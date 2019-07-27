Обои с изображением города: 33 примера в интерьере

Расскажем и покажем, как создать романтическую обстановку дома с помощью обоев с изображением города, которые также способны визуально изменить размер комнаты.
Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства.
Виды обоев с рисунками разных городов
1. Бумажные
Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.
2. Виниловые
Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.
3. Флизелиновые
Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.ltr">Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства.
Виды обоев с рисунками разных городов
1. Бумажные
Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.
2. Виниловые
Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.
3. Флизелиновые
Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.
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4. Текстильные
Текстильные обои — тренд последних лет. Верхний слой, изготовленный из натуральных материалов, например из шелка, хлопка, льна или велюра, придает полотну богатый вид. Как правило, в состав таких обоев добавляют металлизированные нити, которые создают красивое свечение, усиливающееся под солнечными лучами.
5. Фотообои
Фотообои не нуждаются в представлении, так как, наверное, многие в своей жизни хоть раз видели их у друзей или в магазинах. Реалистичные полотна используют для создания ярких акцентов в помещении.
Идеи дизайна
Чтобы ваш интерьер выделялся среди сотни других, приобретайте необычные и красочные обои с изображением города. А какие именно, мы расскажем и покажем.
1. Графика
Обои, на которых схематично изображены достопримечательности города, — находка для тех, кто любит необычный декор, но не любит яркие краски. Полотно выглядит так, будто художник сделал быстрый набросок панорамы города углем — стильно и даже романтично, особенно когда изображен Париж. Обои будут хорошо смотреться как с нейтральной обстановкой, например белоснежной мебелью и светлым паркетом, так и с красочной.
2. Акварель
Есть два варианта украшения интерьера такими обоями:
- самый простой способ — купите понравившиеся обои и украсьте ими стены помещения;
- творческий подход — купите специальные обои под покраску и самостоятельно нанесите рисунок на полотно.
Даже если вы не Ван Гог в пятом поколении, это не значит, что вы не умеете рисовать. Акварель тем и хороша, что большое количество воды способно исправить рисунок и сделать его лучше. Поэтому смело берите в руки кисти — и бегом творить.
Акварельные обои узнаваемы благодаря расплывчатым контурам и эффекту градиента.
3. Мультяшный
Отличный вариант для детской комнаты. Чтобы не перегружать помещение большими полотнами с Эйфелевой башней или Биг Беном, лучше отдать предпочтение более легкому варианту. Выбирайте обои с пастельной цветовой гаммой, которая придется по душе ребенку, и интересной композицией, например с многочисленными домиками, которые как лего расположены друг на друге.
4. Коллаж
Если ассортимент обоев настолько велик, что вы не можете сделать выбор, вам подойдет отличный вариант: коллаж. На обоях расположены фотографии различных достопримечательностей, чтобы удовлетворить все ваши пожелания.
5. Старый город
Изображения старых городов, их мощеные улочки и забытые озера мало кого оставят равнодушным. Благодаря таким полотнам мы можем переместиться в прошлое и представить, как гуляем в этих местах. С помощью обоев можно наполнить комнату уютом, а если дополнить интерьер состаренными подсвечниками и картинами в потертых рамах, получится завершенная композиция.
6. Ночной город
Есть в ночных городах свой шарм и проникновенная таинственность. Создастся ощущение, что вы живете в стеклянном небоскребе на верхнем этаже, откуда открывается прекрасный вид на город, подсвеченный сотнями огней. Украсить можно как целую стену и создать эффект панорамных окон, так и небольшую зону.
На обоях заметна потрясающая имитация освещения, будто они светятся изнутри. Чтобы усилить такой эффект, добавьте в помещение точечные светильники и торшер, которые бы дополнительно освещали полотно.
7. 3D-фотообои
Суперреалистичные обои способны визуально увеличить комнату и добавить в нее больше света. Благодаря качественной печати на полотне можно разглядеть любую мелочь, например окошки и машины. Чтобы добиться этого эффекта, нужно использовать специальные обои. Их особенность заключается в рисунке-перспективе. Выбирайте изображения с уходящими вдаль домами, деревьями или панорамы, открывающие вид на город сверху. Именно за счет правильного ракурса рисунок приобретает объемность и визуально расширяет комнату.
Вдохновляйтесь лучшими моделями обоев и размещайте такие города у себя на стене!
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники