Как оформить интерьер маленькой гостиной: 25 стильных идей

Сегодня создание практичного и оригинального интерьера маленькой гостиной — довольно простая задача. Даже самое тесное пространство можно обставить таким образом, что комната станет уютным местом, где можно будет с удовольствием смотреть любимые фильмы, отдыхать с книгой или устраивать семейные праздники.

Дизайн маленькой гостиной должен быть тщательно продуманным, в помещении следует разместить все необходимые вещи, но без излишеств. Иногда создается впечатление, что единственный выход — перепланировка и снос стен. Спешим вас успокоить: можно обойтись без таких крайностей. Если подобрать оптимальное сочетание цветов, мебели и освещения, то пространство маленькой гостиной заиграет новыми красками и станет функциональным.

Для того чтобы помочь вам создать комфортную обстановку и атмосферу, ReRooms подготовил несколько идей и советов по оформлению маленькой гостиной.

Основные принципы создания соответствующего дизайна в небольшом помещении:

предпочтение следует отдавать светлым оттенкам;

мебель должна быть максимально легкой и функциональной;

лучше использовать зеркальные и глянцевые поверхности;

шторы предпочтительно выбирать из натуральных и воздушных тканей.

Теперь давайте рассмотрим перечисленные выше рекомендации более подробнее.

1. Цветовая гамма

Чтобы маленькая гостиная визуально увеличилась, используйте не один, а сразу несколько светлых оттенков. При этом допускается применение и темных цветов, чтобы обыграть пол или мебель. Если вы хотите сделать на чем-либо акцент и разбавить однотонную гамму, желательно использовать яркие цвета — гостиная заиграет новыми красками. При этом вся палитра должна быть сдержанной и лаконичной. Например, вместо ярко-красного используйте малиновый. Не следует привлекать внимание какими-либо кричащими деталями — это может раздражать вас и гостей.

Оптимально использование следующих цветов для дизайна маленькой гостиной:

белый. Это основа, ключевой цвет для любого малогабаритного помещения, который сочетается с любыми другими оттенками и может придать контрастность;

серый;

бежевый;

коричневый;

голубой;

зеленый;

лиловый.

2. Мебель для маленьких гостиных

Даже интерьер маленькой гостиной комнаты обязательно должен включать в себя мебель, причем здесь необходимо обойтись без излишеств с одной стороны, а с другой — использовать как можно более многофункциональные предметы меблировки. Дизайнеры дают основные рекомендации:

выбирайте мебель-трансформер;

отдавайте предпочтение отделке светлых тонов;

мебель должна быть сделана из легких материалов. Предпочтение лучше отдать стеклянному столику, нежели деревянному, или мебели с глянцевой или зеркальной поверхностью;

избегайте мебели со множеством резных и декоративных элементов.

3. Освещение

Хорошее освещение небольшого пространства — залог того, что оно будет визуально расширено. Причем важен естественный, солнечный свет, если же по каким-то причинам его недостаточно, используйте светодиодные лампы, которые прекрасно имитируют дневной свет. Лампами прежде всего должны освещаться наиболее затемненные углы помещения. При этом важно использовать маленькие светильники, так как чрезмерно громоздкие будут смотреться вычурно в маленьком пространстве. Предпочтение рекомендуется отдавать небольшим, но необычным дизайнерским решениям.

Возле дивана на стене можно разместить бра, а на полках — гибкие ленты. Красиво и необычно смотрятся стилизованные фонарики, гирлянды и люминесцентные элементы.

4. Декор

В дизайне маленькой гостиной допустимо использование следующих декоративных элементов:

картин;

больших зеркал — особый акцент следует сделать на зеркало в полный рост, которое лучше поставить напротив окна либо у противоположной стены, за счет этого пространство визуально будет увеличено;

модульных изображений;

семейных фотографий;

панно;

хендмейд-предметов;

дизайнерских вещей.

Чтобы сделать помещение гостиной одновременно оригинальным и комфортным, разместите на горизонтальных поверхностях вазу с цветами, высушенными ветками, горшки с комнатными растениями, как на фотографиях ниже. Открытые полки могут вместить коллекционные книги, статуэтки или дизайнерские подсвечники.

5. Текстиль

В маленькой гостиной не стоит использовать многослойные шторы, здесь, наоборот, желательно расширить пространство за счет легкого и светлого текстиля. Не забудьте, что шторы необходимо сочетать с остальным интерьером гостиной (узоры или рисунки должны частично или полностью повторять те, что размещены на стенах, обоях и так далее).

При этом карниз крепить желательно к самому потолку, а портьеры, напротив, опустить до пола — благодаря такому приему высота комнаты визуально увеличится. Кроме того, шторы должны быть светлыми, иметь вертикальную драпировку и желательно располагаться во всю стену.

Ткань выбирайте, учитывая общий интерьер помещения, его особенности и стиль. Однако предпочтение лучше отдавать, как мы уже упомянули, светлым оттенкам и полупрозрачным тканям.

В отличие от штор к ковру нет строгих требований — можно выбирать практически любой размер, цвет и форму.

Диванные подушки могут иметь геометрические или этнические рисунки, быть ярких цветов — примеры изображены на фотографиях ниже.

6. В каком стиле оформить маленькую гостиную

Гостиная в классическом стиле

Классический стиль характерен для больших пространств, куда можно вместить массивную мебель, многочисленный декор, хрустальную многоярусную люстру. Однако этот стиль вполне можно использовать и в маленьком помещении, и решение здесь очень простое: используйте те же самые предметы, в том же амплуа, но только они должны быть соразмерны пространству, иначе говоря — гораздо меньше тех, что обычно используются в больших комнатах. Например, люстра может быть хрустальной, но не содержать слишком много ярусов, достаточно одного-двух.

Предметы должны гармонировать друг с другом: белый цвет хорошо сочетается с позолоченными рамами и хрусталем, лепниной, рельефным карнизом и арками. Комната преображается и наполняется мягким светом. Если соблюдать все вышеперечисленные рекомендации, маленькая гостиная превратится в сказочный замок.

Фото: amara.com



Гостиная в стиле лофт

Дизайн маленькой гостиной в стиле лофт предполагает наличие голых стен и панорамных окон. При этом мебели должно быть минимум (отдавайте предпочтение функциональным решениям), украшением служат картины с абстрактным изображением или черно-белые фотографии.

Использование дизайнерских светильников подчеркнет оригинальность выбранного стиля — например, лампа из геометрических фигур, черного металла и так далее.

Фото: stylemotivation.com



Гостиная в стиле минимализм

Этот стиль будто бы специально создали для маленьких помещений. В гостиной должно быть минимум декора и мебели — только самое необходимое.

Желательно использование следующих цветов:

белого;

серого;

бежевого;

серебристого.

При этом следует сочетать основные цвета с яркими оттенками для того, чтобы акцентировать внимание на тех или иных деталях и избежать сходства гостиной с больничной палатой.