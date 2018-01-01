Этнический стиль в интерьере позволяет оформить его оригинально, стильно и колоритно. Данное направление предполагает использование предметов быта и обстановки, присущих какой-либо определенной национальности. Часто черты, свойственные жаркому югу, в таких интерьерах тесно переплетаются с северными традициями, образуя в конечном счете гармоничный ансамбль.
Дизайн-проект необходим так как:
Поможет сэкономить деньги и время, избавляя от переделок во время ремонта. Вы сразу будете представлять конечный результат.
Дизайн-проект поможет избежать недопонимания с рабочей бригадой и лишнего стресса для вас, т.к. это четкая инструкция по работе для мастеров, а также документ, который поможет решить возможные споры.