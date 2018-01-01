Ритм современной жизни схож с космическими темпами. Любые изменения, происходящие в обществе, мы переносим в свой дом. Этнический стиль оформления интерьера не выходит из моды. Он передаёт национальный самобытный характер помещения.

Декор и цветовое решение интерьера создают впечатление лёгкости и простоты, а обилие света и натуральные материалы перенесут Вас из обычной квартиры большого города на острова Индии или Таиланда.

Этот стиль создает уют и тепло в помещении. В такой квартире можно отдохнуть от обыденной суеты и окунуться в чарующий мир далеких стран. Здесь чувствуется определенная философия, за которой кроется немалая история. Интерьер не перегружен деталями и характеризуется повышенным уровнем комфорта, уютом и сдержанной элегантностью.

Этнический стиль позволяет преобразить квартиру несколькими штрихами, добавив уюта и необычности. Его используют творческие личности, любители путешествий, так и обычные люди, которые ценят неповторимый колорит разных национальных культур.