконник расширить или оснастить дополнительными конструкциями, получится отличное место для отдыха, работы или хранения нужных вещей. Дизайнеры ReRooms делятся интересными идеями, как использовать полезное пространство подоконника и найти ему функциональное применение в гостиной, спальне, кухне, кабинете и детской комнате.

Обыграть подоконник в кухне можно создав из него скамью. Тонкий матрас или пара мягких подушек — ваше место для отдыха у окна готово. Такая идея станет отличным решением для маленькой кухни, где сложно выделить отдельную зону для отдыха.

Обыграть подоконник в кухне можно создав из него скамью. Тонкий матрас или пара мягких подушек — ваше место для отдыха у окна готово. Такая идея станет отличным решением для маленькой кухни, где сложно выделить отдельную зону для отдыха.

подоконника в интерьере часто недооценивают. Но при небольшой модификации он может стать практичной зоной в каждой комнате. Если подоконник расширить или оснастить дополнительными конструкциями, получится отличное место для отдыха, работы или хранения нужных вещей. Дизайнеры ReRooms делятся интересными идеями, как использовать полезное пространство подоконника и найти ему функциональное применение в гостиной, спальне, кухне, кабинете и детской комнате.

Если у вас под окном радиатор, который не вписывается в интерьер, его можно спрятать под подоконником за выдвижными ящиками. Красиво, практично и дополнительное место для хранения появилось.

Фото: homestoriesatoz.com

1 /2 Фото: traditionalhome.com

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В кухонный подоконник можно встроить поверхность мебельного гарнитура. Особенно актуальна эта идея для узких и маленьких пространств, на которых сложно эргономично и практично разместить рабочую зону, чтобы у хозяйки все и всегда было под рукой.

Фото: studiojq.co

1 /2 Фото: decorpad.com

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Вы можете разместить в оконном проеме на кухне раковину. Большим плюсом такого решения будет естественная освещенность рабочей зоны в дневное время.

Фото: decorpad.com

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2 /3 Фото: ikea.com

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Обладателям больших окон на кухне из подоконника можно создать функциональную барную стойку — за ней удобно будет не только пить утренний кофе, наслаждаясь пейзажем за окном, но и работать. Материал для отделки поверхности выбирайте в зависимости от общего интерьера комнаты. Прекрасным выбором станет камень, натуральное дерево или акрил.

Фото: homedit.com

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Цветы на подоконнике — знакомая картина во многих квартирах. Но зачастую зеленые насаждения выглядят как непролазные джунгли, из-за которых невозможно открыть окно. Создайте домашнюю оранжерею на окне по всем правилам декора: избегайте нагромождения, придерживайтесь единой композиции при выборе горшков, откажитесь от слишком высоких растений.

Фото: apartmenttherapy.info

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Если хотите создать оригинальный мини-сад, посадите небольшие растения в чашки, сахарницы или другую кухонную утварь. В таком оформлении ваш подоконник будет смотреться живо и свежо.

Фото: katiescorner.uk

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Подоконник может стать отличным местом на кухне для хранения нужных вещей. Прочные и красивые полки легко соорудить как под подоконником, так и по бокам оконной рамы.

Фото: HGTV.com



Если у вас есть домашний любимец, на подоконнике для него можно создать уютное спальное место. Постелите матрасик или закрепите специальную полку с мягкой обивкой — ваша кошка будет в восторге от этой идеи. Для собак можно сделать небольшую лежанку под подоконником, там им будет тепло и комфортно.

Фото: inspiremore.com

1 /2 Фото: marthastewart.com

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Подоконник в гостиной

В гостиной подоконник станет отличной лаунж-зоной для отдыха и приема гостей. Если размеры окна позволяют, можно превратить подоконник в диван. Красивые шторы, мягкие подушки, приглушенный свет — что может быть лучше для разговоров по душам или романтического вечера с бокалом вина!

Фото: homedit.com

1 /3 Фото: homedit.com

2 /3 Фото: helloblondie.co

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Подоконник с мягкой обивкой станет идеальным местом для чтения. Если рядом повесить полки для книг, читательский уголок превратится в домашнюю библиотеку.

Фото: elledecor.com

1 /3 Фото: homedit.com

2 /3 Фото: homedit.com

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Книги можно размещать не только по бокам оконного проема, но и под подоконником. Такой стеллаж с подоконником-скамьей станет удобным местом для отдыха в тихие вечера.

Фото: traditionalhome.mdpcdn.com

1 /2 Фото: shelterness.com

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В гостиной подоконник тоже может играть роль комфортной рабочей зоны. Устройте возле окна домашний офис — подоконник используйте вместо стола, а под ним создайте полки, где будут лежать важные бумаги и отчеты.

Фото: homedit.com

1 /3 Фото: homedit.com

2 /3 Фото: decoholic.org

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Подоконник в кабинете

В кабинете подоконник можно использовать как мини-диван, который станет отличным местом для релаксации после многочасовой работы. Для оформления комфортной зоны уединения достаточно мягких подушек и теплого пледа.

Фото: homedit.com

1 /3 Фото: homedit.com

2 /3 Фото: traditionalhome.com

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А как вы смотрите на то, чтобы сделать подоконник частью системы хранения — стеллажа и шкафа для документов или рабочих материалов? Это вариант использования оконной зоны значительно сэкономит место в небольшом кабинете и позволит избавиться от захламления на рабочем столе.

Фото: neuedekorationideen.com



Подоконник в спальне

В спальне подоконник легко преобразовать в прикроватную тумбочку. Поставьте кровать изголовьем к окну — и нужные мелочи всегда будут под рукой. Если откосы окна довольно глубокие, подоконник можно сделать еще более функциональным — встройте в оконный проем стеллажи с полками для хранения книг и сувениров.

Фото: apartmenttherapy.info

1 /2 Фото: travelingmama.net

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В спальне можно обустроить домашний офис. Продлите подоконник по всей свободной стене — на такой поверхности легко разместить все нужное для комфортной работы.

Фото: i.shelterness.com

1 /2 Фото: shelterness.com

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Если размер комнаты позволяет, в спальне можно создать удобную рабочую зону с книжными полками и подоконником в роли письменного стола.

Фото: shelterness.com

1 /2 Фото: shelterness.com

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Даже узкий и низкий подоконник в спальне можно сделать функциональным. Несколько мягких подушек и настенное бра сделают из него хорошее дополнительное место для отдыха.

Фото: traditionalhome.com



Комод под подоконником станет настоящей находкой для маленькой спальни, в которой сложно уместить полноценный гарнитур. Например, по бокам от окна можно разместить высокие шкафы, а под подоконником — несколько выдвижных ящиков, поверхность которых к тому же станет удобным сиденьем.

Фото: homedit.com

Подоконник в спальне подойдет и для создания уютного женского уголка. Настольное зеркало, шкатулки для украшений, органайзеры с косметикой — в таком будуаре вам будет приятно и комфортно ухаживать за собой, наслаждаясь солнечным светом и пением птиц за окном.

Фото: homedit.com



Подоконник в детской комнате

Устали от разбросанных игрушек — приспособьте подоконник для их хранения. Подойдут вместительные стеллажи, которые можно поставить под подоконник и по бокам от оконного проема. Для того чтобы избежать захламленности на полках, используйте яркие боксы, ящики или корзины.

Фото: lawhornestorage.com

1 /2 Фото: homedit.com

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В небольших детских комнатах, где каждый сантиметр на счету, подоконник может стать удобным письменным столом. За ним ваш ребенок будет не только делать уроки, но и рисовать, читать или играть. Превращая подоконник в письменный стол, учтите, что его высота должна быть на уровне 75 см, а глубина не менее 50 см — в противном случае могут возникнуть проблемы с осанкой.

Фото: wordpress.com

В детской комнате узкий подоконник, который сложно преобразовать в функциональное пространство? Выход есть — добавьте к ширине подоконника 10—15 см и превратите его в уютный диванчик под окном. Он может стать как игровой зоной для малышей, так и местом для чтения для подростков.

Фото: homedit.com

Подоконник-шкаф — отличное место для хранения вещей в детской. В нем можно организовать открытые полки и выдвижные ящики для одежды, белья или других нужных вещей.