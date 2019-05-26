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10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостиной


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Показываем, без чего настоящая гостиная не может быть удобной и уютной.

В поисках идеального интерьера гостиной можно пересмотреть тысячи проектов и фотографий, попытаться узнать секреты и приемы дизайнеров, позаимствовать популярные идеи и попытаться их воплотить самостоятельно. Но есть несколько вещей, без которых не может обойтись даже самая удобная и красивая гостиная.

Мы составили список таких вещей и решили показать вам лучшие варианты их использования в интерьере. Значение имеет все: правильный цвет, грамотное сочетание с отделкой, ненавязчивые, но заметные акценты, умелый выбор цветовой гаммы.

1. Диван

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Конечно, начинать обустройство гостиной нужно с дивана. Его размер, форма и цвет зависят не только от вашего вкуса, но и от площади гостиной комнаты, высоты потолков, размера и количества окон и, конечно, общей концепции пространства. То есть вообще от всего, о чем вы будете думать, представляя себе идеальную гостиную.

Фото № 1: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Мы не можем дать однозначного совета по выбору дивана, но обращаем ваше внимание на модную тенденцию: мебельные комплекты ушли в прошлое, уступив место разномастным по форме и цвету предметам.

Фото № 2: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

2. Подушки

Выбрали диван? Сразу же покупайте подушки, которые вы красиво разложите на сиденье или даже на полу рядом с диваном. Их можно менять местами, убирать часть в комод и доставать перед приходом гостей, складывать кучей или ставить ровным рядком вдоль спинки дивана…

Фото № 3: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Такие подушки отвечают за уют даже больше, чем за комфорт. Бархатные чехлы, кстати, недавно снова вошли в моду — воспользуйтесь этим и приобретите несколько штук, чтобы похвастаться перед гостями умением быть в тренде.

Фото № 4: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: theeverygirl.com

3. Журнальный столик

Низкий или высокий, широкий или узкий, из натурального дерева или прозрачного стекла с кованым основанием. Функциональность такого предмета важна, но необязательна. Эффектный вид журнального столика побеждает его практичность.

Фото № 5: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Правда, сочетать такой столик с другими предметами мебели в гостиной все же необходимо.

Фото № 6: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

4. Ковер

Мы рассказывали вам, как правильно размещать ковер в гостиной, подразумевая, что он должен украшать пол в этой комнате. Обидное название «пылесборник» придумали для ковра те, кому лень регулярно чистить его. Да, мы настаиваем, что этот предмет обязателен для правильной гостиной. И не только в качестве элемента декора. С помощью ковра можно смягчить яркость акцентов, уравновесить асимметричную расстановку мебели и даже сузить или расширить границы помещения.

Фото № 7: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Ковер даже может взять на себя основную визуальную нагрузку — и удачно нести ее, пока вы будете экспериментировать с обстановкой и декором.

Фото № 8: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

5. Торшеры и лампы

Освещение в гостиной не менее важно, чем мебель и ковер. И очень важно предусмотреть здесь как можно больше источников света. Основная люстра, потолочные споты, торшеры и лампы, бра и свечи — все это уместно и востребовано в гостиной ежедневно.

Фото № 9: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Высокий торшер на изогнутой ножке удерживается на пике моды уже несколько лет. Ретромодели и осовремененные варианты одинаково хорошо смотрятся в гостиной почти любого стиля.

Фото № 10: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: livingspaces.com

6. Картины, панно или фото

Одно большое полотно или несколько маленьких, коллаж из фотографий и даже тематические плакаты — это отличное украшение стен в гостиной. Нужно учесть, что такой декор хорошо выглядит на однотонных стенах в контрастном с ними оттенке.

Фото № 11: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Интересная художественная или абстрактная инсталляция — прекрасная альтернатива фотогалерее или картине. Сюжет необязателен. Главное — выбрать подходящую палитру и аккуратно вписать инсталляцию в основные цвета интерьера.

Фото № 12: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

7. Книги

Хорошая библиотека никогда не будет лишней в гостиной творческого человека. Книги подчеркнут ваш глубокий внутренний мир и стремление к познанию вселенной и самого себя. Размещение этих сокровищ зависит от стиля, в котором оформлена гостиная, и от вашей фантазии.

Фото № 13: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Открытые полки сделают пользование библиотекой удобнее и покажут во всем великолепии десятки старых фолиантов. Правда, вам придется чаще вытирать пыль и позаботиться о том, чтобы яркие солнечные лучи не падали на книжные обложки.

Фото № 14: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: amara.com

8. Шторы

Возможно, окна в вашей гостиной не такие большие, чтобы закрывать шторами доступ естественного света в комнату. И тем не менее желательно украсить окна текстилем. Это сразу сделает пространство намного уютнее и гармоничнее.

Фото № 15: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Купите два-три комплекта штор разного оттенка и меняйте их раз в сезон. Такой нехитрый прием кардинально изменит облик гостиной и даже повлияет на восприятие остальных предметов в интерьере.

Фото № 16: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: theeverygirl.com

9. Цветок

Не нужно превращать гостиную в оранжерею, даже если вы страстный любитель растений. Но один большой цветок должен украсить интерьер и заполнить пустое пространство в одном из углов, который вы не хотите занимать декором.

Фото № 17: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: elledecor.com

Обязательно оставляйте доступ к растению, чтобы регулярно опрыскивать его и поливать. Как правило, в гостиной сухой воздух, что пагубно сказывается на цветах, не говоря уже о вашем самочувствии. Внимательно следите за состоянием листьев растения — такой «живой индикатор» своевременно просигнализирует вам о необходимости увлажнить воздух.

Фото № 18: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: theeverygirl.com

10. Аксессуары

Да, аксессуары в гостиной тоже необходимы, но важно выбирать их очень тщательно, не заставляя ими все помещение. Лучше поставить две-три красивые и стильные вазы, чем наполнять комнату десятками статуэток разных стилей, коллекций и времен.

Фото № 19: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: livingspaces.com

Очень популярны во многих современных гостиных этнические элементы декора, даже если вам кажется, что стилистически они не вписываются в обстановку. Просто примерьте мысленно один такой аксессуар к уже созданному интерьеру и найдите для него подходящее место. И этот предмет станет тем штрихом, который логически завершит наш список обязательных для гостиной вещей.

Фото № 20: 10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостинойФото: amara.com


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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