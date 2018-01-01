Дизайн-проект этой небольшой квартиры-студии выполнен в этническом стиле. В интерьере преобладают невероятно красивые глубокие оттенки синего, фиолетового, коричневого цветов. Обилие текстиля и яркие акценты делают помещение необычайно интересным и самобытным. Здесь все достаточно функционально и эргономично.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.