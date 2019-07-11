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Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьере


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Интерьеру вашей гостиной или ванной комнаты чего-то не хватает, чтобы стать образцом хорошего вкуса? Отделка и декор в виде гороха вас выручит.

Горох на платьях женщин разного возраста входил в моду и выходил из нее много раз. На одежде малышек нежных лет он смотрелся мило, на девушках — трогательно и нежно, дамы постарше рисковали услышать обвинения в дурновкусии. Далеко не всем женщинам идет одежда в горошек, и редкий мужчина решится выбрать подобную расцветку для своего костюма. С таким характером горох, казалось бы, не имеет шансов на долгую и активную жизнь рядом с человеком. Однако это произошло: как-то незаметно расцветка в горошек с модных подиумов и из повседневности перебралась в интерьеры квартир и домов — и прекрасно вписалась во многие стили!

Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре, теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.

1. Обои в горошек на платьях женщин разного возраста входил в моду и выходил из нее много раз. На одежде малышек нежных лет он смотрелся мило, на девушках — трогательно и нежно, дамы постарше рисковали услышать обвинения в дурновкусии. Далеко не всем женщинам идет одежда в горошек, и редкий мужчина решится выбрать подобную расцветку для своего костюма. С таким характером горох, казалось бы, не имеет шансов на долгую и активную жизнь рядом с человеком. Однако это произошло: как-то незаметно расцветка в горошек с модных подиумов и из повседневности перебралась в интерьеры квартир и домов — и прекрасно вписалась во многие стили!

Как и на одежде, горох в интерьере может быть любого цвета и размера. Главное, чтобы он вписывался в общую концепцию. Мы уже рассказывали, как использовать клетку в декоре, теперь покажем десять способов привнести в интерьер гороховое настроение.

1. Обои в горошек

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Самое простое решение по внедрению гороха в интерьер — оформление стен в гостиной или в спальне, в коридоре или санузле с использованием такого принта. Это могут быть обои, роспись по трафарету, стикеры — не так важен способ, как правильный выбор цвета и размера гороха и чувство меры. Крупный рисунок на всех стенах быстро начнет вас раздражать, поэтому есть смысл сначала примерить горох к комнате, оформив таким образом всего одну поверхность. Присмотритесь к результату в течение месяца-двух. Привыкли? Все еще нравится? Ну и хорошо — значит, этого вполне достаточно.


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2. Тотальный гороховый принт

Все-таки недостаточно? Хорошо, попробуйте оформить одну комнату, например спальню, в тотальном горохе. Но учтите, что он должен быть некрупным, а оттенок — неброским. Лучше сочетать редкий горох с другим декором, например текстилем жизнерадостного весеннего оттенка, и выбрать в качестве основы теплый оттенок белого.

Фото № 1: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: homeideasmag.com

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Фото № 2: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: lepotaizdravlje.rs

3. Пол в крупный горох

В детской комнате огромные разноцветные горошины на полу решают две задачи: согревают и развлекают. Малышу будет интересно ползать по такому теплому покрытию и разглядывать гороховый узор.

Ванную комнату такой декор наполнит летним настроением и будет каждый день напоминать о ярких цветах на лугу и теплых солнечных днях.

Строгую гостиную можно украсить ковром с гороховым принтом. Выглядит неброско, но очень оригинально и самобытно.


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4. Мебель с гороховой обивкой

Роскошный яркий диван на фоне спокойного оформления интерьера выглядит немного вызывающе, но не раздражает, потому что гороховый принт поддерживает цветом оттенки стен и декора. Более спокойная пастельная обивка в мелкий горошек напоминает о строгой английской мебели в чопорной гостиной. Солнечные оттенки декора компенсируют эту чопорность ровно настолько, чтобы не превратить комнату в экстравагантное и броское пространство.


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5. Зонирование

Отличный способ выделить визуально нужную часть помещения — оформить ее гороховой отделкой. Контрастным будет такой декор или оттеночным — не имеет значения. Можно поддержать цвет гороха другим декором: подушками, текстилем, предметами мебели или аксессуарами.

Фото № 3: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: dungnha.com.vn

Фото № 4: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: marinaenterijernica.rs

6. Оконный текстиль с ярким горохом

Однотонный или многоцветный, такой принт на текстиле украсит любую комнату. Огромный плюс этого решения: надоевшие шторы можно быстро снять и поменять на другие или перевесить в соседнее помещение. И вот интерьер уже заиграл новыми красками!

Фото № 5: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: ofdesign.net

Фото № 6: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: homeideasmag.com

7. Постельное белье с горошком

Большой выбор форм и красок, возможность менять цвет и сочетание оттенков, ограничиваться одним предметом в горошек или выбирать гороховый комплект — постельное белье предлагает большое поле для экспериментов.  


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8. Гороховый принт на шторках в ванной

Дельфины и морские звезды, акулы и парусники — такие рисунки на шторах для ванных комнат уходят в прошлое. Однотонные полотна — это скучно. Горох, опять горох!

Фото № 7: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: dungnha.com.vn

Фото № 8: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: dungnha.com.vn

9. Декор и аксессуары с гороховой отделкой

Некрасивые коробочки и органайзеры приобретут новый облик, если вы оклеите их бумагой с гороховым принтом. Времени на это потребуется немного, а результат приятно удивит. Отлично, если сможете добавить какой-то аксессуар в том же оттенке.

Фото № 9: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: dungnha.com.vn

10. Посуда в горошек

Это решение самое простое: выберите в магазине чайный или столовый сервиз и поставьте его на видное место. К нему можно подобрать и другую посуду с таким же рисунком, но всегда помните: горох не любит соседства с прочими геометрическими принтами и яркими узорами. Он самостоятелен и может преобразить интерьер так, что вы полюбите гороховое настроение всей душой.

Фото № 10: Стильный горох: 10 неожиданных решений по использованию милого узора в интерьереФото: dungnha.com.vn

Важное правило: выбирайте любые решения, но не сочетайте их в одном помещении. Гороховый принт на шторах, например, исключает обивку мебели в горошек, особенно в другом цвете. Умеренность — основа хорошего вкуса.


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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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04. 3D тур по квартире

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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