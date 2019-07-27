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Обои с изображением города: 33 примера в интерьере


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Расскажем и покажем, как создать романтическую обстановку дома с помощью обоев с изображением города, которые также способны визуально изменить размер комнаты.

Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства. 

Виды обоев с рисунками разных городов

1. Бумажные

Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.

Фото № 1: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

2. Виниловые

Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.

Фото № 2: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.ltr">Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства. 

Виды обоев с рисунками разных городов

1. Бумажные

Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.

Фото № 1: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

2. Виниловые

Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.

Фото № 2: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.

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Фото № 3: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

4. Текстильные

Текстильные обои — тренд последних лет. Верхний слой, изготовленный из натуральных материалов, например из шелка, хлопка, льна или велюра, придает полотну богатый вид. Как правило, в состав таких обоев добавляют металлизированные нити, которые создают красивое свечение, усиливающееся под солнечными лучами.

Фото № 4: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

5. Фотообои

Фотообои не нуждаются в представлении, так как, наверное, многие в своей жизни хоть раз видели их у друзей или в магазинах. Реалистичные полотна используют для создания ярких акцентов в помещении.

Фото № 5: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Идеи дизайна

Чтобы ваш интерьер выделялся среди сотни других, приобретайте необычные и красочные обои с изображением города. А какие именно, мы расскажем и покажем.

1. Графика

Обои, на которых схематично изображены достопримечательности города, — находка для тех, кто любит необычный декор, но не любит яркие краски. Полотно выглядит так, будто художник сделал быстрый набросок панорамы города углем — стильно и даже романтично, особенно когда изображен Париж. Обои будут хорошо смотреться как с нейтральной обстановкой, например белоснежной мебелью и светлым паркетом, так и с красочной.

Фото № 6: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 7: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

2. Акварель

Есть два варианта украшения интерьера такими обоями:

  • самый простой способ — купите понравившиеся обои и украсьте ими стены помещения;
  • творческий подход — купите специальные обои под покраску и самостоятельно нанесите рисунок на полотно. 

Даже если вы не Ван Гог в пятом поколении, это не значит, что вы не умеете рисовать. Акварель тем и хороша, что большое количество воды способно исправить рисунок и сделать его лучше. Поэтому смело берите в руки кисти — и бегом творить.

Акварельные обои узнаваемы благодаря расплывчатым контурам и эффекту градиента.

Фото № 8: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 9: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

3. Мультяшный

Отличный вариант для детской комнаты. Чтобы не перегружать помещение большими полотнами с Эйфелевой башней или Биг Беном, лучше отдать предпочтение более легкому варианту. Выбирайте обои с пастельной цветовой гаммой, которая придется по душе ребенку, и интересной композицией, например с многочисленными домиками, которые как лего расположены друг на друге.

Фото № 10: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 11: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

4. Коллаж

Если ассортимент обоев настолько велик, что вы не можете сделать выбор, вам подойдет отличный вариант: коллаж. На обоях расположены фотографии различных достопримечательностей, чтобы удовлетворить все ваши пожелания. 

Фото № 12: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: 1wall.com

5. Старый город

Изображения старых городов, их мощеные улочки и забытые озера мало кого оставят равнодушным. Благодаря таким полотнам мы можем переместиться в прошлое и представить, как гуляем в этих местах. С помощью обоев можно наполнить комнату уютом, а если дополнить интерьер состаренными подсвечниками и картинами в потертых рамах, получится завершенная композиция.

Фото № 13: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 14: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: homedesignlover.com

6. Ночной город

Есть в ночных городах свой шарм и проникновенная таинственность. Создастся ощущение, что вы живете в стеклянном небоскребе на верхнем этаже, откуда открывается прекрасный вид на город, подсвеченный сотнями огней. Украсить можно как целую стену и создать эффект панорамных окон, так и небольшую зону. 

Фото № 15: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: gratex.in

Фото № 16: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

На обоях заметна потрясающая имитация освещения, будто они светятся изнутри. Чтобы усилить такой эффект, добавьте в помещение точечные светильники и торшер, которые бы дополнительно освещали полотно.

Фото № 17: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

7. 3D-фотообои

Суперреалистичные обои способны визуально увеличить комнату и добавить в нее больше света. Благодаря качественной печати на полотне можно разглядеть любую мелочь, например окошки и машины. Чтобы добиться этого эффекта, нужно использовать специальные обои. Их особенность заключается в рисунке-перспективе. Выбирайте изображения с уходящими вдаль домами, деревьями или панорамы, открывающие вид на город сверху. Именно за счет правильного ракурса рисунок приобретает объемность и визуально расширяет комнату.

Фото № 18: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 19: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Фото № 20: Обои с изображением города: 33 примера в интерьереФото: etsy.com

Вдохновляйтесь лучшими моделями обоев и размещайте такие города у себя на стене!


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03. 3D визуализация

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03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
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