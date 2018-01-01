Для любителей ярких, самобытных интерьеров идеально подойдет этнический стиль. Это направление в дизайне предполагает оформление дома или квартиры предметами мебели и аксессуарами, отражающими быт различных стран. Этника основана на атмосфере и колорите традиций той или иной национальности и позволяет придать интерьеру свой уникальный характер. При этом этнический стиль невероятно многогранен и дает возможность выбрать именно то воплощение, которое близко именно вам. Дизайн-проект этой двухуровневой студии идеально соответствует этническому стилю. Здесь черты, присущие холодному северу тесно переплелись с характером жаркого юга, образовав при этом весьма гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.