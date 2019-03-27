Дизайн кухни площадью 20 метров: стильный пример из коллекции ReRooms

Что ж, 20 квадратных метров — не так уж и мало, скажете вы. Это действительно так, но здесь речь идет о совмещенных пространствах, которые к тому же находятся у самого входа в квартиру. В таком дизайне кухни-гостиной 20 кв. м надо грамотно продумывать организацию комнаты: чтобы каждой зоне хватило места, чтобы они не мешали друг другу, чтобы зона готовки не начиналась прямо у порога и так далее.

Европейская или любая другая классика в дизайне кухонь 20 кв. м смотрелась бы слишком громоздко, поэтому в качестве основного оформления был выбран минималистичный и светлый скандинавский стиль. Показываем, каким он получился и как повлиял на облик комбинированной комнаты.

Светлая палитра и природные мотивы

Цветовая гамма подобрана в лучших традициях скандинавского стиля. Доминирует в дизайн-проекте кухни 20 кв. м классический для сканди белый цвет: в него окрашены стены и потолок, в нем же оформлена вся верхняя часть кухонного гарнитура. Главная цель белого — добавить света и визуально расширить пространство, чтобы кухонная и гостиная зоны представлялись максимально просторными.

Фото: дизайн кухни-гостиной 20 кв. м

В качестве других основных цветов, вносящих яркий акцент, выбраны синий и голубой. Они же визуально отделяют гостиную от кухни при помощи темного синего дивана и голубого гарнитура, контрастирующих между собой. При этом не возникает диссонанса и лишней пестроты — в скандинавском стиле яркость должна быть естественной и органичной. Разбавляется бело-синий дизайн современной кухни-гостиной 20 кв. м подходящими по гамме цветами — зеленым и желтым. Проявляются они в немногочисленном декоре: в подушках, чайнике или настенных картинах.ltr">Что ж, 20 квадратных метров — не так уж и мало, скажете вы. Это действительно так, но здесь речь идет о совмещенных пространствах, которые к тому же находятся у самого входа в квартиру. В таком дизайне кухни-гостиной 20 кв. м надо грамотно продумывать организацию комнаты: чтобы каждой зоне хватило места, чтобы они не мешали друг другу, чтобы зона готовки не начиналась прямо у порога и так далее.

Европейская или любая другая классика в дизайне кухонь 20 кв. м смотрелась бы слишком громоздко, поэтому в качестве основного оформления был выбран минималистичный и светлый скандинавский стиль. Показываем, каким он получился и как повлиял на облик комбинированной комнаты.

Светлая палитра и природные мотивы

Цветовая гамма подобрана в лучших традициях скандинавского стиля. Доминирует в дизайн-проекте кухни 20 кв. м классический для сканди белый цвет: в него окрашены стены и потолок, в нем же оформлена вся верхняя часть кухонного гарнитура. Главная цель белого — добавить света и визуально расширить пространство, чтобы кухонная и гостиная зоны представлялись максимально просторными.

Фото: дизайн кухни-гостиной 20 кв. м

В качестве других основных цветов, вносящих яркий акцент, выбраны синий и голубой. Они же визуально отделяют гостиную от кухни при помощи темного синего дивана и голубого гарнитура, контрастирующих между собой. При этом не возникает диссонанса и лишней пестроты — в скандинавском стиле яркость должна быть естественной и органичной. Разбавляется бело-синий дизайн современной кухни-гостиной 20 кв. м подходящими по гамме цветами — зеленым и желтым. Проявляются они в немногочисленном декоре: в подушках, чайнике или настенных картинах.