Как использовать подоконник: 25 фотоидей

Вы даже не догадываетесь, как можно использовать обычный подоконник.
Роль подоконника в интерьере часто недооценивают. Но при небольшой модификации он может стать практичной зоной в каждой комнате. Если подоконник расширить или оснастить дополнительными конструкциями, получится отличное место для отдыха, работы или хранения нужных вещей. Дизайнеры ReRooms делятся интересными идеями, как использовать полезное пространство подоконника и найти ему функциональное применение в гостиной, спальне, кухне, кабинете и детской комнате.
Подоконник в кухне
Обыграть подоконник в кухне можно создав из него скамью. Тонкий матрас или пара мягких подушек — ваше место для отдыха у окна готово. Такая идея станет отличным решением для маленькой кухни, где сложно выделить отдельную зону для отдыха.
Подоконник в кухне
Обыграть подоконник в кухне можно создав из него скамью. Тонкий матрас или пара мягких подушек — ваше место для отдыха у окна готово. Такая идея станет отличным решением для маленькой кухни, где сложно выделить отдельную зону для отдыха.
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Если у вас под окном радиатор, который не вписывается в интерьер, его можно спрятать под подоконником за выдвижными ящиками. Красиво, практично и дополнительное место для хранения появилось.
В кухонный подоконник можно встроить поверхность мебельного гарнитура. Особенно актуальна эта идея для узких и маленьких пространств, на которых сложно эргономично и практично разместить рабочую зону, чтобы у хозяйки все и всегда было под рукой.
Вы можете разместить в оконном проеме на кухне раковину. Большим плюсом такого решения будет естественная освещенность рабочей зоны в дневное время.
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Обладателям больших окон на кухне из подоконника можно создать функциональную барную стойку — за ней удобно будет не только пить утренний кофе, наслаждаясь пейзажем за окном, но и работать. Материал для отделки поверхности выбирайте в зависимости от общего интерьера комнаты. Прекрасным выбором станет камень, натуральное дерево или акрил.
Цветы на подоконнике — знакомая картина во многих квартирах. Но зачастую зеленые насаждения выглядят как непролазные джунгли, из-за которых невозможно открыть окно. Создайте домашнюю оранжерею на окне по всем правилам декора: избегайте нагромождения, придерживайтесь единой композиции при выборе горшков, откажитесь от слишком высоких растений.
Если хотите создать оригинальный мини-сад, посадите небольшие растения в чашки, сахарницы или другую кухонную утварь. В таком оформлении ваш подоконник будет смотреться живо и свежо.
Подоконник может стать отличным местом на кухне для хранения нужных вещей. Прочные и красивые полки легко соорудить как под подоконником, так и по бокам оконной рамы.
Если у вас есть домашний любимец, на подоконнике для него можно создать уютное спальное место. Постелите матрасик или закрепите специальную полку с мягкой обивкой — ваша кошка будет в восторге от этой идеи. Для собак можно сделать небольшую лежанку под подоконником, там им будет тепло и комфортно.
Подоконник в гостиной
В гостиной подоконник станет отличной лаунж-зоной для отдыха и приема гостей. Если размеры окна позволяют, можно превратить подоконник в диван. Красивые шторы, мягкие подушки, приглушенный свет — что может быть лучше для разговоров по душам или романтического вечера с бокалом вина!
Подоконник с мягкой обивкой станет идеальным местом для чтения. Если рядом повесить полки для книг, читательский уголок превратится в домашнюю библиотеку.
Книги можно размещать не только по бокам оконного проема, но и под подоконником. Такой стеллаж с подоконником-скамьей станет удобным местом для отдыха в тихие вечера.
В гостиной подоконник тоже может играть роль комфортной рабочей зоны. Устройте возле окна домашний офис — подоконник используйте вместо стола, а под ним создайте полки, где будут лежать важные бумаги и отчеты.
Подоконник в кабинете
В кабинете подоконник можно использовать как мини-диван, который станет отличным местом для релаксации после многочасовой работы. Для оформления комфортной зоны уединения достаточно мягких подушек и теплого пледа.
А как вы смотрите на то, чтобы сделать подоконник частью системы хранения — стеллажа и шкафа для документов или рабочих материалов? Это вариант использования оконной зоны значительно сэкономит место в небольшом кабинете и позволит избавиться от захламления на рабочем столе.
Подоконник в спальне
В спальне подоконник легко преобразовать в прикроватную тумбочку. Поставьте кровать изголовьем к окну — и нужные мелочи всегда будут под рукой. Если откосы окна довольно глубокие, подоконник можно сделать еще более функциональным — встройте в оконный проем стеллажи с полками для хранения книг и сувениров.
В спальне можно обустроить домашний офис. Продлите подоконник по всей свободной стене — на такой поверхности легко разместить все нужное для комфортной работы.
Если размер комнаты позволяет, в спальне можно создать удобную рабочую зону с книжными полками и подоконником в роли письменного стола.
Даже узкий и низкий подоконник в спальне можно сделать функциональным. Несколько мягких подушек и настенное бра сделают из него хорошее дополнительное место для отдыха.
Комод под подоконником станет настоящей находкой для маленькой спальни, в которой сложно уместить полноценный гарнитур. Например, по бокам от окна можно разместить высокие шкафы, а под подоконником — несколько выдвижных ящиков, поверхность которых к тому же станет удобным сиденьем.
Подоконник в спальне подойдет и для создания уютного женского уголка. Настольное зеркало, шкатулки для украшений, органайзеры с косметикой — в таком будуаре вам будет приятно и комфортно ухаживать за собой, наслаждаясь солнечным светом и пением птиц за окном.
Подоконник в детской комнате
Устали от разбросанных игрушек — приспособьте подоконник для их хранения. Подойдут вместительные стеллажи, которые можно поставить под подоконник и по бокам от оконного проема. Для того чтобы избежать захламленности на полках, используйте яркие боксы, ящики или корзины.
В небольших детских комнатах, где каждый сантиметр на счету, подоконник может стать удобным письменным столом. За ним ваш ребенок будет не только делать уроки, но и рисовать, читать или играть. Превращая подоконник в письменный стол, учтите, что его высота должна быть на уровне 75 см, а глубина не менее 50 см — в противном случае могут возникнуть проблемы с осанкой.
В детской комнате узкий подоконник, который сложно преобразовать в функциональное пространство? Выход есть — добавьте к ширине подоконника 10—15 см и превратите его в уютный диванчик под окном. Он может стать как игровой зоной для малышей, так и местом для чтения для подростков.
Подоконник-шкаф — отличное место для хранения вещей в детской. В нем можно организовать открытые полки и выдвижные ящики для одежды, белья или других нужных вещей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
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01. Обмерный план помещений
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04. Ведомость сантехники