10 вещей, которые обязательно должны быть в вашей гостиной

Показываем, без чего настоящая гостиная не может быть удобной и уютной.
В поисках идеального интерьера гостиной можно пересмотреть тысячи проектов и фотографий, попытаться узнать секреты и приемы дизайнеров, позаимствовать популярные идеи и попытаться их воплотить самостоятельно. Но есть несколько вещей, без которых не может обойтись даже самая удобная и красивая гостиная.
Мы составили список таких вещей и решили показать вам лучшие варианты их использования в интерьере. Значение имеет все: правильный цвет, грамотное сочетание с отделкой, ненавязчивые, но заметные акценты, умелый выбор цветовой гаммы.
1. Диван
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Конечно, начинать обустройство гостиной нужно с дивана. Его размер, форма и цвет зависят не только от вашего вкуса, но и от площади гостиной комнаты, высоты потолков, размера и количества окон и, конечно, общей концепции пространства. То есть вообще от всего, о чем вы будете думать, представляя себе идеальную гостиную.
Мы не можем дать однозначного совета по выбору дивана, но обращаем ваше внимание на модную тенденцию: мебельные комплекты ушли в прошлое, уступив место разномастным по форме и цвету предметам.
2. Подушки
Выбрали диван? Сразу же покупайте подушки, которые вы красиво разложите на сиденье или даже на полу рядом с диваном. Их можно менять местами, убирать часть в комод и доставать перед приходом гостей, складывать кучей или ставить ровным рядком вдоль спинки дивана…
Такие подушки отвечают за уют даже больше, чем за комфорт. Бархатные чехлы, кстати, недавно снова вошли в моду — воспользуйтесь этим и приобретите несколько штук, чтобы похвастаться перед гостями умением быть в тренде.
3. Журнальный столик
Низкий или высокий, широкий или узкий, из натурального дерева или прозрачного стекла с кованым основанием. Функциональность такого предмета важна, но необязательна. Эффектный вид журнального столика побеждает его практичность.
Правда, сочетать такой столик с другими предметами мебели в гостиной все же необходимо.
4. Ковер
Мы рассказывали вам, как правильно размещать ковер в гостиной, подразумевая, что он должен украшать пол в этой комнате. Обидное название «пылесборник» придумали для ковра те, кому лень регулярно чистить его. Да, мы настаиваем, что этот предмет обязателен для правильной гостиной. И не только в качестве элемента декора. С помощью ковра можно смягчить яркость акцентов, уравновесить асимметричную расстановку мебели и даже сузить или расширить границы помещения.
Ковер даже может взять на себя основную визуальную нагрузку — и удачно нести ее, пока вы будете экспериментировать с обстановкой и декором.
5. Торшеры и лампы
Освещение в гостиной не менее важно, чем мебель и ковер. И очень важно предусмотреть здесь как можно больше источников света. Основная люстра, потолочные споты, торшеры и лампы, бра и свечи — все это уместно и востребовано в гостиной ежедневно.
Высокий торшер на изогнутой ножке удерживается на пике моды уже несколько лет. Ретромодели и осовремененные варианты одинаково хорошо смотрятся в гостиной почти любого стиля.
6. Картины, панно или фото
Одно большое полотно или несколько маленьких, коллаж из фотографий и даже тематические плакаты — это отличное украшение стен в гостиной. Нужно учесть, что такой декор хорошо выглядит на однотонных стенах в контрастном с ними оттенке.
Интересная художественная или абстрактная инсталляция — прекрасная альтернатива фотогалерее или картине. Сюжет необязателен. Главное — выбрать подходящую палитру и аккуратно вписать инсталляцию в основные цвета интерьера.
7. Книги
Хорошая библиотека никогда не будет лишней в гостиной творческого человека. Книги подчеркнут ваш глубокий внутренний мир и стремление к познанию вселенной и самого себя. Размещение этих сокровищ зависит от стиля, в котором оформлена гостиная, и от вашей фантазии.
Открытые полки сделают пользование библиотекой удобнее и покажут во всем великолепии десятки старых фолиантов. Правда, вам придется чаще вытирать пыль и позаботиться о том, чтобы яркие солнечные лучи не падали на книжные обложки.
8. Шторы
Возможно, окна в вашей гостиной не такие большие, чтобы закрывать шторами доступ естественного света в комнату. И тем не менее желательно украсить окна текстилем. Это сразу сделает пространство намного уютнее и гармоничнее.
Купите два-три комплекта штор разного оттенка и меняйте их раз в сезон. Такой нехитрый прием кардинально изменит облик гостиной и даже повлияет на восприятие остальных предметов в интерьере.
9. Цветок
Не нужно превращать гостиную в оранжерею, даже если вы страстный любитель растений. Но один большой цветок должен украсить интерьер и заполнить пустое пространство в одном из углов, который вы не хотите занимать декором.
Обязательно оставляйте доступ к растению, чтобы регулярно опрыскивать его и поливать. Как правило, в гостиной сухой воздух, что пагубно сказывается на цветах, не говоря уже о вашем самочувствии. Внимательно следите за состоянием листьев растения — такой «живой индикатор» своевременно просигнализирует вам о необходимости увлажнить воздух.
10. Аксессуары
Да, аксессуары в гостиной тоже необходимы, но важно выбирать их очень тщательно, не заставляя ими все помещение. Лучше поставить две-три красивые и стильные вазы, чем наполнять комнату десятками статуэток разных стилей, коллекций и времен.
Очень популярны во многих современных гостиных этнические элементы декора, даже если вам кажется, что стилистически они не вписываются в обстановку. Просто примерьте мысленно один такой аксессуар к уже созданному интерьеру и найдите для него подходящее место. И этот предмет станет тем штрихом, который логически завершит наш список обязательных для гостиной вещей.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники