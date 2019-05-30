Зеленый цвет в интерьере ванной: 18 лучших идей оформления

Зеленый — одно из лучших цветовых решений для ванной. Он помогает расслабиться, привести мысли в порядок и сосредоточиться. Но как сделать так, чтобы ванная была не просто красивой, а выделялась из сотен других таких же ванных комнат? ReRooms покажет 15 лучших идей. Смотрите и вдохновляйтесь!

1. Живые цветы

Зеленый цвет вы можете подарить своей ванной комнате не только с помощью отделочных материалов — ставьте сюда и живые растения. Они отлично впишутся в интерьер, при этом не занимая слишком много места. Это будут самые экологичные элементы декора, так как цветы выделяют кислород, очищают воздух от вредных веществ. Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств. Правда, следует помнить не только о красоте растений, но и об их особенностях, так как не все цветы могут существовать без солнечного света и в условиях повышенной влажности.

Мы советуем обратить внимание на следующие варианты:

Бамбук . Это растение, которое будет смотреться стильно в любой вазе и в любом горшке. Он любит полутень, и спокойно может жить в условиях влажности и тепла, что особенно важно для ванной комнаты. Бамбук довольно быстро разрастается, поэтому заранее подумайте, где его поставить.

Сансевиерия. Это неприхотливый цветок, который может жить в условиях ограниченного света и нехватки воды. Сансевиерия очищает воздух, что особенно важно в ванной комнате, где используется большое количество химических средств. С помощью такого растения задекорируйте полки или столешницу умывальника, а если у вас уже взрослое растение, тогда лучше украсить им угол ванной.

Хлорофитум. Это растение за счет своей пышности отлично смотрится на высоких горизонтальных поверхностях: на шкафах или в кашпо. Хлорофитум неприхотливый цветок, который не требует к себе слишком много внимания.

Филодендрон. Для содержания этого растения нужно обязательно соблюдать одно правило: цветок постоянно должен быть увлажнен. Не забывайте поливать его! Так же, как и бамбук, это растение очень быстро разрастается, поэтому ему нужно много места. Давно мечтаете о зеленой стене в ванной комнате? Этот цветок идеально подойдет для вашей задумки.

Плющ. Это растение считается самым эффективным очистителем воздуха. Еще одно достоинство плюща — неприхотливость. Поэтому смело используйте его в интерьере ванной, например, для декорирования верхних полок или шкафов.

Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.





Фото: kosovamanagement.com

1 /3 Фото: birtansogutma.com

2 /3 Фото: i1.wp.com

3 /3

2. Геометрия

Для того чтобы ваша ванная комната выглядела ярче и интереснее, для декорирования стен отлично подойдут геометрические узоры. Квадраты, ромбы, треугольники, овалы и ломаные линии — все это отлично подойдет для декорирования ванной. Применение геометрическим фигурам можно найти в рисунках на полу, в необычных формах тумбочек или шкафов, в форме зеркал. Лучшим же решением станет декорирование зоны душевой кабины или умывальника. Это создаст интересную оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, что очень уместно, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади. Лучше всего подойдет плитка, с помощью которой можно выложить любой узор — все зависит лишь от вашей фантазии. Но есть и другое решение. Геометрические узоры можно получить не только с помощью правильно уложенной плитки, но и с помощью фотообоев.

Не стоит оформлять все стены подобными узорами, так как вы рискуете перегрузить помещение визуально. Лучше сделать акцент на одной из стен, а для отделки других использовать нейтральную плитку или водонепроницаемую краску.

Фото: static1.squarespace.com

1 /3 Фото: static1.squarespace.com

2 /3 Фото: img2.domino.com

3 /3

3. Фотообои

Фотообои — прекрасный отделочный материал, который станет не только настенным украшением ванной комнаты, но и частью всего интерьера, придавая ему шарм и изысканность.

Фотообои для ванной имеют ряд своих особенностей:

1. Они должны быть безупречного качества — четкость изображения и реалистичность цветопередачи играют довольно большую роль.

2. Обои должны иметь высокую влагостойкость, так как предназначаются они для помещения с высоким уровнем влажности.

Главные достоинства фотообоев для ванной комнаты

Во-первых, доступная цена — любой человек может позволить себе такой вид отделки.

Во-вторых, простота монтажа. Наклеить фотообои можно самостоятельно. Работа становится особенно простой в тех случаях, когда производитель предлагает самоклеющиеся обои. Таким образом, вы можете внести свой вклад в ремонт.

В-третьих, свобода фантазии. Вы можете выбрать любой принт, который придется вам по душе. Отлично впишутся фотообои с растениями или тропическими джунглями. Так, даже при небольшой площади комнаты обои способны полностью преобразить и украсить интерьер, внеся свою изюминку в помещение.

Если есть такая возможность, разместите на противоположной стене большое зеркало. Отражая стену с обоями, оно поможет создать ощущение большего объема, а также присутствия в месте, которое изображено на фотообоях.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /3 Фото: cdn.remodelista.com

2 /3 Фото: i0.wp.com

3 /3

4. Плитка

Плитка — традиционный материал для декорирования стен и пола в ванной комнате. Она обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать индивидуальный дизайн.

Отделку для пола лучше выбирать шероховатую или матовую — меньше риска поскользнуться. Что касается отделки стен, вот вам несколько рекомендаций:

1. Если стены облицованы зеленой плиткой, для пола лучше выбрать кафель другого цвета — нейтрального или повторяющего оттенок дерева. Вы почувствуете, как в помещении сразу же станет уютнее.

2. Если вам захочется сделать интерьер монохромно-зеленым, попробуйте поиграть с разными фактурами. Как это сделать? Очень просто: облицевать поверхности разной плиткой одного цвета. Можно объединить, например, гладкую и волнистую квадратную плитку, мозаику, прямоугольный кафель. Без такого сочетания, казалось бы, несочетаемого декора полностью зеленая ванная будет выглядеть скучной и унылой.

3. Необязательно делать все стены однотонными, можно выложить зеленой плиткой только одну стену, другие же оформить в любых нейтральных оттенках. Представьте, как будет свежо и оригинально!

Из хроматических тонов самые подходящие для зеленого — желтый, персиковый, голубой, бирюзовый.

Зеленую плитку можно смело комбинировать с той, на которой есть броский рисунок. Получится живенько и в меру ярко.

Фото: nimvo.com

1 /3 Фото: i2.wp.com

2 /3 Фото: i.pinimg.com

3 /3

5. Мебель и аксессуары

Чтобы ваша ванная не смотрелась как скучный набор из мебели и аксессуаров в зеленых тонах, нужно продумать концепцию всего ремонта. Зеленый цвет отлично подойдет для создания атмосферы тропических лесов. В этом случае следует использовать сочетание темных и светлых оттенков зеленого, голубого и желтого. Добавьте к этому аксессуары из ротанга, деревянную мебель, плетеные корзины и живые цветы — и в вашей квартире появится собственный тропический мир, который будет напоминать о лете.

Мебель

Белая мебель — лучший вариант для ванной комнаты, независимо от того, какой оттенок зеленого вы выберете. И чем меньше мебели тут будет, тем лучше: какой смысл заставлять и без того тесное помещение? Если комнатка совсем крохотная, можно оставить сушилку для текстиля и полки для косметических средств.

Аксессуары

С аксессуарами та же картина: не надо перегружать ими помещение. Если в ванной есть окно, поставьте горшок с одним большим растением или несколько горшков с небольшими цветами. Выше мы рассказали про основные виды растений, которые будут чувствовать себя комфортно в ванной, поэтому выбирайте тот, который придется вам больше по душе.



Зеркало — обязательный аксессуар любой ванной комнаты. Есть желание — повесьте не одно, а два или даже три. В небольшой ванной его могут заменить зеркальные дверцы шкафа.

Интересный вариант оформления стен — повесить на них фотографии с пейзажами. Не забудьте поместить их в рамки, которые не будут пропускать влагу. Если зеленым декорирована только одна стена, такие фотографии лучше разместить на противоположной. Привнести изюминку в интерьер можно с помощью дизайнерских шторок для ванной, которые заменят полноценную картину.

Если пол покрыт плиткой, на нее можно постелить ковер или коврик — в зависимости от размера комнаты. Он может быть темнее, чем напольное покрытие, или декорирован интересными и яркими элементами.

Фото: i1.wp.com

1 /3 Фото: cdn.deringhall.com

2 /3 Фото: i1.wp.com

3 /3

6. Стеклянная душеваяltr">Зеленый — одно из лучших цветовых решений для ванной. Он помогает расслабиться, привести мысли в порядок и сосредоточиться. Но как сделать так, чтобы ванная была не просто красивой, а выделялась из сотен других таких же ванных комнат? ReRooms покажет 15 лучших идей. Смотрите и вдохновляйтесь! 1. Живые цветы

Зеленый цвет вы можете подарить своей ванной комнате не только с помощью отделочных материалов — ставьте сюда и живые растения. Они отлично впишутся в интерьер, при этом не занимая слишком много места. Это будут самые экологичные элементы декора, так как цветы выделяют кислород, очищают воздух от вредных веществ. Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств. Правда, следует помнить не только о красоте растений, но и об их особенностях, так как не все цветы могут существовать без солнечного света и в условиях повышенной влажности.

Мы советуем обратить внимание на следующие варианты:

Бамбук . Это растение, которое будет смотреться стильно в любой вазе и в любом горшке. Он любит полутень, и спокойно может жить в условиях влажности и тепла, что особенно важно для ванной комнаты. Бамбук довольно быстро разрастается, поэтому заранее подумайте, где его поставить.

Сансевиерия. Это неприхотливый цветок, который может жить в условиях ограниченного света и нехватки воды. Сансевиерия очищает воздух, что особенно важно в ванной комнате, где используется большое количество химических средств. С помощью такого растения задекорируйте полки или столешницу умывальника, а если у вас уже взрослое растение, тогда лучше украсить им угол ванной.

Хлорофитум. Это растение за счет своей пышности отлично смотрится на высоких горизонтальных поверхностях: на шкафах или в кашпо. Хлорофитум неприхотливый цветок, который не требует к себе слишком много внимания.

Филодендрон. Для содержания этого растения нужно обязательно соблюдать одно правило: цветок постоянно должен быть увлажнен. Не забывайте поливать его! Так же, как и бамбук, это растение очень быстро разрастается, поэтому ему нужно много места. Давно мечтаете о зеленой стене в ванной комнате? Этот цветок идеально подойдет для вашей задумки.

Плющ. Это растение считается самым эффективным очистителем воздуха. Еще одно достоинство плюща — неприхотливость. Поэтому смело используйте его в интерьере ванной, например, для декорирования верхних полок или шкафов.

Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.





Фото: kosovamanagement.com

1 /3 Фото: birtansogutma.com

2 /3 Фото: i1.wp.com

3 /3

2. Геометрия

Для того чтобы ваша ванная комната выглядела ярче и интереснее, для декорирования стен отлично подойдут геометрические узоры. Квадраты, ромбы, треугольники, овалы и ломаные линии — все это отлично подойдет для декорирования ванной. Применение геометрическим фигурам можно найти в рисунках на полу, в необычных формах тумбочек или шкафов, в форме зеркал. Лучшим же решением станет декорирование зоны душевой кабины или умывальника. Это создаст интересную оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, что очень уместно, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади. Лучше всего подойдет плитка, с помощью которой можно выложить любой узор — все зависит лишь от вашей фантазии. Но есть и другое решение. Геометрические узоры можно получить не только с помощью правильно уложенной плитки, но и с помощью фотообоев.

Не стоит оформлять все стены подобными узорами, так как вы рискуете перегрузить помещение визуально. Лучше сделать акцент на одной из стен, а для отделки других использовать нейтральную плитку или водонепроницаемую краску.

Фото: static1.squarespace.com

1 /3 Фото: static1.squarespace.com

2 /3 Фото: img2.domino.com

3 /3

3. Фотообои

Фотообои — прекрасный отделочный материал, который станет не только настенным украшением ванной комнаты, но и частью всего интерьера, придавая ему шарм и изысканность.

Фотообои для ванной имеют ряд своих особенностей:

1. Они должны быть безупречного качества — четкость изображения и реалистичность цветопередачи играют довольно большую роль.

2. Обои должны иметь высокую влагостойкость, так как предназначаются они для помещения с высоким уровнем влажности.

Главные достоинства фотообоев для ванной комнаты

Во-первых, доступная цена — любой человек может позволить себе такой вид отделки.

Во-вторых, простота монтажа. Наклеить фотообои можно самостоятельно. Работа становится особенно простой в тех случаях, когда производитель предлагает самоклеющиеся обои. Таким образом, вы можете внести свой вклад в ремонт.

В-третьих, свобода фантазии. Вы можете выбрать любой принт, который придется вам по душе. Отлично впишутся фотообои с растениями или тропическими джунглями. Так, даже при небольшой площади комнаты обои способны полностью преобразить и украсить интерьер, внеся свою изюминку в помещение.

Если есть такая возможность, разместите на противоположной стене большое зеркало. Отражая стену с обоями, оно поможет создать ощущение большего объема, а также присутствия в месте, которое изображено на фотообоях.

Фото: hips.hearstapps.com

1 /3 Фото: cdn.remodelista.com

2 /3 Фото: i0.wp.com

3 /3

4. Плитка

Плитка — традиционный материал для декорирования стен и пола в ванной комнате. Она обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать индивидуальный дизайн.

Отделку для пола лучше выбирать шероховатую или матовую — меньше риска поскользнуться. Что касается отделки стен, вот вам несколько рекомендаций:

1. Если стены облицованы зеленой плиткой, для пола лучше выбрать кафель другого цвета — нейтрального или повторяющего оттенок дерева. Вы почувствуете, как в помещении сразу же станет уютнее.

2. Если вам захочется сделать интерьер монохромно-зеленым, попробуйте поиграть с разными фактурами. Как это сделать? Очень просто: облицевать поверхности разной плиткой одного цвета. Можно объединить, например, гладкую и волнистую квадратную плитку, мозаику, прямоугольный кафель. Без такого сочетания, казалось бы, несочетаемого декора полностью зеленая ванная будет выглядеть скучной и унылой.

3. Необязательно делать все стены однотонными, можно выложить зеленой плиткой только одну стену, другие же оформить в любых нейтральных оттенках. Представьте, как будет свежо и оригинально!

Из хроматических тонов самые подходящие для зеленого — желтый, персиковый, голубой, бирюзовый.

Зеленую плитку можно смело комбинировать с той, на которой есть броский рисунок. Получится живенько и в меру ярко.

Фото: nimvo.com

1 /3 Фото: i2.wp.com

2 /3 Фото: i.pinimg.com

3 /3

5. Мебель и аксессуары

Чтобы ваша ванная не смотрелась как скучный набор из мебели и аксессуаров в зеленых тонах, нужно продумать концепцию всего ремонта. Зеленый цвет отлично подойдет для создания атмосферы тропических лесов. В этом случае следует использовать сочетание темных и светлых оттенков зеленого, голубого и желтого. Добавьте к этому аксессуары из ротанга, деревянную мебель, плетеные корзины и живые цветы — и в вашей квартире появится собственный тропический мир, который будет напоминать о лете.

Мебель

Белая мебель — лучший вариант для ванной комнаты, независимо от того, какой оттенок зеленого вы выберете. И чем меньше мебели тут будет, тем лучше: какой смысл заставлять и без того тесное помещение? Если комнатка совсем крохотная, можно оставить сушилку для текстиля и полки для косметических средств.

Аксессуары

С аксессуарами та же картина: не надо перегружать ими помещение. Если в ванной есть окно, поставьте горшок с одним большим растением или несколько горшков с небольшими цветами. Выше мы рассказали про основные виды растений, которые будут чувствовать себя комфортно в ванной, поэтому выбирайте тот, который придется вам больше по душе.



Зеркало — обязательный аксессуар любой ванной комнаты. Есть желание — повесьте не одно, а два или даже три. В небольшой ванной его могут заменить зеркальные дверцы шкафа.

Интересный вариант оформления стен — повесить на них фотографии с пейзажами. Не забудьте поместить их в рамки, которые не будут пропускать влагу. Если зеленым декорирована только одна стена, такие фотографии лучше разместить на противоположной. Привнести изюминку в интерьер можно с помощью дизайнерских шторок для ванной, которые заменят полноценную картину.

Если пол покрыт плиткой, на нее можно постелить ковер или коврик — в зависимости от размера комнаты. Он может быть темнее, чем напольное покрытие, или декорирован интересными и яркими элементами.

Фото: i1.wp.com

1 /3 Фото: cdn.deringhall.com

2 /3 Фото: i1.wp.com

3 /3

6. Стеклянная душевая