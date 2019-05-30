Зеленый цвет в интерьере ванной: 18 лучших идей оформления

Поселите в вашей ванной комнате частичку вечного лета!
Зеленый — одно из лучших цветовых решений для ванной. Он помогает расслабиться, привести мысли в порядок и сосредоточиться. Но как сделать так, чтобы ванная была не просто красивой, а выделялась из сотен других таких же ванных комнат? ReRooms покажет 15 лучших идей. Смотрите и вдохновляйтесь!
1. Живые цветы
Зеленый цвет вы можете подарить своей ванной комнате не только с помощью отделочных материалов — ставьте сюда и живые растения. Они отлично впишутся в интерьер, при этом не занимая слишком много места. Это будут самые экологичные элементы декора, так как цветы выделяют кислород, очищают воздух от вредных веществ. Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств. Правда, следует помнить не только о красоте растений, но и об их особенностях, так как не все цветы могут существовать без солнечного света и в условиях повышенной влажности.
Мы советуем обратить внимание на следующие варианты:
- Бамбук. Это растение, которое будет смотреться стильно в любой вазе и в любом горшке. Он любит полутень, и спокойно может жить в условиях влажности и тепла, что особенно важно для ванной комнаты. Бамбук довольно быстро разрастается, поэтому заранее подумайте, где его поставить.
- Сансевиерия. Это неприхотливый цветок, который может жить в условиях ограниченного света и нехватки воды. Сансевиерия очищает воздух, что особенно важно в ванной комнате, где используется большое количество химических средств. С помощью такого растения задекорируйте полки или столешницу умывальника, а если у вас уже взрослое растение, тогда лучше украсить им угол ванной.
- Хлорофитум. Это растение за счет своей пышности отлично смотрится на высоких горизонтальных поверхностях: на шкафах или в кашпо. Хлорофитум неприхотливый цветок, который не требует к себе слишком много внимания.
- Филодендрон. Для содержания этого растения нужно обязательно соблюдать одно правило: цветок постоянно должен быть увлажнен. Не забывайте поливать его! Так же, как и бамбук, это растение очень быстро разрастается, поэтому ему нужно много места. Давно мечтаете о зеленой стене в ванной комнате? Этот цветок идеально подойдет для вашей задумки.
- Плющ. Это растение считается самым эффективным очистителем воздуха. Еще одно достоинство плюща — неприхотливость. Поэтому смело используйте его в интерьере ванной, например, для декорирования верхних полок или шкафов.
- Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.
2. Геометрия
Для того чтобы ваша ванная комната выглядела ярче и интереснее, для декорирования стен отлично подойдут геометрические узоры. Квадраты, ромбы, треугольники, овалы и ломаные линии — все это отлично подойдет для декорирования ванной. Применение геометрическим фигурам можно найти в рисунках на полу, в необычных формах тумбочек или шкафов, в форме зеркал. Лучшим же решением станет декорирование зоны душевой кабины или умывальника. Это создаст интересную оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, что очень уместно, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади. Лучше всего подойдет плитка, с помощью которой можно выложить любой узор — все зависит лишь от вашей фантазии. Но есть и другое решение. Геометрические узоры можно получить не только с помощью правильно уложенной плитки, но и с помощью фотообоев.
Не стоит оформлять все стены подобными узорами, так как вы рискуете перегрузить помещение визуально. Лучше сделать акцент на одной из стен, а для отделки других использовать нейтральную плитку или водонепроницаемую краску.
3. Фотообои
Фотообои — прекрасный отделочный материал, который станет не только настенным украшением ванной комнаты, но и частью всего интерьера, придавая ему шарм и изысканность.
Фотообои для ванной имеют ряд своих особенностей:
1. Они должны быть безупречного качества — четкость изображения и реалистичность цветопередачи играют довольно большую роль.
2. Обои должны иметь высокую влагостойкость, так как предназначаются они для помещения с высоким уровнем влажности.
Главные достоинства фотообоев для ванной комнаты
Во-первых, доступная цена — любой человек может позволить себе такой вид отделки.
Во-вторых, простота монтажа. Наклеить фотообои можно самостоятельно. Работа становится особенно простой в тех случаях, когда производитель предлагает самоклеющиеся обои. Таким образом, вы можете внести свой вклад в ремонт.
В-третьих, свобода фантазии. Вы можете выбрать любой принт, который придется вам по душе. Отлично впишутся фотообои с растениями или тропическими джунглями. Так, даже при небольшой площади комнаты обои способны полностью преобразить и украсить интерьер, внеся свою изюминку в помещение.
Если есть такая возможность, разместите на противоположной стене большое зеркало. Отражая стену с обоями, оно поможет создать ощущение большего объема, а также присутствия в месте, которое изображено на фотообоях.
4. Плитка
Плитка — традиционный материал для декорирования стен и пола в ванной комнате. Она обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать индивидуальный дизайн.
Отделку для пола лучше выбирать шероховатую или матовую — меньше риска поскользнуться. Что касается отделки стен, вот вам несколько рекомендаций:
1. Если стены облицованы зеленой плиткой, для пола лучше выбрать кафель другого цвета — нейтрального или повторяющего оттенок дерева. Вы почувствуете, как в помещении сразу же станет уютнее.
2. Если вам захочется сделать интерьер монохромно-зеленым, попробуйте поиграть с разными фактурами. Как это сделать? Очень просто: облицевать поверхности разной плиткой одного цвета. Можно объединить, например, гладкую и волнистую квадратную плитку, мозаику, прямоугольный кафель. Без такого сочетания, казалось бы, несочетаемого декора полностью зеленая ванная будет выглядеть скучной и унылой.
3. Необязательно делать все стены однотонными, можно выложить зеленой плиткой только одну стену, другие же оформить в любых нейтральных оттенках. Представьте, как будет свежо и оригинально!
Из хроматических тонов самые подходящие для зеленого — желтый, персиковый, голубой, бирюзовый.
Зеленую плитку можно смело комбинировать с той, на которой есть броский рисунок. Получится живенько и в меру ярко.
5. Мебель и аксессуары
Чтобы ваша ванная не смотрелась как скучный набор из мебели и аксессуаров в зеленых тонах, нужно продумать концепцию всего ремонта. Зеленый цвет отлично подойдет для создания атмосферы тропических лесов. В этом случае следует использовать сочетание темных и светлых оттенков зеленого, голубого и желтого. Добавьте к этому аксессуары из ротанга, деревянную мебель, плетеные корзины и живые цветы — и в вашей квартире появится собственный тропический мир, который будет напоминать о лете.
Мебель
Белая мебель — лучший вариант для ванной комнаты, независимо от того, какой оттенок зеленого вы выберете. И чем меньше мебели тут будет, тем лучше: какой смысл заставлять и без того тесное помещение? Если комнатка совсем крохотная, можно оставить сушилку для текстиля и полки для косметических средств.
Аксессуары
С аксессуарами та же картина: не надо перегружать ими помещение. Если в ванной есть окно, поставьте горшок с одним большим растением или несколько горшков с небольшими цветами. Выше мы рассказали про основные виды растений, которые будут чувствовать себя комфортно в ванной, поэтому выбирайте тот, который придется вам больше по душе.
Зеркало — обязательный аксессуар любой ванной комнаты. Есть желание — повесьте не одно, а два или даже три. В небольшой ванной его могут заменить зеркальные дверцы шкафа.
Интересный вариант оформления стен — повесить на них фотографии с пейзажами. Не забудьте поместить их в рамки, которые не будут пропускать влагу. Если зеленым декорирована только одна стена, такие фотографии лучше разместить на противоположной. Привнести изюминку в интерьер можно с помощью дизайнерских шторок для ванной, которые заменят полноценную картину.
Если пол покрыт плиткой, на нее можно постелить ковер или коврик — в зависимости от размера комнаты. Он может быть темнее, чем напольное покрытие, или декорирован интересными и яркими элементами.
6. Стеклянная душеваяltr">Зеленый — одно из лучших цветовых решений для ванной. Он помогает расслабиться, привести мысли в порядок и сосредоточиться. Но как сделать так, чтобы ванная была не просто красивой, а выделялась из сотен других таких же ванных комнат? ReRooms покажет 15 лучших идей. Смотрите и вдохновляйтесь!
1. Живые цветы
Зеленый цвет вы можете подарить своей ванной комнате не только с помощью отделочных материалов — ставьте сюда и живые растения. Они отлично впишутся в интерьер, при этом не занимая слишком много места. Это будут самые экологичные элементы декора, так как цветы выделяют кислород, очищают воздух от вредных веществ. Для ванной комнаты это весьма актуально из-за большого количества косметических и моющих средств. Правда, следует помнить не только о красоте растений, но и об их особенностях, так как не все цветы могут существовать без солнечного света и в условиях повышенной влажности.
Мы советуем обратить внимание на следующие варианты:
- Бамбук. Это растение, которое будет смотреться стильно в любой вазе и в любом горшке. Он любит полутень, и спокойно может жить в условиях влажности и тепла, что особенно важно для ванной комнаты. Бамбук довольно быстро разрастается, поэтому заранее подумайте, где его поставить.
- Сансевиерия. Это неприхотливый цветок, который может жить в условиях ограниченного света и нехватки воды. Сансевиерия очищает воздух, что особенно важно в ванной комнате, где используется большое количество химических средств. С помощью такого растения задекорируйте полки или столешницу умывальника, а если у вас уже взрослое растение, тогда лучше украсить им угол ванной.
- Хлорофитум. Это растение за счет своей пышности отлично смотрится на высоких горизонтальных поверхностях: на шкафах или в кашпо. Хлорофитум неприхотливый цветок, который не требует к себе слишком много внимания.
- Филодендрон. Для содержания этого растения нужно обязательно соблюдать одно правило: цветок постоянно должен быть увлажнен. Не забывайте поливать его! Так же, как и бамбук, это растение очень быстро разрастается, поэтому ему нужно много места. Давно мечтаете о зеленой стене в ванной комнате? Этот цветок идеально подойдет для вашей задумки.
- Плющ. Это растение считается самым эффективным очистителем воздуха. Еще одно достоинство плюща — неприхотливость. Поэтому смело используйте его в интерьере ванной, например, для декорирования верхних полок или шкафов.
- Эпипремнум золотистый. Вьющееся растение с сердцевидными листьями. Улавливает из воздуха формальдегид и токсичные для человека газы.
2. Геометрия
Для того чтобы ваша ванная комната выглядела ярче и интереснее, для декорирования стен отлично подойдут геометрические узоры. Квадраты, ромбы, треугольники, овалы и ломаные линии — все это отлично подойдет для декорирования ванной. Применение геометрическим фигурам можно найти в рисунках на полу, в необычных формах тумбочек или шкафов, в форме зеркал. Лучшим же решением станет декорирование зоны душевой кабины или умывальника. Это создаст интересную оптическую иллюзию и визуально расширит пространство, что очень уместно, поскольку ванные комнаты обычно небольшие по площади. Лучше всего подойдет плитка, с помощью которой можно выложить любой узор — все зависит лишь от вашей фантазии. Но есть и другое решение. Геометрические узоры можно получить не только с помощью правильно уложенной плитки, но и с помощью фотообоев.
Не стоит оформлять все стены подобными узорами, так как вы рискуете перегрузить помещение визуально. Лучше сделать акцент на одной из стен, а для отделки других использовать нейтральную плитку или водонепроницаемую краску.
3. Фотообои
Фотообои — прекрасный отделочный материал, который станет не только настенным украшением ванной комнаты, но и частью всего интерьера, придавая ему шарм и изысканность.
Фотообои для ванной имеют ряд своих особенностей:
1. Они должны быть безупречного качества — четкость изображения и реалистичность цветопередачи играют довольно большую роль.
2. Обои должны иметь высокую влагостойкость, так как предназначаются они для помещения с высоким уровнем влажности.
Главные достоинства фотообоев для ванной комнаты
Во-первых, доступная цена — любой человек может позволить себе такой вид отделки.
Во-вторых, простота монтажа. Наклеить фотообои можно самостоятельно. Работа становится особенно простой в тех случаях, когда производитель предлагает самоклеющиеся обои. Таким образом, вы можете внести свой вклад в ремонт.
В-третьих, свобода фантазии. Вы можете выбрать любой принт, который придется вам по душе. Отлично впишутся фотообои с растениями или тропическими джунглями. Так, даже при небольшой площади комнаты обои способны полностью преобразить и украсить интерьер, внеся свою изюминку в помещение.
Если есть такая возможность, разместите на противоположной стене большое зеркало. Отражая стену с обоями, оно поможет создать ощущение большего объема, а также присутствия в месте, которое изображено на фотообоях.
4. Плитка
Плитка — традиционный материал для декорирования стен и пола в ванной комнате. Она обладает отличной водонепроницаемостью, а разнообразие цветов, узоров и фактур позволяет воплотить самые разные задумки, создать индивидуальный дизайн.
Отделку для пола лучше выбирать шероховатую или матовую — меньше риска поскользнуться. Что касается отделки стен, вот вам несколько рекомендаций:
1. Если стены облицованы зеленой плиткой, для пола лучше выбрать кафель другого цвета — нейтрального или повторяющего оттенок дерева. Вы почувствуете, как в помещении сразу же станет уютнее.
2. Если вам захочется сделать интерьер монохромно-зеленым, попробуйте поиграть с разными фактурами. Как это сделать? Очень просто: облицевать поверхности разной плиткой одного цвета. Можно объединить, например, гладкую и волнистую квадратную плитку, мозаику, прямоугольный кафель. Без такого сочетания, казалось бы, несочетаемого декора полностью зеленая ванная будет выглядеть скучной и унылой.
3. Необязательно делать все стены однотонными, можно выложить зеленой плиткой только одну стену, другие же оформить в любых нейтральных оттенках. Представьте, как будет свежо и оригинально!
Из хроматических тонов самые подходящие для зеленого — желтый, персиковый, голубой, бирюзовый.
Зеленую плитку можно смело комбинировать с той, на которой есть броский рисунок. Получится живенько и в меру ярко.
5. Мебель и аксессуары
Чтобы ваша ванная не смотрелась как скучный набор из мебели и аксессуаров в зеленых тонах, нужно продумать концепцию всего ремонта. Зеленый цвет отлично подойдет для создания атмосферы тропических лесов. В этом случае следует использовать сочетание темных и светлых оттенков зеленого, голубого и желтого. Добавьте к этому аксессуары из ротанга, деревянную мебель, плетеные корзины и живые цветы — и в вашей квартире появится собственный тропический мир, который будет напоминать о лете.
Мебель
Белая мебель — лучший вариант для ванной комнаты, независимо от того, какой оттенок зеленого вы выберете. И чем меньше мебели тут будет, тем лучше: какой смысл заставлять и без того тесное помещение? Если комнатка совсем крохотная, можно оставить сушилку для текстиля и полки для косметических средств.
Аксессуары
С аксессуарами та же картина: не надо перегружать ими помещение. Если в ванной есть окно, поставьте горшок с одним большим растением или несколько горшков с небольшими цветами. Выше мы рассказали про основные виды растений, которые будут чувствовать себя комфортно в ванной, поэтому выбирайте тот, который придется вам больше по душе.
Зеркало — обязательный аксессуар любой ванной комнаты. Есть желание — повесьте не одно, а два или даже три. В небольшой ванной его могут заменить зеркальные дверцы шкафа.
Интересный вариант оформления стен — повесить на них фотографии с пейзажами. Не забудьте поместить их в рамки, которые не будут пропускать влагу. Если зеленым декорирована только одна стена, такие фотографии лучше разместить на противоположной. Привнести изюминку в интерьер можно с помощью дизайнерских шторок для ванной, которые заменят полноценную картину.
Если пол покрыт плиткой, на нее можно постелить ковер или коврик — в зависимости от размера комнаты. Он может быть темнее, чем напольное покрытие, или декорирован интересными и яркими элементами.
6. Стеклянная душевая
Наше портфолио более 10 000 проектов
Душевая кабина хороша в том случае, если вы хотите не только сделать вашу ванную стильной, но и сэкономить место. Однако, чтобы она гармонично вписалась в интерьер, необходимо соблюдать некоторые условия:
1. Душевая кабина подойдет только в тех направления, где использование сверкающего стекла и металла будет уместно, например в стилях лофт, модерн, минимализм, хай-тек. Если вы мечтаете о ванной шебби-шик или прованс, тогда душевая точно не подойдет.
2. Выбирая душевую кабину, в первую очередь нужно ориентироваться на площадь ванной комнаты. Если помещение маленькое, предпочтение лучше отдать душевой открытого типа. Как это выглядит? У нее нет боковых и верхней панелей, как правило, такие модели оснащены глубоким поддоном, который надежно защищает от затопления соседей в аварийных ситуациях. Выбирайте душевую с прозрачными дверцами, чтобы она словно слилась с помещением и не делала его еще меньше. Такую кабину устанавливают в углу, на месте демонтированной ванны, и подключают к уже существующему стоку.
3. Закрытые душевые кабины очень комфортабельны, но занимают слишком много места. Такой вариант подойдет, если у вас просторное помещение.
4. Зону душевой кабины лучше не выделять другим цветом или материалом. Как правило, душевые имеют большой размер, поэтому, чтобы она не загромождала помещение, дверцы лучше выбирать прозрачные. Так, она максимально сольется с окружающим пространством, словно растворится в нем, и отлично впишется в цветовое решение вашей ванной.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники