Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьере

Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре , теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.

Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре , теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.

Горох на платьях женщин разного возраста входил в моду и выходил из нее много раз. На одежде малышек нежных лет он смотрелся мило, на девушках — трогательно и нежно, дамы постарше рисковали услышать обвинения в дурновкусии. Далеко не всем женщинам идет одежда в горошек, и редкий мужчина решится выбрать подобную расцветку для своего костюма. С таким характером горох, казалось бы, не имеет шансов на долгую и активную жизнь рядом с человеком. Однако это произошло: как-то незаметно расцветка в горошек с модных подиумов и из повседневности перебралась в интерьеры квартир и домов — и прекрасно вписалась во многие стили!

Самое простое решение по внедрению гороха в интерьер — оформление стен в гостиной или в спальне, в коридоре или санузле с использованием такого принта. Это могут быть обои, роспись по трафарету, стикеры — не так важен способ, как правильный выбор цвета и размера гороха и чувство меры. Крупный рисунок на всех стенах быстро начнет вас раздражать, поэтому есть смысл сначала примерить горох к комнате, оформив таким образом всего одну поверхность. Присмотритесь к результату в течение месяца-двух. Привыкли? Все еще нравится? Ну и хорошо — значит, этого вполне достаточно.

2. Тотальный гороховый принт

Все-таки недостаточно? Хорошо, попробуйте оформить одну комнату, например спальню, в тотальном горохе. Но учтите, что он должен быть некрупным, а оттенок — неброским. Лучше сочетать редкий горох с другим декором, например текстилем жизнерадостного весеннего оттенка, и выбрать в качестве основы теплый оттенок белого.

Фото: homeideasmag.com

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Фото: lepotaizdravlje.rs

3. Пол в крупный горох

В детской комнате огромные разноцветные горошины на полу решают две задачи: согревают и развлекают. Малышу будет интересно ползать по такому теплому покрытию и разглядывать гороховый узор.

Ванную комнату такой декор наполнит летним настроением и будет каждый день напоминать о ярких цветах на лугу и теплых солнечных днях.

Строгую гостиную можно украсить ковром с гороховым принтом. Выглядит неброско, но очень оригинально и самобытно.

4. Мебель с гороховой обивкой

Роскошный яркий диван на фоне спокойного оформления интерьера выглядит немного вызывающе, но не раздражает, потому что гороховый принт поддерживает цветом оттенки стен и декора. Более спокойная пастельная обивка в мелкий горошек напоминает о строгой английской мебели в чопорной гостиной. Солнечные оттенки декора компенсируют эту чопорность ровно настолько, чтобы не превратить комнату в экстравагантное и броское пространство.

5. Зонирование

Отличный способ выделить визуально нужную часть помещения — оформить ее гороховой отделкой. Контрастным будет такой декор или оттеночным — не имеет значения. Можно поддержать цвет гороха другим декором: подушками, текстилем, предметами мебели или аксессуарами.

Фото: dungnha.com.vn

Фото: marinaenterijernica.rs

6. Оконный текстиль с ярким горохом

Однотонный или многоцветный, такой принт на текстиле украсит любую комнату. Огромный плюс этого решения: надоевшие шторы можно быстро снять и поменять на другие или перевесить в соседнее помещение. И вот интерьер уже заиграл новыми красками!

Фото: ofdesign.net

Фото: homeideasmag.com

7. Постельное белье с горошком

Большой выбор форм и красок, возможность менять цвет и сочетание оттенков, ограничиваться одним предметом в горошек или выбирать гороховый комплект — постельное белье предлагает большое поле для экспериментов.

8. Гороховый принт на шторках в ванной

Дельфины и морские звезды, акулы и парусники — такие рисунки на шторах для ванных комнат уходят в прошлое. Однотонные полотна — это скучно. Горох, опять горох!

Фото: dungnha.com.vn

Фото: dungnha.com.vn

9. Декор и аксессуары с гороховой отделкой

Некрасивые коробочки и органайзеры приобретут новый облик, если вы оклеите их бумагой с гороховым принтом. Времени на это потребуется немного, а результат приятно удивит. Отлично, если сможете добавить какой-то аксессуар в том же оттенке.

Фото: dungnha.com.vn

10. Посуда в горошек

Это решение самое простое: выберите в магазине чайный или столовый сервиз и поставьте его на видное место. К нему можно подобрать и другую посуду с таким же рисунком, но всегда помните: горох не любит соседства с прочими геометрическими принтами и яркими узорами. Он самостоятелен и может преобразить интерьер так, что вы полюбите гороховое настроение всей душой.

Фото: dungnha.com.vn



Важное правило: выбирайте любые решения, но не сочетайте их в одном помещении. Гороховый принт на шторах, например, исключает обивку мебели в горошек, особенно в другом цвете. Умеренность — основа хорошего вкуса.