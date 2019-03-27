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Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRooms


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Вы удивитесь, какой просторной и светлой может быть небольшая кухня-гостиная общей площадью всего 20 метров. Дизайнеры ReRooms дают мастер-класс на примере проекта в скандинавском стиле.

Содержание

Что ж, 20 квадратных метров — не так уж и мало, скажете вы. Это действительно так, но здесь речь идет о совмещенных пространствах, которые к тому же находятся у самого входа в квартиру. В таком дизайне кухни-гостиной 20 кв. м надо грамотно продумывать организацию комнаты: чтобы каждой зоне хватило места, чтобы они не мешали друг другу, чтобы зона готовки не начиналась прямо у порога и так далее.

Европейская или любая другая классика в дизайне кухонь 20 кв. м смотрелась бы слишком громоздко, поэтому в качестве основного оформления был выбран минималистичный и светлый скандинавский стиль. Показываем, каким он получился и как повлиял на облик комбинированной комнаты.

Светлая палитра и природные мотивы

Цветовая гамма подобрана в лучших традициях скандинавского стиля. Доминирует в дизайн-проекте кухни 20 кв. м классический для сканди белый цвет: в него окрашены стены и потолок, в нем же оформлена вся верхняя часть кухонного гарнитура. Главная цель белого — добавить света и визуально расширить пространство, чтобы кухонная и гостиная зоны представлялись максимально просторными.

Фото № 1: Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRoomsФото: дизайн кухни-гостиной 20 кв. м

В качестве других основных цветов, вносящих яркий акцент, выбраны синий и голубой. Они же визуально отделяют гостиную от кухни при помощи темного синего дивана и голубого гарнитура, контрастирующих между собой. При этом не возникает диссонанса и лишней пестроты — в скандинавском стиле яркость должна быть естественной и органичной. Разбавляется бело-синий дизайн современной кухни-гостиной 20 кв. м подходящими по гамме цветами — зеленым и желтым. Проявляются они в немногочисленном декоре: в подушках, чайнике или настенных картинах.ltr">Что ж, 20 квадратных метров — не так уж и мало, скажете вы. Это действительно так, но здесь речь идет о совмещенных пространствах, которые к тому же находятся у самого входа в квартиру. В таком дизайне кухни-гостиной 20 кв. м надо грамотно продумывать организацию комнаты: чтобы каждой зоне хватило места, чтобы они не мешали друг другу, чтобы зона готовки не начиналась прямо у порога и так далее.

Европейская или любая другая классика в дизайне кухонь 20 кв. м смотрелась бы слишком громоздко, поэтому в качестве основного оформления был выбран минималистичный и светлый скандинавский стиль. Показываем, каким он получился и как повлиял на облик комбинированной комнаты.

Светлая палитра и природные мотивы

Цветовая гамма подобрана в лучших традициях скандинавского стиля. Доминирует в дизайн-проекте кухни 20 кв. м классический для сканди белый цвет: в него окрашены стены и потолок, в нем же оформлена вся верхняя часть кухонного гарнитура. Главная цель белого — добавить света и визуально расширить пространство, чтобы кухонная и гостиная зоны представлялись максимально просторными.

Фото № 1: Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRoomsФото: дизайн кухни-гостиной 20 кв. м

В качестве других основных цветов, вносящих яркий акцент, выбраны синий и голубой. Они же визуально отделяют гостиную от кухни при помощи темного синего дивана и голубого гарнитура, контрастирующих между собой. При этом не возникает диссонанса и лишней пестроты — в скандинавском стиле яркость должна быть естественной и органичной. Разбавляется бело-синий дизайн современной кухни-гостиной 20 кв. м подходящими по гамме цветами — зеленым и желтым. Проявляются они в немногочисленном декоре: в подушках, чайнике или настенных картинах.

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Фото № 2: Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRoomsФото: дизайн кухни 20 кв. м

Все подобранные цвета — естественные и природные. Натуральность стиля подчеркнута также выбором деревянного пола из инженерной доски и картин с растительными сюжетами.

Мебель и грамотное зонирование

В скандинавском дизайне интерьера кухни 20 кв. м использована характерная мебель: деревянная и с матовой текстильной обивкой. Нет пластика и стекла, отсутствуют глянцевые поверхности — облик комнаты полностью выдержан в одной стилистике.

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Фото № 3: Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRoomsФото: дизайн прямоугольной кухни 20 кв. м

Наша кухня-гостиная расположена совсем близко к входной двери, поэтому ее нужно отделить от прихожей и коридора, не жертвуя драгоценным пространством. Для зонирования использована перегородка из деревянных брусков: она смотрится гораздо легче сплошной стены и оставляет между зонами визуальную связь, играя при этом роль четкого разграничителя. Для того чтобы сделать перегородку функциональнее и задействовать в интерьере, на нее повесили телевизор, рядом поставили небольшую тумбу.

Современный дизайн кухни 20 кв. м, созданный специалистами из ReRooms, учитывает еще один важный аспект: при входе в квартиру из прихожей не видно саму кухню. Гарнитур расположен вдоль крайней стены и аккуратно спрятан за угол. Это тоже часть грамотного зонирования: так как от входной двери не видна каждая зона гостиной, создается впечатление большого и просторного помещения.

Освещение по зонам

В скандинавском стиле должно быть много света. Естественное освещение в этом дизайне кухни 20 кв. м затруднено из-за единственного небольшого окна. Поэтому предусмотрено много искусственных ламп, причем для каждого участка комнаты.

Фото № 4: Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRoomsФото: дизайн кухни-столовой 20 кв. м

По периметру и в центральной части утоплены в потолок светильники. Отдельное освещение есть у кухонного гарнитура и обеденного стола. Световые приборы можно включать все сразу, а можно использовать по отдельности, чтобы выделять светом конкретные зоны.

Мебель и отделочные материалы

Чтобы создать такой дизайн интерьера кухни-гостиной 20 кв. м в скандинавском стиле, были выбраны следующие товары:

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#скандинавский стиль#дизайн#Кухни
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Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
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от 14 990 ₽
Спасибо
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специалист свяжется с вами.
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