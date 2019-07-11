Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьере

Интерьеру вашей гостиной или ванной комнаты чего-то не хватает, чтобы стать образцом хорошего вкуса? Отделка и декор в виде гороха вас выручит.
Горох на платьях женщин разного возраста входил в моду и выходил из нее много раз. На одежде малышек нежных лет он смотрелся мило, на девушках — трогательно и нежно, дамы постарше рисковали услышать обвинения в дурновкусии. Далеко не всем женщинам идет одежда в горошек, и редкий мужчина решится выбрать подобную расцветку для своего костюма. С таким характером горох, казалось бы, не имеет шансов на долгую и активную жизнь рядом с человеком. Однако это произошло: как-то незаметно расцветка в горошек с модных подиумов и из повседневности перебралась в интерьеры квартир и домов — и прекрасно вписалась во многие стили!
Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре, теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.
1. Обои в горошек на платьях женщин разного возраста входил в моду и выходил из нее много раз. На одежде малышек нежных лет он смотрелся мило, на девушках — трогательно и нежно, дамы постарше рисковали услышать обвинения в дурновкусии. Далеко не всем женщинам идет одежда в горошек, и редкий мужчина решится выбрать подобную расцветку для своего костюма. С таким характером горох, казалось бы, не имеет шансов на долгую и активную жизнь рядом с человеком. Однако это произошло: как-то незаметно расцветка в горошек с модных подиумов и из повседневности перебралась в интерьеры квартир и домов — и прекрасно вписалась во многие стили!
Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре, теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.
1. Обои в горошек
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Самое простое решение по внедрению гороха в интерьер — оформление стен в гостиной или в спальне, в коридоре или санузле с использованием такого принта. Это могут быть обои, роспись по трафарету, стикеры — не так важен способ, как правильный выбор цвета и размера гороха и чувство меры. Крупный рисунок на всех стенах быстро начнет вас раздражать, поэтому есть смысл сначала примерить горох к комнате, оформив таким образом всего одну поверхность. Присмотритесь к результату в течение месяца-двух. Привыкли? Все еще нравится? Ну и хорошо — значит, этого вполне достаточно.
2. Тотальный гороховый принт
Все-таки недостаточно? Хорошо, попробуйте оформить одну комнату, например спальню, в тотальном горохе. Но учтите, что он должен быть некрупным, а оттенок — неброским. Лучше сочетать редкий горох с другим декором, например текстилем жизнерадостного весеннего оттенка, и выбрать в качестве основы теплый оттенок белого.
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3. Пол в крупный горох
В детской комнате огромные разноцветные горошины на полу решают две задачи: согревают и развлекают. Малышу будет интересно ползать по такому теплому покрытию и разглядывать гороховый узор.
Ванную комнату такой декор наполнит летним настроением и будет каждый день напоминать о ярких цветах на лугу и теплых солнечных днях.
Строгую гостиную можно украсить ковром с гороховым принтом. Выглядит неброско, но очень оригинально и самобытно.
4. Мебель с гороховой обивкой
Роскошный яркий диван на фоне спокойного оформления интерьера выглядит немного вызывающе, но не раздражает, потому что гороховый принт поддерживает цветом оттенки стен и декора. Более спокойная пастельная обивка в мелкий горошек напоминает о строгой английской мебели в чопорной гостиной. Солнечные оттенки декора компенсируют эту чопорность ровно настолько, чтобы не превратить комнату в экстравагантное и броское пространство.
5. Зонирование
Отличный способ выделить визуально нужную часть помещения — оформить ее гороховой отделкой. Контрастным будет такой декор или оттеночным — не имеет значения. Можно поддержать цвет гороха другим декором: подушками, текстилем, предметами мебели или аксессуарами.
6. Оконный текстиль с ярким горохом
Однотонный или многоцветный, такой принт на текстиле украсит любую комнату. Огромный плюс этого решения: надоевшие шторы можно быстро снять и поменять на другие или перевесить в соседнее помещение. И вот интерьер уже заиграл новыми красками!
7. Постельное белье с горошком
Большой выбор форм и красок, возможность менять цвет и сочетание оттенков, ограничиваться одним предметом в горошек или выбирать гороховый комплект — постельное белье предлагает большое поле для экспериментов.
8. Гороховый принт на шторках в ванной
Дельфины и морские звезды, акулы и парусники — такие рисунки на шторах для ванных комнат уходят в прошлое. Однотонные полотна — это скучно. Горох, опять горох!
9. Декор и аксессуары с гороховой отделкой
Некрасивые коробочки и органайзеры приобретут новый облик, если вы оклеите их бумагой с гороховым принтом. Времени на это потребуется немного, а результат приятно удивит. Отлично, если сможете добавить какой-то аксессуар в том же оттенке.
10. Посуда в горошек
Это решение самое простое: выберите в магазине чайный или столовый сервиз и поставьте его на видное место. К нему можно подобрать и другую посуду с таким же рисунком, но всегда помните: горох не любит соседства с прочими геометрическими принтами и яркими узорами. Он самостоятелен и может преобразить интерьер так, что вы полюбите гороховое настроение всей душой.
Важное правило: выбирайте любые решения, но не сочетайте их в одном помещении. Гороховый принт на шторах, например, исключает обивку мебели в горошек, особенно в другом цвете. Умеренность — основа хорошего вкуса.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники