Обои с изображением города: 33 примера в интерьере

Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства.

Виды обоев с рисунками разных городов

1. Бумажные

Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.

Фото: etsy.com

2. Виниловые

Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.

Фото: etsy.com

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.ltr">Вы заядлый путешественник, который объездил уже десятки стран, или только мечтаете отправиться в свое первое путешествие? Мы предлагаем вам необычное оформление вашего гнездышка: обои с изображением города. Они будут напоминать о любимой стране и навевать приятные воспоминания. Плюс таких полотен — создание удивительной атмосферы и способность зрительного увеличения пространства.

Виды обоев с рисунками разных городов

1. Бумажные

Классическая модель обоев с невысокой стоимостью по сравнению с другими. За небольшие деньги вы получаете качественные обои, которые просто клеить и которые имеют широкий выбор рисунков. Тем более сегодня, как правило, бумажные обои изготавливают из 2-3 слоев, что придает им прочность.

Фото: etsy.com

2. Виниловые

Виниловые обои имеют рельефную структуру, поэтому рисунки на таком полотне смотрятся более живо и оригинально. Если вы ищете обои в ванную, вот они. За счет верхнего слоя, изготовленного из полимера, полотно отлично противостоит пару, влаге и перепаду температур. Цена, конечно, уже намного выше, чем у других моделей, однако она вполне оправданная.

Фото: etsy.com

3. Флизелиновые

Флизелиновые обои подойдут для стен с дефектами, а именно — с неровностями. Обои скроют их, однако если речь идет о каких-то более сложных и серьезных проблемах, обои с этим, конечно, не справятся. Во время наклеивания полотно не подвержено деформации: не рвется и не образует складки. А вопрос с неровными стенами нужно решать на этапах разработки дизайн проекта.